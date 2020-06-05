Шукати держзраду в записах розмови Байдена і Порошенка - нерозумно, вони створені для підриву відносин між Україною та США, - Гербст. ВIДЕО

Україна видається смішною, коли починає розмови про державну зраду п'ятого президента України Петра Порошенка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий", про це заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст.

"Мені здається, що Україна має недолугий вигляд, коли починає розмови про державну зраду президента Порошенка. Це просто несправедливо та смішно, очевидно, що ці плівки були порізані, щоб створити більший резонанс", - зазначив експосол США.

За словами Гербста, небезпека в тому, що вони створені для підриву відносин між Україною та США.

"Це спроба зробити США сумнівною країною для України і навпаки - Україну суперечливою для американців. Ми знаємо, що це вигідно Кремлю та окремим українським політикам, які вважають, що сфера інтересів України - в Москві, а не в Європі, а також це вигідно українським корупціонерам, які розуміють, що США просувають реформи в країні. І, на жаль, всі ці інтереси активно лобіюють медіа, тому що цим людям належать великі телевізійні ресурси в Україні", - пояснив він.

Як відомо, 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

В "Європейській Солідарності" Петра Порошенка назвали це "російською провокацією", а записи "сфабрикованими фрагментами".

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