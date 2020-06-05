Аваков на пропозицію Совсун вибачитися за злочини поліцейських: "Я буду робити те, що маю, а не те, що ви хочете".. ВIДЕО

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відмовився вибачатися перед батьками убитого 5-річного Кирила Тлявова і зґвалтованою дівчиною в Кагарлику.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ відповідне вибачення вимагала під час звіту Авакова в парламенті народна депутатка "Голосу" Інна Совсун.

"Я буду робити не те, що ви хочете, а те, що маю робити. І те, що маю робити - я зроблю. Ви сказали неправду про те, що люди, які вбили 5-річного Тлявова - на свободі. Це не так. Один з них, колишній співробітник поліції, зараз затриманий і перебуває у в'язниці. Двоє відпущені судом під відповідні обов'язки два місяці тому. Один неповнолітній також має запобіжний захід. вчора була річниця смерті хлопчика і поліція разом з тією родиною завжди, в тому числі вчора, була. Тому не треба спекулювати, пані Совсун. І не вам мене вчити, як кажуть, як країну любити. Я патріот до мозку кісток і буду працювати на державу, а не на політичні інтереси деяких політичних партій", - сказав Аваков.

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