Поліцейські погрожували неповнолітньому та його другові: "Ти шмаркач ##аний, щеня засцате. ... Ти таке підпишеш, що ох#їєш нах#й. Тут ще й не таке підписували". ВIДЕО

Поліція Івано-Франківської області розпочала службове розслідування дій правоохоронців, грубо і погрожували двом молодим городянам. Увага! Ненормативна лексика!

Про погрози з боку поліцейських повідомило місцеве видання "Галка", інформує Цензор.НЕТ.

До журналістів звернувся місцевий житель Владислав Сукенник. Він розповів, що 30 травня його неповнолітнього сина Максима з товаришем затримали в центрі міста поліцейські. Молоді люди жартома затіяли бійку. Поліцейські розцінили це як порушення громадського порядку і доставили їх до відділку.

За словами Сукенника, його сина з другом змусили роздягтися до білизни, принижували, сфотографували їхнє татуювання, взяли відбитки пальців. При цьому поліцейські матюкалися і погрожували молодим людям. Одного з них вони вдарили в груди, іншого били по обличчю.

Молодим людям вдалося записати спілкування з правоохоронцями на диктофон. На записі чути лайку і погрози, зокрема поліцейський говорить, що "таких, як ти, хаваю на сніданок", а також запевняє, що "і не таке підписували".

У секторі комунікації поліції Івано-Франківської області повідомили, що до них звернувся громадянин, з яким "поліцейські нетактовно спілкувалися".

Дивіться також: Бив палицею і змушував присідати, - поліцейського хочуть посадити за знущання над затриманим. ВIДЕО

"Керівництво ГУНП в області ініціювало службове розслідування, під час якого будуть з'ясовані всі обставини події і дано оцінку діям працівників Івано-Франківської поліції. ... Матеріали службового розслідування буде передано в прокуратуру міста Івано-Франківська", - сказано в повідомленні.