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Армія, поліція і тероборона об'єдналися для наведення порядку на вулицях США. ВIДЕО

Для наведення порядку на вулицях американських міст армія, поліція і представники територіальної оборони об'єднали зусилля.

Цей факт демонструє нарізка з роликів Tik Tok, опублікована грузинським добровольцем Вано Надирадзе, передає Цензор.НЕТ.

Також читайте: Трамп - перший президент, який не намагається об'єднати американський народ, а розділяє його, - ексглава Пентагону Меттіс

На кадрах зокрема показують вулиці міста Сан-Дієго, штат Каліфорнія.

Нагадаємо, у США тривають протести у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда. Іноді акції переростають у сутички з поліцією. Протести охопили кілька десятків американських міст. У Вашингтоні і ще в 40 великих містах США запровадили комендантську годину.

Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив із промовою і сфотографувався з Біблією. У самому Білому домі заявили, що периметр був зачищений після кількох попереджень і лише тому, що протестувальники не дотримувалися встановленої у Вашингтоні комендантської години.

Раніше стало відомо, що Пентагон за наказом президента Дональда Трампа наказав армії приготувати військову поліцію для дислокації в Міннеаполіс для придушення протестів і заворушень. У самій Міннесоті вперше після Другої світової війни в повному складі активована Нацгвардія штату – понад 10 тис. осіб.

Автор: 

армія (3771) протест (2398) США (22799) тероборона (386)


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Топ коментарі
+54
Проклятые рассисты! Мешают обездоленным афроамериканцам трощить магазы!
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04.06.2020 16:53
+22
Майдан и мародёрство это не одно и тоже
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04.06.2020 17:16
+21
США величайшая страна из когда либо существовавших!
Боже, Благослови Америку (и Украину)!
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04.06.2020 16:53
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Какое Сан Диего. Это Лос Анджелес, бульвар Голливуд.
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04.06.2020 16:51 Відповісти
Ну, по крайней мере кадр с улицей со звездами - это действительно Лос Анжелес. На остальных отрывках непонятные местности, ни одного лендмарка - никакой привязки к городу не возникает. Хотя с меня слабый знаток Сан Диего
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04.06.2020 17:17 Відповісти
с одной поправкой, то Нацгвардия там и ее техника
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04.06.2020 21:25 Відповісти
https://twitter.com/JamesOKeefeIII

там видео - смотрите до конца...

https://twitter.com/JamesOKeefeIII Армия, полиция и тероборона объединились для наведения порядка на улицах США - Цензор.НЕТ 5926 James O'Keefe

https://twitter.com/JamesOKeefeIII @JamesOKeefeIII


BREAKING:
https://twitter.com/Project_Veritas @Project_Veritas
INFILTRATED ANTIFA "Practice things like an eye gouge. It takes very little pressure to injure someone's eyes." "It's not boxing, it's not kickboxing, it's like destroying your enemy." https://twitter.com/hashtag/EXPOSEANTIFA?src=hashtag_click #EXPOSEANTIFA

https://twitter.com/Project_Veritas @Project_Veritas
ИНФИЛЬТРОВАННАЯ АНТИФА «Практикуйте такие вещи, как взбивание глаз. Требуется очень небольшое давление, чтобы повредить чьи-то глаза ». «Это не бокс, это не кикбоксинг, это как уничтожение врага». https://twitter.com/hashtag/EXPOSEANTIFA?src=hashtag_click #EXPOSEANTIFA
ВИДЕО

https://twitter.com/i/status/1268527969586360320


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04.06.2020 16:51 Відповісти
ку-клус-клан прям!!))))
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04.06.2020 16:52 Відповісти
США величайшая страна из когда либо существовавших!
Боже, Благослови Америку (и Украину)!
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04.06.2020 16:53 Відповісти
Проклятые рассисты! Мешают обездоленным афроамериканцам трощить магазы!
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04.06.2020 16:53 Відповісти
Армия, полиция и тероборона объединились для наведения порядка на улицах США - Цензор.НЕТ 4751
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04.06.2020 16:55 Відповісти
Тероборона и Американское Ополчение(Militia) - абсолютно разные вещи. Тероборона в Украине - часть МО, а Ополчение в США - абсолютно независимая от государства Гражданская организация.
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04.06.2020 16:59 Відповісти
Але вона мусить комусь підпорядковуватися в тому плані, щоб не йшлося про порушення законів, чи не так, Максиме ?
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04.06.2020 21:13 Відповісти
владі штату місцева
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04.06.2020 21:26 Відповісти
Нi, це цiлком Громадянске об'еднання, згiдно Констiтуцii, ст. 2.
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04.06.2020 21:36 Відповісти
https://www.facebook.com/PennsylvaniaStateMilitia/
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04.06.2020 21:41 Відповісти
Mission

-Mission Statement -

We are a community of citizen patriots organized, trained and well regulated to support local constitutional government in times of crisis and to secure a good standing reputation with the people of this Commonwealth and Great Nation.

Our mission is to watch over and defend our Commonwealth and Country from all enemies, both foreign and domestic, who would challenge our God given right to Liberty and Freedom as defined in our Constitution.

We endeavor to defend our land from all those who attempt to usurp our freedom, liberty and property, and we commit to give aid to our fellow Citizens, Law Enforcement, Emergency Services Personnel and Military in time of need.

Inasmuch as the Constitution of the Commonwealth of Pennsylvania reiterates and reinforces the Second Amendment of the Bill of Rights within the Constitution of the United States, we embrace the foundational belief of our Founding Fathers that, "The right of the citizens to bear arms, in defense of themselves and the State, shall not be questioned." (Section 21, Article I; The Pennsylvania Constitution).
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04.06.2020 21:44 Відповісти
Клас !
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05.06.2020 05:22 Відповісти
Никогда не сомневался в Маттисе и тех других 4х зведочных генералах,
шо его поддержали...
рыжий утомил весь личный состав - впоть до 4х зведочных...- ето провал.
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05.06.2020 05:28 Відповісти
у нас 6 год война,а отрядов Самообороны массово как не было,так и нет.
саботажные потуги военкоматов-полная херня и показуха.
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04.06.2020 17:02 Відповісти
Є самооборони .Самооборона Січ , легальна організація ,в яка разом з спілкою ветеранів АТО--ООС місто Сміла , більше 300 чоловік , стількі ж і легальної зброї . І таких по всіх містах України достатньо.
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04.06.2020 17:15 Відповісти
достатньо?!
по 300 бійців з мисливською зброєю на 100 тис.місто?
ну Сміла ще молодці.є цифри по теробороні на таке-ж місто в 20 бійців...
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05.06.2020 14:42 Відповісти
Походу наполнят тюрьмы нигерами и латиносами. И на улицах станет поспокойней.
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04.06.2020 17:03 Відповісти
заждались...
Армія, поліція і тероборона об'єдналися для наведення порядку на вулицях США - Цензор.НЕТ 1404
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04.06.2020 17:13 Відповісти
ваши комментарии такие же как при Майдане, заждались. Хотя все может быть хуже
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04.06.2020 17:34 Відповісти
Very good!! Наведите порядок в конце-то концов, а то макаки грабить сами не остановятся
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04.06.2020 17:15 Відповісти
можливо армії злякаються.
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04.06.2020 17:15 Відповісти
Якби в нас існувала така тероборона, то в кацапні не було би шансів.
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04.06.2020 17:15 Відповісти
Майдан и мародёрство это не одно и тоже
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04.06.2020 17:16 Відповісти
а навіщо їм влаштовувати Майдан ?
хтось готує окупацію штатів, а влада їм всіляко допомагає?
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04.06.2020 17:16 Відповісти
«Грязь, вонь, клопы и тараканы,
И надо всем хозяйский кнут,
И это русские болваны
Святым отечеством зовут».
- Д. В. Веневитинов, поэт (1805 - 1827 гг.)
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04.06.2020 17:23 Відповісти
Как вовремя был убит афроамериканец - забыто все: Требования ареста Билла Гейтса, Обамагейт и ложная пандемия seattletimes.com Сложно назвать назвать грабежи и поджоги протестами в честь памяти Флойда. Однако, замечают эксперты - как же все удачно сложилось. И именно в тот момент, когда больше всего общественность требовала ареста Билла Гейтса, стали всплывать аферы с коронавирусом, подтасовки результатов тестирования, завышения количества жертв, факты о ненужности объявления пандемии, преднамеренное массовое убийство пожилых людей (напоминаем, демократы-губернаторы штатов направляли больных COVID-19 в дома престарелых).

Когда стали известны подробности Обамагейт - преступления демократов Обамы, Украингейт - Джо Байдена… Трамп пообещал призвать всех к правосудию и как же идеально сошлись звезды на небе, что именно в этот критический для всех преступников момент в Штатах разгораются разгромные мероприятия. Кто сейчас вспомнит об Обамагейт или Билле Гейтсе?
Демократам на руку разжигание расовых страстей - в этом их спасение и таким образом подрываются позиции Трампа. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо раскритиковал президента Дональда Трампа за отправку военных против американцев.
Президент призывает американских военных выступить против американских граждан. Он использует армию, чтобы задавить мирный протест, чтобы он мог провести фотосессию в церкви. Это все для него просто реалити-шоу - заявил Куомо в Twitter. "Мирный протест"?!
И это говорит человек, который пачками отправлял коронавирусных больных в дома престарелых. Трамп незадолго до этого дал распоряжение проверить, что там происходило в этих домах. Куомо переживал и боялся за себя один день, а сейчас он снова на коне - кто помнит о его преступлениях? Зато очень удобно критиковать президента.
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04.06.2020 23:38 Відповісти
Там и власть не творит такой фигни, чтобы Майдан начинался.
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04.06.2020 17:24 Відповісти
чтобы навести порядок надо загнать под плинтус нахер антифа с белыми либералами ублюдками да и в прочем всю демпартию
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04.06.2020 17:16 Відповісти
а може нігерів спершу ?
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04.06.2020 17:17 Відповісти
Расистка? Они же афроамереканцы)))
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04.06.2020 17:27 Відповісти
нигеры сцыкуны они на такое никогда не пошли бы, да и сними договорится легко и оны против этого. А от это ублюдки, это они все раздувают , на деньги Сороса, потому что демократы в полном дерьме и выиграть по нормальному не могут выборы. Я лично сам видел как приезжие от города к городу ездят разжигают все и сливаются быстро. Это похоже на желтые жилеты во франции, не удивлюсь если кацапы к этому активно прилагают руки, уж больно все похоже и сдерижировано
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04.06.2020 17:28 Відповісти
Якби про Сороса не згадав,може б і сприйняли всерйоз...
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04.06.2020 18:23 Відповісти
чувак ты просто мелко плаваешь еще, я здесь прожил больше чем ты ча белом свете, знаю кто чем дышит, с возрастом ты все поймешь, жаль что поздно только
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04.06.2020 18:27 Відповісти
Интересно, послы Ж7 обратились к Трампу с напоминанием о неприменении силы против протестующих, как это было во время майдана в Киеве?
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04.06.2020 17:18 Відповісти
В Киеве протестующие грабили магазины?
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04.06.2020 17:24 Відповісти
Після майдану всяке було..
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04.06.2020 17:49 Відповісти
«Русские хоть и белые, но у них есть свойства негров. Они не работают более, чем нужно, и без принуждения». - Густав Дитцель, немецкий писатель
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04.06.2020 17:26 Відповісти
це мародери, а не протестуючі.
до того ж, вбито близь ста поліцейських.
а вата все намагається прирівняти ці безчинства та злочини до Майдану.
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04.06.2020 17:46 Відповісти
ну не 100 Но Как Они Это ОСТАНОВЛЯТ!111!?
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04.06.2020 20:52 Відповісти
90 з чимось.
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04.06.2020 21:02 Відповісти
лапоть,не прирівнюй мародерів до протестуючих на Майдані.
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05.06.2020 00:03 Відповісти
Давно пора. А під час президентських виборів, нагадати, як дєрьмократи розгойдували ситуацію за принципом "чим гірше, тим краще".
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04.06.2020 17:22 Відповісти
а в Украине мусора пытают, убивают и насилуют,
и вооружаются за счёт «военного сбора» с лохов
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04.06.2020 17:25 Відповісти
сейчас тебе напишут "по тебе тюрма заждалась"
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04.06.2020 17:35 Відповісти
Забавно, украинские патриоты пишут про протестующих в США то же самое что и путинские тролли во время Евромайдана.
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04.06.2020 17:33 Відповісти
замочили негра. негры начали бунтовать, получите еще больше пулеметов против негров. демократия епт =) у нас .... говно по трубам, слюни пузырями ...
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04.06.2020 17:36 Відповісти
а я тебя уже на заметку взяли романтика-революционера
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04.06.2020 17:48 Відповісти
Вы только представьте ситуацию из-за которой Возник этот балаган ,негр Флоид под наркотой ,пытается втюхать в магазине фальшивую двадцатку ,у него уже 3-4 ходки за плечами. Его пытается задержать полицейский ,который меньше его по размерам ,а негр при этом не хочет выполнять команду просто лежать🙁 Это какаето породив на здравый смысл, левые уже просто задолбали играми в таллерантность и политкорректность.
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04.06.2020 17:37 Відповісти
если это говорит еврей, то точно обманывает по черному.
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04.06.2020 17:47 Відповісти
5 ходок.
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04.06.2020 21:14 Відповісти
Породия
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04.06.2020 17:38 Відповісти
Вільні люди, заможня країна...В усіх зброя на рука...ніхто навіть не думає один в одного стріляти... Може і в Україні колись таке буде...

Ps. Бандит завжди знайде зброю, а потерпілий його беззахисна жертва.
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04.06.2020 17:48 Відповісти
Армія, поліція і тероборона об'єдналися для наведення порядку на вулицях США - Цензор.НЕТ 8733
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04.06.2020 17:51 Відповісти
скоро и трамп будет с...ть.И то нормально?
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04.06.2020 21:46 Відповісти
Ну шо тебе сказать Жуков ,есть такие районы в Нью-Йорке ,Бруклин и Гарлем так вот Гарлем в последнее время сильно напрягает🙁
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04.06.2020 17:57 Відповісти
а когда афроамериканцы были рабами это не напрягало? а да я забыл, тогда было интересное наказание для раба выступившего против. Его забивали как непослушного собаку, а потом выводили перед бараками рабов, собрав заранее всех, дальше надсморторщик начинал его душить веревкой или обессилившего на земле раба давил ему на шею, он просил пощады за свою не покорность, но на поучение другим его медлено убивали. Вот такая история часто случалось с предквами афроамериканцев
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04.06.2020 18:25 Відповісти
І що ?
Всім білим тепер пожиттєво каятися, просити вибачення і стояти навколішки перед кожним чорним рецидивістом ?
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04.06.2020 21:16 Відповісти
Американці, самі того не бажаючи, "разом з брудною водою вихлюпнули дитину...". Однак, вина лежить не тільки на "білих"... Вони свій обов"язок, згідно Конституції, свою частину "роботи", виконали - поставили "чорних" на один щабель з собою... Біда в тому, що багато "чорних" ставать на цей щабель, не побажали... Бидло є в будь-якій нації, расі, і це не залежить від кольору шкіри чи мови... Адже "падать" завжди легше, ніж "лізти вгору"... Основна ж маса - інертна... Вона хоче сидіть, склавши руки, і нічого не робить. Приведу приклад з нашого "буття":

"Восток Саратовской области, 1986 год. Человек с Украины приходит по делу к местному жителю. Двора, как такового, нет. Просто недалеко от дороги, на пустыре, стоит дом с хозяйственными постройками. Весь двор зарос циклахеной, (сорняком, подлежащим фитосанитарному карантину, как сильнейший аллерген), под два метра высотой. Через заросли к дому, как и к сараюшкам, тропинки тянутся.
Хозяин дома. На улице жара под 40 градусов в тени. Хозяин угощает квасом. Попивая квас, гость, между глотками, задает вопрос:
- Послушай, а чего ты эти заросли не вырубишь?...
- А на хрена?
- Ну, жена цветы насадит… (Привык гость у себя, в Украине, к палисадникам с цветами перед домом…)
- А на хрена?
- Ну, чтобы красиво было…
- А на хрена?
Решил «подкусить»:
- Ну, не цветы, так какие-нибудь овощи посадишь, «закусь» всегда под рукой будет, на огород ехать далеко не надо. А зима придет, тоже будет с чем картошку есть, помидоры с огурцами насолишь или в банки закатаешь ...
- А на хрена? Твои «хохлы», с Украины, пришлют в банках, консервированные, так я в магазине куплю…
(Кстати, там же, на территории военного городка, на краю солончакового болота, был массив небольших огородиков. Весной, после подсыхания вскопанного осенью огорода, он блестел после рассвета, как изморозью покрытый - кристаллы соли проявлялись. Однако, всё росло, только пропалывай и поливай. Помидоры были - как кулаки. И сладкие такие, что некоторые хозяйки из мякоти, очистив от кожицы и семян, варенье варили… Так вот, хозяйничали там белорусы, украинцы и выходцы из этих республик. «Русских», из самой РСФСР, не было…).
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05.06.2020 06:20 Відповісти
у демократов в америке от демократии осталось одно название только. Это левые радикалы с привкусом гомосятины, у которых на уме только построить коммунизм типа ссср-северная корея где оны будут правящем классом вместе с извращенцами ЛГБТ, закрыть церкви, забрать оружие у законопослушных граждан чтобы не возникали, конфисковать все у умных работающих людей и раздать даже не бедным а ленивым или извращенцам. Тоже самое либералы америки ничего общего с либералами россии не имеют, тут это ублюдки хуже демократов, которые проповедуют толерантность хотя сами только терпят себе подобных. Черные по сравнению с ними ангелы
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04.06.2020 17:59 Відповісти
А росия уже ввела войска или гумконвой хоть отправила?
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04.06.2020 18:10 Відповісти
Сан-Антонио, штат Техас. Шествие в знак протеста против жестокости полиции под присмотром.)
Армія, поліція і тероборона об'єдналися для наведення порядку на вулицях США - Цензор.НЕТ 6965
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04.06.2020 18:24 Відповісти
Марьяна , там по ходу наоборот , граждане защищаются от мародеров ( белые тож там есть )
и оборонятся есть чем ( в отличии от нас )
у черных сейчас золотое время ( но оно быстро закончится ) , а потом их перестанут брать на работу , и вобще с ними связыватся никто не будет
оружие на руках ( до ротного пулемета ) вносит свои коррективы , в Техасе вобще лафа на законодательном уровне
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04.06.2020 18:46 Відповісти
Так этот снимок как раз об этом. Эти люди (члены TITFF) защищают кенотаф Аламо от вандалов мирных протестующих.) А закончилось все мирно, без стрельбы. Ну, потом, правда, немного побили стекла в магазинах (протестующие, не радикалы), но это уже было вечером и без фанатизма. Такого мародерства, как в Нью-Йорке - не было. Как сказал мой знакомый, который жил в Далласе - и не будет, потому что там чуть ли не в каждой лавке пулемет (образно говоря) и соответственно владелец - уважаемый человек.)))
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04.06.2020 19:43 Відповісти
Андрюша тебе ,что черных наркоманов не хватает ,так пригласи их к себе в гости .А я с ними рядом живу ,и перекинь они нифига не работают ,существуют на пособие🙇🙁
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04.06.2020 18:34 Відповісти
https://censor.net/user/437040 на работу не будут брать, ха ха ха , да они и так не работают в третьем поколении
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04.06.2020 19:34 Відповісти
Самое крутое ,это граждане с оружием.
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04.06.2020 19:49 Відповісти
Поправка II Поскольку надлежащим образом организованная милиция необходима для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно ограничиваться
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04.06.2020 21:32 Відповісти
Сподіваюсь, любителів халяви швидко вгамують і зроблять висновки на майбутнє.
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04.06.2020 20:07 Відповісти
 
 