Аваков - нардепам про зґвалтування в Кагарлику: Не звинувачуйте весь колектив поліції через кількох негідників. ВIДЕО

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у п'ятницю вранці звітує перед народними депутатами щодо події в Кагарлику Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"МВС і Нацполіція є відображенням ... українського суспільства. Принципово, як система реагує на це", - зазначив міністр.

За словами Авакова "Врадіївку намагалися приховати, ми не приховуємо нічого".

Глава МВС нагадав, що розслідуванням інциденту займається Державне бюро розслідувань, поліція проводить внутрішнє розслідування, а саме відділення поліції розформовано.

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"За підсумками аналізу цього інциденту ... ухвалено рішення ... у всіх підрозділах поліції ... буде введена повна фіксація слідчих дій у відділеннях поліції", - розповів він.

"Звертаюся до вас, не звинувачуйте весь колектив поліції через кількох негідників", - підкреслив Аваков.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.

26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.