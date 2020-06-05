Ексберкутівець Марчук, який проходить у справі про розгін Євромайдану, несе службу під Кабміном: "Виконую свої обов'язки досконально". ВIДЕО
Серед правоохоронців, які несли сьогодні службу під час акцій протесту в центрі Києва, помітили колишнього беркутівця Руслана Марчука, який проходить у справі про розгін Євромайдану.
Про це пише в фейсбуці журналістка hromadske Тетяна Безрук, передає Цензор.НЕТ.
"Прийшла на акцію за відставку Арсена Авакова - колишній беркутівець Руслан Марчук, який зараз працює в полку поліції особливого призначення, запросив на судове засідання, де він обвинувачений у справі про розгін Майдану в листопаді 2013 року", - написала вона в коментарі до опублікованого відео.
Топ коментарі
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+18 Dmitriy FromRiDDer
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https://glavcom.ua/news/odioznogo-prokurora-yakiy-pyatiy-rik-perehovujetsya-u-krimu-ponovili-na-posadi-685041.html?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Так вот именно при Порошенко в 2015 году была http://chp.com.ua/all-news/item/32465-funktsii-registratsii-biznesa-peredadut-torgovo-promyishlennoy-palate идея отдать государственные функции регистрации абсолютно всего всего бизнеса Украины в руки негосударственной конторы - ТПП Украины!
Что такое ТПП Украины все знают? Это Пшонка. Тот, что сбежал вместе с Яныком и Захарченко. Тот, который фиктивно развелся и сделал бенефициаром ТПП свою жену. Нынешнее руководство из Краматорска сместило киевское в 2014. Сын Пшонки свободно приехал при Порошенко в 2015 в Украину и продал квартиры в Киеве и бизнес! Молимся дальше и можете спамить с "чистой" совестью.
І чому він не мав права продати свій бізнес ?
Те,що ви можете здогадуватись, повинні розслідувати правохоронці, а суд винести рішення з цього питання.
В нас же правова держава, а не казна що.
Зверніть увагу, зараз портнов майже впритул наблизився до управління судочинством.
І ви замовчуєте. Натомість згадали сина пшонки.
Все в масках.Хрен поймешь
хто їм дав право перевищувати власні інструкції ? порушувати закон ?
ви прямо натякнули на їхню розумову неповноцінність чи що ?
тоді нафіга вони там працюють ? ще і зброю використовують.
Во-вторых, до тех пор, пока вина не доказана, человек является невиновным.
В-третьих, половина из них прошли войну, включая бои за Славянск.
Хорошо людей гнобить ни за х.р.
Міг би і на зоні "виполнять своє обязаності" по пошиттю рукавиць, або виготовленню лопат