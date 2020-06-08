Чи посилювати обмеження для людей від 60 років у Києві, вирішуватиме місцева влада, - Степанов. ВIДЕО

Рішення про пом'якшення або посилення карантинних заходів для людей від 60 років у Києві ухвалюється регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

Відповідаючи на запитання, чи планується поновлення обмежень у Києві для людей від 60 років на період карантину у зв'язку з епідемічною ситуацією, Степанов зазначив: "Все, що стосується адаптивного карантину або рішень про більш серйозні заходи, тобто переходу або повернення на інший етап, ухвалюються, відповідно, регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Це спеціально було передано на рівень області в умовах, ще раз наголошую, адаптивного карантину, який запроваджений у нас на рівні держави".

За словами міністра, залежно від епідеміологічної ситуації, регіональна влада ухвалює рішення про це.

"Це стосується і Києва. Тому це питання до органів місцевої влади, в цьому випадку - до міста Києва. Якщо буде дозволяти епідеміологічна ситуація - вони будуть переходити на інший етап, який передбачає, в тому числі, і пом'якшення, про яке ви сказали" , - підсумував глава МОЗ.

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