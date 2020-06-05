Шукати держзраду в записах розмови Байдена і Порошенка - нерозумно, вони створені для підриву відносин між Україною та США, - Гербст. ВIДЕО
Україна видається смішною, коли починає розмови про державну зраду п'ятого президента України Петра Порошенка.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий", про це заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст.
"Мені здається, що Україна має недолугий вигляд, коли починає розмови про державну зраду президента Порошенка. Це просто несправедливо та смішно, очевидно, що ці плівки були порізані, щоб створити більший резонанс", - зазначив експосол США.
За словами Гербста, небезпека в тому, що вони створені для підриву відносин між Україною та США.
"Це спроба зробити США сумнівною країною для України і навпаки - Україну суперечливою для американців. Ми знаємо, що це вигідно Кремлю та окремим українським політикам, які вважають, що сфера інтересів України - в Москві, а не в Європі, а також це вигідно українським корупціонерам, які розуміють, що США просувають реформи в країні. І, на жаль, всі ці інтереси активно лобіюють медіа, тому що цим людям належать великі телевізійні ресурси в Україні", - пояснив він.
Як відомо, 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.
В "Європейській Солідарності" Петра Порошенка назвали це "російською провокацією", а записи "сфабрикованими фрагментами".
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Интересный подход...
Займитесь лучше амнистией протестующих.
Давай проведём.
Но Петр Алексеевич от своих слов не отказывается.
І так, чомусь в США цим записам приділяють В РАЗИ менше уваги, ніж в Україні... Навіть республіканські ЗМІ!
Байден - лицо заинтересованное.
Выборы на носу.
Ему этот скандал не выгоден.
А якщо в США і пишуть, то приблизно ось таке:
Andriy Derkach, an independent member of Ukraine's parliament who previously aligned with a pro-Russian faction, said at a news conference in Kyiv on Tuesday that he had received the tapes - which consist of edited fragments of phone conversations Biden and Poroshenko had while still in office - from "investigative journalists." He alleged they were made by Poroshenko.
Derkach has past links to Russian intelligence. He attended the Dzerzhinsky Higher School of the KGB in Moscow. His father served as a KGB officer for decades before becoming head of independent Ukraine's intelligence service in the late 1990s. His father was fired from that post amid a scandal over a Ukrainian journalist who was kidnapped and murdered.
И не только в США.
І так, я не вірю ані Поршенку, ані Деркачу (який ще рік тому був порохоботом, а до того - ригіаналом)), але я вірю американцям... І якщо провідні американські ЗМІ скептично пишуть про ці плівки, то я їм довіряю!
Держзрада - це якби був запис розмови з Х@йлом! А тут США, наш союзник №1!
От просте питання до тебе: в чому ти там бачиш держзраду? Невже Петя і Байден зговорилися, щоб змінити державний будуй і таким чином залишити Петю при владі??
Для того ж і обрали кловуна. Зато посмєйомся, казали зебіли.
Украина выглядит нелепо, когда начинает разговоры о государственной измене президента Порошенко
Как посмотреть.С точки зрения пересичного зебила Порошенко изменил козломордой расеюшке. Измена лютая - потому и подгорает у Кокаду и Ко.
Даремно. Тобі доведеться разом з усіма своїми зебілами - на Ростов. Або в лугандон, для початку.
И ничего. Облизался.
І так, Зе не учиться на помилках папєрєдніков - теж ставить на одного кандидата і топить іншого...
Протестующих ещё не амнистировали?
как твои?
наилучшие пожелания всем....
а на нас он соседушка емаил наклал - внуки - мелком на асфальте чуть ето пропертю не задели - тот мелок не тока дождем - слезами смывается за 3 сек - детский такой мелок в "Toy's are us" еще покупался... - мелочь, но неприятно очень.....
думаю с мойшей как раз все было бы проще
Порошенко - не Украина.
Порошенко - только Порошенко.
Натоксичил, пусть сам и позорится.
(это сарказм, если шо)))))
Ты против?
не по бывшим и эксам...бегать и искать-выискивать вину папередников, чтоб прикрыть свои проё или потешить эго своё .... а по нынешним, зашкваривающимся тут и теперь и сейчас...
По всем!
(это даже не обсуждается! но только одним (врагам) - законы, а другим (друзьям) - всё)