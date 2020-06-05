Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський "бобік". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під будівлею Верховної Ради відбувається акція з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Наталія Роп, Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Мітингувальники, які вимагають відставки Авакова, привезли під будівлю Ради старий міліцейський "бобік" - пам'ятник поліцейської реформи. Вони підпалили фаєри і закидали ними міліцейський "бобік". Потім автомобіль перевернули. Поліцейські намагалися загасити вогонь, але потім відійшли.
Фото: Наталія Роп, Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+32 Muron
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+28 Andriy Kalnyshevsky
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https://twitter.com/yapravvsegda Украинский Сталкер https://twitter.com/yapravvsegda @yapravvsegda https://twitter.com/yapravvsegda/status/1268872247713959942 8 ч
Почалась пора "кишенькових керованих майданів", які будуть створювати ілюзію, що в Україні ще живий протестний рух і маси мають хоч якийсь вплив на владу. Малочисельність і оперетковість таких акцій остаточно може вбити віру у ефективність Майдану як такого. На це і розрахунок.
осінь покаже, який відсоток в країні народу, а якій - нарІду
Преступность в Украине сейчас превзошла уровень 90-х, скатилась до уровня бандитизма, но бороться с ней некому.
сегодня уровень организованной преступности в стране "поднялся до такой степени высоко, что он превзошел 90-е".
Также, Валерий Кур отметил, что справляться с ней некому, так как реальных профессионалов в правоохранительных органах МВД осталось очень мало.
"Их (профессионалов) очень мало и они еле-еле справляются. Я думаю, что некому делать, никакой реформы нет.
Некому справляться с борьбой с преступностью. А она упрощается. До примитивизма. Сегодня не классифицируется она, не превращается в очень изысканную, сложную, она упрощается. Бандитизм. Самый простой.
Есть два человека, есть оружие. Все, можно идти грабить что угодно. Население за двадцать долларов. Или какой-то банкомат за тысячу долларов".
або
В своїй хаті своя правда і сила і воля
Та мовчки чухали чуби.
Німії, подлії раби!
Підніжки царськії, лакеї
Капрала п'яного! Не вам,
Не вам, в мережаній лівреї,
Донощики і фарисеї,
За правду пресвятую стать
І за свободу! Розпинать,
А не любить ви вчились брата!
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
(1857 рік, Нижній Новгород)
розпускав на весь "Кобзар".
"Нет" мусорскому беспределу!
Сейчас полезут из всех щелей зеленые тараканы с воплями "хулиганы зрения лишают", "это провокация расейских спецслужб против самава чилавечнава преЗедента", "руки прочь от незаменимава министра".
Потому и затеяли это гавно.
https://hmarochos.kiev.ua/2020/06/03/zemelna-komisiya-kyyivrady-progolosuvala-za-zabudovu-chkalivskogo-skveru-perelik-deputativ/?fbclid=IwAR0UxVSWLLoOKgg64G_R48dc2PjX0_ukZgoBac2zEi3akMfdedgxA1vweOY
о вот и все поименно проголосовавшие за этот домище:
https://www.facebook.com/811897972172523/posts/3516588348370125/?app=fbl
На асфальте протестовать не прикольно?
его место на зоне а не в кабинете министра. ))))
Напрошується висновок, що ця "гра" спочатку розрахована на поразку.
Потрібно міняти "гру".
Для проведения акции показухи менты выделили бобик на сожжение.
Не будут же они выдавать на списание новую легковуху.