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Можливість повторного зараження коронавірусом науково поки не доведена, - Степанов. ВIДЕО

Вчені продовжують з'ясовувати, чи можливе повторне зараження коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами глави МОЗ у науковій пресі трапляється інформація про повторне зараження COVID-19. Водночас Степанов зазначив, що коронавірус - нова хвороба, яка ще потребує вивчення.

"Науково доведених статей або досліджень, які б чітко могли сказати, що таке може бути, ми поки не бачили. Наші вчені, фахівці, які в тому числі працюють з Міністерством охорони здоров'я, нам таких доводів ще не наводили", - зазначив міністр.

Також читайте: За добу на COVID-19 захворіли 39 дітей і 34 медики, загалом 2003 дитини і 5135 медиків

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Это как дать Васе лопату и сказать - "копли вниз"! И год кукарекать шо наличие воды не доказано, а сосед Витя, который заказал буровиков - уже 364.5 дня как наслаждается артезианской водой.
Стебанов, есть поговорка - побольше молчи и делай. То есть - делай молча.
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09.06.2020 10:38 Відповісти
Можливість повторного зараження коронавірусом науково поки не доведена, - Степанов - Цензор.НЕТ 2428
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09.06.2020 11:26 Відповісти
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09.06.2020 11:44 Відповісти
А як можна довести той факт, що Україна лідирує у світі по кількості заражених медиків? Виникає підозра, що ковід має інтелект, якщо діє так вибірково.
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09.06.2020 10:43 Відповісти
То медики з інтелектом.
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09.06.2020 11:58 Відповісти
а гриппом можно заразиться повторно? что думают по этому поводу светочи науки?...
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09.06.2020 10:47 Відповісти
еще один зедебил
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09.06.2020 11:06 Відповісти
І навпаки також, ідіот. Все-таки навіть найкращій сантехнік не має проектувати хмарочоси. А "ефективні менеджери" не мають вирішувати, що є науково значущим фактом
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09.06.2020 13:33 Відповісти
 
 