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Аваков - нардепам про зґвалтування в Кагарлику: Не звинувачуйте весь колектив поліції через кількох негідників. ВIДЕО

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у п'ятницю вранці звітує перед народними депутатами щодо події в Кагарлику Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"МВС і Нацполіція є відображенням ... українського суспільства. Принципово, як система реагує на це", - зазначив міністр.

За словами Авакова "Врадіївку намагалися приховати, ми не приховуємо нічого".

Глава МВС нагадав, що розслідуванням інциденту займається Державне бюро розслідувань, поліція проводить внутрішнє розслідування, а саме відділення поліції розформовано.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Засідання Верховної Ради: на порядку денному звіт Авакова. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"За підсумками аналізу цього інциденту ... ухвалено рішення ... у всіх підрозділах поліції ... буде введена повна фіксація слідчих дій у відділеннях поліції", - розповів він.

"Звертаюся до вас, не звинувачуйте весь колектив поліції через кількох негідників", - підкреслив Аваков.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.

26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) ВР (14972) зґвалтування (385) Нацполіція (15164)


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Топ коментарі
+32
Это чмо сорвало реформу милиции, но я не думаю, что это сделал только он один, если бы та власть хотела реформ, то авакяна бы убрали и реформу довели бы до конца. Посмотрим, что будет делать нынешняя власть.
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05.06.2020 10:42
+26
Завели и насиловали, бедная женщина кричала и взывало о помощи, и никто не помог ??? И виновато всего несколько негодяет ??? Это полный п... !!! Просто твари, а не негодяии все и их руководители, что из-за них такое возможно !!! 😣
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05.06.2020 10:47
+21
Аваков - один из немногих, кто способен на реальные дела. Вот только есть мааааленькое НООО! Он способен, но он не ХОЧЕТ. У него было абсолютно все, для реформ и время и ресурс и поддержка. Но он вместо реформ вернул почти все люстрированных ментов, фактически восстановил милицию, придумал себе карманную армию - нацгвардию, создал карательные отряды и возглавил титушек. Он неплох ... для себя, но не для Украины.
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05.06.2020 11:21
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Дон Аваконе
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05.06.2020 10:42 Відповісти
Аваков - нардепам про зґвалтування в Кагарлику: Не звинувачуйте весь колектив поліції через кількох негідників - Цензор.НЕТ 8294
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05.06.2020 11:42 Відповісти
Я би швидше сказав - "не можна мусорів називати поліцейськими через кількох нормальних співробітників на весь гадюшник". І це я не про Кагарлик.
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05.06.2020 15:08 Відповісти
Это чмо сорвало реформу милиции, но я не думаю, что это сделал только он один, если бы та власть хотела реформ, то авакяна бы убрали и реформу довели бы до конца. Посмотрим, что будет делать нынешняя власть.
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05.06.2020 10:42 Відповісти
Аваков не так плох на своей должности,
невозможно реформировать только полицию
вся Украина нуждается в реформировании,
но увы, граждане превращены в Лохов
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05.06.2020 10:49 Відповісти
И что же оно сделало на своей должности?
Факты пожалуйста!
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05.06.2020 10:53 Відповісти
могу сказать одно, я лично сделал ещё меньше
я не защищаю личность, я про своё бездействие вспомнил
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05.06.2020 12:46 Відповісти
Вы министр МВД с 6 летним опытом?
Если нет - то что вы сделали никого из украинцев не колышит!
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05.06.2020 12:54 Відповісти
Да понятно, что он сделал. Зеленок-воров протащил во власть.
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05.06.2020 18:44 Відповісти
превращены? нет, скорее они такими родились
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05.06.2020 11:01 Відповісти
нет, такими воспитали
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05.06.2020 12:47 Відповісти
Почитайте, уважаемый "Республику ШКИД" и найдите момент, когда воришка, укравший хлеб у товарищей доказывает, что он хороший, но жить нормально ему не дают "родимые пятна капитализма". Так и вы, ищете виновных вокруг, не понимая, что именно благодаря вам рождаются аваковы.
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05.06.2020 13:11 Відповісти
Аваков - один из немногих, кто способен на реальные дела. Вот только есть мааааленькое НООО! Он способен, но он не ХОЧЕТ. У него было абсолютно все, для реформ и время и ресурс и поддержка. Но он вместо реформ вернул почти все люстрированных ментов, фактически восстановил милицию, придумал себе карманную армию - нацгвардию, создал карательные отряды и возглавил титушек. Он неплох ... для себя, но не для Украины.
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05.06.2020 11:21 Відповісти
согласен, полностью,
только причина неХотения
не только его голова,
а и многое другое ....
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05.06.2020 12:44 Відповісти
Аваков угробил реформу полиции за что Кокаду и оставил его на посту министра. Если б выборы выиграл Порошенко то авакова уже давно б турнули с поста. Как минимум...
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05.06.2020 10:53 Відповісти
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05.06.2020 11:11 Відповісти
комусь реформа- це жорстке підпорядкування в одних руках... Як вважаєте, Аваков справився? Реформував та підпорядкував?
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05.06.2020 11:14 Відповісти
Нынешняя власть уже боьше года х#йнёй занимается. Одни скандалы. Ты че только проснулся.
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05.06.2020 10:56 Відповісти
Нинішня влада лишила його міністром (при тому ДВІЧІ!) під особисту відповідальність ЗЕ!
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05.06.2020 10:57 Відповісти
посмотрим?! ещё не насмотрелся? я знал, что ты тупое, но не думал, что настолько.
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05.06.2020 11:00 Відповісти
Посмотрим?!
А эта власть хотела реформ, кирпич?
Например, реформы судов?
02.09.19 "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса
https://images.cnscdn.com/images/5/4/8/1/5481b81b276dc44f558043e98ea512a4/original.jpgПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.https://censor.net/news/3145910/***********************************************************************************************************
Может, знаешь, сколько Зеля снял мантий на сегодня?
Я тебе скажу: ноль целых, х#й десятых.
Так что, берись за ум, если он у тебя еще остался.
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05.06.2020 11:03 Відповісти
Не надо спрігивать с темі. Это не ЗЕ сорвал реформу милиции, судов, медицины и т.д. Это ему такое досталось. А ну назви сколько мантий сняла предыдущая власть? Вся реформа предыдущей власти свелась к тому, что доступ к судам для простых людей стал сложнее и запутаней. И я пока не вижу из проходных тех, кто хочет делать реформы. Они есть среди непроходных, но они же не проходные.
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05.06.2020 11:17 Відповісти
Досталось?!
Ему, бл@дь, досталась растущая экономика, и что он с ней сделал?
Еще раз: Зе обещал снимать мантии с недоброчестных судей.
Отсутствие снятых мантий означает, что недоброчестных судей нет!
Или то, что Зе пи#добол.
Выбирай.
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05.06.2020 11:28 Відповісти
не говорите, что нам делать)
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05.06.2020 10:43 Відповісти
был бы Чел...- статья найдется - все осталось....
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05.06.2020 10:44 Відповісти
думаю Аваков прав
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05.06.2020 10:45 Відповісти
виноваты не только полицейские
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05.06.2020 10:46 Відповісти
Засиделся.....Как говорил батька Лука...Я перетрахивал и перетрахивать буду. зажирели и тело и мозгии "счета " в забугорных банках. А рыба гниёт сголовы и так же себя подчинённые ведут. Превращение в мафиозную структуру закрытого типа.
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05.06.2020 10:46 Відповісти
Полностью согласен, нельзя ставить клеймо на тысячи людей, там очень много тех кто честно работает, особенно среди молодежи.
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05.06.2020 10:46 Відповісти
Аваков - нардепам про зґвалтування в Кагарлику: Не звинувачуйте весь колектив поліції через кількох негідників - Цензор.НЕТ 2585
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05.06.2020 10:47 Відповісти
Завели и насиловали, бедная женщина кричала и взывало о помощи, и никто не помог ??? И виновато всего несколько негодяет ??? Это полный п... !!! Просто твари, а не негодяии все и их руководители, что из-за них такое возможно !!! 😣
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05.06.2020 10:47 Відповісти
Вы не поняли.

"МВД и Нацполиция является отображением … украинского общества
Источник: https://censor.net/n3200211
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05.06.2020 10:49 Відповісти
тут да, Аваков вынужден покрывать соучастников,
так как у населения нет стволов, а у участников есть ...
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05.06.2020 10:52 Відповісти
Для стволов нужны ещё и яйца, которых у населения, как оказалось нет.
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05.06.2020 11:00 Відповісти
Аваков - нардепам про зґвалтування в Кагарлику: Не звинувачуйте весь колектив поліції через кількох негідників - Цензор.НЕТ 5127
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05.06.2020 13:43 Відповісти
Спочатку треба повернути уряд , парламент та президента , які були до квітня 2019 року .
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05.06.2020 10:47 Відповісти
Хаха, так тогда Аваков и был, и вполне устраивал этого вашего президента..
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05.06.2020 10:49 Відповісти
тоді міністрів обирала парламентська кооліція, а не як сьогодні президент
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05.06.2020 10:54 Відповісти
Ющенко,Кравчука,Кучму чи Януковича ?(порошенко не розглядається у звязку з рекордним антирейтингом)
відразу уточнюйте..

і повернути яким шляхом ?ВИборів ? Я надіюсь ,ви не розглядаєте шлях революційний силами 8-ми відсотків маргіналів -порохофілів..)))
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05.06.2020 10:53 Відповісти
Только Порох. Сцыкло зеленое уже себя показало. Если кто то и дальше поддерживает Зеленского, то это трагедия. Давай слюнь шо я такой сякой Порохобот))) лучше быть порохоботом чем сцыкливым клоуном который отводит войска и сцытся привиде пуйла))
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05.06.2020 11:11 Відповісти
Павло, майже нормальний чоловік, поки не вмикається в ньому дубра при включенні лампочки згадуванні прізвища Порошенко.
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05.06.2020 11:21 Відповісти
Так вроде уже было. И что то не хочется повторения
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05.06.2020 10:54 Відповісти
Повторєнія - не хочеться , ПОВТОРУ - ТАК !
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05.06.2020 14:39 Відповісти
Ну конечно. Коллектив же не знал что в соседнем кабинете насилуют и избивают
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05.06.2020 10:52 Відповісти
Виновато руководство, которое допустило таких ублюдков к службе в полиции! Потому Авакова первым надо спрашивать, сколько еще таких служат в полиции!
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05.06.2020 10:55 Відповісти
расследование по бездействию мусоров при штурме музея гбр-овцами уже провёл, чёрт?
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05.06.2020 10:56 Відповісти
Согласен: "Аваков не так плох на своей должности,
невозможно реформировать только полицию
вся Украина нуждается в реформировании,
но увы, граждане Лохи" - один из комментариев
https://censor.net/comments/locate/3200211/019214e7-3***-70e8-a1e6-************
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05.06.2020 10:56 Відповісти
Всем известно, рыба воняет с головы, и рыба мвд уже провонялась от головы насквозь, и не подлежит употреблению, антибиотики не помогут.
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05.06.2020 11:00 Відповісти
За всім треба стежити, там ще таких купок негодяїв до чорта і більше. Навіть у штатах один випадок до чого призвів, тому тільки 100 відсодків внутрішня безпека, а потім все інше.
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05.06.2020 11:01 Відповісти
99% таких пид...сов
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05.06.2020 11:02 Відповісти
негодяй у руля задает тон и просит не обвинять. рыба гниет с головы, а не с хвоста. а если голова - сабаков, атброськин и голубан, то там сплошная гниль, другого нет ничего.
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05.06.2020 11:02 Відповісти
Мне тоже непонятно, зачем сажают тех, кто на шухере стоял? По сравнению с теми, кто грабил и убивал, они порядочные люди!
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05.06.2020 11:06 Відповісти
Кого замість Авакова, панове? Портнова?
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05.06.2020 11:08 Відповісти
Та ні, ти що - Рюкзакеви незамінний як Солнце чи Луна на небі
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05.06.2020 11:45 Відповісти
Пропонуєте царя з дворянами та наслідне право аби не думати кого вибирати?
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05.06.2020 12:10 Відповісти
у авакова вообще судимость в Италии за УБИЙСТВО!
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05.06.2020 11:11 Відповісти
Пока эту бабу насиловали, все остальные слышали и ничего не сделали *****
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05.06.2020 11:11 Відповісти
значит аваков и есть гпавный негодяй
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05.06.2020 11:14 Відповісти
Арсюша, ты хочешь нас убедить что обитатели соседних кабинетов ничего не знали?
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05.06.2020 11:21 Відповісти
"Нескольких тысяч негодяев"
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05.06.2020 11:38 Відповісти
" Аваков - нардепам об изнасиловании в Кагарлыке: Не обвиняйте весь коллектив полиции из-за нескольких негодяев. "

Та тут не цих дебілів звинувачують,а тебе Рюкзакевич бо ти за ці роки цих дебілів пустив назад в міліцію
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05.06.2020 11:44 Відповісти
вопрос к шановному панству: кто то верит, что подчиненые мусора будут прессовать людей, заниматся пытками и изнасилованиями, нарушением законов, если бы знали что начальник порядочный и за такие художества помножит на нуль, а коллеги сдадут за такие дела, будут презирать и не подадут руки? как вы думаете мразота пошла бы работать в мусарню при таких условиях? пошли бы работать в полицию только порядочные нормальные люди.

собаков, не надо переводить стрелки на общество, когда сам говно редкостное. )))))

ну про рыбу и ее голову пословицу знаете)))))
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05.06.2020 11:59 Відповісти
Не варто дискутувати гарний Аваков чи поганий, для цього було 6 років. Тепер він для початку має піти.
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05.06.2020 12:08 Відповісти
Аваков чорт.
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05.06.2020 12:18 Відповісти
где миллион граждан с мирным требованием разрешить
свободное владение оружием и применение его против бандитов, в том числе
судей и полиции ?
всем по°, а виноват Аваков
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05.06.2020 12:50 Відповісти
і таке є, але вину з Авакова це не знімає. Він давно обіцяв сприяти прийняттю закону про зброю та, поступив як завжди- попіарився тільки.
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05.06.2020 13:13 Відповісти
В провалі реформи поліції є винним міністр внутрішніх справ, який не здатен забезпечити дотримання Закону України "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України"!
... Який керівник - такі й підлеглі!
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05.06.2020 13:02 Відповісти
У Авакова, из-за безнаказанности полностью сорвало крышу. Пойми, безумец, именно из-за того, что в райотделе круговая порука, возможна ситуация, когда пытают и насилуют не отходя от кассы. Мрази и негодяи были уверены, что их прикроют другие сотрудники твоей мусарни, иначе бы они так не распоясались. Естественно, насильники, в свою очередь, всегда прикроют других сволочей. И ты, гопник харьковский, это знаешь лучше всех. Иначе бы ты и твой блюдолиз не сцали таким крутым кипятком. "Мусора не люди!" - твои слова, рюкзаков. Твою гопоту не изменит даже Господь Бог, поэтому твой следующий зашквар не за горами, не сможет эта гопота жить по-другому.. И, чем раньше Зеленский поймет, что ты для него гиря на шее и выгонит тебя, как шелудивого пса, тем лучше будет для него самого.
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05.06.2020 13:04 Відповісти
Заяву подали не колеги, які не могли не чути і не знати, а жертва ризикнула. Є підозра що, вона не перша була.
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05.06.2020 13:15 Відповісти
А що там по Дніпру? Хоча, по "абілєчіваніє" злочинців чути кругом. Це, коли мусора кришують дрібних злодіїв та торговців наркотою.
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05.06.2020 13:23 Відповісти
Аваков - нардепам про зґвалтування в Кагарлику: Не звинувачуйте весь колектив поліції через кількох негідників

ну да

а тех кто голосовал по приколу в этом ******* зеленом
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05.06.2020 13:39 Відповісти
Мерзенний брехун
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05.06.2020 14:05 Відповісти
Может 8% элитных не обвинять, то что они поддерживают человека уничтожевшего страну?
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05.06.2020 14:09 Відповісти
"Аваков - нардепам об изнасиловании в Кагарлыке: Не обвиняйте весь коллектив полиции из-за нескольких *ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ* негодяев."

Так будет правильнее...
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05.06.2020 14:16 Відповісти
Жванецкого вспомнил - "А уж фраза: "Я вами руководил, я отвечу за все" - прямо колом в горле стоит. А такая: "Мне не дорого мое место, дорого наше дело" - получается только по частям."
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05.06.2020 14:41 Відповісти
Аваков повинен піти.
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05.06.2020 15:14 Відповісти
Потрібно назад повернути Деканоїдзе. Авакаф фсе запорол, падлюка.
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05.06.2020 15:46 Відповісти
+ 5 Авакова в отставку! Деканоидзе министром МВД.
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05.06.2020 18:36 Відповісти
Не обвиняйте весь коллектив полиции из-за нескольких негодяев-Аваков депутатам. А на ділі в поліції тільки вбивці,гвалтівники та катівники.
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05.06.2020 16:23 Відповісти
Тварюка аваківська! Невинних саджає, вбивць відпускає. Банду геть!
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05.06.2020 16:32 Відповісти
В США гражданам рассказывают ту же сказку что и Аваков.
Если миллион хороших копов не могут найти одного плохого по факту мы имеем миллион и 1 плохих копов.
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05.06.2020 16:49 Відповісти
Подивившись запис висновок один- ще один кровосіся...
За стільки років при владі Аваков, вів діловодство свого міністерства державною мовою і не спромігся вивчити українську мову...

І аваков називає себе патріотом?.. Таке враження, що ці всі роки він збирав на всіх компромат і тепер просто бояться цього "патріота" прибрати!.
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05.06.2020 18:02 Відповісти
Авакян предатель, убийца Сашка Билого. 3 майдан стоит того хотя бы чтобы подвесить этого гаденыша
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05.06.2020 18:33 Відповісти
Всё верно сказал.
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05.06.2020 20:03 Відповісти
тобто він пропонує у бочці гівна шукати ягідки?
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05.06.2020 20:38 Відповісти
Не обвиняйте весь коллектив полиции из-за нескольких негодяев................весь коллектив слепой не видел этих негодяев......нет видел.... для кого эти сказки
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06.06.2020 06:57 Відповісти
 
 