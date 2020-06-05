Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: "Ні поліцейській державі!" ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 5 червня, під будівлею Верховної Ради відбуваються кілька акцій з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Народні депутати сьогодні мають заслухати главу МВС Арсена Авакова з доповіддю про резонансні кримінальні події, зокрема щодо стрілянини в Броварах і зґвалтування жінки в поліцейському відділку в Кагарлику. Під стінами ВР відбуваються акції "Авакова у відставку" і "Непокаране зло вбиває. Аваков має піти!". Організаторами акцій виступили партія "Голос" і "Правий сектор". Мітингувальники вимагають відставки міністра внутрішніх справ. Активісти тримають плакати зі своїми вимогами.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Киевляне, я так понимаю, проигнорили ивент.. Чорт, видя, что мяч на его поле, устроил цирк для лохов в исполнении Белого Вошьдя. Откуда взялся размалеванный бобик, если весь квартал с вечера был под контролем беркуто-мусоров? Штош, сидите дальше.. Мало вас 0ваков ипёт.