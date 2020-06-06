"Спецслужби ЛНР" тортурами намагалися змусити колишнього правоохоронця надавати їм інформацію про українські війська, - СБУ. ВIДЕО

Військова контррозвідка Служби безпеки України задокументувала спроби представників терористичної організації "ЛНР" завербувати колишнього співробітника української міліції для отримання відомостей оборонного значення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, що працівник МВС, мешканець Луганщини, після виїзду на підконтрольну Україні територію звільнився з органів внутрішніх справ. Але у сімейно-побутових справах продовжив відвідувати тимчасово захоплену проросійськими терористами територію.

У 2017 році під час перебування на окупованій Луганщині колишнього правоохоронця затримали учасники російсько-терористичного угруповання. Вони штучно звинуватили його у коригуванні вогню сил АТО, співробітництві з СБУ та передали до так званого "міністерства державної безпеки "ЛНР".

Під час незаконного утримання чоловіка систематичного били і катували електричним струмом. Через тортури терористи примусили його до співпраці для отримання інформації про українські війська та відпрацювали способи зв’язку.

Оперативники спецслужби встановили, що після повернення на контрольовану українською владою територію представники "МДБ "ЛНР" неодноразово намагались налагодити з ним зв'язок для отримання інформації. Колишній правоохоронець від подальших контактів з терористами ухилявся та не виконував злочинних завдань.

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Під час спілкування із військовими контррозвідниками СБУ громадянин відверто повідомив про обставини свого незаконного утримання та контакти із представниками терористичної організації "ЛНР". Наразі вирішується питання щодо його звільнення від кримінальної відповідальності. Стаття 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації) передбачає позбавлення волі на термін до 15 років.

Особа звільняється від кримінальної відповідальності за умов, якщо вона добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну протиправну діяльність.