5 червня 2014 року українські воїни звільнили від російських окупантів перше місто - Червоний Лиман. ВIДЕО
5 червня 2014 року українські воїни звільнили від російських окупантів перше місто - Червоний Лиман (з 2016 року Лиман. - Ред.)
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про подробиці операції ЗСУ розповідається в розділі "Перший штурм" фільму "Слов'янськ. Початок війни".
На той момент в Червоному Лимані дислокувалося дуже потужне угруповання російських окупантів та їхніх прибічників. Ліквідація терористів повністю відкривала шлях на Слов'янськ. Крім того, Червоний Лиман був ключовим пунктом у системі постачання банди терориста Гіркіна зброєю, боєприпасами і живою силою.
Топ коментарі
+38 Виктор Степаненко
показати весь коментар05.06.2020 16:30
+20 Богдан Сварга
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+13 metal35
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П.С. Такие "главкомы", как правило, в армии драят очко и постоянно стоят на тумбочке!
Петя за это ответил???
http://argumentua.com/stati/ilovaiskii-kotel-otchet-komissii-verkhovnoi-rady