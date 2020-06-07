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Четверо людей, серед яких дитина, загинули в ДТП на Рівненщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На автодорозі Київ-Чоп біля села Вересневе Рівненського району 7 червня близько о пів на сьому вечора сталася ДТП за участю трьох легкових автомобілів і вантажівки з напівпричіпом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС області.

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На місці події працювали три одиниці спецтехніки та 14  рятувальників.

Четверо людей, серед яких дитина, загинули в ДТП на Рівненщині 01
Четверо людей, серед яких дитина, загинули в ДТП на Рівненщині 02
Четверо людей, серед яких дитина, загинули в ДТП на Рівненщині 03
Четверо людей, серед яких дитина, загинули в ДТП на Рівненщині 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невідомі відкрили стрілянину і поранили двох чоловіків на зупинці в Миколаєві, - Нацполіція

Четверо людей, серед яких дитина, загинули в ДТП на Рівненщині 05
Четверо людей, серед яких дитина, загинули в ДТП на Рівненщині 06
Четверо людей, серед яких дитина, загинули в ДТП на Рівненщині 07
Четверо людей, серед яких дитина, загинули в ДТП на Рівненщині 08
Четверо людей, серед яких дитина, загинули в ДТП на Рівненщині 09

За попередньою інформацією Відділу комунікації поліції Рівненської області, загинули чотири людини - водій і пасажири легковика Chevrolet Aveo. Водій Audi - травмований.

Четверо людей, серед яких дитина, загинули в ДТП на Рівненщині 10
Четверо людей, серед яких дитина, загинули в ДТП на Рівненщині 11
Четверо людей, серед яких дитина, загинули в ДТП на Рівненщині 12
Четверо людей, серед яких дитина, загинули в ДТП на Рівненщині 13

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Четверо людей, серед яких дитина, загинули в ДТП на Рівненщині 14
Четверо людей, серед яких дитина, загинули в ДТП на Рівненщині 15

ДТП (4467) Нацполіція (15168) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) смерть (6750) ДСНС (5106)


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Топ коментарі
+11
Очень жаль невиновных, которых потащили на тот свет виновные. Очень жаль.
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07.06.2020 22:38
+10
Хроническим нарушителям надо ставить электронное ограничение скорости, несогласным или снявшим это ограничение-тюрьма, иначе порядка в Украине не будет.
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07.06.2020 22:43
+5
Не хочу наговорювати - але Ауді на євробляхах. Уже по цьому можна зробити висновок хто обганяв...
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07.06.2020 22:40
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кто то кого то хотел обогнать!!!
https://www.google.com/maps/@50.5815578,26.1573967,3a,75y,334.16h,65.38t/data=!3m7!1e1!3m5!1sckuH8XXrp_CJSy6ulssToQ!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DckuH8XXrp_CJSy6ulssToQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D50.365368%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656 В ЭТОМ МЕСТЕ
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07.06.2020 22:36 Відповісти
Скорійше за все водій фури заснув.
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08.06.2020 01:49 Відповісти
За то камеры скорость меряют, баблишко капает регулярно, но на количестве ДТП это как то не сказывается. Даже больше по моему резонансных дтп в последние дни.
Очередная "победа" зебильной команды...
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07.06.2020 22:37 Відповісти
не лепи горбатого соевый додик что у тебя на педаль тоже зе нажимает.
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07.06.2020 22:46 Відповісти
Очень жаль невиновных, которых потащили на тот свет виновные. Очень жаль.
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07.06.2020 22:38 Відповісти
Шумахер на Шумахері і Шумахером поганяє.
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07.06.2020 22:40 Відповісти
Не хочу наговорювати - але Ауді на євробляхах. Уже по цьому можна зробити висновок хто обганяв...
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07.06.2020 22:40 Відповісти
Хроническим нарушителям надо ставить электронное ограничение скорости, несогласным или снявшим это ограничение-тюрьма, иначе порядка в Украине не будет.
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07.06.2020 22:43 Відповісти
Зверства и расстрелы НКВД оправдываешь?
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07.06.2020 22:53 Відповісти
Ти перший на черзі. Так що, для того щоб заощадити патрони, можеш повіситись.
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07.06.2020 23:59 Відповісти
Нужно полностью лишать прав, пожизненно. Так вернее.
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08.06.2020 09:00 Відповісти
Как только жара начинается и пошло. Дедушки прогрелись, смелости набрались, консервы выкатили во двор или вёдра с гайками и по гостям. И внуков хвастать берут. Огороды посадили---ну вроде до первых колорадов бархатный сезон неделю. До сватов, братов, кумовьёв и прочих родаков салом менятся.
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07.06.2020 22:44 Відповісти
Цікава історія. Вона із життя?
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07.06.2020 22:48 Відповісти
Це буйна фантазія ідіота
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07.06.2020 22:59 Відповісти
Да---это из жизни Славут, М-417. 0,1, Запоров(не физиология) и даже ГАЗ-24 что выдали комбайнёру в 1975 г за то что накосил, намолотил и натырил зерна курей кормить. Тех-осмотры наклеены справа как колода карт---на всякий случай. Но тема и сленг здесь для мужской аудитории скорее.
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07.06.2020 23:30 Відповісти
Високосный год еще много бед принесет,не сццыте в трубу,не делайте пыли...,я в январе вас предупреждал здесь,гтовьтесь будет пльохо целый год...
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07.06.2020 22:52 Відповісти
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07.06.2020 23:03 Відповісти
Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей...
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07.06.2020 22:59 Відповісти
Похоже водитель фуры решил обогнать тихоходную Таврию. А на встречной шла Аудёха а за ней Шевролет. Ауди ушёл на встречку под Таврию, а шедший за Ауди Шевролет не смог увернуться от идущей в лоб фуры...
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07.06.2020 23:06 Відповісти
дороги..= это война всегда и везде... собирают свою черную жатву...
кому- плохая статистика (мвс) .., а кому- горе и слезы оставшуся жизнь...
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08.06.2020 00:04 Відповісти
 
 