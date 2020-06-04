Степанов пояснив збільшення випадків COVID-19 в Україні: пом'якшення карантину і недотримання рекомендацій МОЗ. ВIДЕО
Збільшення добового приросту хворих на коронавірус в Україні пов'язане з пом'якшенням карантинних обмежень та недотриманням рекомендацій МОЗ.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Міністр повідомив, що за минулу добу в Україні рекордна кількість видужалих - 602 пацієнти, разом з тим за минулу добу в Україні встановлено антирекорд з кількості хворих - 588.
"Дійсно, за зняттям карантинних обмежень (стоїть збільшення кількості інфікованих. - Ред.), але з іншого боку треба дотримуватися рекомендацій МОЗ. В іншому випадку у нас збільшується ризик захворювання. Ми два дні спостерігаємо - вчора було 483 людини хворі, сьогодні антирекорд. Тому для нас дуже важливо дотримання рекомендацій, щоб нам не потрібно було посилювати карантин", - повідомив Степанов.
Він додав, що під час запровадження адаптивного карантину з 22 травня було розуміння, що можливий ризик зростання кількості нових випадків захворювання. Степанов закликав дотримуватися соціальної дистанції, носити засоби індивідуального захисту і підтримувати особисту гігієну, щоб уникнути зараження.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"вини всегда во всём..."
Оставь Украину в покое.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1GfIkkgwCZFKwxsrHZjqYqXkzRIHcDXpH8gr6h31tz_EBZBCMt8ldchs4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
та порівняйте з інформацією МОЗу для українців
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov-1
Брехня є брехнею, хоч ти називай її статистикою