Засідання Верховної Ради: на порядку денному кадрові призначення в Кабмін. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Верховна Рада сьогодні, 4 червня, проводить чергове пленарне засідання.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію засідання ВР.
Згідно з порядком денним, Рада сьогодні планує відправити на доопрацювання Програму діяльності уряду, а також розгляне питання про звільнення і призначення членів Кабінету Міністрів.
Крім того, Рада планує внести зміни до виборчого законодавства, а також розглянути законопроєкти про митний тариф України та про захист трудових мігрантів та боротьбі з шахрайством в працевлаштуванні за кордон.
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чому я змушений утримувати цих дебілів-самоучок?