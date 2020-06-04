Засідання Верховної Ради: на порядку денному кадрові призначення в Кабмін. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Верховна Рада сьогодні, 4 червня, проводить чергове пленарне засідання.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію засідання ВР.

Згідно з порядком денним, Рада сьогодні планує відправити на доопрацювання Програму діяльності уряду, а також розгляне питання про звільнення і призначення членів Кабінету Міністрів.

Крім того, Рада планує внести зміни до виборчого законодавства, а також розглянути законопроєкти про митний тариф України та про захист трудових мігрантів та боротьбі з шахрайством в працевлаштуванні за кордон.

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