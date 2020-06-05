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Шукати держзраду в записах розмови Байдена і Порошенка - нерозумно, вони створені для підриву відносин між Україною та США, - Гербст. ВIДЕО

Україна видається смішною, коли починає розмови про державну зраду п'ятого президента України Петра Порошенка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий", про це заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст.

"Мені здається, що Україна має недолугий вигляд, коли починає розмови про державну зраду президента Порошенка. Це просто несправедливо та смішно, очевидно, що ці плівки були порізані, щоб створити більший резонанс", - зазначив експосол США.

За словами Гербста, небезпека в тому, що вони створені для підриву відносин між Україною та США.

"Це спроба зробити США сумнівною країною для України і навпаки - Україну суперечливою для американців. Ми знаємо, що це вигідно Кремлю та окремим українським політикам, які вважають, що сфера інтересів України - в Москві, а не в Європі, а також це вигідно українським корупціонерам, які розуміють, що США просувають реформи в країні. І, на жаль, всі ці інтереси активно лобіюють медіа, тому що цим людям належать великі телевізійні ресурси в Україні", - пояснив він.

Як відомо, 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

В "Європейській Солідарності" Петра Порошенка назвали це "російською провокацією", а записи "сфабрикованими фрагментами".

Також дивіться: Посли країн Євросоюзу приїхали в офіс Порошенка: Обговорили посилення санкцій проти РФ і поглиблення інтеграції України в ЄС. ФОТО

Автор: 

Порошенко Петро (15173) США (22799) Гербст Джон (111)


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Топ коментарі
+22
глупость - это синоним зеленой власти
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05.06.2020 12:27
+19
Искать госизмену в записях разговора Байдена и Порошенко - глупо, они созданы для подрыва отношений между Украиной и США, - Хербст - Цензор.НЕТ 9154
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05.06.2020 12:33
+16
"Украина выглядит смешной"
Для того ж і обрали кловуна. Зато посмєйомся, казали зебіли.
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05.06.2020 12:29
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глупость - это синоним зеленой власти
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05.06.2020 12:27 Відповісти
Кто бы сомневался у петиков всегда готов ответ: " то Зинка сделала".
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05.06.2020 13:06 Відповісти
Хербст, кстати, умнейший человек даже для американца
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05.06.2020 12:28 Відповісти
А вы считаете американцев глупыми?
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05.06.2020 14:01 Відповісти
наоборот я считаю американцев умными
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05.06.2020 23:01 Відповісти
если бы я написал, что "он глупый даже для американца", тогда можно было бы понять, что я считаю американцев глупыми
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05.06.2020 23:04 Відповісти
Может дело в том, что зеленые сами "на измене"?
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05.06.2020 12:28 Відповісти
Т.е. виноват не тот, кто перданул, а тот, кто услышал?
Интересный подход...
Займитесь лучше амнистией протестующих.
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05.06.2020 12:28 Відповісти
Емм, москалику, а вже проведено експертизу і визнано автентичність записів? Може треба спочатку експертизи дочекатися, а потім уже висновки робити?
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05.06.2020 12:30 Відповісти
Я за!
Давай проведём.
Но Петр Алексеевич от своих слов не отказывается.
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05.06.2020 12:32 Відповісти
Його проблеми, мене його думка не дуже цікавить! Для мене більш показовим є той факт, що Байден назвав записи змонтованими москалями. Він вважає, що із кусків справжніх розмов змонтували і ще щось додали - це в офіційному коментарі його прес-служби є...

І так, чомусь в США цим записам приділяють В РАЗИ менше уваги, ніж в Україні... Навіть республіканські ЗМІ!
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05.06.2020 12:40 Відповісти
Всё гораздо проще.
Байден - лицо заинтересованное.
Выборы на носу.
Ему этот скандал не выгоден.
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05.06.2020 12:49 Відповісти
Ще раз: в США про цей скандал майже не пишуть - це в нас його роздули.
А якщо в США і пишуть, то приблизно ось таке:

Andriy Derkach, an independent member of Ukraine's parliament who previously aligned with a pro-Russian faction, said at a news conference in Kyiv on Tuesday that he had received the tapes - which consist of edited fragments of phone conversations Biden and Poroshenko had while still in office - from "investigative journalists." He alleged they were made by Poroshenko.
Derkach has past links to Russian intelligence. He attended the Dzerzhinsky Higher School of the KGB in Moscow. His father served as a KGB officer for decades before becoming head of independent Ukraine's intelligence service in the late 1990s. His father was fired from that post amid a scandal over a Ukrainian journalist who was kidnapped and murdered.
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05.06.2020 12:51 Відповісти
Пишут, дружок, пишут.
И не только в США.
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05.06.2020 12:56 Відповісти
Москалику, ти мені будеш розповідати? Ти хоч англійською читати вмієш?
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05.06.2020 12:58 Відповісти
А кто ты?
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05.06.2020 12:59 Відповісти
Я той, хто ненавидить москалів!
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05.06.2020 13:01 Відповісти
И я.
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05.06.2020 13:03 Відповісти
Якщо Деркач aligned with a pro-Russian faction, has past links to Russian intelligence та attended the Dzerzhinsky Higher School of the KGB in Moscow, а His father served as a KGB officer, то неважко догадатися, як він отримав ті плівки!


І так, я не вірю ані Поршенку, ані Деркачу (який ще рік тому був порохоботом, а до того - ригіаналом)), але я вірю американцям... І якщо провідні американські ЗМІ скептично пишуть про ці плівки, то я їм довіряю!
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05.06.2020 13:18 Відповісти
Шукати держзраду в записах розмови Байдена і Порошенка - нерозумно, вони створені для підриву відносин між Україною та США, - Гербст - Цензор.НЕТ 6893
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05.06.2020 13:19 Відповісти
I? Так по плівках (якщо вони дійсно правдиві) можна лише за корупцію притягнути... Держзради там нема. Яким боком розслідування по Бурісмі - держзрада???

Держзрада - це якби був запис розмови з Х@йлом! А тут США, наш союзник №1!

От просте питання до тебе: в чому ти там бачиш держзраду? Невже Петя і Байден зговорилися, щоб змінити державний будуй і таким чином залишити Петю при владі??
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05.06.2020 13:28 Відповісти
правильно, вилять хвостом- что изволите, это высшее проявление патриотизма, правда? ну а в нашем случае так как нет хвоста, то....
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05.06.2020 12:45 Відповісти
Москалику, що ти такий безграмотний? Коми не навчили розставляти? Що за утворення в тебе? ПТУ?
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05.06.2020 12:50 Відповісти
я ржу. метко сказано!!!! Настоящий огенд крымля
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05.06.2020 13:07 Відповісти
Да Зесептиконам норм заходит, поздравление Путлера с НГ им норм, пленки ермаков ниче такого, 100% прокурор тоже хорошо, а тут караул - госизмена, картины еще шмаркли *********, но исключительно Пороха, гурманы)))
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05.06.2020 12:28 Відповісти
ПреЗЕдент не может предложить жителям Украины никаких других способов улучшения уровня жизни, кроме ареста Порошенко...
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05.06.2020 12:28 Відповісти
Не факт що життя покращиться з його арестом.
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05.06.2020 12:30 Відповісти
"Украина выглядит смешной"
Для того ж і обрали кловуна. Зато посмєйомся, казали зебіли.
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05.06.2020 12:29 Відповісти


Украина выглядит нелепо, когда начинает разговоры о государственной измене президента Порошенко
Как посмотреть.С точки зрения пересичного зебила Порошенко изменил козломордой расеюшке. Измена лютая - потому и подгорает у Кокаду и Ко.
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05.06.2020 12:32 Відповісти
Искать госизмену в записях разговора Байдена и Порошенко - глупо, они созданы для подрыва отношений между Украиной и США, - Хербст - Цензор.НЕТ 9154
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05.06.2020 12:33 Відповісти
Даже без внимания к очередной отмазке бывшего посла-демократа, думаю, все американцы не против чтобы президент какой-то страны слушал и выполнял телефонные указания по внутренним вопроса от американского чиновника. Другое дело что украинцы должны ставить свою независимость выше.
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05.06.2020 12:33 Відповісти
Какие "указания", мартишка козлоиордая?) И не надо називать "независимостью" беспредел скоморохов олигофренов.
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05.06.2020 12:36 Відповісти
Москалику, чо ховаєшся під піндоським стягом?
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05.06.2020 12:37 Відповісти
Кацапе, ти ще розкажи мені про гамериканські валянки (досі ношу) і наколоті апельсини (виростив цілу плантацію). Важка в тебе робота - за руплі виставлятися 3,14**расом.
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05.06.2020 15:00 Відповісти
глупость - кредо нынешней власти
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05.06.2020 12:33 Відповісти
Это логичное умозаключение слишком сложно для артистов 95 квартала. Булавоносца трудно остановить ,ежели он на велосипеде .....да с горки ! Как отобрать у пациента "треуголку" ? Даже главврач не знает.
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05.06.2020 12:35 Відповісти
На пути следования лисапета натянуть трос на уровне шеи.
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05.06.2020 14:08 Відповісти
Навіщо так складно? Чи не простіше зробити муляж лісапетного сідла з тонкого поролону?
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05.06.2020 15:01 Відповісти
Нашему "горячо" любимому *********** даже на ум не пришло, что пройдет не так уж много времени и опубликуют его РЕАЛЬНЫЕ разговоры с ****** по телефону. И с трампушкой. И это будет мега бомба дерьма и последний гвоздь в его гроб. И все "подельнички" его со вкусом сдадут, не испытывая никаких угрызений совести, как сейчас рябошапка и гончарук рассказывают правду-матку о вЯликом тактике и стратеге осле оманском.
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05.06.2020 12:39 Відповісти
Глупо - это для умных людей; для агентов ФСБ, предателей, сепаратистов и дебилов - любимое занятие!
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05.06.2020 12:40 Відповісти
Мені от цікаво, а що Зе робитиме, якщо Байден виграє? Зараз Байден має рейтинг 53%, а Трамп - 43%! І рейтинг Трампа продовжує падати через заворушення і епідемію...
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05.06.2020 12:41 Відповісти
Смотается на РФ снимать сериал "Янки" ......
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05.06.2020 12:46 Відповісти
молишся, зебіл, щоб тобі тут робота знайшлась?
Даремно. Тобі доведеться разом з усіма своїми зебілами - на Ростов. Або в лугандон, для початку.
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05.06.2020 13:39 Відповісти
Пётр Алексеевич аналогично подсчитывал рейтинги Трампа и Клинтон.
И ничего. Облизался.
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05.06.2020 12:53 Відповісти
Між Клінтон і Трампом був розрив у кілька %, а тут уже 10 і росте далі!

І так, Зе не учиться на помилках папєрєдніков - теж ставить на одного кандидата і топить іншого...
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05.06.2020 12:58 Відповісти
Цель всей этой истории - сделать Украину токсичной, и не только для США. Если эта власть вот так легко и просто сливает записи разговоров фсб, с вами просто не будут иметь дел.
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05.06.2020 15:28 Відповісти
Не отождествляй Украину с порошенко.
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05.06.2020 18:18 Відповісти
Не отождествляю. Слив секретной информации спецслужбам страны-агрессора - гос.измена. Моника очень хочет стать гауляйтером.
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05.06.2020 18:23 Відповісти
пока шо подгаулятерик, но с перспективами и задатками....
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05.06.2020 18:35 Відповісти
Привет. Как у вас, все тихо?
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05.06.2020 18:37 Відповісти
А что?
Протестующих ещё не амнистировали?
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05.06.2020 18:39 Відповісти
Чи Пан дурне?
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05.06.2020 18:49 Відповісти
на работе уже и updates перестали шлепать типа "extending no come to the office policy for 2 weeks" - если ты про грабилово? - то вроде нет, от в филе дограбят, и тогда уже к нам припруться... - пока нет.
как твои?

наилучшие пожелания всем....
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05.06.2020 18:45 Відповісти
Дякую Пану. Норм, шодо карантину. Шодо мародерства - громада организовала патрули, пока без оружия.
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05.06.2020 18:50 Відповісти
сейф перенесен, но открыт и доступен для взрослых....

а на нас он соседушка емаил наклал - внуки - мелком на асфальте чуть ето пропертю не задели - тот мелок не тока дождем - слезами смывается за 3 сек - детский такой мелок в "Toy's are us" еще покупался... - мелочь, но неприятно очень.....
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05.06.2020 19:03 Відповісти
Соседи дело такое...с соседями надо жить в мире. Мой сосед вон добермана завел год назад, так той доберман с моим котом до сих пор территорию поделить не могут. Мойша уверен, шо их backyard - его собственность.
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05.06.2020 19:22 Відповісти
та не мойша у меня - Tony ....

думаю с мойшей как раз все было бы проще
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05.06.2020 19:30 Відповісти
Я про токсичность.
Порошенко - не Украина.
Порошенко - только Порошенко.
Натоксичил, пусть сам и позорится.
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05.06.2020 18:38 Відповісти
А я про гос.измену на самом высшем уровне среди зеленой слизи. И курс зеленой слизи на порчу отношений с США.
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05.06.2020 18:48 Відповісти
правильно, вилять хвостом-что изволите , это найвысшая точка патриотизма
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05.06.2020 12:43 Відповісти
Лучше вилять хвостом перед Америкой, чем подставлять очко России.
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05.06.2020 13:01 Відповісти
Лахта, даже упоротые начинают понимать, что приведение законодательства Украины к международным нормам не есть предательство.
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05.06.2020 13:38 Відповісти
та канешна...а что лучше искать коррупцию в записях брата ермака... что ли?????
(это сарказм, если шо)))))
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05.06.2020 12:51 Відповісти
А давай и там, и там?
Ты против?
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05.06.2020 12:54 Відповісти
Правильно, і там і там треба! Тільки чомусь проти Лероса порушено справу за поширення плівок Єрмака, а проти Деркача такої справи немає...
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05.06.2020 12:59 Відповісти
обязательно! и там и тут... но... но каждому овощу свой фрукт!
не по бывшим и эксам...бегать и искать-выискивать вину папередников, чтоб прикрыть свои проё или потешить эго своё .... а по нынешним, зашкваривающимся тут и теперь и сейчас...
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05.06.2020 13:02 Відповісти
Не по эксам и не эксам.
По всем!
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05.06.2020 13:05 Відповісти
по всем! по всем, кто нарушает любой закон Украины или ее Конституцию......
(это даже не обсуждается! но только одним (врагам) - законы, а другим (друзьям) - всё)
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05.06.2020 13:09 Відповісти
Пане Гербст, ідіоти розуму не мають.
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05.06.2020 14:41 Відповісти
Смішними в даному випадку виглядять наші дебільні керманичи,а не держава Україна.
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05.06.2020 14:57 Відповісти
Не впевнена, що це ''рука кремля'', хоча це йому на руку. Комплекси зеленського дуже шкодять Україні.
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05.06.2020 17:24 Відповісти
 
 