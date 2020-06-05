Аваков - нардепам про зґвалтування в Кагарлику: Не звинувачуйте весь колектив поліції через кількох негідників. ВIДЕО
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у п'ятницю вранці звітує перед народними депутатами щодо події в Кагарлику Київської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"МВС і Нацполіція є відображенням ... українського суспільства. Принципово, як система реагує на це", - зазначив міністр.
За словами Авакова "Врадіївку намагалися приховати, ми не приховуємо нічого".
Глава МВС нагадав, що розслідуванням інциденту займається Державне бюро розслідувань, поліція проводить внутрішнє розслідування, а саме відділення поліції розформовано.
"За підсумками аналізу цього інциденту ... ухвалено рішення ... у всіх підрозділах поліції ... буде введена повна фіксація слідчих дій у відділеннях поліції", - розповів він.
"Звертаюся до вас, не звинувачуйте весь колектив поліції через кількох негідників", - підкреслив Аваков.
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.
26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.
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невозможно реформировать только полицию
вся Украина нуждается в реформировании,
но увы, граждане превращены в Лохов
Факты пожалуйста!
я не защищаю личность, я про своё бездействие вспомнил
Если нет - то что вы сделали никого из украинцев не колышит!
только причина неХотения
не только его голова,
а и многое другое ....
А эта власть хотела реформ, кирпич?
Например, реформы судов?
02.09.19 "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса
https://images.cnscdn.com/images/5/4/8/1/5481b81b276dc44f558043e98ea512a4/original.jpgПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.https://censor.net/news/3145910/***********************************************************************************************************
Может, знаешь, сколько Зеля снял мантий на сегодня?
Я тебе скажу: ноль целых, х#й десятых.
Так что, берись за ум, если он у тебя еще остался.
Ему, бл@дь, досталась растущая экономика, и что он с ней сделал?
Еще раз: Зе обещал снимать мантии с недоброчестных судей.
Отсутствие снятых мантий означает, что недоброчестных судей нет!
Или то, что Зе пи#добол.
Выбирай.
"МВД и Нацполиция является отображением … украинского общества
Источник: https://censor.net/n3200211
так как у населения нет стволов, а у участников есть ...
відразу уточнюйте..
і повернути яким шляхом ?ВИборів ? Я надіюсь ,ви не розглядаєте шлях революційний силами 8-ми відсотків маргіналів -порохофілів..)))
включенні лампочкизгадуванні прізвища Порошенко.
невозможно реформировать только полицию
вся Украина нуждается в реформировании,
но увы, граждане Лохи" - один из комментариев
https://censor.net/comments/locate/3200211/019214e7-3***-70e8-a1e6-************
Та тут не цих дебілів звинувачують,а тебе Рюкзакевич бо ти за ці роки цих дебілів пустив назад в міліцію
собаков, не надо переводить стрелки на общество, когда сам говно редкостное. )))))
ну про рыбу и ее голову пословицу знаете)))))
свободное владение оружием и применение его против бандитов, в том числе
судей и полиции ?
всем по°, а виноват Аваков
... Який керівник - такі й підлеглі!
ну да
а тех кто голосовал по приколу в этом ******* зеленом
Так будет правильнее...
Если миллион хороших копов не могут найти одного плохого по факту мы имеем миллион и 1 плохих копов.
За стільки років при владі Аваков, вів діловодство свого міністерства державною мовою і не спромігся вивчити українську мову...
І аваков називає себе патріотом?.. Таке враження, що ці всі роки він збирав на всіх компромат і тепер просто бояться цього "патріота" прибрати!.