"Перший канал" замість фінальних титрів "Брата-2" під пісню "Гудбай, Америка" показав погроми в США: Цінності вільного світу тріщать. ВIДЕО

Російський "Перший канал" показав у вечірньому недільному ефірі 7 червня фільми Олексія Балабанова "Брат" і "Брат-2". При цьому телеканал замінив фінальні титри "Брата-2" кадрами заворушень зі США, які влаштовують на деяких масових акціях проти поліцейського насильства і расової дискримінації.

Про це пише "Медуза", передає Цензор.НЕТ.

Під пісню групи "Наутілус Помпіліус" "Останній лист" (також відома як "Гудбай, Америка") глядачам показали, як американці перевертають і палять автомобілі і грабують магазини, а поліцейські б'ють протестувальників кийками і в'їжджають на автомобілі в натовп демонстрантів.

Титри 20-річної давності замінили кадрами сьогоднішніх днів рівно о 21:00, зазначає "Фонтанка". Відеонарізку погромів показували трохи більше хвилини, після чого на телеканалі плавно почалася новинна програма "Час".

"Головні цінності "вільного світу" тріщать під ударами поліцейських кийків, горять у вогні розграбованих магазинів, тонуть у люті безкомпромісного протистояння", - йдеться на початку новинного сюжету.

Зазначається, що глядачів таке рішення "Першого каналу" обурило.

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