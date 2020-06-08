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Чи посилювати обмеження для людей від 60 років у Києві, вирішуватиме місцева влада, - Степанов. ВIДЕО

Рішення про пом'якшення або посилення карантинних заходів для людей від 60 років у Києві ухвалюється регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

Відповідаючи на запитання, чи планується поновлення обмежень у Києві для людей від 60 років на період карантину у зв'язку з епідемічною ситуацією, Степанов зазначив: "Все, що стосується адаптивного карантину або рішень про більш серйозні заходи, тобто переходу або повернення на інший етап, ухвалюються, відповідно, регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Це спеціально було передано на рівень області в умовах, ще раз наголошую, адаптивного карантину, який запроваджений у нас на рівні держави".

За словами міністра, залежно від епідеміологічної ситуації, регіональна влада ухвалює рішення про це.

"Це стосується і Києва. Тому це питання до органів місцевої влади, в цьому випадку - до міста Києва. Якщо буде дозволяти епідеміологічна ситуація - вони будуть переходити на інший етап, який передбачає, в тому числі, і пом'якшення, про яке ви сказали" , - підсумував глава МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов нагадав всім громадянам, які приїжджають з-за кордону, про необхідність самоізоляції: "Це обов'язкове правило"

Автор: 

карантин (18172) Київ (19466) пенсіонери (888) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Наказали стариков по полной, нищенская пенсия+самоизоляция и невозможность как-то подзаработать. Если бы так платили им деньги как указы пишете.
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08.06.2020 13:40
+5
Хтось може з ти, хто приймає дискримінаційні рішення під час карантину по відношенню до людей похилого віку, чим ці рішення обумовлені? Жодних ознак, що люди похилого віку хворіють частіше або заражають здорових частіше чи не дотримуються більше за молодих особистої гігієни, немає. Лише якісь надумані фантазії посадовців МОЗ і центральної влади. При цьому старі люди , не маючи можливості більше перебувати на свіжому собі і повітрі і більше рухатися, шкодять собі, загострюючи власні серцево судинні захворювання. Не умруть від вірусу, то від інсульту чи інфаркту точно умруть. Це дискримінація людей за віковою ознакою, що прямо порушує Конституцію. Зрозуміло, що пенсіонери за таку владу голосувати не будуть восени на виборах, хто ще не вижив з ума.
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08.06.2020 14:00
+4
А што там у нас про "конституційне подання Верховного Суду щодо конституційності встановлення обмежень на час карантину, передбачених положеннями окремих нормативно-правових актів, ухвалених Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України" ??
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08.06.2020 13:49
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Як завжди, бездумне копіювання чогось з за кордону. Замість цього краще би роповсюджували по всій країні список необхідних заходів гігіени - мити руки, не чхати, перевітрювати житлові, офісні та торгівельні приміщення, транспорт, дезинфекція, і таке інше. Було б в 100 разів більше користі. Просто паноптикум.
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08.06.2020 13:39 Відповісти
Зробити дешеві та доступні маски та респіратри! Почати виробництво та вчити правильно носити та знімати.
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08.06.2020 14:03 Відповісти
Запуганным вирусофобам и сейчас доступны маски любой разновидности и дизайна. Носите и наслаждайтесь, но только не навязывайте свою патологичесую любовь к ним здоровым и образованным людям.
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08.06.2020 14:18 Відповісти
Особенно образованным по части отказа от законов физики.
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08.06.2020 19:50 Відповісти
головне правило карантинів - годі швендяти отарами!


Volodymyr Paniottohttps://www.facebook.com/volodymyr.paniotto/posts/3219568011441809 am Samstag МОЖЛИВО, ПОЧАЛАСЯ 2-ГА ХВИЛЯ Два тижні тому за даними на 22 травня я розрахував прогноз за методологію нелінійної регресії, використовуючи симетричність S-кривої і він досить непогано відповідав офіційним даним і показував спад епідемії. На жаль, за останні 1-2 тижні ситуація змінилася, середнє-тижєва кількість захворювань вища, ніж була під час піку епідемії і йде ії зростанні (на графіку використано зглажування методом ковзких інтервалів довжиною в тиждень). Можливо, послаблення карантину призводить до початку 2-ї хвилі захворювань (я беру дані з сайту Університету Джонса Гопкінса на 14.00, які протягом двох місяців повністю співпадали з даними сайту МОЗ, а останні декілька днів чомусь перестали співпадати). Так що, не розслаблюйтесь, ймовірність захворіти зараз не менша, ніж місяць тому.
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08.06.2020 14:48 Відповісти
Не расслабляйтесь, вероятность погибнуть в ДТП, от пожара или утопления сейчас тоже не меньше, чем месяц назад.
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08.06.2020 15:08 Відповісти
Наказали стариков по полной, нищенская пенсия+самоизоляция и невозможность как-то подзаработать. Если бы так платили им деньги как указы пишете.
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08.06.2020 13:40 Відповісти
А што там у нас про "конституційне подання Верховного Суду щодо конституційності встановлення обмежень на час карантину, передбачених положеннями окремих нормативно-правових актів, ухвалених Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України" ??
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08.06.2020 13:49 Відповісти
Хтось може з ти, хто приймає дискримінаційні рішення під час карантину по відношенню до людей похилого віку, чим ці рішення обумовлені? Жодних ознак, що люди похилого віку хворіють частіше або заражають здорових частіше чи не дотримуються більше за молодих особистої гігієни, немає. Лише якісь надумані фантазії посадовців МОЗ і центральної влади. При цьому старі люди , не маючи можливості більше перебувати на свіжому собі і повітрі і більше рухатися, шкодять собі, загострюючи власні серцево судинні захворювання. Не умруть від вірусу, то від інсульту чи інфаркту точно умруть. Це дискримінація людей за віковою ознакою, що прямо порушує Конституцію. Зрозуміло, що пенсіонери за таку владу голосувати не будуть восени на виборах, хто ще не вижив з ума.
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08.06.2020 14:00 Відповісти
Это хорошо что вовочке не подсказали посадить их на карантин навсегда..
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08.06.2020 14:07 Відповісти
Еще не вечер, подскажут.
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08.06.2020 14:21 Відповісти
А що людям старше 60 не потрібно пересуватись? Працювати, купувати в магазинах та отримувати МЕД ДОПОМОГУ, бо крім корони в них до фіга захворювань які збільшують ризики.

Замість того щоб зробити хоча б маски та респіратри доступними роблять це.

Цей небо карантин без масового контролю не прибирає захворюввння, а саджаю людей і тюрьмы без можливості к життю та існуванню, ніхто не витримає.
Маски хоча б зробили... І те не можуть.
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08.06.2020 14:08 Відповісти
Маски не средство защиты здоровых от вируса, а только визуальный антураж для поддержания в толпе чувства страха.
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08.06.2020 14:23 Відповісти
Никто не знает кто здоров а кто болен, поэтому это средство защитить здоровых от больных.

Доступные респираторы я тоже перечислила. Старики могли бы носить респиратор.
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08.06.2020 14:59 Відповісти
А вы повторяет сказки от тех кто продал и не обеспечил маски.
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08.06.2020 15:00 Відповісти
Это Вы приводите сказки лоббистов производителей масок, а я привожу данные многолетних научных исследований о их бесполезности для здоровых, особенно при вирусных инфекциях. Это же подтверждает количество заболевших у нас врачей, носивших маски наиболее пунктуально, и сотни тысяч заболевших гриппом в активной фазе "карантина" и масконосительства.
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08.06.2020 15:23 Відповісти
Я говорю о РЕСПИРАТОРАХ, которые являются защитой.У врачей у наших НЕТ защиты, на скорых они одевают спец форму только когда говорят о температуре. Они контактируют без масок с большим количеством лиц и БОЛЬНЫХ.

Лоббисты производители масок и заинтересованы продать их как можно дороже.

Относительно гриппа таких исследований быть не может, так как РЕСПИРАТОРЫ ffp3 в грипп никто не носил.

И когда один здоровый носит маску это естественно ничего не даст. Обычные маски должны носить ВСЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ БОЛЬНЫЕ И НОСИТЬ ПРАВИЛЬНО, а ещё мыть руки, овощи которые термически не обрабатываются тщательно. Одна маска на одном здоровом человнке естественно ничего не даст.

А многочисленные исследования подтверждают эффективность респираторов.
Кроме того, что врачи часто заражаются в оаздевалках когда снимают защитные костюмы.
Если бы все врачи заражались в респераторе, то количество заболевших в Ухане или Италии было бы 100%
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08.06.2020 15:40 Відповісти
В огороде бузина, а в Киеве дядька. Какое отношение имеют распираторы к носимым толпой тряпичным заношеннымым маскам? И кого и по каким критериям Вы считаете потенциально больными? Можете еще рассмотреть защитные свойства противогазов.
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08.06.2020 16:03 Відповісти
Ещё раз, для особо одарённых, респираторы ффп3 могут носить группы риска, если их делать доступными.

А маски заношенные и тряпичные не нужно носить, если доступны одноразовые!!!
Критериев отличающих больного от здорового НЕТ, поэтому маски ОДНОРАЗОВЫЕ либо РЕСПИРАТОР должны носить ВСЕ.

Вы я вижу безмвсочник. Может скажите, что антибиотики не нужны?
Маска если носить массово не так как носят и придерживатся норм гигиены помогает не передать заболевание если человек где-то заболел и не нужно определять болен он или нет.

Вы я вижу особо одарённый или зелебот...
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08.06.2020 16:12 Відповісти
На особую одаренность не претендую и я антизеленопетебот.
У Вас, к сожалению, способность к логическому мышлению начисто отсутствует. Вы просто типичная зомбированная СМИ и страшилками от МОЗ запуганнанная обыватель, не имеющая понятия о результатах реальных исследованиях по этой теме.
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08.06.2020 17:36 Відповісти
Это у вас отсутствует способность к логическому мышлению. Может вы из тех кто считает что вируса нет?

У меня знакомые врачами в Италии работают, там был ад и такого раньше не было.

Респираторы защают от инфекции? Да. Логично их носить группе риска. Не носить их подвергаться опасности если ты в группе риска или если ты живёшь с людьми в группе риска.

Маски приостанавливает распространение житкости, в виде слюней и соплёй да. Логично приостанавливает распространение.

Если вы себе вообразили в своём мире, что никакой инфекции нет, то это не значит, что вы не зомбированы, это значит, что вы дурак, который готов подвергать опасности других.

ПС ношение респиратора не вредно, если можно снизить цену, расширить производство и закупку и обеспечить таким образом защиту даже от тубика, то почему нет??

Всё дальше с идиотами, антипрививочниками и мракобесами не спорю....

Но продолжу дальше настаивать на обшедоступность респираторов без которых в эпидемию, что корны что рещистентного тубика в метро и местах скопления людей опасно.
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08.06.2020 17:57 Відповісти
Ваша зомбированная дремучесть зашкаливает. Вы явная членкиня секты свидетелей "смертельного" ковид и жизнедарящих вакцин. Поэтому дальнейшая дискуссия с Вами, сектанткой, бесполезна.
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08.06.2020 18:26 Відповісти
Особенно тупым повторю в очередной раз: вирус находится в каплях слюны. При прохождении воздушного потока через маску часть капель налипает на волокна маски, таким образом их концентрация на выходе ПОНИЖАЕТСЯ.
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08.06.2020 19:52 Відповісти
Как раз престарелые люди менее опасны (с точки зрения распространения вируса) - у них из-за ослабленной имунной системы сразу проявляются симптомы и они как минимум лежат дома. А более молодые даже если они инфицированы, но не знают об этом (т.к. не имеют симптомов), свободно гуляют по улицам, магазинам, ресторанам и т.п. (естественно без всяких масок и соблюдения дистанции).
Просто престарелые невыгодны для медицины - их приходиться дольше лечить и тратить на них больше средств. Вот такая проза жизни.
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08.06.2020 14:10 Відповісти
Неточное выражение, вместо "престарелые" нужно читать "пожилые (60+)"
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08.06.2020 14:21 Відповісти
Поверніть адекватних людей до влади. Це ж повні дебіли. Його справа розробляти рекомендації, які не мають примусової дії.
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08.06.2020 14:51 Відповісти
Кто эти адекватные люди? Огласите весь список
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08.06.2020 15:01 Відповісти
так кто ж электорат то свой отталкивать будет.... ойойой... старички любименькие, как же вы нужны власти, заботятся о вас и днем и ночью... придурки
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08.06.2020 15:23 Відповісти
 
 