Армія, поліція і тероборона об'єдналися для наведення порядку на вулицях США. ВIДЕО

Для наведення порядку на вулицях американських міст армія, поліція і представники територіальної оборони об'єднали зусилля.

Цей факт демонструє нарізка з роликів Tik Tok, опублікована грузинським добровольцем Вано Надирадзе, передає Цензор.НЕТ.

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На кадрах зокрема показують вулиці міста Сан-Дієго, штат Каліфорнія.

Нагадаємо, у США тривають протести у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда. Іноді акції переростають у сутички з поліцією. Протести охопили кілька десятків американських міст. У Вашингтоні і ще в 40 великих містах США запровадили комендантську годину.

Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив із промовою і сфотографувався з Біблією. У самому Білому домі заявили, що периметр був зачищений після кількох попереджень і лише тому, що протестувальники не дотримувалися встановленої у Вашингтоні комендантської години.

Раніше стало відомо, що Пентагон за наказом президента Дональда Трампа наказав армії приготувати військову поліцію для дислокації в Міннеаполіс для придушення протестів і заворушень. У самій Міннесоті вперше після Другої світової війни в повному складі активована Нацгвардія штату – понад 10 тис. осіб.