Кличко показав хід будівництва Подільсько-Воскресенського моста: Робимо все, щоб до кінця року запустити через нього автомобільний рух. ВIДЕО

Будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу активно триває. Там вже почали встановлювати ванти на арочну конструкцію мосту. Це потрібно для стабілізації та міцності споруди.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Кличко розповів, що виїжджав перевірити, як тривають роботи на об’єкті. А також запросив на екскурсію міністра фінансів України Сергія Марченка.

Також мер Києва зазначив, що Подільсько-Воскресенський - найбільший арочний міст у Європі. На ньому облаштують 6 смуг для автомобільного руху і 2 залізничні колії під майбутнє метро - на нижньому ярусі. Прокладуть також трубопровід.

Сьогодні на мосту триває процес підготовки пішохідної частини, яка проходитиме під аркою. Там встановлюють спеціальну огорожу. Тривають і роботи зі спорудження порталів для майбутніх станцій метро.

Паралельно збирають великі металеві конструкції, що стануть основою частини мосту в напрямку Подолу. І вже скоро, за допомогою супердомкратів та потужних кранів їх встановлять на опори.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кличко анонсував обмеження на вхід у метро в години пік: Під особливим контролем 5 станцій. ВIДЕО