Кличко анонсував обмеження на вхід у метро в години пік: Під особливим контролем 5 станцій. ВIДЕО

Щодня в столиці збільшується кількість людей, які користуються громадським транспортом. Як наземним, так і метро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Збільшився за останні дні пасажиропотік в метро. – Він вже становить майже 800 тисяч пасажирів щодня. Нагадаю, спочатку, після відновлення роботи, метро перевозило в середньому до 500 тисяч людей. Тобто, ризик заразитися в транспорті – збільшується", - зазначив Кличко.

За словами мера, щоб не допускати великого скупчення людей, у метро в години пік обмежують вхід на деякі станції. Не закривають, а обмежують - коли станція працює на одні або двоє дверей на вхід.

"На сьогодні кількість пасажирів збільшилася на 5 станціях метрополітену. Тому вони - під особливим контролем. Це станції "Житомирська", "Святошин", "Чернігівська", "Лісова", та "Почайна". Саме на них зростає пасажиропотік останніми днями", - сказав Кличко.

Також за його словами, збільшився і пасажиропотік у наземному громадському транспорті.

"Якщо в перші дні після відновлення роботи, наземний громадський транспорт перевозив не більше 200 тисяч пасажирів, то, наприклад, вчора ця цифра становила 575 тисяч осіб. Щодня на маршрути виходять: 350 автобусів, майже 330 тролейбусів та понад 260 трамваїв комунального підприємства "Київпастранс". Працюють і приватні перевізники", - повідомив мер столиці.

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За його словами, працівники транспорту зазначають, що пасажири починають розслаблятися. – Не всі заходять у громадський транспорт у масках. Або ж, зайшовши, знімають їх.

"Я закликаю всіх: по-перше, користуватися громадським транспортом тільки за нагальної потреби. І друге - не нехтувати правилами! Інакше це призведе до сплеску захворювання і повернення до обмежень! Пам’ятайте про це", - наголосив Віталій Кличко.