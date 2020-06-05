Луценко про місцеві вибори: "Треба говорити про створення нових точок альтернативи чинній владі". ВIДЕО

Ексгенпрокурор Юрій Луценко закликав незгодних із ситуацією в країні не давати на місцевих виборах голоси за представників існуючої влади.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексгенпрокурор Юрій Луценко, передає Цензор.НЕТ.

"Є чудовий американський фільм "День сурка". У мене враження, що ми живемо в країні сурка. На жаль, усе розвертається назад, в часи Януковича. Коли я дивлюся ваш канал, або інші канали, я бачу оцей цикл сурка. Подивіться, що ми бачимо зараз в темах. Зняття Пристайка, який смів голосно говорити про вступ до Євросоюзу і НАТО. Ми бачимо банкрутство "Енергоатому" як підрив енергетичної незалежності. Ми бачимо, як спецпризначенці ДБР вриваються в музей, а слідчі переслідують "Довженко-Центр". Бачимо підготовку до подачі води окупантам у Крим. Ми є свідками розростання фінансової дірки в Держбюджеті і наступу на підприємництво. Ми чуємо про призначення Міністром освіти вірного партії регіонів. Щодня країну занурюють назад до часів Януковича", - заявив Луценко.

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"Я пам’ятаю часи, коли мільйони людей важко, з помилками, не дуже гарною поведінкою, але прагнули до якихось великих цілей. Ми йшли до членства в Євросоюзі. Ми хотіли членства в НАТО. Ми йшли за незалежною церквою. Ми реалізовували децентралізацію, коли половина держбюджету була передана містам. Ми вводили масу антикорупційних заходів. Ми відроджували українську мову і культуру. Сьогодні країна не живе великими цілями. У мене таке враження, що єдиним, що витає в повітрі, смердить і отруює українську атмосферу, - є капітуляція, бо припинення війни односторонньо означає саме капітуляцію. У мене таке враження, що сьогоднішня політика нинішньої влади має один секрет: вони роблять так, щоб сьогоднішній капець робив вчорашній капець меншим, тобто кожен день збільшуються неприємні речі, які загрожують державності України", - додав Луценко.

"Очевидно, що країна потребує змін. Ці зміни в поки що демократичній країні лежать в одній площині і поки що цей шанс не використаний - вибори. У кожній нормальній країні саме вибори є індикатором змін. Я розумію, що місцеві вибори, які чекають на нас восени, не сильно впливають на політику держави. Але якщо ви не згодні з політикою, яка зараз відбуваються в країні - з розгромом економіки, з фінансовою катастрофою, з радикальною зміною зовнішнього курсу, з капітуляцією тощо - просто не давайте голоси "зеленим". Якщо гарант прокинеться на другий день після виборів, вийде з "теплої ванни" з підкорегованими результатами соцопитувань, які йому дають, і раптом усвідомить, що у "зелених" немає жодного мера обласного центру, що у них є 15-20 відсотків депутатів місцевих рад з усього масиву, от тоді, можливо, почнеться суспільна дискусія - як правильно будувати країну. При цьому зусиль виключно "Європейської Солідарності" Порошенка недостатньо. Порошенко та "ЄС" одні не здатні добитися такого результату. Треба говорити про створення нових точок альтернативи до чинної влади", - акцентував Луценко.

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"Національно-демократичні сили - замість того, щоб гризтися в парламенті, хто як голосуватиме за те чи інше питання, мають об’єднуватися. Місцеве самоврядування - замість того, щоб виживати по одному ціною передачі комунальних грошових потоків нагору, мають об’єднуватися. Представники малого та середнього бізнесу також мають об’єднуватися. Ці три складові восени можуть показати, що країна проти нинішньої ситуації в країні. Це моє кредо на нинішній рік", - резюмував Луценко.



