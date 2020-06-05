Кілька пасажирів побили водія столичного трамвая через зауваження про відсутність масок. ВIДЕО

У Києві компанія чоловіків побили водія трамвая через те, що він відмовився їхати, поки всі пасажири не вдягнуть маски.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє "dtp.kiev.ua", інформує Цензор.НЕТ.

На зупинці трамвай здійснював посадку / висадку пасажирів, після закінчення посадки кілька пасажирів (компанія друзів) були без масок. Їх водій і кондуктор попросили надіти маски, на що у відповідь отримали відмову в грубій формі.

Після цього водій спробував пояснити компанії, що якщо вони не вдягнуть маску, то він далі продовжувати рух не має право і трамвай буде стояти, поки не приїдуть співробітники поліції.

На це компанія відреагувала агресивно і накинулася на водія з кулаками.

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Зазначається, що побили водія сильно і він у лікарні.