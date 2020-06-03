УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11296 відвідувачів онлайн
Новини Відео
25 044 130

"Я гарної думки про Путіна - він армію відтворив. Путін - молодець. Я задоволений, що він Крим повернув", - камчатський пенсіонер, який живе в напівзруйнованій комуналці на мізерну пенсію. ВIДЕО

Російський пенсіонер із Петропавловська-Камчатського Анатолій Капалкін дуже високої думки про керівництво РФ, незважаючи на свої житлові та матеріальні проблеми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сюжет про пенсіонера став частиною нової програми російського блогера Юрія Дудя "Камчатка – полуостров, про который забыли / вДудь".

Капалкін живе в комуналці. Будинок, де розташована його кімната, не ремонтувався більш як 50 років. Частину пенсії у нього відбирають за рішенням суду через борги за комунальні послуги.

"Я гарної думки про Путіна - він армію відтворив, відновив. Це він молодець ... Радів, коли Крим повернув ... Задоволений навіть ... Путін забрав свою землю, що Росії належала", - говорить Капалкін.

Також дивіться: Агентство "кухаря Путіна" Пригожина випустило в РФ ролик із закликом голосувати за поправки до Конституції: "Інакше дітей всиновлюватимуть геї". ВIДЕО

Автор: 

Крим (14143) окупація (6687) пенсія (1585) росія (65146)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+93
Це зовсім не новина. Справа не в путіні, а в росіянах - вони давно хотіли української крові, і нарешті її дочекались..
показати весь коментар
03.06.2020 17:42
+85
"Я хорошо думаю про Путина - он армию воссоздал. Путин - молодец. Я доволен, что он Крым вернул", - камчатский пенсионер, живущий в полуразрушенной коммуналке на мизерную пенсию - Цензор.НЕТ 2449
показати весь коментар
03.06.2020 17:48
+63
Це думка переважної більшості %95 козломордого поголів"я.
показати весь коментар
03.06.2020 17:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
в топку тот хамон и как её там моцареллу!я лучше обычного мяса на костре пожарю.и шо такое моцарелла?
показати весь коментар
03.06.2020 21:21 Відповісти
А ты, старый пень, доволен тем, что Путин утопил весь экипаж подлодки Курск? А потом ещё и чмырил все семьи погибших, которые требовали возмездия?
показати весь коментар
03.06.2020 20:04 Відповісти
Старый вертухай и подохнет с именем главбеса. Параша - это оплот дьявола. Все идет по Писанию. Ад для кацапов не страшен - они в нем живут.
показати весь коментар
03.06.2020 20:13 Відповісти
нет ,не так они его создали
показати весь коментар
03.06.2020 20:16 Відповісти
Для пидносского флага там не хватает полосок.
показати весь коментар
03.06.2020 20:26 Відповісти
вдудь или не вдуть в вдудь вот в чем вопрос
показати весь коментар
03.06.2020 20:33 Відповісти
хтось іще хоче до цих людиноподібних істот?
показати весь коментар
03.06.2020 21:20 Відповісти
осталось добавить изыг и гундяя, и ху будет вторым пэпой.
показати весь коментар
03.06.2020 21:39 Відповісти
Таких дебилов в России полно.С ними не надо разговаривать,что-то объяснять,их просто молча надо вести на конюшню и пороть до потери пульса.Примут как должное.Обезьяны в Африке и то смышленей.
показати весь коментар
03.06.2020 22:00 Відповісти
И что? Нам бы поучиться у этого пенсионера, как родину любить надо. А то большая часть украинцев говорят, что никакой войны нет, а конфликт развязали олигархи. Так что нечего тут ерничать. Украинец за сало родину готов продать. Только малая часть умирает за зелебобиков. Так что рты позатыкайте.
показати весь коментар
03.06.2020 22:04 Відповісти
то что эта престарелая жертва телевизора рассказывает про ***** и Крым это понятно, но чего ты **** с 1972года пока там живешь себе ремонты и порядки не делал? Типичный **** кацап, все ему должны, а он может только гордится и в лифте срать
показати весь коментар
03.06.2020 22:16 Відповісти
Краще показаних https://www.youtube.com/watch?v=v8bzpk-C2Fk ніж в цьому відео рашиків ще не бачив. Якщо хтось бачив краще - покажіть.
показати весь коментар
03.06.2020 22:21 Відповісти
Камчатка ! ооо-это странное место Камчатка! Ну да ладно ,лирики ....
эти ****** из поганой рассеи даже те кто живет в ростовской области !!!!! (не говоря уже о ханты мансы и камчатке и бурятии ) не знают что в нескольких десятках километров от
Украинского Донецка находится ихний гуковский донецк .... представляю, как там , на ямалах, на кухнях сидели -слыхали?хохлы донецк отжали ? а киселевское гавно из телевизора показывает карты вблизи поганого города гуково )))
показати весь коментар
03.06.2020 22:29 Відповісти
Швондеры
показати весь коментар
03.06.2020 22:31 Відповісти
"Я гарної думки про Путіна - він армію відтворив. Путін - молодець. Я задоволений, що він Крим повернув", - камчатський пенсіонер, який живе в напівзруйнованій комуналці на мізерну пенсію - Цензор.НЕТ 1148
показати весь коментар
03.06.2020 22:45 Відповісти
Кацапов могила исправит.
показати весь коментар
03.06.2020 22:57 Відповісти
главное дед даже не чувствует,шо он на бутылке
показати весь коментар
03.06.2020 23:02 Відповісти
Гордый великой победой великий расиянец в своём жилье в великой расие
и побеждённый фриц, покаранной, разрушенной Германии Зигфрид Л., в своей камере в тюрьме в Билефельде
"Я гарної думки про Путіна - він армію відтворив. Путін - молодець. Я задоволений, що він Крим повернув", - камчатський пенсіонер, який живе в напівзруйнованій комуналці на мізерну пенсію - Цензор.НЕТ 4360
показати весь коментар
03.06.2020 23:09 Відповісти
В отделении для престарелых осужденных в JVA в Вальдхайме (Саксония)

"Я гарної думки про Путіна - він армію відтворив. Путін - молодець. Я задоволений, що він Крим повернув", - камчатський пенсіонер, який живе в напівзруйнованій комуналці на мізерну пенсію - Цензор.НЕТ 9910
показати весь коментар
03.06.2020 23:12 Відповісти
Так а хера тут удивляться? старый пердун хвалит путлера, поскольку при сралине он бы мог жить в ГУЛАГе, а не комуналке. А комуналка, хоть и убитая, в разы лучше шконки в ГУЛАГе.
показати весь коментар
03.06.2020 23:32 Відповісти
КАкцАП да ты кРЫМ СОДЕРЖИШЬ. вОЙНу НА дОНБАСЕ СПОНСИРУЕШЬ.
показати весь коментар
03.06.2020 23:35 Відповісти
Пыня будет править пока не вымрут такие долбодеды.
показати весь коментар
03.06.2020 23:59 Відповісти
Не зря Моисей свой народ 40 лет по пустыне водил ,чтоб рабство из голов выветрилось. Мокшанам такая прогулка врядли поможет.
показати весь коментар
04.06.2020 00:08 Відповісти
Ну это как было видео как у прохожих спрашивали про х-ла!!!!
ВСЕ довольны! Только когда спрашивали а что он сделал для страны и их города - все зависали!
показати весь коментар
04.06.2020 12:14 Відповісти
Дед на жириновсого похож... И в башке то же самое.
показати весь коментар
04.06.2020 12:54 Відповісти
Vata vulgaris.
показати весь коментар
04.06.2020 12:54 Відповісти
таким пенсіонерам коронавірус їм у поміч
показати весь коментар
04.06.2020 15:43 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 