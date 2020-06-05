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5 червня 2014 року українські воїни звільнили від російських окупантів перше місто - Червоний Лиман. ВIДЕО

5 червня 2014 року українські воїни звільнили від російських окупантів перше місто - Червоний Лиман (з 2016 року Лиман. - Ред.)

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про подробиці операції ЗСУ розповідається в розділі "Перший штурм" фільму "Слов'янськ. Початок війни".

На той момент в Червоному Лимані дислокувалося дуже потужне угруповання російських окупантів та їхніх прибічників. Ліквідація терористів повністю відкривала шлях на Слов'янськ. Крім того, Червоний Лиман був ключовим пунктом у системі постачання банди терориста Гіркіна зброєю, боєприпасами і живою силою.

Також дивіться: "Перші втрати ЗСУ": 13 травня 2014 року російські терористи Гіркіна влаштували засідку біля села Жовтневе і вдарили по десантниках 95-ї бригади. ВIДЕО

Автор: 

росія (65162) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+38
Через неполных шесть лет ДБР штурмом взял музей Гончара в центре Киева .
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05.06.2020 16:30
+20
А головнокомандувачем став ватоголвий віслюк.
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05.06.2020 16:45
+13
Cлава Героям!
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05.06.2020 16:44
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Через неполных шесть лет ДБР штурмом взял музей Гончара в центре Киева .
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05.06.2020 16:30 Відповісти
Эта гениальная операция войдёт в учебники тактики и стратегии
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05.06.2020 16:35 Відповісти
А головнокомандувачем став ватоголвий віслюк.
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05.06.2020 16:45 Відповісти
а зелень на другое не способна. Вот музей штурмом - это ДА! Все Героев от Вована получат!
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05.06.2020 17:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KTXh8WLV8ns&t=658s Россиянец, который приехал "посмотреть на Донбасс". Будущее чебурнета.
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05.06.2020 16:34 Відповісти
Посмотрел... Мне интересно, а само "тело" понимает хоть что-то, в происходящем? Оно пытается что-то, "мычать", однако в голове - "сумбур"... Я сомневаюсь, что этот сумбур развеется и после протрезвления... Вот это - реальное "лицо рассеянина"... Единственный "минус" - блогер "немножко" не "подкован" в искусстве полемики - там этого пьяного "хмыря раз "-надцать" можно было "развести" и "мордой в дерьмо макнуть" и "раскатать на асфальте..."... Может быть, блогер и спец в оружии... Но там "спецы" нужны другие... Спецы информационной войны...
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05.06.2020 17:08 Відповісти
Тяжко дивитися ...
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05.06.2020 16:41 Відповісти
Зважаючи на те, який вибор зробив "мудрий наріт" в 2019 році.
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05.06.2020 16:47 Відповісти
І навіщо тебе "заспамили"? Мабуть, представнк "мудрого"... Образився за правду...
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06.06.2020 07:04 Відповісти
Cлава Героям!
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05.06.2020 16:44 Відповісти
А в это время будущий главком увиливал от повесток, кривлялся на сцене и молотил бабло на рояле....
П.С. Такие "главкомы", как правило, в армии драят очко и постоянно стоят на тумбочке!
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05.06.2020 16:48 Відповісти
А главком Петя в это время колонну Гиркина из Славянска в Донецк пропустил и дал там закрепиться, а потом Иловайск и Дебальцево, взрывы арсеналов...
Петя за это ответил???
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05.06.2020 17:15 Відповісти
Гіркін драпав в колоні мирняка, в багажнику, під купою броніків. А військову техніку Порошенко ;випустив; отак:
5 червня 2014 року українські воїни звільнили від російських окупантів перше місто - Червоний Лиман - Цензор.НЕТ 2892
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07.06.2020 17:12 Відповісти
Слава украинским воинам! И позор тыловым крысам, уставшим от Отечественной войны не отрываясь от засранных диванов.
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05.06.2020 16:53 Відповісти
А захвачен он был местными ментами с колорадскими лентами. Но Петя и Аваков потом вернули ментам их город.
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05.06.2020 16:59 Відповісти
Это было время гордости за нацию,а сейчас один стыд кругом...
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05.06.2020 17:00 Відповісти
Очередное предательство Порошенко....
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05.06.2020 17:05 Відповісти
При Порохе наступали, при Клоуне "отводим войска" - отступаем.....
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05.06.2020 17:22 Відповісти
раджу уважно почитати..
http://argumentua.com/stati/ilovaiskii-kotel-otchet-komissii-verkhovnoi-rady
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05.06.2020 17:25 Відповісти
рузькэ, свою методичку засунь себе в одно место.
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05.06.2020 17:52 Відповісти
ботику, ти даун..? це висновки комісії верховної ради..
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05.06.2020 17:56 Відповісти
Патриоти воюють.Кацапи негодують. Зебили жрут водку.
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05.06.2020 17:43 Відповісти
Не это Порошенко наживался на войне. Где то я читал, что зелёная мыша хочет возбудить крим.дела против всех Украинцев участвовавших на Майдане в 2014 году и всех военных погибших на свободу Украины.
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05.06.2020 18:31 Відповісти
После летнего контрнаступления и освобождения 2/3 Донбасса под командованием Порошенка, кацапы поняли, что силой Украину не взять, и начали готовить телепроект "Голобородько Какаяразница"
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05.06.2020 19:38 Відповісти
Под кодовым названием "Зермак".
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05.06.2020 20:00 Відповісти
От неофашистских оккупантов ресурсной *********.
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05.06.2020 20:02 Відповісти
Слава Богу, слава Україні
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05.06.2020 21:34 Відповісти
 
 