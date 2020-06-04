УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10428 відвідувачів онлайн
Новини Відео
31 542 133

"П#здець! Ось це катастрофа нах#й! Чиста солярка!" - 17 тисяч тонн дизпалива вилилося з резервуара в російському Норильську. ВIДЕО

У Краснодарському краї на півночі Росії стався масштабний витік нафтопродуктів. Збитки від катастрофи оцінюються в десятки мільярдів рублів. Увага! Ненормативна лексика!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Аварія на ТЕЦ-3 сталася 29 травня через розгерметизацію резервуара з дизельним паливом. 17 тисяч тонн дизельного палива вилилися на дорогу до ТЕЦ-3, яка забезпечує Норильськ і найближчі міста електроенергією, теплом і водою. Нафтопродукти проникли в ґрунт і потрапили в річку Амбарна, озеро та річку Пясіна, що впадає в Карське море. Екологи побоюються, що під загрозою забруднення також річка Далдикан, яка теж впадає в море.

Відеозапис початку аварії опублікував Telegram-канал Baza. На ньому видно, як "дизель" б'є на землю з пошкодженої цистерни. "Чиста соляра!" - каже голос за кадром.

3 червня президент Росії Володимир Путін вирішив оголосити режим надзвичайної ситуації (НС) федерального рівня в Норильську.

П#здець! Ось це катастрофа нах#й! Чиста солярка! - 17 тисяч тонн дизпалива вилилося з резервуара в російському Норильську 01

За даними прокуратури, тільки на дорогу до ТЕЦ-3 вилилося 17 тисяч тонн дизпалива, а всього розлилося близько 20 тисяч, площа забруднення в Норильську після розливу палива зі сховища ТЕЦ-3 становить 180 тисяч квадратних метрів. Уточнюється, що стримати подальше поширення пального вдалося за допомогою загороджувальних бонів, встановлених на річках.

Нині за фактом розливу нафтопродуктів у Норильську порушено три кримінальні справи, затримано одного підозрюваного - начальника цеху ТЕЦ-3 В'ячеслава Старостіна, який поки відмовився від надання свідчень.

Віцепрезидент "Норнікелю" Сергій Дяченко розповів, що на усунення наслідків НП потрібно два тижні. За його словами, зараз експерти вирішують, що робити із зібраним паливом.

Також читайте: Порушення РФ законів та звичаїв війни загрожує екологічній і техногенній безпеці Донбасу, відкрито кримінальне провадження, - прокуратура

Як повідомила глава Росприроднагляду Світлана Радіонова, гранично допустима концентрація (ГДК) шкідливих речовин на водних об'єктах у Норильську, де стався розлив пального внаслідок аварії на ТЕЦ-3, перевищена в десятки тисяч разів: "Відібрано близько 25 проб. Встановлено перевищення ГДК у десятки тисяч разів зараз у водних об'єктах".

П#здець! Ось це катастрофа нах#й! Чиста солярка! - 17 тисяч тонн дизпалива вилилося з резервуара в російському Норильську 02

Компанія-власник ємності для пального вважає, що причиною події стало танення вічної мерзлоти через глобальне потепління. Утім, деякі екологи вважають, що зміна клімату тут ні до чого.

Однак інші екологи схильні звинувачувати працівників самої ТЕЦ, тобто пересічний людський чинник. "Танення вічної мерзлоти - природний процес, який відбувається дуже повільно.

"Реальні зрушення ґрунту виникають там, де порушуються технології будівництва на вічнозамерзлих ґрунтах. Значить, якісь порушення були під час експлуатації цього об'єкта", - сказав координатор програми з екологічної політики нафтогазового сектору WWF Олексій Книжников.

У Greenpeace назвали аварію однією з наймасштабніших в історії Арктики, порівнявши її із загибеллю танкера "Ексон Валдиз" у 1989 році біля берегів Аляски.

П#здець! Ось це катастрофа нах#й! Чиста солярка! - 17 тисяч тонн дизпалива вилилося з резервуара в російському Норильську 03

Екологічні збитки від розливу пального в Норильську можуть становити мільярди рублів, вважає організація "Грінпіс" (Greenpeace). Як заявили в російському відділенні організації, через розлив нафтопродуктів у Норильську в річки потрапило 15 тисяч тонн дизельного палива. За розрахунками організації, збитки одним тільки водним об'єктам Таймиру можуть перевищити 6 млрд рублів. Крім цього, стався викид у повітря забруднюючих речовин і було завдано збитків ґрунту.

Поки неясно, куди подіти зібране паливо. Частина експертів побоюється, що його доведеться просто спалити. У Telegram-каналах поширюється відео, на якому чоловік зачерпує воду з Амбарної, а потім підпалює суміш. Але як спалити таку силу-силенну "дизеля" - ніхто не знає. Міністр природних ресурсів Дмитро Кобилкін вже виступив категорично проти, оскільки така колосальна пожежа також перетвориться на екологічну катастрофу, тільки вже не в воді, а в повітрі. 

Автор: 

катастрофа (77) росія (65146) екологія (1352)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+59
"П#здец! Вот это катастрофа нах#й! Чистая солярка!" - 17 тысяч тонн дизтоплива вылилось из резервуара в российском Норильске - Цензор.НЕТ 2075
показати весь коментар
04.06.2020 11:25
+56
Слава Україні!
показати весь коментар
04.06.2020 11:12
+41
"П#здец! Вот это катастрофа нах#й! Чистая солярка!" - 17 тысяч тонн дизтоплива вылилось из резервуара в российском Норильске - Цензор.НЕТ 890
показати весь коментар
04.06.2020 11:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
первая фраза в видео это навека как грица
показати весь коментар
04.06.2020 13:30 Відповісти
"П#здець! Ось це катастрофа нах#й! Чиста солярка!" - 17 тисяч тонн дизпалива вилилося з резервуара в російському Норильську - Цензор.НЕТ 9002
показати весь коментар
04.06.2020 13:35 Відповісти
1 Тепер в російських окупантів буде менше солярки, щоб заправляти свої танки. ... 2 Треба світовій спільноті вимагати від росіян відшкодування за екологічну шкоду нашій планеті.
показати весь коментар
04.06.2020 14:00 Відповісти
У Краснодарському краї на півночі Росії, у Норильську!
Джерело: https://censor.net/ua/v3199968
БЛ_Д, редактори, вчіть географію! Або, виправте на Красноярський) - один Хy@/
показати весь коментар
04.06.2020 14:06 Відповісти
У московській версії правильно. Це перекладачі недороблені...
показати весь коментар
04.06.2020 20:35 Відповісти
крепостным классно, теперь можно заправляться прямо с речки.
показати весь коментар
04.06.2020 14:19 Відповісти
Кацарылые дикари!!!
показати весь коментар
04.06.2020 14:21 Відповісти
Знову бандерівці та піндоси шкодять скрепним!
показати весь коментар
04.06.2020 14:30 Відповісти
Да и хер на макак макшанских. Пусть там хоть все погорят от соляры и бояры.
показати весь коментар
04.06.2020 14:50 Відповісти
каком нахрен красноДарском крае?! Краснодарский это Кубань , рядом с нашим оккупированым Крымом. Где цензор таких бездарей находит?!
показати весь коментар
04.06.2020 15:31 Відповісти
пердаки на кацапии так пылают, шо топят вечную мерзлоту.
кстати о глобальном потеплении...
показати весь коментар
04.06.2020 15:32 Відповісти
Соляровые речки и солидольные берега... Лепота!
показати весь коментар
04.06.2020 16:52 Відповісти
Отличная новость. Просто праздник какой-то.
показати весь коментар
04.06.2020 16:58 Відповісти
для них це--Бояришнік
показати весь коментар
04.06.2020 17:40 Відповісти
прокляття шамана Габишева.
показати весь коментар
04.06.2020 17:43 Відповісти
Через пару дней рыба всплывет - будут сушить и на зиму запасать - печи топить расийские вяликие!
показати весь коментар
04.06.2020 18:02 Відповісти
Теперь они могут на этой речушке построить не имеющую аналахав в мире гидросоляроэлектростанцию, где поток соляры с водой будет крутить турбину. Блин! Поспешил, проболтался. Надо было сначала запатентовать.
показати весь коментар
04.06.2020 18:32 Відповісти
К чертям собачьим их убытки! Природу загубили,идиоты! На мерзлоте и так экосистема очень хрупкая-годами восстанавливается нарушенный покров и биологическое равновесие...Мало того,что пол-Сибири сожгли в прошлом году вместе с животными и птицами,так ещё и водных обитателей решили угробить! Там же нерестовые угодья рыбы! Тьфу,варвары лаптеногие и жопорукие! Когда же вы повыздыхаете окончательно ?!
показати весь коментар
04.06.2020 18:52 Відповісти
....банально СТЫРЫЛИ соляру , а спишут на АВАРИЮ !!!
показати весь коментар
04.06.2020 19:20 Відповісти
Може они так цены на нефть поднимают?
показати весь коментар
04.06.2020 19:21 Відповісти
яка сумна новина
показати весь коментар
04.06.2020 20:43 Відповісти
"П#здець! Ось це катастрофа нах#й! Чиста солярка!" - 17 тисяч тонн дизпалива вилилося з резервуара в російському Норильську - Цензор.НЕТ 1423
показати весь коментар
04.06.2020 20:57 Відповісти
" ипанул-бы бутылку боярочки - черпанул-бы ведёрко солярочки "
(свежая норильская пагаворка)
показати весь коментар
04.06.2020 23:16 Відповісти
Короче , ту территорию с которой кацапы уже не в состоянии справляться давно пора Китаю отдать и даже кацапам живущим там будет куда легче.
показати весь коментар
05.06.2020 00:08 Відповісти
Чекаємо на оприлюднення призвищ чергових Героїв України.
показати весь коментар
05.06.2020 00:52 Відповісти
Матушка-Роися так богата, что любой желающий может абсолютно бесплатно дизтопливо ведром из реки зачерпнуть.

Теперь дизтопливо безмозмездно будет поставляться нуждающимся по всей территории Роиси бесплатно самотеком. Как раньше древесину сплавляли по рекам.
показати весь коментар
05.06.2020 02:57 Відповісти
Эти реки текут в никуда,
Текут никуда не впадая.
Эти реки текут в никуда,
Текут никуда не впадая.
показати весь коментар
05.06.2020 06:38 Відповісти
А на ПаРаше все бочки такие гнилые.... Нефтяные реки никогда не обмелеют.... А на ПаРаше всё такое гнилое - и унитазы, и продукты питания , и ядерные боеголовки, и люди....Страна сплошного гнилья и тухляка... И монарх этой опарышной кучи - шизанутая лобковая вошь путин...
показати весь коментар
05.06.2020 10:33 Відповісти
А потом удивляются, почему столько дебилов на России.
показати весь коментар
05.06.2020 13:34 Відповісти
Ачётакова,пля,расія,****- щедрая душа! Пущай себе течёть!
показати весь коментар
05.06.2020 14:39 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 