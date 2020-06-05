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Новини Відео Розслідування злочинів на Майдані
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Ексберкутівець Марчук, який проходить у справі про розгін Євромайдану, несе службу під Кабміном: "Виконую свої обов'язки досконально". ВIДЕО

Серед правоохоронців, які несли сьогодні службу під час акцій протесту в центрі Києва, помітили колишнього беркутівця Руслана Марчука, який проходить у справі про розгін Євромайдану.

Про це пише в фейсбуці журналістка hromadske Тетяна Безрук, передає Цензор.НЕТ.

"Прийшла на акцію за відставку Арсена Авакова - колишній беркутівець Руслан Марчук, який зараз працює в полку поліції особливого призначення, запросив на судове засідання, де він обвинувачений у справі про розгін Майдану в листопаді 2013 року", - написала вона в коментарі до опублікованого відео.

Автор: 

Беркут (532) Кабмін (14087) Нацполіція (15164) Євромайдан (957)


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Топ коментарі
+38
Всё логично - прокацапские ублюдки охраняют прокацапских ублюдских слуг народа
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05.06.2020 17:40
+28
И награждает откровенных сепаров

Ексберкутівець Марчук, який проходить у справі про розгін Євромайдану, несе службу під Кабміном: "Виконую свої обов'язки досконально" - Цензор.НЕТ 7961
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05.06.2020 17:51
+18
Не может двух слова связать, но выполнит любую команду казнокрадов, ценный кадр.
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05.06.2020 17:44
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Всё логично - прокацапские ублюдки охраняют прокацапских ублюдских слуг народа
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05.06.2020 17:40 Відповісти
Одіозного прокурора, який п'ятий рік переховується у Криму, поновили на посаді - Главком:
https://glavcom.ua/news/odioznogo-prokurora-yakiy-pyatiy-rik-perehovujetsya-u-krimu-ponovili-na-posadi-685041.html?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0

Экс-беркутовец Марчук, который проходит по делу о разгоне Евромайдана, несет службу под Кабмином: "Выполняю свои обязанности досконально" - Цензор.НЕТ 2879
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05.06.2020 17:49 Відповісти
Я так понимаю, что он вчера только восстановился на службе, а при Свыночолому был уволен после Майдана?
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05.06.2020 17:51 Відповісти
Порошенко назначил по своей квоте Петренко. Надо объяснять как это делалось при Порошенко и какие квоты он имел?
Так вот именно при Порошенко в 2015 году была http://chp.com.ua/all-news/item/32465-funktsii-registratsii-biznesa-peredadut-torgovo-promyishlennoy-palate идея отдать государственные функции регистрации абсолютно всего всего бизнеса Украины в руки негосударственной конторы - ТПП Украины!
Что такое ТПП Украины все знают? Это Пшонка. Тот, что сбежал вместе с Яныком и Захарченко. Тот, который фиктивно развелся и сделал бенефициаром ТПП свою жену. Нынешнее руководство из Краматорска сместило киевское в 2014. Сын Пшонки свободно приехал при Порошенко в 2015 в Украину и продал квартиры в Киеве и бизнес! Молимся дальше и можете спамить с "чистой" совестью.
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05.06.2020 19:37 Відповісти
А на яких підставах мали пресувати сина Пшонки ?
І чому він не мав права продати свій бізнес ?
Те,що ви можете здогадуватись, повинні розслідувати правохоронці, а суд винести рішення з цього питання.
В нас же правова держава, а не казна що.
Зверніть увагу, зараз портнов майже впритул наблизився до управління судочинством.
І ви замовчуєте. Натомість згадали сина пшонки.
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07.06.2020 09:40 Відповісти
Це все шарійське лайно, зварене в кацапській конторі!
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08.06.2020 02:08 Відповісти
Здохни вже , мерзота гнила! Як ви вже осточортіли! Більше року пройшло!
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08.06.2020 02:06 Відповісти
А что при порохе он не охранял А наверное и порох прокацапский . Просто Украина поменяла шило на мыло , но признаю что зеля хуже пороха .
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07.06.2020 11:51 Відповісти
Кусати Порошенка кацапам найбільше допомагають не шарії та різноманітні риги - їхні фанати то вже зовсім тупе бидло . Особливо небезпечні , це продажні "журналісти" та ті , хто їм вірить . Правильно хтось написав : треба в боротьбі за владу протягнути якесь лайно - запустять бігуса . Дивує , як нащадки тих , що вірили газетам "правда" та "труд" , вірять всьому , що московська пропаганда розповідає через "наших" запроданців . А потім можна не дивуватися коли вибирають в президенти не існуючий в реальному житті персонаж із серіалу .
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08.06.2020 10:15 Відповісти
Так зеленский уже амнистировал всех преступников в погонах. Чему тут удивляться?!
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05.06.2020 17:40 Відповісти
И награждает откровенных сепаров

Ексберкутівець Марчук, який проходить у справі про розгін Євромайдану, несе службу під Кабміном: "Виконую свої обов'язки досконально" - Цензор.НЕТ 7961
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05.06.2020 17:51 Відповісти
а учасникам революції гадності навпаки.
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06.06.2020 22:04 Відповісти
Не может двух слова связать, но выполнит любую команду казнокрадов, ценный кадр.
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05.06.2020 17:44 Відповісти
А командир полка случайно не витя янукович?!
Все в масках.Хрен поймешь
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05.06.2020 17:44 Відповісти
вас то дивує? мене ні. вова ж вітин учєнік
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05.06.2020 17:46 Відповісти
Потрох не зря пять лет кресло президента продавливал,все беркутовцы и все регионалы жестко наказаны.
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05.06.2020 17:49 Відповісти
Если ты считаешь, что президент отвечает за расследования, суды и наказания, то слуга соседнего народа уже себе на пожизненное интересов Украины сдал путлеру.
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05.06.2020 17:53 Відповісти
Крым чей?
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05.06.2020 17:58 Відповісти
Кто строил заводы в засрашке на заработанные в Украине средства,чьи сыновья не могут сказать ни одного слова по украински,у кого сваты питерские имперцы из путинского клана?и не забывай - путин педофил.
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05.06.2020 18:05 Відповісти
чьи сыновья не могут сказать ни одного слова по украински,) - Як бачу, і у Вас з українською проблеми.
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05.06.2020 20:14 Відповісти
Zеофил?)
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05.06.2020 18:31 Відповісти
Шо в старом говне продолжаешь кацахол копаться,пора уже свежему дерьму предьявления составлять,очнись камсамолец ау....
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05.06.2020 18:03 Відповісти
"Выполняю свои обязанности досконально.Прикажут бить студентов и стариков -буду бить.А чё?"
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05.06.2020 17:49 Відповісти
3ЕНУКОВИЧ
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05.06.2020 17:50 Відповісти
Клоун скоро загонит Украину в имперское стойло в качестве Малоросского федерального округа, а вы еще 100 будете дерьмом Пороха поливать.
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05.06.2020 17:56 Відповісти
Есть причина и следствие. Зеленский есть следствие.
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05.06.2020 22:24 Відповісти
Ось так кацапська контора і стелить через Шарія зараз!
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08.06.2020 02:14 Відповісти
Якби повиганяти їх з того "стойла" ! Вчора в черговий раз опинившись в одній такій компанії , наслухався як їх обдурював Порошенко та щось в них крав . На запитання , що він вкрав і коли він їх дурив , вони тільки скриплять зубами і є одна відповідь : "Нє ! Проста ета ваабще !" .
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08.06.2020 10:28 Відповісти
Это Хатия виновата! Это она его туда "назначила"!
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05.06.2020 17:53 Відповісти
Стопудово!!!
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05.06.2020 17:55 Відповісти
це сАбакову в отчьотє сьодні нада було вказати як досягнення міністра лічно
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05.06.2020 17:56 Відповісти
станом на грудень 2017-го цей організм служив командиром взводу №1 роти №3 полку поліції особливого призначення №1 Головного управління Національної поліції у Києві..
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05.06.2020 18:03 Відповісти
якій ще нахрін порох, ти хворий?
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05.06.2020 18:04 Відповісти
Такие псы будут нужны при любой власти.
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05.06.2020 18:14 Відповісти
100%
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07.06.2020 21:56 Відповісти
вони не просто бички, а охоронці правопорядку та закону.
хто їм дав право перевищувати власні інструкції ? порушувати закон ?
ви прямо натякнули на їхню розумову неповноцінність чи що ?
тоді нафіга вони там працюють ? ще і зброю використовують.
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07.06.2020 09:44 Відповісти
Во-первых, далеко не все в "Беркуте" участвовали в столкновениях на Майдане. Речь не только об Ивано-Франковских.
Во-вторых, до тех пор, пока вина не доказана, человек является невиновным.
В-третьих, половина из них прошли войну, включая бои за Славянск.
Хорошо людей гнобить ни за х.р.
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06.06.2020 01:10 Відповісти
Але при всьому при цьому ACAB.
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06.06.2020 19:18 Відповісти
Если бы такие неинтелектуалы избили сына или дочь Наталии Кравченко так как они били студентов, вот тогда я с удовольствием послушал бы её размышления о деструктивности.
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06.06.2020 01:12 Відповісти
Что мешало им убить? В чем невероятность события?
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06.06.2020 21:27 Відповісти
Кажется что-то видела или где-то, а может привиделось и полагаю там не били и не стреляли. Что там дальше - дети сами пострелялись? Вы объелись соловьиного помёта.
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07.06.2020 00:32 Відповісти
після майдану цих гнид розформували .звідки вони знову зявилися?
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06.06.2020 16:44 Відповісти
Среди правоохранителей, которые несли сегодня службу во время акций протеста в центре Киева, был замечен бывший беркутовец Руслан Марчук, который проходит по делу о разгоне Евромайдана. Источник: https://censor.net/v3200361

Міг би і на зоні "виполнять своє обязаності" по пошиттю рукавиць, або виготовленню лопат
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06.06.2020 22:08 Відповісти
был цепным псом захарченка теперь пес авакова ...у меня знакомый из Полтавы после того как их командировали на разгон Майдана .а он работал экспертом и он тоже не понял как эксперту дать дубину для того что б бить людей ...так вот он через 2 месяца уволился и работает менеджером в агрохолдинге ..и знаете я ему всегда при встрече руку жму
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06.06.2020 22:48 Відповісти
Аваков - выродок!
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07.06.2020 02:39 Відповісти
Зеля боїться військових, а колишній беркут - то свої.
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07.06.2020 09:41 Відповісти
"Виконую свої обов"язки досконально.Мрію розігнати ще по меншій мірі два майдани.Досвід є"
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07.06.2020 17:13 Відповісти
Отвратительно когда оправдывают преступные действия сотрудников правоохранительных органов выполнением приказа. По такой логике гестапо - ангелы, виноват Гитлер. Кстати наша история времён СССР тоже не лучше - энкведисты остались безнаказаны, виновники только Сталин и Берия. Архивы, насколько мне известно, до сих пор засекречены. И хоть большинство тех нелюдов уже ушли из мира сего, нужно открыть их имена, чтобы каждый негодяй знал, что его потомки хотя бы морально будут отвечать за причинённое зло.
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07.06.2020 17:16 Відповісти
Ну открывали архивы в конце 80х . Например , я смотрел и читал всё с ужасом и , для меня эти сралины , берии , жуковы и прочие черти хуже всяких гитлеров . А большинство потомственных рабов до сих пор готовы поклоняться палачам и извергам . Совки не вымирают и не перестраиваются , к сожалению , - они рождают новых ватных совков . Чего стоят одни поздравления с 23 февраля . У нас , в Украине !!!
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08.06.2020 10:38 Відповісти
мусорило
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07.06.2020 20:24 Відповісти
Скількі можна тих беркутівців шпиняти? Відправили б в окопи на 2 рокі, щоб хлопці іскупили кров'ю вину та дайте ще 2 роки умовно, але залиште рядових хлопців з села у спокої. Арештовуйте і судить офіцерів, та бувших чиновників як Портнов які віддавали злочинні накази отим рядовим!
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08.06.2020 10:40 Відповісти
 
 