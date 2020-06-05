У Краматорську прикордонники затримали найманця РФ, що чергував на блокпосту в 2014 р. ВIДЕО

4 червня під час реалізації оперативної інформації прикордонники Краматорського загону, які виконують завдання у складі Об'єднаних сил, затримали "народного ополченця".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Чоловік 1986 р.н., житель міста Краматорськ, у квітні 2014 року добровiльно вступив до лав незаконних збройних формувань, які тоді називали себе "народне ополчення Донбасу". Там він ніс службу на одному з блокпостів, виконував завдання з дотримання так званого пропускного режиму, перевірки документів та огляду транспортних засобів громадян", - сказано в повідомленні.

За даним фактом Національній поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.2 ст.260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності". Відомості внесено до ЄРДР.

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