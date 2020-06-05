Кличко показав хід будівництва Подільсько-Воскресенського моста: Робимо все, щоб до кінця року запустити через нього автомобільний рух. ВIДЕО
Будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу активно триває. Там вже почали встановлювати ванти на арочну конструкцію мосту. Це потрібно для стабілізації та міцності споруди.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
Кличко розповів, що виїжджав перевірити, як тривають роботи на об’єкті. А також запросив на екскурсію міністра фінансів України Сергія Марченка.
Також мер Києва зазначив, що Подільсько-Воскресенський - найбільший арочний міст у Європі. На ньому облаштують 6 смуг для автомобільного руху і 2 залізничні колії під майбутнє метро - на нижньому ярусі. Прокладуть також трубопровід.
Сьогодні на мосту триває процес підготовки пішохідної частини, яка проходитиме під аркою. Там встановлюють спеціальну огорожу. Тривають і роботи зі спорудження порталів для майбутніх станцій метро.
Паралельно збирають великі металеві конструкції, що стануть основою частини мосту в напрямку Подолу. І вже скоро, за допомогою супердомкратів та потужних кранів їх встановлять на опори.
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В отличие от эфемерных фантазий ваших кормильцев Тищенко и Зели - дела Кличко РЕАЛЬНЫ. мы их видим и ими пользуемся каждый день.
Воровать мостами не каждому дано!
По твоей логике, я не вор, а вообще отличнейший мер буду!
Я бы еще ввел выборы прокуроров. Глядишь, и дела быстрее бы в суд передавались. А если начать выбирать судей - то еще и решения были бы честнее.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B4
Не знаю, що вони там встигли зробити у 1993, але тільки десь у 2004 було видно, що він будується. Я просто пам'ятаю, що вони якось майже синхронно з Дарницьким будувалися. А Дарницький почали називати мостом Кірпи після того як той застрелився після Помаранчевої революції.
Боюсь только что шансов у него так много (примерно процентов 80, кроме имбецилов), что на него просто могут уголовные дела завести - просто чтоб к выборам не допустить.
много можно перечислять.И впервые за много лет начали мыть дороги!
Участок от Дегтеревской мимо Кириловской церкви до Воскресенки делали в 2019 году! Какого сейчас опять все перерыли?
Земельна комісія Київради проголосувала за забудову Чкалівського скверу. Внаслідок забудови сквер фактично перетвориться на прибудинкову територію 14-поверхового будинку.
Пля..
Мэр Киева пообещал открыть станцию метро "Львовская брама" примерно через год
https://focus.ua/politics/356230 2016-08-31
И вишенка на тортик: https://kyiv.ukrainianwall.com/35306-ocherednoy-razvod-vlasti-o-metro-na-vinogradar-zabudte-nesmotrya-na-avans-v-95 Очередной развод власти: о метро на Виноградарь забудьте, несмотря на аванс в 95%