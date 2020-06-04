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Засідання Верховної Ради: на порядку денному кадрові призначення в Кабмін. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Верховна Рада сьогодні, 4 червня, проводить чергове пленарне засідання.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію засідання ВР.

Згідно з порядком денним, Рада сьогодні планує відправити на доопрацювання Програму діяльності уряду, а також розгляне питання про звільнення і призначення членів Кабінету Міністрів.

Крім того, Рада планує внести зміни до виборчого законодавства, а також розглянути законопроєкти про митний тариф України та про захист трудових мігрантів та боротьбі з шахрайством в працевлаштуванні за кордон.

Також читайте: Рада сьогодні розгляне Програму діяльності уряду і кадрові призначення в Кабмін

Автор: 

ВР (14972) виборчий закон (151) Кабмін (14087) заробітчани (673)


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По моему - РАДА уже не актуально, нужно говорить Кнессет
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04.06.2020 10:18 Відповісти
шмигль ппц((( і саме розуміє і продовжує нести пургу...
чому я змушений утримувати цих дебілів-самоучок?
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04.06.2020 10:21 Відповісти
ПіСі: що ви думаєте про цю ...доту, пан Ярош? Мож вже час, і не дуже жарко?
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04.06.2020 10:28 Відповісти
Добре вбачається що недоразумков намагається дистанціюватися від зе-цьірку, козел.
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04.06.2020 11:00 Відповісти
 
 