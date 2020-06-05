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Аваков на пропозицію Совсун вибачитися за злочини поліцейських: "Я буду робити те, що маю, а не те, що ви хочете".. ВIДЕО

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відмовився вибачатися перед батьками убитого 5-річного Кирила Тлявова і зґвалтованою дівчиною в Кагарлику.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ відповідне вибачення вимагала під час звіту Авакова в парламенті народна депутатка "Голосу" Інна Совсун.

"Я буду робити не те, що ви хочете, а те, що маю робити. І те, що маю робити - я зроблю. Ви сказали неправду про те, що люди, які вбили 5-річного Тлявова - на свободі. Це не так. Один з них, колишній співробітник поліції, зараз затриманий і перебуває у в'язниці. Двоє відпущені судом під відповідні обов'язки два місяці тому. Один неповнолітній також має запобіжний захід. вчора була річниця смерті хлопчика і поліція разом з тією родиною завжди, в тому числі вчора, була. Тому не треба спекулювати, пані Совсун. І не вам мене вчити, як кажуть, як країну любити. Я патріот до мозку кісток і буду працювати на державу, а не на політичні інтереси деяких політичних партій", - сказав Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Абсолютна більшість "слуг народу" проти відставки Авакова, - Качура

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Совсун (51) Кирило Тлявов (43)


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Топ коментарі
+38
Этот коррупционный ***** не научен жизнью извинятся !
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05.06.2020 11:22
+31
Не стал извияться - это все, что вы должны знать о начальнике милиции. Извиняться перед простыми людьми не царское дело. Мы для него быдло недостойное даже слова от царствующей особи.
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05.06.2020 11:23
+28
ахаха насцал в глаза всем причём и вования избирателям бугага
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05.06.2020 11:23
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Этот коррупционный ***** не научен жизнью извинятся !
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05.06.2020 11:22 Відповісти
вот еще одни ******:

от партии «Солідарність» и «Єдність» которые продались... и походу чкаловский парк теперь будет придомовой территорией нового супер домища:
https://hmarochos.kiev.ua/2020/06/03/zemelna-komisiya-kyyivrady-progolosuvala-za-zabudovu-chkalivskogo-skveru-perelik-deputativ/?fbclid=IwAR0UxVSWLLoOKgg64G_R48dc2PjX0_ukZgoBac2zEi3akMfdedgxA1vweOY
о вот и все поименно проголосовавшие за этот домище:
https://www.facebook.com/811897972172523/posts/3516588348370125/?app=fbl
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05.06.2020 11:36 Відповісти
Вибачатись за вчинки інших людей це звичайно "романтично", але дебільно.
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05.06.2020 14:01 Відповісти
Начальник несе відповідальність за дії своїх підлеглих. Дебільно цього не розуміти. Але в Авакова, як і в прецедента нема ні краплини совісті. Вони не знають, що таке мораль.
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07.06.2020 13:17 Відповісти
У відносно спокійних країнах можна говорити про це, а в нас тоді б потрібно було кожен день змінювати начальників.
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07.06.2020 14:09 Відповісти
ахаха насцал в глаза всем причём и вования избирателям бугага
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05.06.2020 11:23 Відповісти
Правильно: он не должен, а совести и желания сохранить лицо "полиции" у него нету.
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05.06.2020 11:23 Відповісти
Не стал извияться - это все, что вы должны знать о начальнике милиции. Извиняться перед простыми людьми не царское дело. Мы для него быдло недостойное даже слова от царствующей особи.
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05.06.2020 11:23 Відповісти
Вы сами виноваты что такое отношение к вам .
Вы не требуете элементарной справедливости .

Если бы вы как общество вышло на улицу в миллион человек , то Аваков не только бы извинился , а стал на коленях как это делает в США начальник полиции .

Вы заслужили такое к себе отношение.

Вы голосовали за таких как он .

Если вы как общество не уважаете себя , то почему такие как Аваков который даже не хочет выучить украинский язык должен уважать вас ?
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05.06.2020 11:42 Відповісти
https://censor.net/user/456768, а от із цим погоджуся. ще б все це українською.
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05.06.2020 11:49 Відповісти
Ви самі винні що таке ставлення до вас.
Ви не вимагаєте елементарної справедливості.

Якби ви як суспільство вийшло на вулицю в мільйон людей , то Аваков не тільки б вибачився, а став на колінах як це робить в США начальник поліції.

Ви заслужили таке до себе ставлення.

Ви голосували за таких як він.

Якщо ви як суспільство не поважаєте себе, то чому такі як Аваков який навіть не хоче вивчити українську мову повинен поважати вас?
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05.06.2020 12:03 Відповісти
В США кучка маргиналов устриавает беспорядки и мародерствует.
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05.06.2020 13:02 Відповісти
Та кучка маргіналов робить добру справу: доводить до плінтуса рейтинги дєрьмократів.
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05.06.2020 13:43 Відповісти
Ничего она доброго не делает.
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06.06.2020 00:25 Відповісти
Ты должен на коленях просить прощения и уйти в отставку
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05.06.2020 11:23 Відповісти
Может Яценюк извиниться за своего одно партийца?
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05.06.2020 11:25 Відповісти
и при чем тут Яценюк?
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05.06.2020 11:28 Відповісти
Ну он же предложил от своей партии министра МВД при той коалиции.У нас так принято в Украине
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05.06.2020 11:34 Відповісти
ну зебобе же он его не предлагал
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05.06.2020 11:46 Відповісти
А как он может предложить ,ведь у Авакова целая армия под ружьём и он может сам кого хочешь предлагать
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05.06.2020 14:13 Відповісти
С каких это буев и он единственный *однопартиец*?
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05.06.2020 13:26 Відповісти
Как-то сразу вспомнилось как отец Онуфрий не захотел вставанием почтить память павших украинских воинов.
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05.06.2020 11:25 Відповісти
Аваков оружие выдал добрбатам в 2014-ом, когда все остальные включая Турчинова ссались..
вот патриот Турчинов легко бы извинился....
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05.06.2020 11:32 Відповісти
И что за это его на руках носить
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05.06.2020 11:33 Відповісти
носить не нужно., но не было бы его то возможно моя Днепр-область была бы сейчас под сепарами...
Я это ценю...
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05.06.2020 11:37 Відповісти
нуну сектор вч волна ?
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05.06.2020 11:37 Відповісти
не було б українського суспільства, а не авакова.
аваков свою бездіяльність в 2014 цілком показав в багатьох містах, де поліція не робила ні-чо-го аж допоки не вийшли люди та не поразганяли все це прокацапське бидло.
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05.06.2020 11:52 Відповісти
Ні. Просто реалістично мислити. Вам хочеться, щоби начальником міліції став сивоха? Чи ви наївно гадаєте, що зєлюки поставлять туди притомну людину? Якщо зєля захопить МВС, то він - без 5 хв. диктатор. І тоді його просто так не проженеш. Навіть на законних виборах.
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05.06.2020 13:47 Відповісти
"Аваков оружие выдал добрбатам в 2014-ом, когда все остальные включая Турчинова ссались.."

Кто из очевидцев рассказал эту душещипательную историю?
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05.06.2020 11:37 Відповісти
это все кроме тебя знают..
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05.06.2020 11:38 Відповісти
Традиционный ответ от разносчиков фейков.
"Все" - это никто.
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05.06.2020 11:40 Відповісти
ну и иди лесом дура...
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05.06.2020 11:41 Відповісти
Трепло слилось ))
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05.06.2020 11:43 Відповісти
Лео Кот забанен?
Докукарекаешься, что и could забанят.
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05.06.2020 11:44 Відповісти
твой муж или кто там на тебя польстился кукарекает...
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05.06.2020 11:45 Відповісти
* cloud
ох ці собачі поганяла...)
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05.06.2020 11:47 Відповісти
вот не надо ляля
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05.06.2020 11:42 Відповісти
Я понимаю, что ты недолюблюешь Турчинова, но зачем же так тупо гнать, когда они месте этим занимались?
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05.06.2020 18:00 Відповісти
Чурка борзая, иди ***** черт
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05.06.2020 11:26 Відповісти
А что вы хотели от вора в законе?
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05.06.2020 11:27 Відповісти
"Я не буду делать то, что вы хотите, а то, что должен делать. И то, что должен делать - я сделаю."
Бе-бе-бе-бе-бе-бе
Источник: https://censor.net/n3200225
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05.06.2020 11:27 Відповісти
Вчера была годовщина смерти мальчика и полиция вместе с той семьей всегда, в том числе вчера была. Источник: https://censor.net/n3200225
Или им приставили охрану МВД или выгнали с квартиры и они живут в полицейском участке.
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05.06.2020 11:39 Відповісти
https://cripo.com.ua/news/society/arahamiya-u-avakova-est-nelegalnyj-igornyj-biznes-no-my-ego-legaliziruem/ Арахамия: у Авакова есть нелегальный игорный бизнес, но мы его… легализируем

Председатель парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что у министра внутренних дел Арсена Авакова есть игорный бизнес, который планируют легализовать.
Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, передает https://www.unn.com.ua/ru/news/1821715-arakhamiya-v-avakova-ye-nelegalniy-gralniy-biznes-ale-mi-yogo-legalizuyemo УНН .

Аваков не стал извиняться перед родителями убитого Тлявова и изнасилованной в Кагарлыке девушкой: "Я не должен делать то, что вы хотите" - Цензор.НЕТ 6953

«Есть много вопросов, которые ассоциируют с этим министром (Аваковым - ред.), много коррупционных. Например, нелегальный игорный бизнес, но мы его легализируем нелегальный игорный бизнес», - сказал Арахамия.
Как сообщал УНН, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины. В результате Арсена Авакова в очередной раз оставили на должности министра внутренних дел.
Также новый Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему Авакова оставили в новом правительстве.
Напомним, украинцы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой положить конец нелегальному игорному бизнесу.
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05.06.2020 11:28 Відповісти
в любой цивилизованной стране все МВД ушло б в отставку.... хотя о чем я? в цивилизованной стране такого б и не случилось - одно на одно и все невинные овечки
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05.06.2020 11:28 Відповісти
Ага, особливо в США.
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05.06.2020 11:30 Відповісти
так хто ти угер чи білий чи мародер чи свідомий громадянин
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05.06.2020 11:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1ww-Xq0yZfw
Покажи де тут нігер і білий?
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05.06.2020 11:41 Відповісти
я вижу угера лезщего на копов при исполнении я тут фотко постил ты кто- тот что стоит или тот что от газа прячется
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05.06.2020 11:45 Відповісти
аваков-мразь.
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05.06.2020 11:28 Відповісти
Я не должен делать то, что вы хотите
(Аваков)
Если прокурора поймали на взятке, это не значит, что генпрокурор должен уйти в отставку
(Венедиктова)
Я вам ничего не должен
(один из величайших лидеров современности)
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05.06.2020 11:28 Відповісти
Зелебобики, ничего не напоминает? - "Ні обіцянок, ні пробачень"
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05.06.2020 11:28 Відповісти
Пусть идет в отставку!
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05.06.2020 11:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1ww-Xq0yZfw Video shows police in Buffalo, New York, shoving man to ground
Мусора вони і в Африці мусора.
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05.06.2020 11:29 Відповісти
Так і до Майдану недалеко. Думай. Те.
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05.06.2020 11:30 Відповісти
У чертов совести нету чтобы извенятся
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05.06.2020 11:30 Відповісти
Извинится он или нет - абсолютно нет разницы. В первом случае - Цинічна потвора, во втором - бездушна тварюка! Всё извратиться и будет оболгано.

У нас нет будущего, мы на границе двух Миров и поэтому обречены. На количество порядочных будет вдвое больше негодяев и подонков. И втрое равнодушных.
Пора честно взглянуть на ситуацию. Майдан просрали.
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05.06.2020 11:34 Відповісти
неукоснительное правило, обходить полицию со всех сторон, сегодня надо из формата 2D расширить на 3D.
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05.06.2020 11:34 Відповісти
Вот вам и весь хер до копейки, который нужно знать про "слуг народа" и собакевича лично.
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05.06.2020 11:37 Відповісти
Раз патриотизм пошел в ход, тот плохи дела у Авакова. Щас его уволят и волна публикаций о ментовских преступлениях моментально прекратится.
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05.06.2020 11:39 Відповісти
Княжичи, Кривое Озеро, Кагарлык, Бровары, рюкзаки, дело Шеремета - только этих зашкваров хватит на десять отставок и три харакири. Но Арсена голыми руками не возьмешь, он предпочитает ссать в глаза с высокой колокольни трибуны Верховной Рады.
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05.06.2020 11:40 Відповісти
Конечно неправду - это не люди, это мусора поганые!
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05.06.2020 11:41 Відповісти
"не верь, не бойся, не проси" это постулаты криминалитета
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05.06.2020 11:44 Відповісти
Хозяин псарни всегда может сказать недовольным: "Не вам меня учить, как мне псов кормить, и на кого натравливать!" И никто не посмеет вякнуть против. Даже народ, который этих псов кормит.
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05.06.2020 11:44 Відповісти
Ну один у кого подозрение в убийстве реально уже сидит год в СИЗО, у других кто под домашним арестом - статьи хулиганство и незаконное обращение с оружием, не могли же они все трое стрелять в мальчика одновременно?
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05.06.2020 11:49 Відповісти
Як швидко змінили заголовок щоб вірмена не злити.
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05.06.2020 12:02 Відповісти
Какой-то вялый нынче цырк...
Без огонька.
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05.06.2020 12:17 Відповісти
популізм багатьох громадян і деяких депутатів з приводу відставки Авакова не витримує ніякої критики... хочете відставки(прорахунків, непрофесійних, часто злочинних дій багато) - пропонуйте заміну, озвучуйте кандидатури, щоб суспільство розуміло, що є кращі і професійніші, а так.., получается словоблудие... сродне рукоблудию.... Аваков хоч і є формально член Зекоманди... до неї не належить.
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05.06.2020 12:54 Відповісти
Кто там вопил изо всех сил, что он уйдет в отставку? Скорее вас закопают в могильнике, нежели это произойдет. Слава Україні!
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05.06.2020 12:56 Відповісти
собаков нах с пляжа!!!)))))
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05.06.2020 13:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wQ2gCLN6mnc Як крадене авто киянина опинилось у братів-поліціянтів із Харкова ...
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05.06.2020 14:37 Відповісти
Охренеть... Дна нет. Пробивать нечего.
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05.06.2020 14:54 Відповісти
Извинится не позволяет ему его кавказская гордость....как и продолжать заниматься бизнесом будучи государственным служащим
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05.06.2020 15:37 Відповісти
популізм багатьох громадян і деяких депутатів з приводу відставки Авакова не витримує ніякої критики... хочете відставки(прорахунків, непрофесійних, часто злочинних дій багато) - пропонуйте заміну, озвучуйте кандидатури, щоб суспільство розуміло, що є кращі і професійніші, а так.., получается словоблудие... сродне рукоблудию.... Аваков хоч і є формально член Зекоманди... до неї не належить.
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05.06.2020 16:20 Відповісти
Верно ответил.
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05.06.2020 20:22 Відповісти
 
 