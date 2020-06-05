Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський "бобік". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею Верховної Ради відбувається акція з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Наталія Роп, Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Мітингувальники, які вимагають відставки Авакова, привезли під будівлю Ради старий міліцейський "бобік" - пам'ятник поліцейської реформи. Вони підпалили фаєри і закидали ними міліцейський "бобік". Потім автомобіль перевернули. Поліцейські намагалися загасити вогонь, але потім відійшли.

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Фото: Наталія Роп, Олег Богачук, Цензор.НЕТ