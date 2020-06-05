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Кілька пасажирів побили водія столичного трамвая через зауваження про відсутність масок. ВIДЕО

У Києві компанія чоловіків побили водія трамвая через те, що він відмовився їхати, поки всі пасажири не вдягнуть маски.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє "dtp.kiev.ua", інформує Цензор.НЕТ.

На зупинці трамвай здійснював посадку / висадку пасажирів, після закінчення посадки кілька пасажирів (компанія друзів) були без масок. Їх водій і кондуктор попросили надіти маски, на що у відповідь отримали відмову в грубій формі.

Після цього водій спробував пояснити компанії, що якщо вони не вдягнуть маску, то він далі продовжувати рух не має право і трамвай буде стояти, поки не приїдуть співробітники поліції.

На це компанія відреагувала агресивно і накинулася на водія з кулаками.

Читайте також: Патрульні в Києві зупинили за порушення правил дорожнього руху водія маршрутки, якого суд раніше позбавив прав на 10 років і оштрафував на 40 тис.

Зазначається, що побили водія сильно і він у лікарні.

Автор: 

побиття (935) Київ (19463) маска (157)


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Топ коментарі
+66
Компанию осудить на реальные сроки....для профилактики...
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05.06.2020 17:14
+44
С президентом подкацапником это понятно что никакой Европы нам не светит
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05.06.2020 17:16
+40
Угадайте за кого они голосовали? ...
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05.06.2020 17:15
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Бидло повинно не по трамваях шаритись, а лежати рилом в землю!
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05.06.2020 17:57 Відповісти
Та засуньте себе в жопу свою гейРопу с бездельниками арабами плодящимися как саранча и живущими на помощи и кормящими их местными...
Страдальцы по гейропе.

У себя стройте, а не к соседу заглядываете, чмыри.

Выбрали Зеленского, следующим выбирут Рабиновича с Медведчуком, гейропейцы сраные.
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05.06.2020 18:01 Відповісти
При чем тут вогоноважатый? Пи...ть надо ЗЕленых, ведь это они своровали и продали маски из Госрезерва, а не вагоновожатый. Впрочем ежели вагоновожатый голосовал за ЗЕленых, то и правильно ему ввалили.
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05.06.2020 18:02 Відповісти
Есть общие требования для всех-носить маски в общественном транспорте. У меня есть знакомые персонажи, которые тоже заявляют, что это их право НЕ носить маску.
Друзья, я курящий человек, и я имею право курить. Но, моё право курить, заканчивается там, где начинается право другого человека дышать чистым воздухом. Так вот, ваше право не носить маски в общественном транспорте, заканчивается ровно там, где начинается право других людей, на скорейшее окончание короно-кипиша в Украине.
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05.06.2020 18:06 Відповісти
Ну да як шо людина не сповнене розумом то и ближний должен вести себя так. А если завтра трусы на голову скажут. Де критичне мислення? Докажи пользу от маски или трусов сначала. Потом требуй. Если ты ни из стада конечно.
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06.06.2020 00:47 Відповісти
у пост от ВООЗа в новостях про ношение маски, это тоже для вас "трусы на голову"??
73% зебилов. И ничего с этим не поделаешь....
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06.06.2020 01:50 Відповісти
Для здорового человека маска может и не нужна, я не ВООЗ , чтоб тебя в чём-то убеждать. Но руководствуясь логикой, можно вполне себе предположить, что инфицированный человек в маске, не так активно будет свои «слюни» на право и налево «разбрасывать», как инфицированный человек без маски. А так как Ковид19, в ряде случаев вообще бессимптомно проходит, то кто из нас здоров, а кто не очень, понять сложно. Как-то так.
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06.06.2020 06:49 Відповісти
Значит все эти слюни и выделения ты будешь глотать назад и накапливать заразу если руководствываться вашей секстанской логикой.- Кроме ковид 19 ни каких чудес-
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06.06.2020 07:56 Відповісти
Ну, конечно, это прям ограничение прав больного. Прикиньте!
Они хотят заставить больного Ковидом глотать под маской свои заразные слюни и выделения, вместо того, чтобы свободно и гордо разврызгивать их на окружающих и поручни в трамвае!
Просто эгоистичные суки какие-то!!!!
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06.06.2020 13:07 Відповісти
В быдлохарькове все наоборот: с самого первого дня карантина водители и кондукторы внаглую носили маски на шее, а большинство пассажиров носили правильно. Сейчас практически 65%(как за уголовника кернеса голосовали...) вместе с кондукторами маски не носят, у каждого пятого на лбу КОВИД написано, у двух третей - дебил...
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05.06.2020 18:22 Відповісти
Зато Авакяновские держиморды, герои разгона майдана перед ВРУ стоят. В трамваи их пусть бы там это бычье успокоили.
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05.06.2020 18:33 Відповісти
Ага,донєцкіє.
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06.06.2020 21:14 Відповісти
Пол страны конченных уродов! Чернобыль стал на мозги действовать?
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05.06.2020 19:24 Відповісти
А где же полиция?
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05.06.2020 19:30 Відповісти
А в Сумах навпаки - люди роблять зауваження водіям маршруток які їздять без масок і пускають пасажирів без масок. Сьогодні сам спостерігав таку какртину в маршрутці №11.
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05.06.2020 19:39 Відповісти
В Беларусии пойди и раскажи про маски . Если они там идиоты то почему экономика не падает.
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05.06.2020 20:02 Відповісти
Знову припинити рух громадського транспорту, нехай таке бидло пішки ходить, якщо простих правил не розуміє
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05.06.2020 20:13 Відповісти
трусливые шакалы. на земле бьют. все на одного.
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05.06.2020 20:20 Відповісти
Может чурки?армяне например-они смелые стаей...
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06.06.2020 18:05 Відповісти
Это не обязанность водителя- слудить за масочным режимом. Сучья власть переложила свои обязанности на работяг- водителей.
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05.06.2020 20:21 Відповісти
Мда, пачкой на одного. горбатого могила исправит. Бесполезная биомасса, закопать.
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05.06.2020 21:50 Відповісти
как скушно я живу работать в говнотрамвае за пупельон и получить писдюлей
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05.06.2020 22:18 Відповісти
Обыкновенное такое быдло...

Это удивительно в стране, в которой 73% выбрали быдло из Кривого Рога своим президентом?
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05.06.2020 22:35 Відповісти
Герхард,ты ж себя быдлом не считаешь,ты ж за сывочолого?А как же США.Они как ?Магазины грабят,машины жгут,людей не то что избивают,а просто расстреливают.Они тоже быдло выбирали?Уж слышком у тебя рассуждения именно быдлячие.
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06.06.2020 08:23 Відповісти
Про людей растреливают, кто тебе сказал ватник и ты скудава?
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06.06.2020 09:11 Відповісти
Иван,ты уже стал Джоном?Любой новостной канал ТВ включи,умник .Число жертв при грабежах,беспорядках достигло уже 11 или 13 человек.Все огнестрелы,убили и полицейского
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07.06.2020 08:36 Відповісти
Т.е. ты зебилов сравнил с черномазыми, ждущими пособий от государства и при удобном случае грабящими других граждан.
В целом ты прав. И да - они самое, что ни на есть быдло. Пока другие граждане отстаивают их права, черномазые грабят магазины.
Цвет кожи другой, а суть та же.
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06.06.2020 11:54 Відповісти
С сотрясением мозга водитель поедет быстрее.
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06.06.2020 00:23 Відповісти
водителя жалко. Делал все по правилам, теперь только на восстановление сколько времени уйдет.
И никто из пассажиров и спасибо не скажет....
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06.06.2020 01:52 Відповісти
Это местная босота, по дворам пройтись они там где то бухают или курят, участковые нормальные их вычислят на раз
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06.06.2020 09:08 Відповісти
Бидло малороське...
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06.06.2020 13:28 Відповісти
Всеукраинский день мордобоя Зели.
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06.06.2020 15:03 Відповісти
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