"Незалік. Ідіть додому і робіть домашнє завдання", - "слуга народу" Качура розкритикував програму уряду Шмигаля. ВIДЕО
"Слуга народу" Олександр Качура розкритикував програму уряду і підтримав рішення комітету ВР відправити її на доопрацювання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Качура заявив під час засідання парламенту з трибуни ВР.
"Нам запропонували документ, на який ми безглуздо гаємо час. Сьогодні незалік з вашої програми. Ідіть додому і робіть домашнє завдання, щоб повернутися, і ми поставимо вам "п'ятірку", - сказав нардеп.
Топ коментарі
+19 Игорь Емец
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+16 Envoy
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+15 саша паламарчук
показати весь коментар04.06.2020 11:01
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А без цих звіряток "прібарахліться" щоб "і внукам хватіло" не виходить? Он де ви вже створили економічну кризу, медицини рятувати хтять, зростили енергетичну кризу та й про рятування культури вже щось патякають... А "прібарахліться" все ніяк не виходить? Лаври Радуцького спокою не дають?
Згадайте обіцянку найвеличнішого сцикуна про відставку та йдіть з влади усім скопом самі з миром... Але ніхто не гарантує, що вам не будуть бити ваші пики та рила у звичайному повсякденному житті