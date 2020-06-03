"Я гарної думки про Путіна - він армію відтворив. Путін - молодець. Я задоволений, що він Крим повернув", - камчатський пенсіонер, який живе в напівзруйнованій комуналці на мізерну пенсію. ВIДЕО

Російський пенсіонер із Петропавловська-Камчатського Анатолій Капалкін дуже високої думки про керівництво РФ, незважаючи на свої житлові та матеріальні проблеми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сюжет про пенсіонера став частиною нової програми російського блогера Юрія Дудя "Камчатка – полуостров, про который забыли / вДудь".

Капалкін живе в комуналці. Будинок, де розташована його кімната, не ремонтувався більш як 50 років. Частину пенсії у нього відбирають за рішенням суду через борги за комунальні послуги.

"Я гарної думки про Путіна - він армію відтворив, відновив. Це він молодець ... Радів, коли Крим повернув ... Задоволений навіть ... Путін забрав свою землю, що Росії належала", - говорить Капалкін.

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