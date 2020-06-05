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Луценко про місцеві вибори: "Треба говорити про створення нових точок альтернативи чинній владі". ВIДЕО

Ексгенпрокурор Юрій Луценко закликав незгодних із ситуацією в країні не давати на місцевих виборах голоси за представників існуючої влади.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексгенпрокурор Юрій Луценко, передає Цензор.НЕТ.

"Є чудовий американський фільм "День сурка". У мене враження, що ми живемо в країні сурка. На жаль, усе розвертається назад, в часи Януковича. Коли я дивлюся ваш канал, або інші канали, я бачу оцей цикл сурка. Подивіться, що ми бачимо зараз в темах. Зняття Пристайка, який смів голосно говорити про вступ до Євросоюзу і НАТО. Ми бачимо банкрутство "Енергоатому" як підрив енергетичної незалежності. Ми бачимо, як спецпризначенці ДБР вриваються в музей, а слідчі переслідують "Довженко-Центр". Бачимо підготовку до подачі води окупантам у Крим. Ми є свідками розростання фінансової дірки в Держбюджеті і наступу на підприємництво. Ми чуємо про призначення Міністром освіти вірного партії регіонів. Щодня країну занурюють назад до часів Януковича", - заявив Луценко.

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"Я пам’ятаю часи, коли мільйони людей важко, з помилками, не дуже гарною поведінкою, але прагнули до якихось великих цілей. Ми йшли до членства в Євросоюзі. Ми хотіли членства в НАТО. Ми йшли за незалежною церквою. Ми реалізовували децентралізацію, коли половина держбюджету була передана містам. Ми вводили масу антикорупційних заходів. Ми відроджували українську мову і культуру. Сьогодні країна не живе великими цілями. У мене таке враження, що єдиним, що витає в повітрі, смердить і отруює українську атмосферу, - є капітуляція, бо припинення війни односторонньо означає саме капітуляцію. У мене таке враження, що сьогоднішня політика нинішньої влади має один секрет: вони роблять так, щоб сьогоднішній капець робив вчорашній капець меншим, тобто кожен день збільшуються неприємні речі, які загрожують державності України", - додав Луценко.

"Очевидно, що країна потребує змін. Ці зміни в поки що демократичній країні лежать в одній площині і поки що цей шанс не використаний - вибори. У кожній нормальній країні саме вибори є індикатором змін. Я розумію, що місцеві вибори, які чекають на нас восени, не сильно впливають на політику держави. Але якщо ви не згодні з політикою, яка зараз відбуваються в країні - з розгромом економіки, з фінансовою катастрофою, з радикальною зміною зовнішнього курсу, з капітуляцією тощо - просто не давайте голоси "зеленим". Якщо гарант прокинеться на другий день після виборів, вийде з "теплої ванни" з підкорегованими результатами соцопитувань, які йому дають, і раптом усвідомить, що у "зелених" немає жодного мера обласного центру, що у них є 15-20 відсотків депутатів місцевих рад з усього масиву, от тоді, можливо, почнеться суспільна дискусія - як правильно будувати країну. При цьому зусиль виключно "Європейської Солідарності" Порошенка недостатньо. Порошенко та "ЄС" одні не здатні добитися такого результату. Треба говорити про створення нових точок альтернативи до чинної влади", - акцентував Луценко.

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"Національно-демократичні сили - замість того, щоб гризтися в парламенті, хто як голосуватиме за те чи інше питання, мають об’єднуватися. Місцеве самоврядування - замість того, щоб виживати по одному ціною передачі комунальних грошових потоків нагору, мають об’єднуватися. Представники малого та середнього бізнесу також мають об’єднуватися. Ці три складові восени можуть показати, що країна проти нинішньої ситуації в країні. Це моє кредо на нинішній рік", - резюмував Луценко.

Луценко про місцеві вибори: Треба говорити про створення нових точок альтернативи чинній владі 01
Луценко про місцеві вибори: Треба говорити про створення нових точок альтернативи чинній владі 02

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Луценко Юрій (3447) місцеві вибори (1366)


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Топ коментарі
+13
Я извиняюсь конечно, но Луценко, после всех его обосров в борьбе с преступностью и сидения ГОДАМИ во власти, пора уже забывать о политике. По специальности Юра, как козак Гаврилюк, вперде
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05.06.2020 12:22
+10
"Речь сурка" .
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05.06.2020 12:21
+8
Комсомольское алкоголическое воровитое уже выучило английский и из лондона вещает?
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05.06.2020 12:25
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"Речь сурка" .
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05.06.2020 12:21 Відповісти
Я извиняюсь конечно, но Луценко, после всех его обосров в борьбе с преступностью и сидения ГОДАМИ во власти, пора уже забывать о политике. По специальности Юра, как козак Гаврилюк, вперде
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05.06.2020 12:22 Відповісти
кстати козак Гаврилюк оказался чуть-ли не единственним нессученим нормальним дядей. На фоне слуг урода - дубинских ,герусов и прочего говна образец нормального депа...
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05.06.2020 12:41 Відповісти
Ты видать одного уровня развития с козачком. Ты посмотри сколько ОНО накрысило за 5 лет, что строит, что прикупило.
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05.06.2020 12:55 Відповісти
А ну расскажи, бобик? Просвети че там накрал козачек? ) Неужели больше чем герус.
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05.06.2020 12:58 Відповісти
герус как и ты чмо
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05.06.2020 13:11 Відповісти
Бгг) так де доказательства на козачка, чепушило зеленое?)))
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05.06.2020 13:20 Відповісти
кто ты такое ущербное порохосрань чтоб тебе что то доказывать. петух под шконку брысь.
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05.06.2020 13:21 Відповісти
Ой, даж не старайся ти слишком тупое для доказательств чего-либо)))
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05.06.2020 13:23 Відповісти
я тебе лише одного підтримую на цій гілці.
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05.06.2020 14:37 Відповісти
От така я "падлюка"...
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05.06.2020 14:49 Відповісти
"Лапки" забув поставить... Вибач...
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05.06.2020 14:51 Відповісти
і тебе також. Але досі тебе тут не було
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05.06.2020 16:10 Відповісти
Де саме?...
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05.06.2020 17:10 Відповісти
Комсомольское алкоголическое воровитое уже выучило английский и из лондона вещает?
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05.06.2020 12:25 Відповісти
Лучше пусть обьяснит:
Луценко о местных выборах: "Надо говорить о создании новых точек альтернативы действующей власти" - Цензор.НЕТ 671
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05.06.2020 12:26 Відповісти
Для того чтоб день сурка подошел к закату,такие как югик должны сидеть в тюрьме с конфискацией,а не интервью из Лондона давать,тратя там наворованные и коррупционные деньги нищего населения Украины !
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05.06.2020 12:28 Відповісти
Юа с Днём сурка у меня ассоциируется только в качестве того бездомного забулдыги, что регулярно поминал.
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05.06.2020 12:31 Відповісти
Помирал т.е.
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05.06.2020 12:32 Відповісти
Молчало бы уже.
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05.06.2020 12:34 Відповісти
Юга закликає до створення федералізації !?
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05.06.2020 12:40 Відповісти
Генеральное Недоразумение будет создавать точки противления ? Тогда все обречено на провал.
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05.06.2020 12:41 Відповісти
6 Великое приобретение - быть благочестивым и довольным.
7 Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него.
8 Имея пропитание и одежду, будем довольны тем.
9 А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу;
10 ибо корень всех зол есть сребролюбие, Библия Тим.10-6
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05.06.2020 12:43 Відповісти
Опохмелиться не где? Новые точки ищет.
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05.06.2020 12:57 Відповісти
О, Югу вивели з запою.
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05.06.2020 12:59 Відповісти
Юга марить заколотами
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05.06.2020 13:15 Відповісти
По поведінці зебілів їм вже зрозуміло, що за Порошенком за його каденцію на посаді Президента нема жодного криміналу. Їм вже зрозуміло, що за рік переслідування і риття у всі нори за Порохом знайти нічого не можуть - бо не було. Хіба що... адмінка... але тут питання: а який керівник за своє чиновниче життя не порушив жодного протоколу, наказу, пункту Постанови? Ну, може, і знайдуть - але Пороха вже так по беспредєлу, як Луценка - вже не посадять. Обійдеться максимум штрафом...

Але. Допоки народ не зрозуміє, що:
1.Президент Порошенко - найуспішніший президент в усій історії України періоду незалежності;
2.Верховна Рада VІІІ-го скликання навіть з ситуативною з коаліцією БПП+НФ - найрезультативніша і найдемократичніша парламентська інституція в усій історії України періоду незалежності;
3.Інші державні інституції, які існували, або були створені, або реформувались в 2014/19рр. - самі прогресивні, демократичні (та навіть та же МВС ім.Авакова!) в усій історії України періоду незалежності і найбільше за інші пероди дотримувались чинного законодавства та європейських демократичних норм;
4.І що переважна більшість керівників тих інституцій - найкращі в історії України (теоретично можна було би і ще кращих підібрати-призначити; але "краще ворог хорошого", відома істина) -

то доти в України будуть досить такі слабкі перспективи отримати в майбутньому владу ще кращу, яка пішла з посад в минулому 2019-му році. Влада зебільної моносрані це наочно доводить.

І ті, хто безпідставно щеняє одного з стовпів минулої влади Юрія Віталійовича Луценка (хоча: перелік одним Луценком не омежується; назову Гройсмана, Яценюка, Парубія...) - ті не будуть жити в європейській державі. За визначенням. Шкода, що таких - аж 73/43%зебілів... Так хотілось би перелічити їх всіх поіменно, і тих, які висрались на цій гілці... починаючи ніби з "Топ комментарии"... але - адміни забанять... Не буду...
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05.06.2020 14:36 Відповісти
можно подумати, що коли ти мудило був у владі ми жили в іншій країні? ти такий же у..бок був зі своєю шкапою як і нинішня мерзота у владі!
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05.06.2020 16:35 Відповісти
таке ж каГтаве непоГозуміння як і нинішні зелебобіки!
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05.06.2020 16:36 Відповісти
 
 