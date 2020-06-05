Ексберкутівець Марчук, який проходить у справі про розгін Євромайдану, несе службу під Кабміном: "Виконую свої обов'язки досконально". ВIДЕО

Серед правоохоронців, які несли сьогодні службу під час акцій протесту в центрі Києва, помітили колишнього беркутівця Руслана Марчука, який проходить у справі про розгін Євромайдану.

Про це пише в фейсбуці журналістка hromadske Тетяна Безрук, передає Цензор.НЕТ.

"Прийшла на акцію за відставку Арсена Авакова - колишній беркутівець Руслан Марчук, який зараз працює в полку поліції особливого призначення, запросив на судове засідання, де він обвинувачений у справі про розгін Майдану в листопаді 2013 року", - написала вона в коментарі до опублікованого відео.