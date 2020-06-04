Степанов пояснив збільшення випадків COVID-19 в Україні: пом'якшення карантину і недотримання рекомендацій МОЗ. ВIДЕО

Збільшення добового приросту хворих на коронавірус в Україні пов'язане з пом'якшенням карантинних обмежень та недотриманням рекомендацій МОЗ.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Міністр повідомив, що за минулу добу в Україні рекордна кількість видужалих - 602 пацієнти, разом з тим за минулу добу в Україні встановлено антирекорд з кількості хворих - 588.

Також читайте: За добу на Львівщині виявили 85 нових випадків COVID-19, загалом 1915 інфікованих і 62 померлих, - міськрада

"Дійсно, за зняттям карантинних обмежень (стоїть збільшення кількості інфікованих. - Ред.), але з іншого боку треба дотримуватися рекомендацій МОЗ. В іншому випадку у нас збільшується ризик захворювання. Ми два дні спостерігаємо - вчора було 483 людини хворі, сьогодні антирекорд. Тому для нас дуже важливо дотримання рекомендацій, щоб нам не потрібно було посилювати карантин", - повідомив Степанов.

Він додав, що під час запровадження адаптивного карантину з 22 травня було розуміння, що можливий ризик зростання кількості нових випадків захворювання. Степанов закликав дотримуватися соціальної дистанції, носити засоби індивідуального захисту і підтримувати особисту гігієну, щоб уникнути зараження.