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"Спецслужби ЛНР" тортурами намагалися змусити колишнього правоохоронця надавати їм інформацію про українські війська, - СБУ. ВIДЕО

Військова контррозвідка Служби безпеки України задокументувала спроби представників терористичної організації "ЛНР" завербувати колишнього співробітника української міліції для отримання відомостей оборонного значення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, що працівник МВС, мешканець Луганщини, після виїзду на підконтрольну Україні територію звільнився з органів внутрішніх справ. Але у сімейно-побутових справах продовжив відвідувати тимчасово захоплену проросійськими терористами територію. 

У 2017 році під час перебування на окупованій Луганщині колишнього правоохоронця затримали учасники російсько-терористичного угруповання. Вони штучно звинуватили його у коригуванні вогню сил АТО, співробітництві з СБУ та передали до так званого "міністерства державної безпеки "ЛНР".

Під час незаконного утримання чоловіка систематичного били і катували електричним струмом. Через тортури терористи примусили його до співпраці для отримання інформації про українські війська та відпрацювали способи зв’язку.

Оперативники спецслужби встановили, що після повернення на контрольовану українською владою територію представники "МДБ "ЛНР" неодноразово намагались налагодити з ним зв'язок для отримання інформації. Колишній правоохоронець від подальших контактів з терористами ухилявся та не виконував злочинних завдань.

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Під час спілкування із військовими контррозвідниками СБУ громадянин відверто повідомив про обставини свого незаконного утримання та контакти із представниками терористичної організації "ЛНР". Наразі вирішується питання щодо його звільнення від кримінальної відповідальності. Стаття 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації) передбачає позбавлення волі на термін до 15 років.

Особа звільняється від кримінальної відповідальності за умов, якщо вона добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну протиправну діяльність. 

контррозвідка (470) СБУ (12818) силовики (2514) Донбас (22356) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+9
лнр - ЛайноНасранноеРаиссией !
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06.06.2020 22:55
+4
"Велик и могуч русский язык" (с) И.С. Тургенев.
"пытками пытались"
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06.06.2020 23:05
+4
І з цими покидьками збираються домовлятись? Так, перемовини можливі, коли з нашого боку будуть брати участь "Смєрч", "Ураган", "Вільха", АГС, СВД, РПГ... (перераховувати можна ще довго) і ці перемовини БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ЗАБОРОНИ СТРІЛЯТИ! Ось така моя думка
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06.06.2020 23:08
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лнр - ЛайноНасранноеРаиссией !
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06.06.2020 22:55 Відповісти
"Велик и могуч русский язык" (с) И.С. Тургенев.
"пытками пытались"
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06.06.2020 23:05 Відповісти
І з цими покидьками збираються домовлятись? Так, перемовини можливі, коли з нашого боку будуть брати участь "Смєрч", "Ураган", "Вільха", АГС, СВД, РПГ... (перераховувати можна ще довго) і ці перемовини БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ЗАБОРОНИ СТРІЛЯТИ! Ось така моя думка
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06.06.2020 23:08 Відповісти
ну шо вы то лучшие друзяки пиде..(пардон) ммм нашего Бубоньки.. малоросса или малорослого.. как там правильно то...
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06.06.2020 23:11 Відповісти
Ша! То цілі "спецслужби"! Он, як! У терористів є "спецслужби"!!!? Якщо мы не визнаємо ДЛНР "державами", то як їхні банди можна визнавати "спецслужбами"?
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06.06.2020 23:56 Відповісти
Как там Смвохо советовал ?
Нужно перед ними извиниться .
А может , и стать на колени , как в США . Что , лынырийцы хуже ниггеров ???
Это кацапизм !
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06.06.2020 23:12 Відповісти
Рашизм-это тоталитаризм,до западной демократии ему нужно 500-т лет,возможно тогда полицай перед народом на колено встанет,как и народ перед погибшим Героем.
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07.06.2020 08:55 Відповісти
русскага міра без тортур, вбивств та насильства просто не буває
пам'ятайте
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06.06.2020 23:17 Відповісти
крысмане и лугандонцы должны помнить! украинскому пуесоссу- коллаборанту будущего нет, нигде! В кацапстане, он-кусок дерьма, существо второго сорта, у которого мосты в Украину сожжены и действиями и «рейхферендумом» в 2014-м. Потому сасать у путинских эсэSSовцев , пиндеть и ненавидеть Украину каллоборант должен пуще прежнего…Лютая ненависть к Украине и хвальба раSSее - стали для него и всей его родни с 2014
года - лучшими способами спасения и защиты! Ведь он прекрасно понимает, что при деоккупации
путинские эсэсовцы сбегут на паРашу, и ему, нужно будет либо проситься с ними, либо в рай либо остаться и получать свой срок. тчк.
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06.06.2020 23:47 Відповісти
Ну это печально.Конкретика есть?Вот меня раз вывела тёща на конкретику с маринадом..Тогда ей показалось,що не те грибочки в банку складываю.Доказывала,конкретезировала,пока водка не убила все сомнения.Но осадочек остался
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07.06.2020 00:01 Відповісти
Це - рузький мір, бессмысленный и беспощадный.
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07.06.2020 00:27 Відповісти
Не говорите,пожалуста, слово "сивохо"?! Так как,слиша его стидно за ..нас всех из-за того,что енто обосцаное ЧМО живет среди нас. Да,Зеленский уже столько натворил и набедокурил,что краснею,когда бреюсь перед зеркалом: вроде его сам поставил " керувать" страной. Интересно,что ощущают другие за Зеленского? Особенно его "голосиянти"?!
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07.06.2020 05:32 Відповісти
Люди в Украине- трудяги и молодци,а главное,что они любят ее,как девушку свою молодую и думаю,что не бросят сейчас,в трудную минуту,когда Упирь северний щупальца возле нее расправил,когда враги окопались прямо возле сердца ее и кровь сосут,показивая свои наполненние щеки по разним ТВ-каналам,типа Ньюзван, 112,Зюк,Наш,Интер. Нам не страшно,все ето скоро уйдет и придет новое,родное,правдивое,сильное,величественное в доброте! С Троицей, земляки!
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07.06.2020 05:41 Відповісти
Те кто поехал ( по делам, в отпуск, на отдых, по работе и т.д) в РФ, ОРДЛО, Крым ( а также Приднестровье, Юж. Осетию, Абхазию, а в какой то мере и Белоруссию ) после 2014 года пусть расхлебывает все что припало " за свою дурь", обмен таких не производить и их судьбой не интересоваться ( для этого при пересечении границы или линии соприкосновения они должны быть предупреждены в письменной форме, и как говорится " флаг в руки")
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07.06.2020 08:11 Відповісти
Бывший силовик и поперся в лугандон-ум у него есть?Да хоть мать родная там-туда ехать нельзя..и мать должна это понимать в первую очередь и оградить сына от риска!!!Значит от такой же ватник как и его мама..Поделом!!! Де дошло через голову-дойдет через отбитые почки!!!
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07.06.2020 10:10 Відповісти
Все предельно ясно поехал за поребрик встретился с кентами, договорились что пошпионит для орков, когда у нас взяли за жопу заверещал о пытках и принуждении.
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07.06.2020 11:23 Відповісти
На дворі двадцять перший вік...Вся про всіх інформація як на долоні...Глобалізовані уряди країн,які мають маєтності по всьому світу і для яких фактично кордонів нема...А нам далі оповідають про новітніх Зой Космодем"янських,які не видали...що?..
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07.06.2020 17:49 Відповісти
При Порошенку за цей час, що зєбіл по Оманах намагається наскиглити "інвестицій" і знімається в роліках, рашці б вже істотно накидали додаткових санкцій і можливо лінія розмежування вже була б на .... надцять кілометрів далі.
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07.06.2020 17:51 Відповісти
 
 