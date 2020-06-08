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"Перший канал" замість фінальних титрів "Брата-2" під пісню "Гудбай, Америка" показав погроми в США: Цінності вільного світу тріщать. ВIДЕО

Російський "Перший канал" показав у вечірньому недільному ефірі 7 червня фільми Олексія Балабанова "Брат" і "Брат-2". При цьому телеканал замінив фінальні титри "Брата-2" кадрами заворушень зі США, які влаштовують на деяких масових акціях проти поліцейського насильства і расової дискримінації.

Про це пише "Медуза", передає Цензор.НЕТ.

Під пісню групи "Наутілус Помпіліус" "Останній лист" (також відома як "Гудбай, Америка") глядачам показали, як американці перевертають і палять автомобілі і грабують магазини, а поліцейські б'ють протестувальників кийками і в'їжджають на автомобілі в натовп демонстрантів.

Титри 20-річної давності замінили кадрами сьогоднішніх днів рівно о 21:00, зазначає "Фонтанка". Відеонарізку погромів показували трохи більше хвилини, після чого на телеканалі плавно почалася новинна програма "Час".

"Головні цінності "вільного світу" тріщать під ударами поліцейських кийків, горять у вогні розграбованих магазинів, тонуть у люті безкомпромісного протистояння", - йдеться на початку новинного сюжету.

Зазначається, що глядачів таке рішення "Першого каналу" обурило.

Також читайте: Американському підліткові, що 10 годин прибирав вулиці після протестів, подарували червоний Mustang і стипендію у коледжі

Перший канал замість фінальних титрів Брата-2 під пісню Гудбай, Америка показав погроми в США: Цінності вільного світу тріщать 01

Перший канал замість фінальних титрів Брата-2 під пісню Гудбай, Америка показав погроми в США: Цінності вільного світу тріщать 02

Перший канал замість фінальних титрів Брата-2 під пісню Гудбай, Америка показав погроми в США: Цінності вільного світу тріщать 03

Автор: 

кіно (961) погром (65) росія (65162) США (22818)


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Топ коментарі
+68
Первый канал вместо финальных титров "Брата 2" под песню "Гудбай, Америка" показал погромы в США: Ценности свободного мира трещат - Цензор.НЕТ 6021
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08.06.2020 10:14
+63
Первый канал вместо финальных титров "Брата 2" под песню "Гудбай, Америка" показал погромы в США: Ценности свободного мира трещат - Цензор.НЕТ 4510
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08.06.2020 10:10
+34
Рашен пропаганда переплюнула совок .
Видно жрать совсем нечего)))
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08.06.2020 10:11
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ну в рашастане все заканчивается танками по белому дому или насилованиями чеченок....
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08.06.2020 11:27 Відповісти
А мне понравилось видео, с юморком.
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08.06.2020 11:50 Відповісти
Народ США бунтует против капиталистической системы и ее искуственных ценностей и Первый канал это хорошо подметил.
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08.06.2020 11:53 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1269166913894207488 кусь собаке по фигу на цвет кожи и на то что рузге или нигер
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08.06.2020 12:04 Відповісти
..интересно,а "раша" что ещё при "камунизьме"пребывает,судя по твоему "антикапиталистическому" высказыванию???Какие же "ценности" Ху*лостан предлагает ныне??
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08.06.2020 12:07 Відповісти
сейчас никаких...
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08.06.2020 12:22 Відповісти
главная ценность-путин бох!
"Перший канал" замість фінальних титрів "Брата-2" під пісню "Гудбай, Америка" показав погроми в США: Цінності вільного світу тріщать - Цензор.НЕТ 9628
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08.06.2020 14:57 Відповісти
зайвий доказ того, що всі ці "протести" підтримуються кремлядями. Тут, з цим фільмом - понятно, що морально. Понятно, що з газпуку - матеріально (тільки невідома сума). І понятно, що це все інспіровано ****** особисто.
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08.06.2020 12:04 Відповісти
жители парашки получили установку на действия ?
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08.06.2020 12:08 Відповісти
Брат 2 один из наиболее успешных кинофильмов рф, в плане вливания в среднестатистический ватный мозг основных заповедей кремлевского фашизма. Кругом враги, пендосы, хачи, евреи, хАхлы и т.п. На фоне протецких честных и справедливых руссо иванов конечно
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08.06.2020 12:26 Відповісти
Да ты издеваешься.
Брат-предатель, алкан, наёмный убийца и потенциально сиделец.
Подруга - лысая шлюха с трассы c криминальными подвязками.
ГГ - массовый убийца, геноцидящий всех подряд.

И вся эта гоп-компания крутится среди таких же русских - амеров - черных - украинских "мафиози" - на дне общества, где все друг друга стоят и "правильных" персонажей нет.

Ты какой-то другой фильм смотрел.
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08.06.2020 13:15 Відповісти
да ты нихрена не шаришь в широкой руССкой душе плевать, что герои по факту негодяи и отбросы, зато они свои роднули и в душе добрые и честные
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08.06.2020 13:27 Відповісти
это вам понятно. А спросите рядового кацапа - и он скажет, какой классный фильм про наших!
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08.06.2020 15:33 Відповісти
Забыл добавить мэссэджи про "загнивающую америку за которой правды нет", о том как "там тяжело", "никто вас там не ждет" и "как в россосиюшке родной хорошо, а мы не ценим", куда радостно возвращаются главные "положительные" рузге герои в лице туповатого киллера и плечевой проститутки, "накушавшись этих ваших западных ценностей".
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08.06.2020 13:38 Відповісти
Подохший бодров в фильме сказал- "мы вам - тупым пиндосам сделаем веселую житуху" И шо?? Где доблесое ЦРУ и Пентагон??? Пиндосы апять схавают и подставят другую щеку???
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08.06.2020 12:29 Відповісти
Нічого за поребриком не міняється...Скільки себе пам"ятаю,а це вже півстоліття,стільки й чую про "загнівающій запад"
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08.06.2020 12:38 Відповісти
Ну хоть так украинцы посмотрят на Майдан в Америке.) А то как-то стыдливо все умалчивается.
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08.06.2020 12:41 Відповісти
Чо ****** КАЦАПСКАЯ хотела отрыгнуть???
И как там наш Овощь поживает?? Ишо не издох??
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08.06.2020 12:46 Відповісти
Ничего общего с Майданом. Больше на восстание донбасян похоже, с героическими взятиями Метро, грабежами магазинов, офисов и прочим.
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08.06.2020 13:40 Відповісти
Чему радуются кацапские нищеброды не понятно.
Кацапам бы жить хотя бы так, как бунтующие в США нигеры. А кацапы живут хуже и послушно сосут писю.
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08.06.2020 12:57 Відповісти
Постоянно ровняющийся на США, гуский Ванька, после просмотра титров, скажет себе, не дадим упасть в грязь, мы что хуже? Устроим погромы в два раза эффектней, а потом Ванька молча сел на бутылку)))
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08.06.2020 13:00 Відповісти
КАЦАПСЬКИЙ ВАНЯ ДУМАЄ ЩО АМЕРИЦІ КЕРДИК, А КЕРДИК БУДЕ ПАРАЩІ І ДУЖЕ СКОРО
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08.06.2020 13:19 Відповісти
Мля да это же сюжет из фильма назад в будущее 2, где Марти Макфлай вернулся в прошлое где Биф Таннен владелец казино отелей и заводов! Во *** сила предсказания Голивуда! Писец.
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08.06.2020 13:20 Відповісти
При чому тут американська мрія до мокшанських болот ?

У Кацапії гарно жити ніколи не будуть.
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08.06.2020 13:25 Відповісти
Фільм Брат 2 ГАВНО рідкісне з великої букви, перший ще якось викликав співчуття до кацапської нищебродності
Це там дебіл Бодров казав вбитому українському бандюку - "це вам за Крим" , і сам Бодров здохнув як собака піл купою каміння. ЗЕМЛЯ БЕТОНОМ
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08.06.2020 13:23 Відповісти
Це сказал не Бодров, а его брат. И не за Крым, а за Севастополь.
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08.06.2020 13:35 Відповісти
А Бодров так не вважав ? П.дари кацпськи
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09.06.2020 00:04 Відповісти
"Перший канал" замість фінальних титрів "Брата-2" під пісню "Гудбай, Америка" показав погроми в США: Цінності вільного світу тріщать - Цензор.НЕТ 5061
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08.06.2020 13:29 Відповісти
Кацап тобі залишилось ТАЗОМ МІДНИМ накритись зі всією твоєю Кацапією

"Перший канал" замість фінальних титрів "Брата-2" під пісню "Гудбай, Америка" показав погроми в США: Цінності вільного світу тріщать - Цензор.НЕТ 4938
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09.06.2020 00:07 Відповісти
"Перший канал" замість фінальних титрів "Брата-2" під пісню "Гудбай, Америка" показав погроми в США: Цінності вільного світу тріщать - Цензор.НЕТ 5767
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09.06.2020 00:08 Відповісти
кто сейчас смотрит телевизор? мало кто...я не смотрю, а у моих друзей его даже нет, на-фиг не нужен....
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08.06.2020 13:36 Відповісти
Аналогично,Диана.8 месяцев не включал.Отсеиваю негатив. А позитив ищу сам.
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08.06.2020 16:50 Відповісти
Фильм - редкое дерьмо
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08.06.2020 14:26 Відповісти
Лучше бы показали оползень на Кавказе который сделал русофашисту Бодрову кирдык
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08.06.2020 14:28 Відповісти
"Перший канал" замість фінальних титрів "Брата-2" під пісню "Гудбай, Америка" показав погроми в США: Цінності вільного світу тріщать - Цензор.НЕТ 9509
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08.06.2020 15:03 Відповісти
Обыкновенное мародерство и разбой озверевшего люмпена на расее зовется - "бескомпромиссное противостояние"! расея во всей красе своей сущности!
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08.06.2020 15:38 Відповісти
Намёк на то, что" нас там нет" но мы победим!
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08.06.2020 16:38 Відповісти
Про мёртвых или хорошее, или ничего. Хорошего не вижу. Осталось ничего. При поступлении в универ написал свободную тему про "малую землю" Брежнева.Бредятина полная,(типа одним выстрелом сбил 5 мессершмиттов, залез на дерево и луком раздербанил колонну немецких мотоциклистов,ну и в духе обкуренного хомячка), но оценка ,4-орфография,5 за сочинение. Наверно подумали,провокатор.В русне до сих пор так. Воткни в кучу дерьма флаг,портрет *****,обвяжи георгиевской тряпочкой, и через час огромная толпа будет ползать на коленях вокруг кучки с осоловелыми от "счастья" глазами.Брат и Брат2 именно такая кучка. Нам их не понять.
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08.06.2020 17:17 Відповісти
Жах. Я уж подумал наш первый канал показал... О цэ докэрувались,думаю...
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08.06.2020 19:04 Відповісти
Классно негр плюшевого микки-мауса из магазина утянул
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08.06.2020 21:10 Відповісти
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