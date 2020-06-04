Глава СБУ Баканов і троє його заступників вперше показали своє майно. ВIДЕО
Декларації керівників СБУ вперше стали публічними. До цього вони звітували самі собі: просто заповнювали звіти і залишали їх у СБУ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про них йдеться в сюжеті "5 каналу".
За новим законодавством, до 1 червня все керівництво Служби безпеки повинно було відзвітувати про доходи сім'ї.
"Голова відомства Іван Баканов торік заробив понад 600 тис. грн. До того ж його дохід у СБУ вп'ятеро вищий, аніж у "95 кварталі". Заробітки дружини головного СБУвця – близько пів мільйона гривень. Банкам подружжя не довіряє, задекларували 170 тис. доларів готівкою.
Володіє родина Івана Баканова трьома квартирами, чотирма земельними ділянками та недобудованим особняком.
Не вказав голова СБУ у своїй декларації іспанську фірму. За даними журналістів, він і дотепер обіймає в ній керівну посаду. А це заборонено законодавством", - йдеться в сюжеті.
Відзвітувати до 1 червня мали і п'ятеро заступників Баканова.
"2 квартири, 2 земельні ділянки, 1 паркомісце. А ще – дачний будинок на 250 квадратів і 3 автомобілі. Все це власність Руслана Баранецького. За минулий рік перший заступник голови СБУ заробив 800 тис. грн. А ще отримав 7 тис. соціальної допомоги. Дохід дочки СБУвця – понад півтора мільйона. Дружина заробила 100 тис. Готівкою тримають понад півтора мільйона грн.
У Володимира Горбенка – ще одного заступника голови СБУ – 1 квартира, 2 недобудовані будинки, 3 ділянки, 2 авто. А ще колекція зброї та коштовні годинники. Дохід родини за 2018-й – близько 800 тисяч гривень. Готівкою зберігають майже 40 тис. доларів, понад 20 тис. євро і більш як 200 тис. грн.
Скромніша декларація в Сергія Андрущенка. Його родина володіє 3 квартирами, земельною ділянкою. Торік заступник голови СБУ заробив понад пів мільйона грн. Доходи дружини не вказані. Готівкою родина зберігає 50 тис. грн", - зазначають журналісти.
У той же час, вони додають, що на цей момент на сайті поки немає звітів ще двох заступників глави відомства. Йдеться про Василя Малюка та Олександра Якушева.
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