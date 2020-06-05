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"Ворог не розуміє, що відбувається, а ти їх одиночними підкошмарюєш, валиш. І чуєш перехват їхній, кіпіш", - ЗСУ використовує на Донбасі українські бойові роботи. ВIДЕО

Українські бійці на Донбасі використовують не серійні зразки бойової роботизованої техніки в боротьбі з російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, роботизована техніка українського виробництва вразила військових фахівців на передовій.

Зокрема з'явилася інформація про використання на одній з ділянок фронту бойового самохідного комплексу, оснащеного танковим кулеметом.

"Ворог трошки не розумів, що відбувається, де і як. І ти так одиночними їх так підкошмарюєш, валиш. В "тєплак" бачиш, як бойнічку [бійниця – отвір в укріпленні, через який стріляють – ред.] розбираєш, ще щось. Якщо ще хлопці приїжджають з РЕБом – чуєш перехват їхній, кіпіш", - каже заступник комбата з озброєння однієї з механізованих бригад ЗСУ на ім'я Андрій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Випробування роботизованих військових комплексів відбулися на Чернігівщині, - Міноборони. ФОТОрепортаж

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зброя (7461) росія (65162) робот (104) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+140
"Враг не понимает, что происходит, а ты их одиночными подкошмариваешь, валишь. И слышишь по перехвату их кипиш", - ВСУ использует на Донбассе украинские боевые роботы - Цензор.НЕТ 4425"Враг не понимает, что происходит, а ты их одиночными подкошмариваешь, валишь. И слышишь по перехвату их кипиш", - ВСУ использует на Донбассе украинские боевые роботы - Цензор.НЕТ 8246.
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05.06.2020 12:37
+84
Зачетный пепелац-кацаподав!
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05.06.2020 12:31
+62
За такими инициативными разработчиками будущие
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05.06.2020 12:36
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"Ворог не розуміє, що відбувається, а ти їх одиночними підкошмарюєш, валиш. І чуєш перехват їхній, кіпіш", - ЗСУ використовує на Донбасі українські бойові роботи - Цензор.НЕТ 1985. .
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05.06.2020 20:51 Відповісти
К чему там такая высокая арматура? С ней легче обнаружить и уничтожить сей дивный уничтожитель ваты! Убрать все лишнее и будет песня.
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05.06.2020 22:09 Відповісти
во-во...и диски с тракторных хотя бы на R14 поменять...ведь наверняка можно...не, с кацапами и такие прокатят, бо тупые мокшанские валенки, но ведь надо стремиться к миниатюризации...верю в украиньские высокие технологии...
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06.06.2020 07:27 Відповісти
Наверное, чтобы турель ветками и прочей хренью не сбивало.
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06.06.2020 12:09 Відповісти
а шо вин такий большэнький... этож цельный уаз-469...сепары и заметить могут...
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06.06.2020 07:22 Відповісти
Воздушные дроны, наверное, все-таки эффективнее в локальных противостояниях. В крупномасштабном конфликте при наличии у противника стратегических вооружений вообще бесполезная вещь.
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06.06.2020 08:35 Відповісти
Оно то конечно прикольно, но еффективней и смертоносный будет закупить несколько снайперских винтовок большого калибра вместо этих аппаратов психической атаки, но как тягач пойдет.
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06.06.2020 08:56 Відповісти
В Украине как и в Кацапстане человеческая жизнь копейки стоит. Привыкли врага мясом заваливать. Наверное только в постсоветском пространстве есть такое выражение как *живая сила*.
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06.06.2020 10:29 Відповісти
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