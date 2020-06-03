"Я гарної думки про Путіна - він армію відтворив. Путін - молодець. Я задоволений, що він Крим повернув", - камчатський пенсіонер, який живе в напівзруйнованій комуналці на мізерну пенсію. ВIДЕО
Російський пенсіонер із Петропавловська-Камчатського Анатолій Капалкін дуже високої думки про керівництво РФ, незважаючи на свої житлові та матеріальні проблеми.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, сюжет про пенсіонера став частиною нової програми російського блогера Юрія Дудя "Камчатка – полуостров, про который забыли / вДудь".
Капалкін живе в комуналці. Будинок, де розташована його кімната, не ремонтувався більш як 50 років. Частину пенсії у нього відбирають за рішенням суду через борги за комунальні послуги.
"Я гарної думки про Путіна - він армію відтворив, відновив. Це він молодець ... Радів, коли Крим повернув ... Задоволений навіть ... Путін забрав свою землю, що Росії належала", - говорить Капалкін.
Топ коментарі
+93 Анатолій Звєрєв
показати весь коментар03.06.2020 17:42
+85 HartmannEri
показати весь коментар03.06.2020 17:48
+63 Виктор Ли #292636
показати весь коментар03.06.2020 17:48
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
эти ****** из поганой рассеи даже те кто живет в ростовской области !!!!! (не говоря уже о ханты мансы и камчатке и бурятии ) не знают что в нескольких десятках километров от
Украинского Донецка находится ихний гуковский донецк .... представляю, как там , на ямалах, на кухнях сидели -слыхали?хохлы донецк отжали ? а киселевское гавно из телевизора показывает карты вблизи поганого города гуково )))
и побеждённый фриц, покаранной, разрушенной Германии Зигфрид Л., в своей камере в тюрьме в Билефельде
ВСЕ довольны! Только когда спрашивали а что он сделал для страны и их города - все зависали!