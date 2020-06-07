Четверо людей, серед яких дитина, загинули в ДТП на Рівненщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На автодорозі Київ-Чоп біля села Вересневе Рівненського району 7 червня близько о пів на сьому вечора сталася ДТП за участю трьох легкових автомобілів і вантажівки з напівпричіпом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС області.

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На місці події працювали три одиниці спецтехніки та 14 рятувальників.









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За попередньою інформацією Відділу комунікації поліції Рівненської області, загинули чотири людини - водій і пасажири легковика Chevrolet Aveo. Водій Audi - травмований.









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