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Кличко анонсував обмеження на вхід у метро в години пік: Під особливим контролем 5 станцій. ВIДЕО

Щодня в столиці збільшується кількість людей, які користуються громадським транспортом. Як наземним, так і метро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Збільшився за останні дні пасажиропотік в метро. – Він вже становить майже 800 тисяч пасажирів щодня. Нагадаю, спочатку, після відновлення роботи, метро перевозило в середньому до 500 тисяч людей. Тобто, ризик заразитися в транспорті – збільшується", - зазначив Кличко.

За словами мера, щоб не допускати великого скупчення людей, у метро в години пік обмежують вхід на деякі станції. Не закривають, а обмежують - коли станція працює на одні або двоє дверей на вхід.

"На сьогодні кількість пасажирів збільшилася на 5 станціях метрополітену. Тому вони - під особливим контролем. Це станції "Житомирська", "Святошин", "Чернігівська", "Лісова", та "Почайна". Саме на них зростає пасажиропотік останніми днями", - сказав Кличко.

Також за його словами, збільшився і пасажиропотік у наземному громадському транспорті.

"Якщо в перші дні після відновлення роботи, наземний громадський транспорт перевозив не більше 200 тисяч пасажирів, то, наприклад, вчора ця цифра становила 575 тисяч осіб. Щодня на маршрути виходять: 350 автобусів, майже 330 тролейбусів та понад 260 трамваїв комунального підприємства "Київпастранс". Працюють і приватні перевізники", - повідомив мер столиці.

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За його словами, працівники транспорту зазначають, що пасажири починають розслаблятися. – Не всі заходять у громадський транспорт у масках. Або ж, зайшовши, знімають їх.

"Я закликаю всіх: по-перше, користуватися громадським транспортом тільки за нагальної потреби. І друге - не нехтувати правилами! Інакше це призведе до сплеску захворювання і повернення до обмежень! Пам’ятайте про це", - наголосив Віталій Кличко.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19463) Кличко Віталій (3512) Метрополітен (1416) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Можно так сделать:
Кличко анонсировал ограничения на вход в метро в часы пик: Под особым контролем 5 станций - Цензор.НЕТ 5248
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05.06.2020 13:08
+5
По словам мэра, чтобы не допускать большого скопления людей, в метро в часы пик ограничивают вход на некоторые станции. Не закрывают, а ограничивают - когда станция работает на одни или две двери на вход.

Молодец, Педаля. Это, как одна касса на весь супермаркет. Никакого, тебе, скопления.
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05.06.2020 13:10
+3
Кличко, чтобы не допустить скопления людей, нужно чаще пускать поезда. В часы пик - через минуту-две. Тогда не будет скопления.
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05.06.2020 13:17
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На Вокзальной в 7 утра штурм Перекопа. Странно что ее нет.
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05.06.2020 13:07 Відповісти
Можно так сделать:
Кличко анонсировал ограничения на вход в метро в часы пик: Под особым контролем 5 станций - Цензор.НЕТ 5248
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05.06.2020 13:08 Відповісти
там вроде Томенко баллотироваться хотел...
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05.06.2020 13:09 Відповісти
По словам мэра, чтобы не допускать большого скопления людей, в метро в часы пик ограничивают вход на некоторые станции. Не закрывают, а ограничивают - когда станция работает на одни или две двери на вход.

Молодец, Педаля. Это, как одна касса на весь супермаркет. Никакого, тебе, скопления.
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05.06.2020 13:10 Відповісти
Мы построим большой магазин. В нем будет все, что душа пожелает. В нем будет 100 касс, но работать будут только две. (с)
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05.06.2020 13:18 Відповісти
На Институтской хоть бы еще один турникет поставили!
Там до карантина просто давка была, идущих с госслужбы. ))
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05.06.2020 13:15 Відповісти
Кличко, чтобы не допустить скопления людей, нужно чаще пускать поезда. В часы пик - через минуту-две. Тогда не будет скопления.
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05.06.2020 13:17 Відповісти
Для его мозга это тяжело.
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05.06.2020 13:19 Відповісти
При социализме метро ходило с зазором 20-30 секунд.
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05.06.2020 14:32 Відповісти
Виталька ЖГИ! Не весь мир ещё узнал о твоём слабоумии)))
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05.06.2020 13:34 Відповісти
Ну пока весь цензор узнал, что ты слабоумный. Так что жги
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05.06.2020 13:54 Відповісти
Привет брат Виталика..ВАС вместе в детстве роняли головой об пол...а потом до 40 лет дубасили...Сочувствую...
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11.06.2020 13:30 Відповісти
кличко просто дурак, от слова совсем, полный и законченный дурак
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05.06.2020 13:42 Відповісти
мозга нет, вместо того, чтобы изменить график работы хотя бы госучреждений, например с 10 до 19 - и тем самым просто уменьшить количество пассажиров в час пик, оно тупорылое одну дверь оставляет, просто дибил.
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05.06.2020 13:43 Відповісти
Интересно, сколько продержится метрополитен до банкротства с такой работой, по 3 пенсионера в вагоне возить? Или сделают как в магазинах, где из за ничтожного потока покупателей задрали цены до безумия, чтобы того кто уже зайдет в магазин обобрать до нитки
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05.06.2020 14:16 Відповісти
А Виталя не хочет встретится с Зебилом и потребовать закупить для метрополитена новые вагоны, чтобы уменьшить интервал в киевском метро? проще засунуть язык в попу и рассказывать про ограничения на вход, чем открыть рот и рискнуть нарваться на неприятности от зебилов
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05.06.2020 14:33 Відповісти
Ага, супер!!!

На станцию вход ограничили и типа, все ок.

Виталя, а ты давки видел, чтобы попасть в эти одни-две двери?????

Там не только коронавирусом заразишься, там и СПИДом заразиться пару пустяков!!!!
Вы, чинуши, хоть раз в метро были, инкогнито? Посмотрите, что там творится в часы пик...
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05.06.2020 14:35 Відповісти
главное показать типо заботу....
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05.06.2020 14:52 Відповісти
 
 