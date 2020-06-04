Поліцейські погрожували неповнолітньому та його другові: "Ти шмаркач ##аний, щеня засцате. ... Ти таке підпишеш, що ох#їєш нах#й. Тут ще й не таке підписували". ВIДЕО
Поліція Івано-Франківської області розпочала службове розслідування дій правоохоронців, грубо і погрожували двом молодим городянам. Увага! Ненормативна лексика!
Про погрози з боку поліцейських повідомило місцеве видання "Галка", інформує Цензор.НЕТ.
До журналістів звернувся місцевий житель Владислав Сукенник. Він розповів, що 30 травня його неповнолітнього сина Максима з товаришем затримали в центрі міста поліцейські. Молоді люди жартома затіяли бійку. Поліцейські розцінили це як порушення громадського порядку і доставили їх до відділку.
За словами Сукенника, його сина з другом змусили роздягтися до білизни, принижували, сфотографували їхнє татуювання, взяли відбитки пальців. При цьому поліцейські матюкалися і погрожували молодим людям. Одного з них вони вдарили в груди, іншого били по обличчю.
Молодим людям вдалося записати спілкування з правоохоронцями на диктофон. На записі чути лайку і погрози, зокрема поліцейський говорить, що "таких, як ти, хаваю на сніданок", а також запевняє, що "і не таке підписували".
У секторі комунікації поліції Івано-Франківської області повідомили, що до них звернувся громадянин, з яким "поліцейські нетактовно спілкувалися".
"Керівництво ГУНП в області ініціювало службове розслідування, під час якого будуть з'ясовані всі обставини події і дано оцінку діям працівників Івано-Франківської поліції. ... Матеріали службового розслідування буде передано в прокуратуру міста Івано-Франківська", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кто же знал, что у них диктофон?
"Незаконные средства наблюдения и получения информации", видишь-ли ...
Чтобы народ, который они "з а щ и щ а ю т" ничего не мог доказать.
интересно, есть область в Украине, где полициянты авакова еще не зашкварились?
только дилетанту "фсьо ястно" что виноват министр. думают что сменив Авакова на Макакова в отделениях полиции сразу все станут культурными и вежливыми
... ни одно лицо не должно за одно и то же правонарушение дважды подвергаться угрозе лишения жизни или телесного наказания, не должно принуждаться в каком-либо уголовном деле свидетельствовать против себя, не должно лишаться жизни, свободы либо собственности без должной правовой процедуры...
======
Просто проФФесианалы...я думаю что ментов нужно немедленно переоформить в СБУ и ГУР и отправить нелегально в качестве резидентов за границу...
Но почему-то зацвело все это говно буйным цветом именно после 21.04.2019.
А как при том же Порошенко, полицаи помогали бандитам собирать урожай фермеров и ветераны АТО отбивали фермеров и активистов, от полицаев, которые пытались их вывезти в другую область.
Не. Не забыл.
И пример Врадиевки только подтверждает, что ЗЕ всего за год привел все государственные институции в состояние времен Януковича.
При Порошенко полицаи помогали отжимать урожаи у фермеров (например, перестрелки в Кировоградской области, скосили урожай в пяти км от Новоград-Волынского...), у гражданина США Житомирскую кондитерскую фабрику...
Или скажете что этого не было? Так в сети осталась куча информации.
То есть, молодые тот ещё контингент.
А копов (в данном случае) все гнобили зря, я потому стараюсь не торопиться с выводами. Сначала, как заядлый любитель собак, были сам возмущен, правда гнобить не торопился, но копы мысленно у меня уже были виноватыми.
Ні, не заридав, за ніч відпустили, ще через добу вибачались. Але осад зостався.
Кто первый форму надел, тот и полицейский.