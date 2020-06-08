Компанія Danone запросила для реклами в Росії актора Пореченкова, який стріляв по українцях. ВІДЕО

Російський актор Михайло Пореченков, який стріляв з кулемета по українських воїнах на Донбасі, знявся в рекламі продукції французької компанії "Данон" в Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на опублікований в YouTube ролик.

Нагадаємо, що кілька різних ЗМІ зафіксували, як 30 жовтня 2014 року російський актор Пореченков, відвідуючи Донецьк, перебував серед бойовиків, стріляв з великокаліберного кулемета, надягнувши шолом, на якому чітко зображений знак преси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові на Донбасі захопили кулемет, з якого стріляв російський актор Пореченков, - спікер АТО Мотузяник

СБУ і МВС відкрили кримінальні провадження проти Пореченкова за участь у терористичній діяльності так званої "ДНР" (за ст. 258-3 ККУ) та за участь в складі воєнізованих або збройних формувань у нападі на громадян (ст. 260 ч. 4).

В Україні Група компаній "Данон" вже понад 20 років є виробником і дистриб'ютором широкого асортименту продуктів харчування. Виробничі потужності компанії представлені двома заводами: "Данон Дніпро" (в м.Херсон) і "Данон Кремез" (в м.Кременчук). Продукція компанії випускається під такими торговими брендами: "Веселий пастушок", "Актімель", "Живинка", "Простоквашино", "Простоквашино для малюків", "Растишка", "Актуаль", "YoPro", "Даніссімо", "Paw Patrol" , "Frozen", "Avengers", "Alpro".

Напрям дитячого харчування представлено в Україні брендами "Nutrilon", "Milupa" і "Малюк Істринський".

Напрям клінічного харчування представлено такими продуктовими гілками: "Nutrison", "Nutridrink", "Cubitan", "Infatrini", "Nutrini", "Lophlex", "Nutri", "Anamix", "KetoCal"