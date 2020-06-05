5 червня 2014 року українські воїни звільнили від російських окупантів перше місто - Червоний Лиман. ВIДЕО

5 червня 2014 року українські воїни звільнили від російських окупантів перше місто - Червоний Лиман (з 2016 року Лиман. - Ред.)

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про подробиці операції ЗСУ розповідається в розділі "Перший штурм" фільму "Слов'янськ. Початок війни".

На той момент в Червоному Лимані дислокувалося дуже потужне угруповання російських окупантів та їхніх прибічників. Ліквідація терористів повністю відкривала шлях на Слов'янськ. Крім того, Червоний Лиман був ключовим пунктом у системі постачання банди терориста Гіркіна зброєю, боєприпасами і живою силою.

Також дивіться: "Перші втрати ЗСУ": 13 травня 2014 року російські терористи Гіркіна влаштували засідку біля села Жовтневе і вдарили по десантниках 95-ї бригади. ВIДЕО