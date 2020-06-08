Компанія Danone запросила для реклами в Росії актора Пореченкова, який стріляв по українцях. ВІДЕО
Російський актор Михайло Пореченков, який стріляв з кулемета по українських воїнах на Донбасі, знявся в рекламі продукції французької компанії "Данон" в Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опублікований в YouTube ролик.
Нагадаємо, що кілька різних ЗМІ зафіксували, як 30 жовтня 2014 року російський актор Пореченков, відвідуючи Донецьк, перебував серед бойовиків, стріляв з великокаліберного кулемета, надягнувши шолом, на якому чітко зображений знак преси.
СБУ і МВС відкрили кримінальні провадження проти Пореченкова за участь у терористичній діяльності так званої "ДНР" (за ст. 258-3 ККУ) та за участь в складі воєнізованих або збройних формувань у нападі на громадян (ст. 260 ч. 4).
В Україні Група компаній "Данон" вже понад 20 років є виробником і дистриб'ютором широкого асортименту продуктів харчування. Виробничі потужності компанії представлені двома заводами: "Данон Дніпро" (в м.Херсон) і "Данон Кремез" (в м.Кременчук). Продукція компанії випускається під такими торговими брендами: "Веселий пастушок", "Актімель", "Живинка", "Простоквашино", "Простоквашино для малюків", "Растишка", "Актуаль", "YoPro", "Даніссімо", "Paw Patrol" , "Frozen", "Avengers", "Alpro".
Напрям дитячого харчування представлено в Україні брендами "Nutrilon", "Milupa" і "Малюк Істринський".
Напрям клінічного харчування представлено такими продуктовими гілками: "Nutrison", "Nutridrink", "Cubitan", "Infatrini", "Nutrini", "Lophlex", "Nutri", "Anamix", "KetoCal"
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Проблема тільки в тому що вони віджали майже все.
https://creativity.ua/marketing-and-advertising/dejaki-ljudi-ne-povinni-buli-naroditisja-zhorstka-brazilska-reklama-prezervativiv/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcreativity.ua%2Fmarketing-and-advertising%2Fdejaki-ljudi-ne-povinni-buli-naroditisja-zhorstka-brazilska-reklama-prezervativiv%2F&psig=AOvVaw02BUQAlsuWhBkxPxnq5aoK&ust=1591710989115000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCIDemd-v8ukCFQAAAAAdAAAAABAI Деякі люди не повинні були народитися!
Эта гидота с сахаром, с химией, начнёшь такое пить - козлёночком станешь.
Усі http://danone.ua/?L=1#brands тут
Данон, отзывайте его рекламу
Банить продукцию этой компании
а впрочим, "какаяразница" да, мишя? ни сваё ни жалка
http://danone.ua/contacts/pitannja-onlain/
"зробимо" їм продажі в Україні !!!
Были бы у нас патриоты у власти, а не это зелёное шобло-епло, могли бы ввести и санкции против Данон... Тем более своих украинских производителей молочки полно, и проктеционизм собственного производителя государством ещё никто не отменял...
На заводе в г. Кременчуг производится продукция таких брендов: «Простоквашино», «Простоквашино» для малышей и «Смешарики».
«Данон Днипро»
На заводе в г. Херсон производится продукция таких брендов: «Активиа», «Актуаль», «Даниссимо», «Веселый Пастушок», «Живинка» и «Растишка».
Vielen Dank für Ihre Anfrage, zu der ich Ihnen nach Rücksprache mit den Kolleginnen und Kollegen des Danone *********** in Paris folgendes mitteilen kann:
Seit der Firmengründung 1919 ist Danone stets bemüht, in allen Ländern, in denen wir tätig sind, im besten Interesse und nach den Präferenzen unserer Konsumentinnen und Konsumenten zu handeln. Wir bedauern daher zutiefst und aufrichtig, dass eine unserer russischen Werbeanzeigen, die bis zu dieser Woche ausgestrahlt wurde, von einigen ukrainischen Konsumenten als unangemessen empfunden worden ist. Wir sind ständig bestrebt, unsere Aktivitäten darauf auszurichten, unsere Konsumenten mit den besten, gesündesten und hochwertigsten Lebensmitteln zu versorgen.
Corporate Affairs Manager
General Secretary | Danone Schweiz