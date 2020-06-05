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Степанов пояснив, чому "Голос" ініціював кримінальне провадження проти нього: Вони протягом 3-4 років просто вбивали медицину, а зараз цьому настав кінець. ВIДЕО

Нині на керівництво МОЗу з боку певних партій чиниться значний політичний та інформаційний тиск.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу.

За його словами, спроби дискредитувати відомство ідуть від екскерівництва МОЗ, яке впродовж багатьох років нищило українську медицину і зараз невдоволене тим, що команда міністра Степанова почала справжню медичну реформу.

"Деякі представники партії "Голос" протягом 3-4 років просто вбивали українську медицину, проводячи над нею експерименти. А зараз цьому настав кінець – ніхто більше не буде вбивати українську медицину. Її треба реформувати. Тому зрозуміло, чому я настільки незручний міністр для них. Зрозуміло, чому вони чинять такий тиск", - наголосив Степанов.

Міністр додав, що спроби деяких представників політичної партії "Голос" та інших опонентів МОЗ не зупинять українську медицину на шляху до розвитку і справжньої реформації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" закликає нардепів підписати проєкт постанови про відставку Степанова

"В них нічого не вийде. Немає різниці, що вони роблять. Ми налаштовані дати українцям справжню реформу, внаслідок якої ми отримаємо якісну медицину", - резюмував Степанов.

Як відомо, 2 червня 2020 р. народні депутати з фракції "Голос" почали збір підписів за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Народна депутатка Олександра Устінова (фракція "Голосу") на своїй сторінці в Facebook повідомила, що суд зобов'язав СБУ відкрити кримінальне провадження проти міністра охорони здоров'я Максима Степанова за статтею 113 Кримінального кодексу України - за її словами, за "диверсію проти країни".

Степанов пояснив, чому Голос ініціював кримінальне провадження проти нього: Вони протягом 3-4 років просто вбивали медицину, а зараз цьому настав кінець 01
Степанов пояснив, чому Голос ініціював кримінальне провадження проти нього: Вони протягом 3-4 років просто вбивали медицину, а зараз цьому настав кінець 02
Степанов пояснив, чому Голос ініціював кримінальне провадження проти нього: Вони протягом 3-4 років просто вбивали медицину, а зараз цьому настав кінець 03

Степанов пояснив, чому Голос ініціював кримінальне провадження проти нього: Вони протягом 3-4 років просто вбивали медицину, а зараз цьому настав кінець 04

Крім того, парламентарії з фракції "Голос" наполягають на звільненні з посад міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Національної поліції Ігоря Клименка у зв'язку з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки поліцейськими в Кагарлику Київської області.

Автор: 

МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) Голос партія (512) Устінова Олександра (113)


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Топ коментарі
+43
Ну да конечно. Только вот дело в том, что "Голос" - ровно столько у власти, скольки и вы, зеленые крысы.
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05.06.2020 13:57
+32
Ага, это значит папередники тупо не дали денег на медицину, а не зеленая пошесть?

Степанов объяснил, почему "Голос" инициировал уголовное дело против него: Они в течение 3-4 лет просто убивали медицину, а сейчас этому пришел конец - Цензор.НЕТ 2866
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05.06.2020 13:58
+21
новый анекдот... Степанов:' партия Голос ,в течение 3-4 лет ,просто убивала медицину,"
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05.06.2020 14:01
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Ну да конечно. Только вот дело в том, что "Голос" - ровно столько у власти, скольки и вы, зеленые крысы.
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05.06.2020 13:57 Відповісти
ну голос это те же соросята
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05.06.2020 15:12 Відповісти
Дебіл? Тоді зрозуміло.
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05.06.2020 16:19 Відповісти
Ага, это значит папередники тупо не дали денег на медицину, а не зеленая пошесть?

Степанов объяснил, почему "Голос" инициировал уголовное дело против него: Они в течение 3-4 лет просто убивали медицину, а сейчас этому пришел конец - Цензор.НЕТ 2866
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05.06.2020 13:58 Відповісти
Ну а шо, "відосіки" же потрібно якось оплачувати... Та ще й Коломойський біднесенький не нажерся))
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05.06.2020 14:00 Відповісти
Ну да. И зарплату медикам зажать за 4 месяца. И средства защиты медиков загнать налево. Кстати, и о 300% все как-то вдруг уже затихло.
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05.06.2020 14:03 Відповісти
- Я чту Уголовный кодекс. Я не налетчик, а идейный борец за денежные знаки.(с)
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05.06.2020 14:00 Відповісти
Есть ещё много доказательных слов, вместо аргументов, например - уничтожали, санитарка, довели до ручки, зрада...
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05.06.2020 14:01 Відповісти
Цікаво, як можна знищити те, що було знищено вже давно пані Богатирьовою???
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05.06.2020 14:17 Відповісти
Точно также, как и армию, оставленную убийцей-Януковичем, для этого достаточно произносить теми, кто её распродавал, несравненный "аргумент" вор и мародёр...
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05.06.2020 14:27 Відповісти
новый анекдот... Степанов:' партия Голос ,в течение 3-4 лет ,просто убивала медицину,"
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05.06.2020 14:01 Відповісти
Видимо в мыслях он Д`Артаньян, а вокруг 3,14дарасы.
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05.06.2020 14:31 Відповісти
Это универсальная "отмазка":
"попытки дискредитировать ......... идут от экс-руководства ........, которое на протяжении многих лет уничтожало украинскую ......... и сейчас недовольно тем, что команда министра ....... начала настоящую ........... реформу." - применять в случае обвинений, открытия уголовных дел и т.д.
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05.06.2020 16:07 Відповісти
Не зря, ой, не зря Порох эту гниду сраной метлой выгнал из Одессы...
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05.06.2020 14:01 Відповісти
А вы ее возроджаете...

5 июня 2020 года.


В Минздраве заявили о выплате зарплат медикам ЗА МАРТ в полном объеме.



https://ukranews.com/news/706829-zarplaty-medikam-za-mart-vyplatili-v-polnom-obeme-minzdrav


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05.06.2020 14:02 Відповісти
И то за счет обдирания других медучереждений и тупого влезания в бюджеты второй половины года.
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05.06.2020 14:12 Відповісти
Сейчас пришел конец медицине.
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05.06.2020 14:03 Відповісти
Кароче,мафия вернулась.
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05.06.2020 14:07 Відповісти
Степанов объяснил, почему "Голос" инициировал уголовное производство против него: Они в течение 3-4 лет просто убивали медицину, а сейчас этому пришел конец - Цензор.НЕТ 6165
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05.06.2020 14:07 Відповісти
це "нове обличчя", раніше воно виглядало так
Степанов объяснил, почему "Голос" инициировал уголовное производство против него: Они в течение 3-4 лет просто убивали медицину, а сейчас этому пришел конец - Цензор.НЕТ 9439
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05.06.2020 14:10 Відповісти
побрился.
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05.06.2020 14:45 Відповісти
чергові побрехенькі від зелених навозних мух
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05.06.2020 14:07 Відповісти
Ну вот почему, как члнн ОПГ "Служанка урода", так сразу и моральный урод и ЗЕленый щур одновременно?
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05.06.2020 14:10 Відповісти
Степанов - реформатор медицины в Украине. Запомните этот анекдот, чтоб рассказать его как-то совсем вскоре и повеселиться.
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05.06.2020 14:11 Відповісти
лучшая защита - нападение.
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05.06.2020 14:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FFKkdbaT_xk РАШИЗМ и РУСОФОБИЯ
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05.06.2020 14:15 Відповісти
Так степашка полный неадекват, наворовал на мерле немеряно, и решил, что он пуп земли, лучше суши сухари, устинова настырная, не успокоится пока не посадит вора.
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05.06.2020 14:25 Відповісти
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05.06.2020 14:26 Відповісти
И тут пригла Бубочка и сразу все пошло в рост. В отрицательный почему-то...

Все, что до Бубочки работало, с Бубчкой умерло.
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05.06.2020 14:32 Відповісти
"Голос" три года убивал медицину? Это что-то новенькое.
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05.06.2020 14:28 Відповісти
Авакову в штаны Деканоидзе насрала 6 лет назад.
Степанову в штаны Голос срал 4 года.

Просто пипец, как трудно жить зеленым бабуинам в таких недружественных условиях.
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05.06.2020 14:33 Відповісти
Так убивали, что теперь в аптеке показываешь перецепт, а тебе отвечают: приходите в начале следующего месяца. Сейчас медицина просто ожила.
Я хоть пожил в те "3-4" года, когда попадались врачи, которые стеснялись шоколадку в качестве благодарности брать.
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05.06.2020 14:33 Відповісти
где это ты пожил?
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05.06.2020 15:16 Відповісти
В Киеве.
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05.06.2020 15:38 Відповісти
Тю. Я думал ты заграницей был.
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05.06.2020 22:37 Відповісти
О! Завдяки "попередникам" у мене є сімейний лікар... Я захворів, подзвонив - він прийшов і виписав безкоштовні ліки... А що зроби цей послідовник азірова?
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05.06.2020 14:33 Відповісти
Гонит на поперечников потому что сам ничего не может
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05.06.2020 15:59 Відповісти
Вся надежда зебилов теперь на величайшего реформатора всех времен.
Упс. Михо сказал, что конкретные дела - это не по его части.
Степанов пояснив, чому "Голос" ініціював кримінальне провадження проти нього: Вони протягом 3-4 років просто вбивали медицину, а зараз цьому настав кінець - Цензор.НЕТ 7131
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05.06.2020 14:36 Відповісти
Все, что делает Стапанов, очень сильно что-то напоминает. Команда Богатыревой возвращается ?
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05.06.2020 14:39 Відповісти
А сейчас этому пришел зеленый конец.
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05.06.2020 14:47 Відповісти
Пістюк і корупціонер при владі але це не його провина.
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05.06.2020 14:53 Відповісти
Ну наконец-то, раздуплился этот дятел. Так долго валял дурака, вместо того чтобы сказать прямо: "мы пришли чтобы убить реформы, которые провела Супрун".
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05.06.2020 15:26 Відповісти
Степанов, ты обычный торговец арбузами и воздухом. Какой из тебя "министр здравоохранения" ?
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05.06.2020 15:27 Відповісти
Наїзд на Ольгу Стефанишину (яка Анатоліївна, нардепка), яка в 2018/2019рр. була заступницею міністра охорони здоров'я України. Координувала такі напрямки роботи: виконання євроінтеграційних зобов'язань України у сфері охорони здоров'я, державні закупівлі ліків і медвиробів, вакцинація та громадське здоров'я. А до того, в 2014/2015 рр. - одна з ініціаторів впровадження прозорої процедури закупівель ліків та медичних виробів через міжнародні організації. Закупівлі препаратів для України почали здійснювати спеціалізовані організації: Програма розвитку ООН (ПРООН), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Crown Agents.
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05.06.2020 15:46 Відповісти
Степанов пояснив, чому "Голос" ініціював кримінальне провадження проти нього: Вони протягом 3-4 років просто вбивали медицину, а зараз цьому настав кінець - Цензор.НЕТ 4072Річний план по падінню економіки виконали за чотири місяці, вітаю! - блогер
05.06.2020, 14:44 • 205 • https://uainfo.org/blognews/1591351546-richniy-plan-po-padinnyu-vikonali-za-chotiri-misyatsi-vitayu-.html#mc-container 0

Поки Кабмін з Радою грають між собою у футбол Програмою «Економічне відновлення 2020», падіння економіки України, за перші 4-и місяці, досягло 5%.
Так, на всяк випадок, для довідки, нагадаю, - вони нам розповідали, що річне падіння економіки складе 5%, а тут така невдача спіткала, - річний план по падінню виконали за 4-и місяці.
Турборежим, однако… Талановиті керівники…
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1591318067-skoro-v-ukraine-budet-ne-s-chego-platit-pensii-smotrite.html Скоро в Украине будет не с чего платить пенсии. Смотрите на цифры и думайТе - Береза
Якщо і далі підемо такими темпами, то до кінця року дот*ахаємся до мишей. Тих, що згризли пару тисяч вагонів з зерном. Чи, то довгоносик був?...
А ви, мої любі хлопчики й дівчатка, продовжуйте писати 35-ту версію Програми «Економічне відновлення».
Чтайте також: https://uainfo.org/blognews/1591184586-o-statistike-kak-instrumente-manipulirovaniya-nevidimoy-.html О статистике как инструменте манипулирования, "невидимой" бедности и парадоксе "условного коболева vs уборщицы" https://uainfo.org/blognews/1591184586-o-statistike-kak-instrumente-manipulirovaniya-nevidimoy-.html - https://uainfo.org/blognews/1591184586-o-statistike-kak-instrumente-manipulirovaniya-nevidimoy-.html эксперт
Але, на всяк випадок, попереджаю, - бронюйте на осінь квитки на теплохід до Антанти. Бо, коли почнеться, місць, вам усім, може не вистачити…
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05.06.2020 15:57 Відповісти
Степанов розкидається звинуваченнями і не відповідає на претензії до нього самого.
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05.06.2020 17:14 Відповісти
Степанов профессиональный вор пришедший из налоговой инспекции наводит порядок в МинЗдраве.... звучит сомнительно.
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05.06.2020 21:04 Відповісти
 
 