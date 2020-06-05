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Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський "бобік". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею Верховної Ради відбувається акція з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Наталія Роп, Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Мітингувальники, які вимагають відставки Авакова, привезли під будівлю Ради старий міліцейський "бобік" - пам'ятник поліцейської реформи. Вони підпалили фаєри і закидали ними міліцейський "бобік". Потім автомобіль перевернули. Поліцейські намагалися загасити вогонь, але потім відійшли.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Активісти пікетують Раду з вимогою відставки Авакова: "Ні поліцейській державі!" ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський бобік 01
Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський бобік 02
Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський бобік 03
Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський бобік 04
Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський бобік 05
Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський бобік 06
Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський бобік 07
Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський бобік 08
Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський бобік 09
Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський бобік 10
Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський бобік 11
Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський бобік 12
Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський бобік 13
Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський бобік 14
Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський бобік 15
Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський бобік 16

Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський бобік 17

Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський бобік 18
Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський бобік 19
Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський бобік 20
Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський бобік 21
Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський бобік 22
Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський бобік 23
Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський бобік 24
Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський бобік 25

Фото: Наталія Роп, Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Аваков Арсен (2189) акція (1454) ВР (14972) відставка (1464) протест (2398)


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Топ коментарі
+32
Борітеся - поборете! Вам Бог помагає!
або
В своїй хаті своя правда і сила і воля
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05.06.2020 11:06
+28
так де борцун белецкий с гаремом? Чо ж так палимся на авакове?)))
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05.06.2020 11:04
+27
А ми дивились та мовчали,
Та мовчки чухали чуби.
Німії, подлії раби!
Підніжки царськії, лакеї
Капрала п'яного! Не вам,
Не вам, в мережаній лівреї,
Донощики і фарисеї,
За правду пресвятую стать
І за свободу! Розпинать,
А не любить ви вчились брата!
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
(1857 рік, Нижній Новгород)
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05.06.2020 11:07
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О, пошла жара.
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05.06.2020 11:03 Відповісти
так де борцун белецкий с гаремом? Чо ж так палимся на авакове?)))
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05.06.2020 11:04 Відповісти
та дзеркалять, гебняві, як книжка Бєзмєнова пише...

https://twitter.com/yapravvsegda

https://twitter.com/yapravvsegda Украинский Сталкер https://twitter.com/yapravvsegda @yapravvsegda https://twitter.com/yapravvsegda/status/1268872247713959942 8 ч

Почалась пора "кишенькових керованих майданів", які будуть створювати ілюзію, що в Україні ще живий протестний рух і маси мають хоч якийсь вплив на владу. Малочисельність і оперетковість таких акцій остаточно може вбити віру у ефективність Майдану як такого. На це і розрахунок.
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05.06.2020 23:04 Відповісти
теперь понятно по чему вавий 1 й ишако оманское стрелок из лука мля прям Эрот свалил из Киева
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05.06.2020 11:04 Відповісти
ну що толку палити якусь бутафорію?
осінь покаже, який відсоток в країні народу, а якій - нарІду
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05.06.2020 11:05 Відповісти
кагарлицьку поліцію - на гасіння "пожежі"
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05.06.2020 12:08 Відповісти
Авакова в отставку!
Преступность в Украине сейчас превзошла уровень 90-х, скатилась до уровня бандитизма, но бороться с ней некому.
сегодня уровень организованной преступности в стране "поднялся до такой степени высоко, что он превзошел 90-е".
Также, Валерий Кур отметил, что справляться с ней некому, так как реальных профессионалов в правоохранительных органах МВД осталось очень мало.

"Их (профессионалов) очень мало и они еле-еле справляются. Я думаю, что некому делать, никакой реформы нет.
Некому справляться с борьбой с преступностью. А она упрощается. До примитивизма. Сегодня не классифицируется она, не превращается в очень изысканную, сложную, она упрощается. Бандитизм. Самый простой.

Есть два человека, есть оружие. Все, можно идти грабить что угодно. Население за двадцать долларов. Или какой-то банкомат за тысячу долларов".
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06.06.2020 00:16 Відповісти
Борітеся - поборете! Вам Бог помагає!
або
В своїй хаті своя правда і сила і воля
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05.06.2020 11:06 Відповісти
Потрібно було рюкзакана засунути в бобік!
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05.06.2020 11:06 Відповісти
бобика в бобик? аригинально ))))
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05.06.2020 21:45 Відповісти
А ми дивились та мовчали,
Та мовчки чухали чуби.
Німії, подлії раби!
Підніжки царськії, лакеї
Капрала п'яного! Не вам,
Не вам, в мережаній лівреї,
Донощики і фарисеї,
За правду пресвятую стать
І за свободу! Розпинать,
А не любить ви вчились брата!
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
(1857 рік, Нижній Новгород)
показати весь коментар
05.06.2020 11:07 Відповісти
Який же геній був... Майже 200 років, а під наше сьогодення ідеальний опис...
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05.06.2020 11:09 Відповісти
Діждалися...
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05.06.2020 11:17 Відповісти
https://censor.net/user/441517, припиніть брати уроки української в азарова.
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05.06.2020 11:26 Відповісти
Чому? Мені подобається азарівщина. Принаймні він радив братися за лопати, а не соплі
розпускав на весь "Кобзар".
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05.06.2020 11:36 Відповісти
о, так, воно було нахабне та зневажливе - хєрові у вас авторитети.
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05.06.2020 11:40 Відповісти
Кіля Азіров був ізвєстний пахарь та рубщик капусти 😂
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05.06.2020 12:50 Відповісти
Полицейские с огнетушителями-классная фотка!
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05.06.2020 11:08 Відповісти
и где они их взяли? неужели догадывались о подпале "бобика" ?
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05.06.2020 21:46 Відповісти
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05.06.2020 22:05 Відповісти
Браво!
"Нет" мусорскому беспределу!
Сейчас полезут из всех щелей зеленые тараканы с воплями "хулиганы зрения лишают", "это провокация расейских спецслужб против самава чилавечнава преЗедента", "руки прочь от незаменимава министра".
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05.06.2020 11:09 Відповісти
это все организованно раскачивают страну а ЗЕ в засаде из за кустиков наблюдает
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05.06.2020 11:14 Відповісти
вавий из засады с луком как его далёкий предко из Бабильских еврев в войске Дриявуша 3го
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05.06.2020 11:18 Відповісти
Я проти відставки Аввакова допоки не буде відомо хто на його місце.
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05.06.2020 11:15 Відповісти
На его место пропихнут очередную кацапскую гниду...
Потому и затеяли это гавно.
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05.06.2020 11:17 Відповісти
Кура на міністра? Досвідчений опер. Але я б за Деканеідзе. А Стерненка в зами.
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05.06.2020 11:25 Відповісти
петро надо на его место
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07.06.2020 19:56 Відповісти
скільки ж ще бидлоти в намордниках.головне протестують) та познімайте намордники раби нещасні!
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05.06.2020 11:24 Відповісти
до этого надо дорасти сначала не у всех столько ума
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07.06.2020 19:54 Відповісти
Собака ж не винна)))
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05.06.2020 11:26 Відповісти
вот где настоящие продажные твари, от партии «Солідарність» и «Єдність» которые продались... и походу чкаловский парк теперь будет придомовой территорией нового супер домища:
https://hmarochos.kiev.ua/2020/06/03/zemelna-komisiya-kyyivrady-progolosuvala-za-zabudovu-chkalivskogo-skveru-perelik-deputativ/?fbclid=IwAR0UxVSWLLoOKgg64G_R48dc2PjX0_ukZgoBac2zEi3akMfdedgxA1vweOY

о вот и все поименно проголосовавшие за этот домище:

https://www.facebook.com/811897972172523/posts/3516588348370125/?app=fbl
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05.06.2020 11:32 Відповісти
Пора, дорогие протестанты, переходить ко второй стадии протеста - там за Домом офицеров есть магазин - пора начинать грабить!
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05.06.2020 11:40 Відповісти
Не подсказывай.
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05.06.2020 12:23 Відповісти
мутка еще та....ну да авакян то еще падло....Но кого хотят вместо него?? Опять какое то новое лицо с прокацапскими взглядами и правильной фамилией???
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05.06.2020 11:49 Відповісти
Аваков в 2014 году остановил оккупацию Донбасса и Харькова. А что делали эти, которые сейчас прикрываются черно-красными флагами? Они будут останавливать?
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05.06.2020 12:21 Відповісти
Мітингувальники під Радою підпалили фаєри і закидали ними міліцейський "бобік" - Цензор.НЕТ 2216
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05.06.2020 11:55 Відповісти
В США не совсем бледные , а у нас откровенно зелёные .
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05.06.2020 12:06 Відповісти
Ну что, присоединяемся к протестующим США, защищающие права негров-наркоманов? Очень своевременно, ко времени, перед выборами .
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05.06.2020 12:08 Відповісти
А что порашеботы затаились? Ваш Петя его назначал и всё правление Аваков его устраивал!
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05.06.2020 12:21 Відповісти
И сейчас устраивает.
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05.06.2020 12:22 Відповісти
Ти маніпулятор. Аваков після Майдану пройшов до влади по квоті "Народного фронту" Яценюка. А Петя згвалтував тебе в шкільному спортзалі, коли тобі було 14 років. А то був не Петя а вчитель фізкультури ? Да какая разніца !
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05.06.2020 12:45 Відповісти
НУ почему, мать вашу, этим пратистантам обязательно вытаптывать газон в парке?
На асфальте протестовать не прикольно?
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05.06.2020 12:59 Відповісти
Какие креативные и резвые! Им бы ещё ещё и образование достойное.Хорошие б мусора получились!
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05.06.2020 13:39 Відповісти
ну то что собакова нах с пляжа. так это и к гадалаке не ходи. это редкостная мразь. ))))
его место на зоне а не в кабинете министра. ))))
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05.06.2020 13:40 Відповісти
Нельзя всех полицейских равнять по паре подонков, которые пробрались в полицию, чтобы делать свои черные дела. Они к тому же белые. Давайте всех белых мочить.
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05.06.2020 14:13 Відповісти
Аваков отреагировал, и очень жестко по этому вопиющему случаю.
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05.06.2020 14:15 Відповісти
Это поц Аваков ,должен был уйти в отставку ,сразу после Княжечей и рюкзаков,🙇😬
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05.06.2020 14:20 Відповісти
Lyk по паре подонков? Да там весь рай.отдел такой,все все знали😣
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05.06.2020 14:22 Відповісти
Ні там вся поліція покидьки, а не один райвідділ
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05.06.2020 16:31 Відповісти
допустим Авакова в отставку.а кого вместо него?прокацапского квартальца очередного.пусть уж лучше этот будет.
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05.06.2020 22:11 Відповісти
Зверніть увагу на те, що народ (натовп) постійно кого б не обрав (або прогнав, заплював і так далі, будь-які варіанти) - все одно залишається в дурнях(!).
Напрошується висновок, що ця "гра" спочатку розрахована на поразку.
Потрібно міняти "гру".
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05.06.2020 23:27 Відповісти
.
Для проведения акции показухи менты выделили бобик на сожжение.
Не будут же они выдавать на списание новую легковуху.
Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський "бобік" - Цензор.НЕТ 304

Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський "бобік" - Цензор.НЕТ 1224
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06.06.2020 09:04 Відповісти
театральное представление.
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06.06.2020 09:56 Відповісти
нормальная акция, есть классная картинка, есть адекватные требования, пока нет результата, но не беда. как говорил давным-давно мой инструктор по вождению - главное всё делать правильно, а скорость придёт
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06.06.2020 15:07 Відповісти
это что авакомайдан начинаеться нет чтоб уйти по хорошему и не раскачивать страну
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07.06.2020 19:53 Відповісти
фаеры машинки детский сад какойто где мотоциклисты с пулеметами
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07.06.2020 20:37 Відповісти
а где ветераны и патриоты одни школьники похоже
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07.06.2020 20:38 Відповісти
аваковшина уже достала всех долой авакова и аваковшину
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07.06.2020 20:41 Відповісти
маты на плакатах это нормально для молодежи
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07.06.2020 20:44 Відповісти
или аваков или украина
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07.06.2020 20:45 Відповісти
техосмотры ему падла надо вводитьдостал уже наркотой уже чуть ли не в открытую торгуют
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07.06.2020 20:47 Відповісти
хитрый арсен уйди сам похорошему тебя витя в ростове ждет
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07.06.2020 20:48 Відповісти
Дуже мало людей
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07.06.2020 22:10 Відповісти
Хлопці молодці. Аваков чорт.
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08.06.2020 09:47 Відповісти
 
 