Найманці РФ з початку доби двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО
Російсько-окупаційні війська двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Від початку поточної доби до 12.30 обліковано 2 ворожих обстріли на Луганському напрямку.
Противник відкривав вогонь вранці – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї біля Оріхового і з кулемету великого калібру – неподалік Новгородського. Наші воїни на ці провокації відповіли адекватно.
За поточну добу жоден з наших воїнів не загинув і не був поранений. Втрати противника уточнюються.
Об’єднані сили тримають ситуацію під повним контролем і готові жорстко припиняти будь-які спроби окупантів її дестабілізувати.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль