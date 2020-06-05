Степанов пояснив, чому "Голос" ініціював кримінальне провадження проти нього: Вони протягом 3-4 років просто вбивали медицину, а зараз цьому настав кінець. ВIДЕО

Нині на керівництво МОЗу з боку певних партій чиниться значний політичний та інформаційний тиск.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу.

За його словами, спроби дискредитувати відомство ідуть від екскерівництва МОЗ, яке впродовж багатьох років нищило українську медицину і зараз невдоволене тим, що команда міністра Степанова почала справжню медичну реформу.

"Деякі представники партії "Голос" протягом 3-4 років просто вбивали українську медицину, проводячи над нею експерименти. А зараз цьому настав кінець – ніхто більше не буде вбивати українську медицину. Її треба реформувати. Тому зрозуміло, чому я настільки незручний міністр для них. Зрозуміло, чому вони чинять такий тиск", - наголосив Степанов.

Міністр додав, що спроби деяких представників політичної партії "Голос" та інших опонентів МОЗ не зупинять українську медицину на шляху до розвитку і справжньої реформації.

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"В них нічого не вийде. Немає різниці, що вони роблять. Ми налаштовані дати українцям справжню реформу, внаслідок якої ми отримаємо якісну медицину", - резюмував Степанов.

Як відомо, 2 червня 2020 р. народні депутати з фракції "Голос" почали збір підписів за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Народна депутатка Олександра Устінова (фракція "Голосу") на своїй сторінці в Facebook повідомила, що суд зобов'язав СБУ відкрити кримінальне провадження проти міністра охорони здоров'я Максима Степанова за статтею 113 Кримінального кодексу України - за її словами, за "диверсію проти країни".







Крім того, парламентарії з фракції "Голос" наполягають на звільненні з посад міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Національної поліції Ігоря Клименка у зв'язку з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки поліцейськими в Кагарлику Київської області.