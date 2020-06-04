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Найманці РФ з початку доби двічі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Російсько-окупаційні війська двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Від початку поточної доби до 12.30 обліковано 2 ворожих обстріли на Луганському напрямку.

Противник відкривав вогонь вранці – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї біля Оріхового і з кулемету великого калібру – неподалік Новгородського. Наші воїни на ці провокації відповіли адекватно.

За поточну добу жоден з наших воїнів не загинув і не був поранений. Втрати противника уточнюються.

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Об’єднані сили тримають ситуацію під повним контролем і готові жорстко припиняти будь-які спроби окупантів її дестабілізувати.

Автор: 

Міноборони (7361) обстріл (28449) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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