Четверо людей, серед яких дитина, загинули в ДТП на Рівненщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На автодорозі Київ-Чоп біля села Вересневе Рівненського району 7 червня близько о пів на сьому вечора сталася ДТП за участю трьох легкових автомобілів і вантажівки з напівпричіпом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС області.
На місці події працювали три одиниці спецтехніки та 14 рятувальників.
За попередньою інформацією Відділу комунікації поліції Рівненської області, загинули чотири людини - водій і пасажири легковика Chevrolet Aveo. Водій Audi - травмований.
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