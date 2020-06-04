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Степанов пояснив збільшення випадків COVID-19 в Україні: пом'якшення карантину і недотримання рекомендацій МОЗ. ВIДЕО

Збільшення добового приросту хворих на коронавірус в Україні пов'язане з пом'якшенням карантинних обмежень та недотриманням рекомендацій МОЗ.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Міністр повідомив, що за минулу добу в Україні рекордна кількість видужалих - 602 пацієнти, разом з тим за минулу добу в Україні встановлено антирекорд з кількості хворих - 588.

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"Дійсно, за зняттям карантинних обмежень (стоїть збільшення кількості інфікованих. - Ред.), але з іншого боку треба дотримуватися рекомендацій МОЗ. В іншому випадку у нас збільшується ризик захворювання. Ми два дні спостерігаємо - вчора було 483 людини хворі, сьогодні антирекорд. Тому для нас дуже важливо дотримання рекомендацій, щоб нам не потрібно було посилювати карантин", - повідомив Степанов.

Він додав, що під час запровадження адаптивного карантину з 22 травня було розуміння, що можливий ризик зростання кількості нових випадків захворювання. Степанов закликав дотримуватися соціальної дистанції, носити засоби індивідуального захисту і підтримувати особисту гігієну, щоб уникнути зараження.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Как называются руководители страны, которые объявляют карантин при уровне заболевания 40 человек в день, а прекращают карантин при уровне почти 600 в день ?
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04.06.2020 09:58
+5
причина в недостаточности тестов. Результата ждут 5-6 дней. Те же медработники болеют пачками по 40 человек именно поєтому - пока придет результат она почти неделю ходит на работу как ни в чем не бывало...
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04.06.2020 09:56
+5
Карантин нужно было вводить дифференцировано, в зависимости от ситуации и по регионам. А не сразу останавливать всю страну и лишать людей средств существования. Но для этого нужно иметь мозги и знать реальную картину по регионам. Т.е. нужны были адекватные тесты и быстрое массовое тестирование. Чего, кстати, нету и до сих пор.
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04.06.2020 10:14
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конгениально! сам он додумался, или кто подсказал? ))
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04.06.2020 09:51 Відповісти
это проходят в первый день курса молодого начальника
"вини всегда во всём..."
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04.06.2020 09:53 Відповісти
Степанов ідіот, тести показують не нових інфікованих а вже хворих! Збільшення кількості ВИЯВЛЕНИХ хворих це результат покращення роботи лабораторій, та результат більшого охоплення тестами людей з груп ризику. Немає жодного зв'язку між виявленими хворими та новими інфікованими людьми! Тести могли виявити хворих які вже два місяці носять в собі вірус і розповсюджують його, просто раніше ніхто цих людей не перевіряв тестами! Потрібно збільшувати кількість ПЛР тестів в рази, щоб переломити ситуацію з коронавірусом! Відновлення залізничного та авіаційного сполучення, послаблення карантину вимагає введення медичної сертифікації людей, щоб ті хто пересуваються в транспорті мали медичний сертифікат о проходженні тестів на коронавірус і кожні 2 тижні перездавали його в сертифікованій лабораторії! Тільки людина з медичним сертифікатом має допускатись в транспорт, в жд вагон, в літак, в маршрутку, в будь яку споруду де вона перебуває разом з іншими людьми! А для цього потрібно ввести Воєнний стан і запровадити медичну сертифікацію на законодавчому рівні! І головне потрібно побудувати нові лабораторії, щоб робити сотні тисяч ПЛР тестів на день!
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04.06.2020 11:25 Відповісти
сертифікат - це брєд. тоді вже вшивати тест під шкіру і хай пищіть кожен раз, коли в одне і теж тіло попадає вірус. Але Стєпанов все ж таки ідєот: лабки роблять по 9000 тестів у день, більше смі не повідомляло, і ще ніхто не каже, скільки тестів лежить і чекає на чергу. чи усі узяті за день проби одразу попадають у чашку петрі?
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04.06.2020 14:12 Відповісти
Медична сертифікація це єдина можливість контролювати розповсюдження небезпечних хвороб! Для того щоб активно подорожувати літаками, автобусами та навіть просто їздити в громадському транспорті та ходити в магазин і на роботу потрібно регулярно перевірятись на небезпечні хвороби, а під час епідемії смертельного вірусу перевірка має бути раз на 15 діб, щоб вчасно виявляти нових хворих і ізолювати їх з громадського простору! Ми рано чи пізно до цього прийдемо, але чим пізніше тим більше втратимо грошей і робочих місць! Відміняти карантин під час епідемії без медичної сертифікації працівників - це маразм який призведе до нової хвилі епідемії і хай влада не тішить себе малими цифрами хворих, бо смішна кількість тестів ПЛР та відсутність масового тестування на антитіла не показують реальної картини! В США провели масове тестування на антитела до коронавірусу і виявилось що реальних хворих було в 28-55 разів більше ніж фіксувала офіційна статистика! А коронавірус не дозволяє мати імунітет довше 3 місяців, потім можна захворіти знову, тому потрібно звикати до нової реальності і вчасно запроваджувати медичну сертифікацію, поки ще не пізно!
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05.06.2020 00:29 Відповісти
Степанов, уезжай в Австрию, вслед за Азировым.
Оставь Украину в покое.
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04.06.2020 09:55 Відповісти
причина в недостаточности тестов. Результата ждут 5-6 дней. Те же медработники болеют пачками по 40 человек именно поєтому - пока придет результат она почти неделю ходит на работу как ни в чем не бывало...
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04.06.2020 09:56 Відповісти
и это ещё угнетённый масками нарид, борющийся за свои права, не так массово в церквы ещё повалил иконы цьомкать та ложечки облызувать. а когда там у вас тройця? )
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04.06.2020 09:57 Відповісти
Тогда же, как у вас у синагоге.
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04.06.2020 10:15 Відповісти
Как называются руководители страны, которые объявляют карантин при уровне заболевания 40 человек в день, а прекращают карантин при уровне почти 600 в день ?
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04.06.2020 09:58 Відповісти
зебилы это. но здесь они не очень виноваты. ибо психиатрическая эпидемия охватила весь мир. они просто собезьянничали у евроидиотов.
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04.06.2020 10:01 Відповісти
Карантин нужно было вводить дифференцировано, в зависимости от ситуации и по регионам. А не сразу останавливать всю страну и лишать людей средств существования. Но для этого нужно иметь мозги и знать реальную картину по регионам. Т.е. нужны были адекватные тесты и быстрое массовое тестирование. Чего, кстати, нету и до сих пор.
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04.06.2020 10:14 Відповісти
его вообще не надо было вводить. но стадо перепуганных муфлонов - мощная сила.
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04.06.2020 10:16 Відповісти
Лука уже не вводил, всех отправлял в поля, пока в Белоруси не настала жопа. *****, Джонсон и Трамп тоже поначалу поиграли в популизм. Теперь "веселятся" вовсю.
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04.06.2020 10:22 Відповісти
не вижу жопы в Беларуси. не просветишь?
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04.06.2020 10:27 Відповісти
Гугл в помощь.
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04.06.2020 10:28 Відповісти
там только скулёж обиженок. ну и сообщения информагенства ОББ.
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04.06.2020 10:32 Відповісти
Не Яндекс, а Гугл в помощь.
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04.06.2020 10:50 Відповісти
кончай играть в прятки. не хочешь говорить, так не хочешь.
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04.06.2020 10:55 Відповісти
А посмотреть религия не позволяет? Обязательно нужна помощь? Для страны с населением с 4.5 раза меньше нашего более 45000 даже официальных больных и более 900 новых в сутки -- это так, мелочь. Умножь эти цифры на 4.5 и получишь результат для сравнения с нашим. Может поэтому у них в клиниках уже мест нет и под коронавирус перепрофилируют даже кожвены и гинекологии? Просто так, делать им нечего. И Лука тоже от нехрен делать, наверное от скулежа обиженок, просил помощи у ВОЗа и Евросоюза в борьбе с эпидемией?
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04.06.2020 11:11 Відповісти
Хороший вопрос!
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04.06.2020 10:15 Відповісти
Если провести всеобщее тестирование, то количество заболевших будет катастрофическое. Потому и не проводят.
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04.06.2020 10:00 Відповісти
а это никому особо не нужно: нужно просто умножить количество умерших на 800 и получим количество инфицированных.
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04.06.2020 10:02 Відповісти
Степанов пояснив збільшення випадків COVID-19 в Україні: пом'якшення карантину і недотримання рекомендацій МОЗ - Цензор.НЕТ 1136
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04.06.2020 10:06 Відповісти
Вот после таких вот "шуток" власти, наподобие "Велюра" и прочего, люмпен и перестал тупо слушать власть. Сейчас можно уже призывать к любому виду карантина, люди просто пошлют власти куда подальше.
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04.06.2020 10:18 Відповісти
Таке відбувається скрізь в світі, карантин - для бидла.
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04.06.2020 10:34 Відповісти
бидло - це такі самі, як ти
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04.06.2020 14:06 Відповісти
Та й ти. (
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04.06.2020 15:05 Відповісти
Не переживайте, ща на Троицу побегут иконы целовать и рекорд побьют!
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04.06.2020 10:17 Відповісти
Треба розуміти, наближається зелений звіздець, а чи як? Те, що нам вдалось більш-менш спокійно перебути останні 3 місяці, реально то заслуга, в першу чергу, лише населення, волонтерів і меценатів. Одні більш-менш старанно ізолювались, другі помагали, чим могли. Але ж то не безкінечно може бути, правда ж? І в одних і в других ресурси ж вичерпались. Все. Для того й існує держава, щоб взяти ініціативу в свої руки! Вона ж отримала досить часу, щоб хоч якось навести лад і почати то все контролювати. Але ж не зелені, пілять, шмарклі з їх дебільними мізками! От тепер, боюсь, в нас буде справжня епідемія, якщо якось чуда не станеться...
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04.06.2020 10:33 Відповісти
Мало того, що нема належного рівню тестування, ще й наводять брехливу офіційну інформацію про кількість підтверджених випадків захворювання. Дивиться, що подають у міжнародні статистичні заклади
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1GfIkkgwCZFKwxsrHZjqYqXkzRIHcDXpH8gr6h31tz_EBZBCMt8ldchs4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

та порівняйте з інформацією МОЗу для українців
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov-1

Брехня є брехнею, хоч ти називай її статистикою
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04.06.2020 14:15 Відповісти
 
 