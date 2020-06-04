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"Незалік. Ідіть додому і робіть домашнє завдання", - "слуга народу" Качура розкритикував програму уряду Шмигаля. ВIДЕО

"Слуга народу" Олександр Качура розкритикував програму уряду і підтримав рішення комітету ВР відправити її на доопрацювання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Качура заявив під час засідання парламенту з трибуни ВР.

"Нам запропонували документ, на який ми безглуздо гаємо час. Сьогодні незалік з вашої програми. Ідіть додому і робіть домашнє завдання, щоб повернутися, і ми поставимо вам "п'ятірку", - сказав нардеп.

Читайте також: Нова програма дій Кабміну забезпечить відновлення економіки вже в другій половині цього року, - Шмигаль

Автор: 

Слуга народу (2812) Качура Олександр (170) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+19
Кажуть, миші з Держрезерву навчилися їсти пальне.
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04.06.2020 11:05
+16
Идите все домой .
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04.06.2020 11:01
+15
Збіли нафіга ви недоумки вибрали подібних собі?
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04.06.2020 11:01
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Збіли нафіга ви недоумки вибрали подібних собі?
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04.06.2020 11:01 Відповісти
Идите все домой .
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04.06.2020 11:01 Відповісти
В тюрьму.
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04.06.2020 11:02 Відповісти
платную .
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04.06.2020 11:03 Відповісти
До малюськи.
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04.06.2020 11:04 Відповісти
Только сначала, перед "уходом", - пусть "вывернут карманы".
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04.06.2020 12:29 Відповісти
Ещё в угол его поставьте!
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04.06.2020 11:02 Відповісти
предвыборный ЗЕленый цирк для ЛОХОВ!!!
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04.06.2020 11:04 Відповісти
мі начінаїм шапіто, для чіво, для каво?
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04.06.2020 11:09 Відповісти
Насправді це гачок для уряду. Щоб можна було відправляти у відставку, коли заманеться, а не через рік, як у випадку прийняття програми. Відповідно Шмигаль двійочники будуть виконувати всі забаганки не лише Зєлєнского (Єрмака), але й "рядового" депутата Колі Тищенка.
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04.06.2020 11:23 Відповісти
Емм, у Гончарука програму затвердили, і шо? Захотіли - прибрали...
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04.06.2020 11:24 Відповісти
Не зовсім точно. Він сам пішов. Якби вперся рогом, то був би дотепер прем'єром. А Шмигаль впреться. То такий дядько.
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04.06.2020 15:47 Відповісти
Кажуть, миші з Держрезерву навчилися їсти пальне.
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04.06.2020 11:05 Відповісти
Они им зерно запивают
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04.06.2020 11:10 Відповісти
Выяснится вскоре, что ещё и чем-то заедают. Видать чернобыльские мутанты, от пожара сбежали.
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04.06.2020 11:57 Відповісти
Там крысы, а не мыши.
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04.06.2020 11:24 Відповісти
"Низачод! Ужоснах! КГ/АМ! Фтопку! Аффтар, выпей йаду!" (с) слуги наріду
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04.06.2020 11:11 Відповісти
Дайте мне стать премьер министром на 1 день, и я обеспечу себя на всю оставшуюся жизнь - девиз "премьер-министров"
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04.06.2020 11:11 Відповісти
Лише себе? Та там "прибарахляются" так, що "внукам хватит".
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04.06.2020 11:12 Відповісти
для внуков надо хотя бы месяц
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04.06.2020 11:13 Відповісти
Смотря какова величина "корыта" и его содержимое.
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04.06.2020 11:59 Відповісти
Это что, главное - весело! А у нас со скуки помереть можно....
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04.06.2020 11:12 Відповісти
Чаму ж? У вас у апошнія дні Старшыня Калгасу накшталт бы ўрад разагнаў... нейкая забаўка, што ні кажы...
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04.06.2020 11:18 Відповісти
да они там все на одно лицо, только фамилии меняются.
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04.06.2020 11:22 Відповісти
"Незалік. Ідіть додому і робіть домашнє завдання", - "слуга народу" Качура розкритикував програму уряду Шмигаля - Цензор.НЕТ 1595
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04.06.2020 11:16 Відповісти
Невже в програмі кабміну не були враховані миші? Точніше кошти на утримання цих мишей...
А без цих звіряток "прібарахліться" щоб "і внукам хватіло" не виходить? Он де ви вже створили економічну кризу, медицини рятувати хтять, зростили енергетичну кризу та й про рятування культури вже щось патякають... А "прібарахліться" все ніяк не виходить? Лаври Радуцького спокою не дають?
Згадайте обіцянку найвеличнішого сцикуна про відставку та йдіть з влади усім скопом самі з миром... Але ніхто не гарантує, що вам не будуть бити ваші пики та рила у звичайному повсякденному житті
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04.06.2020 11:16 Відповісти
Вже більше року в Україні іде римейк фільму "Тимур и его команда" - "Клоун и его шобла".
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04.06.2020 11:21 Відповісти
"Незалік. Ідіть додому і робіть домашнє завдання", - "слуга народу" Качура розкритикував програму уряду Шмигаля - Цензор.НЕТ 2722
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04.06.2020 11:34 Відповісти
Поставят пятерку по 12-ти бальной?
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04.06.2020 13:33 Відповісти
я так розумію шо всі тьолкі - дєпутатші ногі бриють, а значіть вони хочють, а значіть вони -- за життя , а значить всі вани -- сєпарші, ну і нах вам такій парламент???
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04.06.2020 21:24 Відповісти
 
 