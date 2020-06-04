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Тимошенко в Раді листувалася про "державу" Авакова і "повний провал у Німеччині": "Відвоював Батьківщину для мами?". ВIДЕО

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко в залі Ради читала повідомлення про те, як Арсен Аваков побудував державу в державі зі столицею на вулиці Богомольця.

Листування зняв кореспондент #Букв, передає Цензор.НЕТ.

"Корупційний бізнес, рекет, наркоторгівля, незаконні будівництва, приватні армії – все це сьогодні належить Авакову", – скролить Тимошенко в телефоні.

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Тимошенко в Раді листувалася про державу Авакова і повний провал у Німеччині: Відвоював Батьківщину для мами? 01
Тимошенко в Раді листувалася про державу Авакова і повний провал у Німеччині: Відвоював Батьківщину для мами? 02

Вона надсилає повідомлення такому собі Іллі Осадчуку, який розказує їй про події в Німеччині.

"Повний провал у Німеччині. Виявили бажання воювати з Росією і просили політичної та фінансової підтримки. Також просили зброю. Відмова", – написав Тимошенко Осадчук у відповідь на питання "чи захистив Батьківщину для мами?".

Цілком можливо, що Осадчук пише про останній візит Андрія Єрмака до Німеччини. Зараз деякі анонімні Telegram-канали повідомляють, що Німеччина не дала згоду на апгрейд Мінських угод або організацію зустрічі в "нормандському форматі" до виконання всіх пунктів Паризького меморандуму.

Сам глава ОП трохи інакше підбив підсумки своєї поїздки до Німеччини.

"По-перше, ми почули на всіх зустрічах про безумовну підтримку України. Нас підтримують щодо нового формату, який ми зробили сьогодні в Тристоронній контактній групі в Мінську, коли указом президента підняли рівень представництва української делегації. Ми ще раз довели, що Україна робить все для того, щоб мирний процес рухався", – повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак журналістам у вівторок в Берліні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Берліні підтримують переформатування ТКГ у Мінську, - Єрмак

Ілля Осадчук має свій профіль у Facebook та позиціює себе як радник Горбачова.

Кілька його інтерв’ю без будь-якого уточнення, хто він такий, вийшли на сайті "Хвиля". Тому його почали вважати вигаданим персонажем або аферистом. Проте ця людина часто пише політичній тусовці приватні повідомлення і представляється як міжнародний лобіст і друг Трампа. Деякі ЗМІ навіть посилалися на нього в новині про призначення Мендель.

Тимошенко в Раді листувалася про державу Авакова і повний провал у Німеччині: Відвоював Батьківщину для мами? 03

Автор: 

Аваков Арсен (2189) ВР (14972) Тимошенко Юлія (4697) Єрмак Андрій (1374)


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Топ коментарі
+45
https://picua.org/image/y0Jw5z Тимошенко в Раде переписывалась про "государство" Авакова и "полный провал в Германии": "Отвоевал Родину для мамы?" - Цензор.НЕТ 2395
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04.06.2020 10:22
+36
личную переписку надо вести в личное время а не на работе. к ней в дом никто не лезет. она на работе - пусть работает
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04.06.2020 10:29
+26
конечно фейк. разве нынешние могут воевать со страной в которой фильмы президента в ротации по федеральным каналам на год вперед расписаны
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04.06.2020 10:28
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ЮВТ - очень умная женщина. Засветила то, что хотела засветить.
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05.06.2020 06:19 Відповісти
Ка бы Вам объяснить так, чтобы Вы поняли.
Видите ли, "умные женшины" в тюрьмах не сидят...
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05.06.2020 07:22 Відповісти
например Лена Бондаренко ...
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05.06.2020 09:22 Відповісти
Она лживый низкий и подлый человек, если в ней вооще осталось что то человеческое. Настя кривое дуло, тоже говорила, что бахиня умная.
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05.06.2020 09:17 Відповісти
Тимошенко в Раді листувалася про "державу" Авакова і "повний провал у Німеччині": "Відвоював Батьківщину для мами?" - Цензор.НЕТ 2623
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05.06.2020 09:23 Відповісти
Подкаблучники кнопкой спам научились пользоваться, потому вынужден повторить. Есть то, что называют портрет Дориана Грея, на котором можно было увидеть истинное лицо одного персонажа,по логике событий должен появиться портрет бахини, на котором можно увидеть ее настоящее лицо, выглядеть он может примерно как на картинке под кнопкой спам.
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05.06.2020 09:30 Відповісти
Вас диарея не мучает?
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05.06.2020 09:53 Відповісти
авас???
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05.06.2020 10:00 Відповісти
чувак что ты умеешь и чего достиг в этой жизни кроме как насиловать клаву и срать в коментах ? ))))
тапочки хоть поменяй , в которые тебе наделала баба Юля)))))

по сравнению с бабой Юлей ты просто дорожная пыль)))))
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05.06.2020 11:17 Відповісти
"по сравнению с бабой Юлей ..."



о Б-же, незрiвнянна, бАхiня!!!

Тимошенко в Раді листувалася про "державу" Авакова і "повний провал у Німеччині": "Відвоював Батьківщину для мами?" - Цензор.НЕТ 3621
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05.06.2020 12:38 Відповісти
придурковатые члены секты бабы жЮли в экстазе...

Тимошенко в Раді листувалася про "державу" Авакова і "повний провал у Німеччині": "Відвоював Батьківщину для мами?" - Цензор.НЕТ 6017
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05.06.2020 12:40 Відповісти
Каждый должен быть хорош на своем месте, и случай с бахиней, это совсем не та ситуация,когда человек красит место, а та ситуация, когда такого подлого человека, как вона, никое место не способно украсить. Брехни не украшают никого,поверь мне.
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05.06.2020 13:29 Відповісти
а с какого перепугу я должен тебе верить? ты кто такой , каким авторитетом обладаешь?))))
по сравнению с тем говном политическим которое есть сейчас в Украине, баба юля не самый плохой вариант. членограй - бедосик просто нервно курит в стронке . те кто за него голосовал уже чешут репу , да поздно))) то ли еще будет. достаточно посмотреть и послушать правительство зеленых дегенератов. волосы дыбом у нормальных людей , о зеленой шобле слуг сброда я промолчу))) такого откровенного говна в парламенте еще не было)))
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05.06.2020 13:52 Відповісти
правильно гриценко сказал - юля так может запудрить мозги . что юлефилы по её приказу и яд выпьют и при этом будут кричать слава бохине .
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05.06.2020 11:27 Відповісти
зеленый он и в Африке зеленый )))) сам придумал или вечно непроходимый высрал? )))

интересно, сколько извилин в мозгум у зеленого гены крокодила?))))
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05.06.2020 13:08 Відповісти
Умные сидят в тюрьмах, а вот хитрые и подлые не сидят
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05.06.2020 17:19 Відповісти
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