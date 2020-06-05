"Ворог не розуміє, що відбувається, а ти їх одиночними підкошмарюєш, валиш. І чуєш перехват їхній, кіпіш", - ЗСУ використовує на Донбасі українські бойові роботи. ВIДЕО

Українські бійці на Донбасі використовують не серійні зразки бойової роботизованої техніки в боротьбі з російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, роботизована техніка українського виробництва вразила військових фахівців на передовій.

Зокрема з'явилася інформація про використання на одній з ділянок фронту бойового самохідного комплексу, оснащеного танковим кулеметом.

"Ворог трошки не розумів, що відбувається, де і як. І ти так одиночними їх так підкошмарюєш, валиш. В "тєплак" бачиш, як бойнічку [бійниця – отвір в укріпленні, через який стріляють – ред.] розбираєш, ще щось. Якщо ще хлопці приїжджають з РЕБом – чуєш перехват їхній, кіпіш", - каже заступник комбата з озброєння однієї з механізованих бригад ЗСУ на ім'я Андрій.

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