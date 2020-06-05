УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10705 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
5 372 28

У Краматорську прикордонники затримали найманця РФ, що чергував на блокпосту в 2014 р. ВIДЕО

4 червня під час реалізації оперативної інформації прикордонники Краматорського загону, які виконують завдання у складі Об'єднаних сил, затримали "народного ополченця".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Чоловік 1986 р.н., житель міста Краматорськ, у квітні 2014 року добровiльно вступив до лав незаконних збройних формувань, які тоді називали себе "народне ополчення Донбасу". Там він ніс службу на одному з блокпостів, виконував завдання з дотримання так званого пропускного режиму, перевірки документів та огляду транспортних засобів громадян", - сказано в повідомленні.

У Краматорську прикордонники затримали найманця РФ, що чергував на блокпосту в 2014 р 01

За даним фактом Національній поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.2 ст.260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності". Відомості внесено до ЄРДР.

Читайте також: Колишнього найманця РФ, який воював і в лавах ЗСУ, засуджено до 6,5 року в'язниці

Автор: 

бойовик (3414) Держприкордонслужба ДПСУ (5979) Краматорськ (653) найманці рф (2053) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
Блин. там одни повара и водовозы. А кто оттуда стреляет? С кем мы воюем?
показати весь коментар
05.06.2020 21:30
+10
В верховной раде .... в бойковской партии 95% можно сразу в пункт обмена сдавать вместе с зелей ермаком и сивохо
показати весь коментар
05.06.2020 21:41
+7
вимінять на полоненого
показати весь коментар
05.06.2020 21:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Неправильно прочитал - показалось, что задержанный с 14 года на посту так и стоял))) и только сейчас его пограничники заметили...
показати весь коментар
05.06.2020 21:30 Відповісти
))) поставили одни а пришли снимать с караула другие
показати весь коментар
06.06.2020 07:26 Відповісти
Блин. там одни повара и водовозы. А кто оттуда стреляет? С кем мы воюем?
показати весь коментар
05.06.2020 21:30 Відповісти
Расстрелять!
показати весь коментар
05.06.2020 21:31 Відповісти
Зачем?Просто прикопать. И фото в вкшные паблики разослать.
показати весь коментар
05.06.2020 21:32 Відповісти
вимінять на полоненого
показати весь коментар
05.06.2020 21:32 Відповісти
...військового полоненого
показати весь коментар
05.06.2020 22:02 Відповісти
"Гопота за новоросію !"
показати весь коментар
05.06.2020 21:33 Відповісти
А где грандиозный проект ИТОГИ НЕДЕЛИ?

В Краматорске пограничники задержали наемника РФ, дежурившего на блок-посту в 2014 г. - Цензор.НЕТ 2366
показати весь коментар
05.06.2020 21:33 Відповісти
в мвс і нацгвардії покопайте(((
показати весь коментар
05.06.2020 21:33 Відповісти
В верховной раде .... в бойковской партии 95% можно сразу в пункт обмена сдавать вместе с зелей ермаком и сивохо
показати весь коментар
05.06.2020 21:41 Відповісти
путлеру они нужны здесь, в Украине. Им там цена три копейки. В лучшем случае у вечернего мудозвона на ток шоу будут Украины грязью поливать
В Краматорске пограничники задержали наемника РФ, дежурившего на блок-посту в 2014 г. - Цензор.НЕТ 676
показати весь коментар
05.06.2020 21:49 Відповісти
Именно поэтому все нефтедоллары идут на пиарщиков пропагандистов и агентов.... а типичный народ жил в дерьме и живёт,при этом мишка не стоит на коленях, он уже как 20 лет стоит раком
показати весь коментар
05.06.2020 21:52 Відповісти
почему же? на роиссюшке процвЯтание. народ только За, не ропщет...

У Краматорську прикордонники затримали найманця РФ, що чергував на блокпосту в 2014 р - Цензор.НЕТ 8620
показати весь коментар
05.06.2020 22:03 Відповісти
Цэ жертвы хайпа.как и наши 73% .контора разумкова имеет тоже фэбэсные корни
показати весь коментар
05.06.2020 22:07 Відповісти
Ху из эндьюти ту дэй?
показати весь коментар
05.06.2020 21:35 Відповісти
Так они все там "невинные" овечки. Пособник бандитов - тоже преступник
показати весь коментар
05.06.2020 21:44 Відповісти
По виду сзади - нарко-алкаш типичный
показати весь коментар
05.06.2020 21:59 Відповісти
От тільки подумала,щось давненько наблокпостустоящих не видно,а тут бац,і на тобі здрастє
показати весь коментар
05.06.2020 22:02 Відповісти
дежурил на посту...

все они на посту были только...ага. теперь подежурит у тюремной паРаши.))
показати весь коментар
05.06.2020 22:05 Відповісти
Неотвратимость наказания - лучший способ вернуть оккупированные территории Украине!
показати весь коментар
05.06.2020 22:05 Відповісти
Все на блок посту стояли,а кто же тогда стрелял и убивал?
показати весь коментар
05.06.2020 22:09 Відповісти
Не верят хейлопцы в неотвратимость со стороны Украины. А вот со стороны шайтаната-- вполне себе!
показати весь коментар
05.06.2020 22:15 Відповісти
Все в одной форме: шортики, носочки, резиновые тапочки - " дети донбаса".
показати весь коментар
05.06.2020 23:01 Відповісти
Придивіться добре, у нього штани на сраці жовті. Або обісрався або на сраку посадили.
Погранци молодці.
Бий сєпарску заразу !!!!!
показати весь коментар
05.06.2020 23:24 Відповісти
типа осознал свою ошибку и прошу понять и простить...нетушки, суд, приговор и "отпуск" годков на 15-20 за добровольную измену, за ошибки надо расплачиваться свободой
показати весь коментар
06.06.2020 16:03 Відповісти
Блин! теперь они-боевики, все или сторожа или санитары!! к стенке ******!!!
показати весь коментар
06.06.2020 20:02 Відповісти
 
 