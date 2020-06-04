Тимошенко в Раді листувалася про "державу" Авакова і "повний провал у Німеччині": "Відвоював Батьківщину для мами?". ВIДЕО
Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко в залі Ради читала повідомлення про те, як Арсен Аваков побудував державу в державі зі столицею на вулиці Богомольця.
Листування зняв кореспондент #Букв, передає Цензор.НЕТ.
"Корупційний бізнес, рекет, наркоторгівля, незаконні будівництва, приватні армії – все це сьогодні належить Авакову", – скролить Тимошенко в телефоні.
Вона надсилає повідомлення такому собі Іллі Осадчуку, який розказує їй про події в Німеччині.
"Повний провал у Німеччині. Виявили бажання воювати з Росією і просили політичної та фінансової підтримки. Також просили зброю. Відмова", – написав Тимошенко Осадчук у відповідь на питання "чи захистив Батьківщину для мами?".
Цілком можливо, що Осадчук пише про останній візит Андрія Єрмака до Німеччини. Зараз деякі анонімні Telegram-канали повідомляють, що Німеччина не дала згоду на апгрейд Мінських угод або організацію зустрічі в "нормандському форматі" до виконання всіх пунктів Паризького меморандуму.
Сам глава ОП трохи інакше підбив підсумки своєї поїздки до Німеччини.
"По-перше, ми почули на всіх зустрічах про безумовну підтримку України. Нас підтримують щодо нового формату, який ми зробили сьогодні в Тристоронній контактній групі в Мінську, коли указом президента підняли рівень представництва української делегації. Ми ще раз довели, що Україна робить все для того, щоб мирний процес рухався", – повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак журналістам у вівторок в Берліні.
Ілля Осадчук має свій профіль у Facebook та позиціює себе як радник Горбачова.
Кілька його інтерв’ю без будь-якого уточнення, хто він такий, вийшли на сайті "Хвиля". Тому його почали вважати вигаданим персонажем або аферистом. Проте ця людина часто пише політичній тусовці приватні повідомлення і представляється як міжнародний лобіст і друг Трампа. Деякі ЗМІ навіть посилалися на нього в новині про призначення Мендель.
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Видите ли, "умные женшины" в тюрьмах не сидят...
тапочки хоть поменяй , в которые тебе наделала баба Юля)))))
по сравнению с бабой Юлей ты просто дорожная пыль)))))
о Б-же, незрiвнянна, бАхiня!!!
по сравнению с тем говном политическим которое есть сейчас в Украине, баба юля не самый плохой вариант. членограй - бедосик просто нервно курит в стронке . те кто за него голосовал уже чешут репу , да поздно))) то ли еще будет. достаточно посмотреть и послушать правительство зеленых дегенератов. волосы дыбом у нормальных людей , о зеленой шобле слуг сброда я промолчу))) такого откровенного говна в парламенте еще не было)))
интересно, сколько извилин в мозгум у зеленого гены крокодила?))))