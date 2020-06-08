"Перший канал" замість фінальних титрів "Брата-2" під пісню "Гудбай, Америка" показав погроми в США: Цінності вільного світу тріщать. ВIДЕО
Російський "Перший канал" показав у вечірньому недільному ефірі 7 червня фільми Олексія Балабанова "Брат" і "Брат-2". При цьому телеканал замінив фінальні титри "Брата-2" кадрами заворушень зі США, які влаштовують на деяких масових акціях проти поліцейського насильства і расової дискримінації.
Про це пише "Медуза", передає Цензор.НЕТ.
Під пісню групи "Наутілус Помпіліус" "Останній лист" (також відома як "Гудбай, Америка") глядачам показали, як американці перевертають і палять автомобілі і грабують магазини, а поліцейські б'ють протестувальників кийками і в'їжджають на автомобілі в натовп демонстрантів.
Титри 20-річної давності замінили кадрами сьогоднішніх днів рівно о 21:00, зазначає "Фонтанка". Відеонарізку погромів показували трохи більше хвилини, після чого на телеканалі плавно почалася новинна програма "Час".
"Головні цінності "вільного світу" тріщать під ударами поліцейських кийків, горять у вогні розграбованих магазинів, тонуть у люті безкомпромісного протистояння", - йдеться на початку новинного сюжету.
Зазначається, що глядачів таке рішення "Першого каналу" обурило.
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Брат-предатель, алкан, наёмный убийца и потенциально сиделец.
Подруга - лысая шлюха с трассы c криминальными подвязками.
ГГ - массовый убийца, геноцидящий всех подряд.
И вся эта гоп-компания крутится среди таких же русских - амеров - черных - украинских "мафиози" - на дне общества, где все друг друга стоят и "правильных" персонажей нет.
Ты какой-то другой фильм смотрел.
И как там наш Овощь поживает?? Ишо не издох??
Кацапам бы жить хотя бы так, как бунтующие в США нигеры. А кацапы живут хуже и послушно сосут писю.
У Кацапії гарно жити ніколи не будуть.
Це там дебіл Бодров казав вбитому українському бандюку - "це вам за Крим" , і сам Бодров здохнув як собака піл купою каміння. ЗЕМЛЯ БЕТОНОМ