УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12633 відвідувача онлайн
Новини Відео
6 830 113

Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: "Ні поліцейській державі!" ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 5 червня, під будівлею Верховної Ради відбуваються кілька акцій з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Народні депутати сьогодні мають заслухати главу МВС Арсена Авакова з доповіддю про резонансні кримінальні події, зокрема щодо стрілянини в Броварах і зґвалтування жінки в поліцейському відділку в Кагарлику. Під стінами ВР відбуваються акції "Авакова у відставку" і "Непокаране зло вбиває. Аваков має піти!". Організаторами акцій виступили партія "Голос" і "Правий сектор". Мітингувальники вимагають відставки міністра внутрішніх справ. Активісти тримають плакати зі своїми вимогами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Геращенко про відставку Авакова: В Україні в цілому порядок, все працює чесно і прозоро

Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 01
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 02
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 03
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 04
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 05
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 06
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 07
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 08
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 09
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 10
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 11
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 12
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 13
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 14
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 15
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 16
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 17
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 18
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 19
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 20
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 21
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 22
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 23
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 24
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 25
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 26
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 27
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 28
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 29
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 30
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 31
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 32
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: Ні поліцейській державі! 33

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Аваков Арсен (2189) ВР (14972) мітинг (753) відставка (1464) Правий сектор (332) Голос партія (512)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: "Ні поліцейській державі!" - Цензор.НЕТ 3367
показати весь коментар
05.06.2020 10:13
+13
Засиделся. Огромное финансирование, каждый год увеличение. Ппытка переименовать в полицию, возврат по рнгрессу...полиция....менты.... и опять мусора. ну и толку от люстрации, типа конкурсов? Коррмпировано снизу и Доверху! Нафиг с поля верхушку ВСЮ!!!
показати весь коментар
05.06.2020 10:01
+13
Аваков це людина олігархів... А партія "слуга народу" і Зеленський належать олігархам. Вони не проголосують за відставку Авакова. Точніше вірменина Авакяна.
показати весь коментар
05.06.2020 10:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
*жодного* мовою.
показати весь коментар
05.06.2020 11:03 Відповісти
Интересно, эти бастующие сегодня прогуляли работу? или они безработные?
В Европе бастуют в выходные.
показати весь коментар
05.06.2020 11:01 Відповісти
он щас поставит там вместо себя кого-то и продолжит ним рулить, там в 95ом угаре ещё актёров полно
показати весь коментар
05.06.2020 11:20 Відповісти
?
Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: "Ні поліцейській державі!" - Цензор.НЕТ 8123
показати весь коментар
05.06.2020 11:24 Відповісти
ДАПАШЛИВЫ...
показати весь коментар
05.06.2020 11:33 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1268821526381580288 27 мин

Киевляне, я так понимаю, проигнорили ивент.. Чорт, видя, что мяч на его поле, устроил цирк для лохов в исполнении Белого Вошьдя. Откуда взялся размалеванный бобик, если весь квартал с вечера был под контролем беркуто-мусоров? Штош, сидите дальше.. Мало вас 0ваков ипёт.
показати весь коментар
05.06.2020 11:54 Відповісти
а что толку в одном авакове ,если на его место зеля портнова посадит? Пусть этот "кочегар", который очень рьяно вел земразь к власти в тви, сам хоть раз выйдет и за собой уберет
показати весь коментар
05.06.2020 13:07 Відповісти
Говно, которое думает, что оно непотопляемое, повторит судьбу "овоща". Я вижу полицейскую коррупцию каждый день из окна: цыгане торгуют наркотой в открытую, никого не стесняясь, другой дилер был повязан ОБНОНом с наркотиками на хате, признал вину и... феерия... отпущен на свободу. Копы ловят наркоторговцев только, чтобы рубануть бабла, то что торчки под кайфом могут кого-то грохнуть не рассматривается априори... Этого чорта давно надо щиссен как говорят немцы
показати весь коментар
05.06.2020 11:59 Відповісти
Не везёт что-то последнее время мусорянам, вот и до главного добрались.
показати весь коментар
05.06.2020 20:07 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 