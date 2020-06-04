Армія, поліція і тероборона об'єдналися для наведення порядку на вулицях США. ВIДЕО
Для наведення порядку на вулицях американських міст армія, поліція і представники територіальної оборони об'єднали зусилля.
Цей факт демонструє нарізка з роликів Tik Tok, опублікована грузинським добровольцем Вано Надирадзе, передає Цензор.НЕТ.
На кадрах зокрема показують вулиці міста Сан-Дієго, штат Каліфорнія.
Нагадаємо, у США тривають протести у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда. Іноді акції переростають у сутички з поліцією. Протести охопили кілька десятків американських міст. У Вашингтоні і ще в 40 великих містах США запровадили комендантську годину.
Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив із промовою і сфотографувався з Біблією. У самому Білому домі заявили, що периметр був зачищений після кількох попереджень і лише тому, що протестувальники не дотримувалися встановленої у Вашингтоні комендантської години.
Раніше стало відомо, що Пентагон за наказом президента Дональда Трампа наказав армії приготувати військову поліцію для дислокації в Міннеаполіс для придушення протестів і заворушень. У самій Міннесоті вперше після Другої світової війни в повному складі активована Нацгвардія штату – понад 10 тис. осіб.
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Боже, Благослови Америку (и Украину)!
-Mission Statement -
We are a community of citizen patriots organized, trained and well regulated to support local constitutional government in times of crisis and to secure a good standing reputation with the people of this Commonwealth and Great Nation.
Our mission is to watch over and defend our Commonwealth and Country from all enemies, both foreign and domestic, who would challenge our God given right to Liberty and Freedom as defined in our Constitution.
We endeavor to defend our land from all those who attempt to usurp our freedom, liberty and property, and we commit to give aid to our fellow Citizens, Law Enforcement, Emergency Services Personnel and Military in time of need.
Inasmuch as the Constitution of the Commonwealth of Pennsylvania reiterates and reinforces the Second Amendment of the Bill of Rights within the Constitution of the United States, we embrace the foundational belief of our Founding Fathers that, "The right of the citizens to bear arms, in defense of themselves and the State, shall not be questioned." (Section 21, Article I; The Pennsylvania Constitution).
шо его поддержали...
рыжий утомил весь личный состав - впоть до 4х зведочных...- ето провал.
саботажные потуги военкоматов-полная херня и показуха.
по 300 бійців з мисливською зброєю на 100 тис.місто?
ну Сміла ще молодці.є цифри по теробороні на таке-ж місто в 20 бійців...
хтось готує окупацію штатів, а влада їм всіляко допомагає?
И надо всем хозяйский кнут,
И это русские болваны
Святым отечеством зовут».
- Д. В. Веневитинов, поэт (1805 - 1827 гг.)
Когда стали известны подробности Обамагейт - преступления демократов Обамы, Украингейт - Джо Байдена… Трамп пообещал призвать всех к правосудию и как же идеально сошлись звезды на небе, что именно в этот критический для всех преступников момент в Штатах разгораются разгромные мероприятия. Кто сейчас вспомнит об Обамагейт или Билле Гейтсе?
Демократам на руку разжигание расовых страстей - в этом их спасение и таким образом подрываются позиции Трампа. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо раскритиковал президента Дональда Трампа за отправку военных против американцев.
Президент призывает американских военных выступить против американских граждан. Он использует армию, чтобы задавить мирный протест, чтобы он мог провести фотосессию в церкви. Это все для него просто реалити-шоу - заявил Куомо в Twitter. "Мирный протест"?!
И это говорит человек, который пачками отправлял коронавирусных больных в дома престарелых. Трамп незадолго до этого дал распоряжение проверить, что там происходило в этих домах. Куомо переживал и боялся за себя один день, а сейчас он снова на коне - кто помнит о его преступлениях? Зато очень удобно критиковать президента.
до того ж, вбито близь ста поліцейських.
а вата все намагається прирівняти ці безчинства та злочини до Майдану.
и вооружаются за счёт «военного сбора» с лохов
Ps. Бандит завжди знайде зброю, а потерпілий його беззахисна жертва.
Всім білим тепер пожиттєво каятися, просити вибачення і стояти навколішки перед кожним чорним рецидивістом ?
"Восток Саратовской области, 1986 год. Человек с Украины приходит по делу к местному жителю. Двора, как такового, нет. Просто недалеко от дороги, на пустыре, стоит дом с хозяйственными постройками. Весь двор зарос циклахеной, (сорняком, подлежащим фитосанитарному карантину, как сильнейший аллерген), под два метра высотой. Через заросли к дому, как и к сараюшкам, тропинки тянутся.
Хозяин дома. На улице жара под 40 градусов в тени. Хозяин угощает квасом. Попивая квас, гость, между глотками, задает вопрос:
- Послушай, а чего ты эти заросли не вырубишь?...
- А на хрена?
- Ну, жена цветы насадит… (Привык гость у себя, в Украине, к палисадникам с цветами перед домом…)
- А на хрена?
- Ну, чтобы красиво было…
- А на хрена?
Решил «подкусить»:
- Ну, не цветы, так какие-нибудь овощи посадишь, «закусь» всегда под рукой будет, на огород ехать далеко не надо. А зима придет, тоже будет с чем картошку есть, помидоры с огурцами насолишь или в банки закатаешь ...
- А на хрена? Твои «хохлы», с Украины, пришлют в банках, консервированные, так я в магазине куплю…
(Кстати, там же, на территории военного городка, на краю солончакового болота, был массив небольших огородиков. Весной, после подсыхания вскопанного осенью огорода, он блестел после рассвета, как изморозью покрытый - кристаллы соли проявлялись. Однако, всё росло, только пропалывай и поливай. Помидоры были - как кулаки. И сладкие такие, что некоторые хозяйки из мякоти, очистив от кожицы и семян, варенье варили… Так вот, хозяйничали там белорусы, украинцы и выходцы из этих республик. «Русских», из самой РСФСР, не было…).
и оборонятся есть чем ( в отличии от нас )
у черных сейчас золотое время ( но оно быстро закончится ) , а потом их перестанут брать на работу , и вобще с ними связыватся никто не будет
оружие на руках ( до ротного пулемета ) вносит свои коррективы , в Техасе вобще лафа на законодательном уровне
вандаловмирных протестующих.) А закончилось все мирно, без стрельбы. Ну, потом, правда, немного побили стекла в магазинах (протестующие, не радикалы), но это уже было вечером и без фанатизма. Такого мародерства, как в Нью-Йорке - не было. Как сказал мой знакомый, который жил в Далласе - и не будет, потому что там чуть ли не в каждой лавке пулемет (образно говоря) и соответственно владелец - уважаемый человек.)))