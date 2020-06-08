Чи посилювати обмеження для людей від 60 років у Києві, вирішуватиме місцева влада, - Степанов. ВIДЕО
Рішення про пом'якшення або посилення карантинних заходів для людей від 60 років у Києві ухвалюється регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.
Відповідаючи на запитання, чи планується поновлення обмежень у Києві для людей від 60 років на період карантину у зв'язку з епідемічною ситуацією, Степанов зазначив: "Все, що стосується адаптивного карантину або рішень про більш серйозні заходи, тобто переходу або повернення на інший етап, ухвалюються, відповідно, регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Це спеціально було передано на рівень області в умовах, ще раз наголошую, адаптивного карантину, який запроваджений у нас на рівні держави".
За словами міністра, залежно від епідеміологічної ситуації, регіональна влада ухвалює рішення про це.
"Це стосується і Києва. Тому це питання до органів місцевої влади, в цьому випадку - до міста Києва. Якщо буде дозволяти епідеміологічна ситуація - вони будуть переходити на інший етап, який передбачає, в тому числі, і пом'якшення, про яке ви сказали" , - підсумував глава МОЗ.
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Volodymyr Paniottohttps://www.facebook.com/volodymyr.paniotto/posts/3219568011441809 am Samstag МОЖЛИВО, ПОЧАЛАСЯ 2-ГА ХВИЛЯ Два тижні тому за даними на 22 травня я розрахував прогноз за методологію нелінійної регресії, використовуючи симетричність S-кривої і він досить непогано відповідав офіційним даним і показував спад епідемії. На жаль, за останні 1-2 тижні ситуація змінилася, середнє-тижєва кількість захворювань вища, ніж була під час піку епідемії і йде ії зростанні (на графіку використано зглажування методом ковзких інтервалів довжиною в тиждень). Можливо, послаблення карантину призводить до початку 2-ї хвилі захворювань (я беру дані з сайту Університету Джонса Гопкінса на 14.00, які протягом двох місяців повністю співпадали з даними сайту МОЗ, а останні декілька днів чомусь перестали співпадати). Так що, не розслаблюйтесь, ймовірність захворіти зараз не менша, ніж місяць тому.
Замість того щоб зробити хоча б маски та респіратри доступними роблять це.
Цей небо карантин без масового контролю не прибирає захворюввння, а саджаю людей і тюрьмы без можливості к життю та існуванню, ніхто не витримає.
Маски хоча б зробили... І те не можуть.
Доступные респираторы я тоже перечислила. Старики могли бы носить респиратор.
Лоббисты производители масок и заинтересованы продать их как можно дороже.
Относительно гриппа таких исследований быть не может, так как РЕСПИРАТОРЫ ffp3 в грипп никто не носил.
И когда один здоровый носит маску это естественно ничего не даст. Обычные маски должны носить ВСЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ БОЛЬНЫЕ И НОСИТЬ ПРАВИЛЬНО, а ещё мыть руки, овощи которые термически не обрабатываются тщательно. Одна маска на одном здоровом человнке естественно ничего не даст.
А многочисленные исследования подтверждают эффективность респираторов.
Кроме того, что врачи часто заражаются в оаздевалках когда снимают защитные костюмы.
Если бы все врачи заражались в респераторе, то количество заболевших в Ухане или Италии было бы 100%
А маски заношенные и тряпичные не нужно носить, если доступны одноразовые!!!
Критериев отличающих больного от здорового НЕТ, поэтому маски ОДНОРАЗОВЫЕ либо РЕСПИРАТОР должны носить ВСЕ.
Вы я вижу безмвсочник. Может скажите, что антибиотики не нужны?
Маска если носить массово не так как носят и придерживатся норм гигиены помогает не передать заболевание если человек где-то заболел и не нужно определять болен он или нет.
Вы я вижу особо одарённый или зелебот...
У Вас, к сожалению, способность к логическому мышлению начисто отсутствует. Вы просто типичная зомбированная СМИ и страшилками от МОЗ запуганнанная обыватель, не имеющая понятия о результатах реальных исследованиях по этой теме.
У меня знакомые врачами в Италии работают, там был ад и такого раньше не было.
Респираторы защают от инфекции? Да. Логично их носить группе риска. Не носить их подвергаться опасности если ты в группе риска или если ты живёшь с людьми в группе риска.
Маски приостанавливает распространение житкости, в виде слюней и соплёй да. Логично приостанавливает распространение.
Если вы себе вообразили в своём мире, что никакой инфекции нет, то это не значит, что вы не зомбированы, это значит, что вы дурак, который готов подвергать опасности других.
ПС ношение респиратора не вредно, если можно снизить цену, расширить производство и закупку и обеспечить таким образом защиту даже от тубика, то почему нет??
Всё дальше с идиотами, антипрививочниками и мракобесами не спорю....
Но продолжу дальше настаивать на обшедоступность респираторов без которых в эпидемию, что корны что рещистентного тубика в метро и местах скопления людей опасно.
Просто престарелые невыгодны для медицины - их приходиться дольше лечить и тратить на них больше средств. Вот такая проза жизни.