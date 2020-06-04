"Незалік. Ідіть додому і робіть домашнє завдання", - "слуга народу" Качура розкритикував програму уряду Шмигаля. ВIДЕО

"Слуга народу" Олександр Качура розкритикував програму уряду і підтримав рішення комітету ВР відправити її на доопрацювання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Качура заявив під час засідання парламенту з трибуни ВР.

"Нам запропонували документ, на який ми безглуздо гаємо час. Сьогодні незалік з вашої програми. Ідіть додому і робіть домашнє завдання, щоб повернутися, і ми поставимо вам "п'ятірку", - сказав нардеп.

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