"Ворог не розуміє, що відбувається, а ти їх одиночними підкошмарюєш, валиш. І чуєш перехват їхній, кіпіш", - ЗСУ використовує на Донбасі українські бойові роботи. ВIДЕО
Українські бійці на Донбасі використовують не серійні зразки бойової роботизованої техніки в боротьбі з російськими окупантами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, роботизована техніка українського виробництва вразила військових фахівців на передовій.
Зокрема з'явилася інформація про використання на одній з ділянок фронту бойового самохідного комплексу, оснащеного танковим кулеметом.
"Ворог трошки не розумів, що відбувається, де і як. І ти так одиночними їх так підкошмарюєш, валиш. В "тєплак" бачиш, як бойнічку [бійниця – отвір в укріпленні, через який стріляють – ред.] розбираєш, ще щось. Якщо ще хлопці приїжджають з РЕБом – чуєш перехват їхній, кіпіш", - каже заступник комбата з озброєння однієї з механізованих бригад ЗСУ на ім'я Андрій.
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