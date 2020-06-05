Кличко анонсував обмеження на вхід у метро в години пік: Під особливим контролем 5 станцій. ВIДЕО
Щодня в столиці збільшується кількість людей, які користуються громадським транспортом. Як наземним, так і метро.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"Збільшився за останні дні пасажиропотік в метро. – Він вже становить майже 800 тисяч пасажирів щодня. Нагадаю, спочатку, після відновлення роботи, метро перевозило в середньому до 500 тисяч людей. Тобто, ризик заразитися в транспорті – збільшується", - зазначив Кличко.
За словами мера, щоб не допускати великого скупчення людей, у метро в години пік обмежують вхід на деякі станції. Не закривають, а обмежують - коли станція працює на одні або двоє дверей на вхід.
"На сьогодні кількість пасажирів збільшилася на 5 станціях метрополітену. Тому вони - під особливим контролем. Це станції "Житомирська", "Святошин", "Чернігівська", "Лісова", та "Почайна". Саме на них зростає пасажиропотік останніми днями", - сказав Кличко.
Також за його словами, збільшився і пасажиропотік у наземному громадському транспорті.
"Якщо в перші дні після відновлення роботи, наземний громадський транспорт перевозив не більше 200 тисяч пасажирів, то, наприклад, вчора ця цифра становила 575 тисяч осіб. Щодня на маршрути виходять: 350 автобусів, майже 330 тролейбусів та понад 260 трамваїв комунального підприємства "Київпастранс". Працюють і приватні перевізники", - повідомив мер столиці.
За його словами, працівники транспорту зазначають, що пасажири починають розслаблятися. – Не всі заходять у громадський транспорт у масках. Або ж, зайшовши, знімають їх.
"Я закликаю всіх: по-перше, користуватися громадським транспортом тільки за нагальної потреби. І друге - не нехтувати правилами! Інакше це призведе до сплеску захворювання і повернення до обмежень! Пам’ятайте про це", - наголосив Віталій Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Молодец, Педаля. Это, как одна касса на весь супермаркет. Никакого, тебе, скопления.
Там до карантина просто давка была, идущих с госслужбы. ))
На станцию вход ограничили и типа, все ок.
Виталя, а ты давки видел, чтобы попасть в эти одни-две двери?????
Там не только коронавирусом заразишься, там и СПИДом заразиться пару пустяков!!!!
Вы, чинуши, хоть раз в метро были, инкогнито? Посмотрите, что там творится в часы пик...