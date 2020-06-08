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Компанія Danone запросила для реклами в Росії актора Пореченкова, який стріляв по українцях. ВІДЕО

Російський актор Михайло Пореченков, який стріляв з кулемета по українських воїнах на Донбасі, знявся в рекламі продукції французької компанії "Данон" в Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опублікований в YouTube ролик.

Нагадаємо, що кілька різних ЗМІ зафіксували, як 30 жовтня 2014 року російський актор Пореченков, відвідуючи Донецьк, перебував серед бойовиків, стріляв з великокаліберного кулемета, надягнувши шолом, на якому чітко зображений знак преси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові на Донбасі захопили кулемет, з якого стріляв російський актор Пореченков, - спікер АТО Мотузяник

СБУ і МВС відкрили кримінальні провадження проти Пореченкова за участь у терористичній діяльності так званої "ДНР" (за ст. 258-3 ККУ) та за участь в складі воєнізованих або збройних формувань у нападі на громадян (ст. 260 ч. 4).

В Україні Група компаній "Данон" вже понад 20 років є виробником і дистриб'ютором широкого асортименту продуктів харчування. Виробничі потужності компанії представлені двома заводами: "Данон Дніпро" (в м.Херсон) і "Данон Кремез" (в м.Кременчук). Продукція компанії випускається під такими торговими брендами: "Веселий пастушок", "Актімель", "Живинка", "Простоквашино", "Простоквашино для малюків", "Растишка", "Актуаль", "YoPro", "Даніссімо", "Paw Patrol" , "Frozen", "Avengers", "Alpro".

Напрям дитячого харчування представлено в Україні брендами "Nutrilon", "Milupa" і "Малюк Істринський".

Напрям клінічного харчування представлено такими продуктовими гілками: "Nutrison", "Nutridrink", "Cubitan", "Infatrini", "Nutrini", "Lophlex", "Nutri", "Anamix", "KetoCal"

Автор: 

реклама (405) Пореченков (35)


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Топ коментарі
+69
Спасибо за информацию, с этого дня такой торговой марки для моей семьи не существует.
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08.06.2020 14:37
+56
Бойкот французкому молоку на крови! Они б еще валуева взяли. Жабаеди такіж тупі як и коци
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08.06.2020 14:33
+50
Значит в Украине будем игнорировать и не покупать продукты марки "ДАНОН".
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08.06.2020 14:45
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там ще був сир "Хохланд" - нє разу нє натяк
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08.06.2020 16:36 Відповісти
Спасибо, , всему приходит конец. И Данону теперь тоже
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08.06.2020 16:33 Відповісти
Нужно ещё было вассермана взять для рекламы
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08.06.2020 16:33 Відповісти
при такой конкуренции на полках, это реально выстрел в ногу. спасибо, как нибудь обойдусь без данон...
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08.06.2020 16:34 Відповісти
Активію брав пару разів, а так вже давно не купую продукцію заводів, що "скуплені" (а часто просто віджаті) мордовцями.
Проблема тільки в тому що вони віджали майже все.
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08.06.2020 16:35 Відповісти
Исаак Карассо родился в известной семье еврейских карасов Османской Салоники (ныне Салоники, Греция). После эмиграции в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0 Барселону он основал фабрику йогуртов, которая позже стала называться Groupe Danone.
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08.06.2020 16:55 Відповісти
Ему только г*ндоны на голове рекламировать! Как и его президенту!

https://creativity.ua/marketing-and-advertising/dejaki-ljudi-ne-povinni-buli-naroditisja-zhorstka-brazilska-reklama-prezervativiv/


https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcreativity.ua%2Fmarketing-and-advertising%2Fdejaki-ljudi-ne-povinni-buli-naroditisja-zhorstka-brazilska-reklama-prezervativiv%2F&psig=AOvVaw02BUQAlsuWhBkxPxnq5aoK&ust=1591710989115000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCIDemd-v8ukCFQAAAAAdAAAAABAI Деякі люди не повинні були народитися!
Компанія Danone запросила для реклами в Росії актора Пореченкова, який стріляв по українцях - Цензор.НЕТ 8786
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08.06.2020 16:57 Відповісти
Danone рифмуется с "гандон", а должна с "еврей" или "шалом вам, выкусите!"
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08.06.2020 16:59 Відповісти
Исаак Карассо родился в известной семье еврейских карасов Османской Салоники (ныне Салоники, Греция). После эмиграции в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0 Барселону он основал фабрику йогуртов, которая позже стала называться Groupe Danone.
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08.06.2020 23:59 Відповісти
Никогда больше не буду покупать их продукцию.
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08.06.2020 17:07 Відповісти
Правильный ответ.
Эта гидота с сахаром, с химией, начнёшь такое пить - козлёночком станешь.
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08.06.2020 17:12 Відповісти
Я видел рекламу с Пореченковым где он заглядывает себе в трусы и пьёт "Растишку".
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08.06.2020 17:10 Відповісти
Может, растиШишку))?
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11.06.2020 17:35 Відповісти
Вообще не понятно кто это гов..о покупает?! Когда-то помню был уже инцидент данона в Европе. Запретили рекламу actimel. Так как она не соответствовала действительности. Гов..но белого цвет)))
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08.06.2020 17:11 Відповісти
Исключаю эту компанию из поставщиков к моему двору. Пусть кацапа эту жижу сосет.
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08.06.2020 17:18 Відповісти
Ну, що врахуємо цю подію, заходячи у супермаркет. Бренди Danon в Україні: Простоквашино, Активіа, Растішка, Живинка,Актуаль, Данісімо, Актуаль, Actimel, alpro, Nutrilon, malupa та ін.
Усі http://danone.ua/?L=1#brands тут
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08.06.2020 17:27 Відповісти
Да октуда Danone может помнить,кой актер где был и по ком стрелял? Тем более это в России,а не у нас. Кипишь на ровном месте! Да и он снимался много в каких рекламах ранее,чего цензор молчал?
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08.06.2020 17:29 Відповісти
теперь напомнят падением продаж.
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08.06.2020 18:14 Відповісти
если на государственном уровне не поднять этот вопрос, никакой реакции от Данона и тем более никакого падения продаж не будет
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08.06.2020 18:34 Відповісти
с кодом 46 начали бойкотировать, так завозили с переклееными наклейками, можете у них спросить зачем они это делали, раз падения продаж не было.
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08.06.2020 19:20 Відповісти
с 14-го года масса иностранных компаний с "произведено в росии" резко изменили маркировку на "произведено в ЕС"
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09.06.2020 03:21 Відповісти
У пареченкова- харя такая, что только кирпичи рекламировать.
Данон, отзывайте его рекламу
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08.06.2020 17:47 Відповісти
Компанія Danone запросила для реклами в Росії актора Пореченкова, який стріляв по українцях - Цензор.НЕТ 3416
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08.06.2020 17:49 Відповісти
И йогурт для мужчин РАСТИШИШКА тоже не покупаем!
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08.06.2020 18:27 Відповісти
Та ви думаєте багато зверне на це увагу? Ні. То має держава за таке піклуватись. А тут питання - чи хоча б об'явила Україна Порєчєнкова у розшук по лінії Інтерполу чи типу того? Сумніваюсь.
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08.06.2020 18:30 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/26816091.html СБУ оголосила в розшук російського актора Пореченкова
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08.06.2020 18:31 Відповісти
Дякую, але, нажаль, на сайті Інтерполу він не значиться. Чи він був вилучений, чи Україна не зробила подання - не знаю.
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08.06.2020 18:35 Відповісти
**** ты актер! Картина маслом.
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08.06.2020 17:53 Відповісти
Деньги не пахнут, успокойтесь. Это для нас он - гандон, лобзавшийся с сепаратистами. А для остального мира - просто харизматичный брутальный мужЫк. Вы же не перестаете смотреть фильмы Квентина Тарантино из-за того, что Траволта обожает Путина?
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08.06.2020 18:00 Відповісти
остального мира?))))) ты идиот? не думаю что его знают даже в болгарии или польше, не говоря уж о сша и канаде
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08.06.2020 20:09 Відповісти
європідри
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08.06.2020 18:11 Відповісти
Причому тут європідри? Чи ти реально думаєш, що головний офіс про цю рекламу чув? Скоріше за все робилося силами російського офісу.
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08.06.2020 18:32 Відповісти
думаю що бюджет на рекламу мусили затверджувати головному офісі, хотів би помилятись.... але
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08.06.2020 19:08 Відповісти
Не думаю, да и "Локальные офисы в каждой стране функционируют независимо, прорабатывая задачи и вызовы подчиненных рынков и руководствуясь локальными потребностями потребителей."
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10.06.2020 00:48 Відповісти
Нашему самому крутому похоронному бюро следует пригласить етого ублюдка сняться в роли покойника.
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08.06.2020 18:11 Відповісти
О, а я думал он умер давно о_0
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08.06.2020 18:31 Відповісти
Иногда брал Активию. Больше не буду.
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08.06.2020 18:38 Відповісти
Danon = гандон. Не покупаем больше ничего у **********
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08.06.2020 19:48 Відповісти
Если Danone сотрудничает с международными террористами , то значит они сами террористы .
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08.06.2020 20:03 Відповісти
их товары должны пропасть из украины
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08.06.2020 20:06 Відповісти
Денон для мене більше не існує...
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08.06.2020 20:33 Відповісти
Я теж давно не користуюся їхньою продукцією. )))

Компанія Danone запросила для реклами в Росії актора Пореченкова, який стріляв по українцях - Цензор.НЕТ 1248
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09.06.2020 00:37 Відповісти
"вєсь мір за нас"..
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08.06.2020 20:38 Відповісти
Теперь буду покупать , только продукцию " Галичина".
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08.06.2020 20:39 Відповісти
Единственное что спасет Danon - это перечисление 100% прибыли в пользу министерства обороны.
Банить продукцию этой компании
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08.06.2020 20:47 Відповісти
Кефир Простоквашино из Костромы очень вкусный
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08.06.2020 21:02 Відповісти
шо мишя, сначала "растишька", патом - "убивашька" или наабарот?...
а впрочим, "какаяразница" да, мишя? ни сваё ни жалка
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08.06.2020 21:12 Відповісти
мразота кацапо-фашисткая.всех их отловим даже через 20 лет
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08.06.2020 21:21 Відповісти
Danone, давай, до свидания! Видимо, принципы не очень важны для ряда французских "проституток"(вот закавычил, а теперича думаю: может, зря?).
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08.06.2020 22:28 Відповісти
malupa - ассоциируется только с одним словом....как теперь и вся их продукция)))
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08.06.2020 22:52 Відповісти
пишіт "листи щастя" Данону за адресою:

http://danone.ua/contacts/pitannja-onlain/

"зробимо" їм продажі в Україні !!!
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08.06.2020 22:53 Відповісти
Вигнати всі представництва Groupe Danone з України, у нас своїх йогуртів та нових торгових марок вистачає. Нехай звіздують зі своїми йогуртами в раху поки не пізно
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08.06.2020 23:10 Відповісти
Повод кстати стопроцентный.
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09.06.2020 08:46 Відповісти
В России актеров - как говна. Но из всего говна Данон выбрал самое вонючее. Интересно, это их принципиальная позиция?
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09.06.2020 00:09 Відповісти
А действительно, этот Данон мог выбрать нейтрального актера.... Понимая что украинская филия у них тоже есть.....100% это провокация...

Были бы у нас патриоты у власти, а не это зелёное шобло-епло, могли бы ввести и санкции против Данон... Тем более своих украинских производителей молочки полно, и проктеционизм собственного производителя государством ещё никто не отменял...
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09.06.2020 02:09 Відповісти
Не здох гнида.Вибл*док.
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09.06.2020 07:03 Відповісти
паверить не могу....
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09.06.2020 07:04 Відповісти
Бойкот продукции данон
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09.06.2020 08:44 Відповісти
пореченков мразь вонючая !
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09.06.2020 08:52 Відповісти
Мабуть вже потрібно вводити якісь додаткові податки на цю марку в Україні, щоб ціна сталася не прийнятною для споживача. Хай Макрон і далі відсмоктує в Пуйла!
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09.06.2020 09:09 Відповісти
«Данон Кремез»
На заводе в г. Кременчуг производится продукция таких брендов: «Простоквашино», «Простоквашино» для малышей и «Смешарики».
«Данон Днипро»
На заводе в г. Херсон производится продукция таких брендов: «Активиа», «Актуаль», «Даниссимо», «Веселый Пастушок», «Живинка» и «Растишка».
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09.06.2020 10:10 Відповісти
сразу видно отточенные до автоматизма алко движения))
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09.06.2020 13:25 Відповісти
Компания погорячилась,пригласив кусок этого дерьма в рекламу прекрасного продукта--теперь это выглядит как ложкой дёгтя в бочке мё.., нет не так,это будет выглядеть как рекламой для самого дёгтя,--бочкой дерьма,каким является эта свинья,в цистернах с продукцией компании.
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09.06.2020 13:35 Відповісти
Продукция фирмы для меня с этого момента не существует. Пьёт йогурт, как стакан самогона опрокидывает в горлянку.
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09.06.2020 15:08 Відповісти
11.06.2020 : Otvet na pismo i Izvinenia ot Danone :
Vielen Dank für Ihre Anfrage, zu der ich Ihnen nach Rücksprache mit den Kolleginnen und Kollegen des Danone *********** in Paris folgendes mitteilen kann:

Seit der Firmengründung 1919 ist Danone stets bemüht, in allen Ländern, in denen wir tätig sind, im besten Interesse und nach den Präferenzen unserer Konsumentinnen und Konsumenten zu handeln. Wir bedauern daher zutiefst und aufrichtig, dass eine unserer russischen Werbeanzeigen, die bis zu dieser Woche ausgestrahlt wurde, von einigen ukrainischen Konsumenten als unangemessen empfunden worden ist. Wir sind ständig bestrebt, unsere Aktivitäten darauf auszurichten, unsere Konsumenten mit den besten, gesündesten und hochwertigsten Lebensmitteln zu versorgen.

Corporate Affairs Manager
General Secretary | Danone Schweiz
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11.06.2020 16:58 Відповісти
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