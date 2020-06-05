Кілька пасажирів побили водія столичного трамвая через зауваження про відсутність масок. ВIДЕО
У Києві компанія чоловіків побили водія трамвая через те, що він відмовився їхати, поки всі пасажири не вдягнуть маски.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє "dtp.kiev.ua", інформує Цензор.НЕТ.
На зупинці трамвай здійснював посадку / висадку пасажирів, після закінчення посадки кілька пасажирів (компанія друзів) були без масок. Їх водій і кондуктор попросили надіти маски, на що у відповідь отримали відмову в грубій формі.
Після цього водій спробував пояснити компанії, що якщо вони не вдягнуть маску, то він далі продовжувати рух не має право і трамвай буде стояти, поки не приїдуть співробітники поліції.
На це компанія відреагувала агресивно і накинулася на водія з кулаками.
Читайте також: Патрульні в Києві зупинили за порушення правил дорожнього руху водія маршрутки, якого суд раніше позбавив прав на 10 років і оштрафував на 40 тис.
Зазначається, що побили водія сильно і він у лікарні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Страдальцы по гейропе.
У себя стройте, а не к соседу заглядываете, чмыри.
Выбрали Зеленского, следующим выбирут Рабиновича с Медведчуком, гейропейцы сраные.
Друзья, я курящий человек, и я имею право курить. Но, моё право курить, заканчивается там, где начинается право другого человека дышать чистым воздухом. Так вот, ваше право не носить маски в общественном транспорте, заканчивается ровно там, где начинается право других людей, на скорейшее окончание короно-кипиша в Украине.
73% зебилов. И ничего с этим не поделаешь....
Они хотят заставить больного Ковидом глотать под маской свои заразные слюни и выделения, вместо того, чтобы свободно и гордо разврызгивать их на окружающих и поручни в трамвае!
Просто эгоистичные суки какие-то!!!!
Это удивительно в стране, в которой 73% выбрали быдло из Кривого Рога своим президентом?
В целом ты прав. И да - они самое, что ни на есть быдло. Пока другие граждане отстаивают их права, черномазые грабят магазины.
Цвет кожи другой, а суть та же.
И никто из пассажиров и спасибо не скажет....