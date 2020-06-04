"П#здець! Ось це катастрофа нах#й! Чиста солярка!" - 17 тисяч тонн дизпалива вилилося з резервуара в російському Норильську. ВIДЕО

У Краснодарському краї на півночі Росії стався масштабний витік нафтопродуктів. Збитки від катастрофи оцінюються в десятки мільярдів рублів. Увага! Ненормативна лексика!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Аварія на ТЕЦ-3 сталася 29 травня через розгерметизацію резервуара з дизельним паливом. 17 тисяч тонн дизельного палива вилилися на дорогу до ТЕЦ-3, яка забезпечує Норильськ і найближчі міста електроенергією, теплом і водою. Нафтопродукти проникли в ґрунт і потрапили в річку Амбарна, озеро та річку Пясіна, що впадає в Карське море. Екологи побоюються, що під загрозою забруднення також річка Далдикан, яка теж впадає в море.

Відеозапис початку аварії опублікував Telegram-канал Baza. На ньому видно, як "дизель" б'є на землю з пошкодженої цистерни. "Чиста соляра!" - каже голос за кадром.

3 червня президент Росії Володимир Путін вирішив оголосити режим надзвичайної ситуації (НС) федерального рівня в Норильську.

За даними прокуратури, тільки на дорогу до ТЕЦ-3 вилилося 17 тисяч тонн дизпалива, а всього розлилося близько 20 тисяч, площа забруднення в Норильську після розливу палива зі сховища ТЕЦ-3 становить 180 тисяч квадратних метрів. Уточнюється, що стримати подальше поширення пального вдалося за допомогою загороджувальних бонів, встановлених на річках.

Нині за фактом розливу нафтопродуктів у Норильську порушено три кримінальні справи, затримано одного підозрюваного - начальника цеху ТЕЦ-3 В'ячеслава Старостіна, який поки відмовився від надання свідчень.

Віцепрезидент "Норнікелю" Сергій Дяченко розповів, що на усунення наслідків НП потрібно два тижні. За його словами, зараз експерти вирішують, що робити із зібраним паливом.

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Як повідомила глава Росприроднагляду Світлана Радіонова, гранично допустима концентрація (ГДК) шкідливих речовин на водних об'єктах у Норильську, де стався розлив пального внаслідок аварії на ТЕЦ-3, перевищена в десятки тисяч разів: "Відібрано близько 25 проб. Встановлено перевищення ГДК у десятки тисяч разів зараз у водних об'єктах".

Компанія-власник ємності для пального вважає, що причиною події стало танення вічної мерзлоти через глобальне потепління. Утім, деякі екологи вважають, що зміна клімату тут ні до чого.

Однак інші екологи схильні звинувачувати працівників самої ТЕЦ, тобто пересічний людський чинник. "Танення вічної мерзлоти - природний процес, який відбувається дуже повільно.

"Реальні зрушення ґрунту виникають там, де порушуються технології будівництва на вічнозамерзлих ґрунтах. Значить, якісь порушення були під час експлуатації цього об'єкта", - сказав координатор програми з екологічної політики нафтогазового сектору WWF Олексій Книжников.

У Greenpeace назвали аварію однією з наймасштабніших в історії Арктики, порівнявши її із загибеллю танкера "Ексон Валдиз" у 1989 році біля берегів Аляски.

Екологічні збитки від розливу пального в Норильську можуть становити мільярди рублів, вважає організація "Грінпіс" (Greenpeace). Як заявили в російському відділенні організації, через розлив нафтопродуктів у Норильську в річки потрапило 15 тисяч тонн дизельного палива. За розрахунками організації, збитки одним тільки водним об'єктам Таймиру можуть перевищити 6 млрд рублів. Крім цього, стався викид у повітря забруднюючих речовин і було завдано збитків ґрунту.

Поки неясно, куди подіти зібране паливо. Частина експертів побоюється, що його доведеться просто спалити. У Telegram-каналах поширюється відео, на якому чоловік зачерпує воду з Амбарної, а потім підпалює суміш. Але як спалити таку силу-силенну "дизеля" - ніхто не знає. Міністр природних ресурсів Дмитро Кобилкін вже виступив категорично проти, оскільки така колосальна пожежа також перетвориться на екологічну катастрофу, тільки вже не в воді, а в повітрі.