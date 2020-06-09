Можливість повторного зараження коронавірусом науково поки не доведена, - Степанов. ВIДЕО

Вчені продовжують з'ясовувати, чи можливе повторне зараження коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами глави МОЗ у науковій пресі трапляється інформація про повторне зараження COVID-19. Водночас Степанов зазначив, що коронавірус - нова хвороба, яка ще потребує вивчення.

"Науково доведених статей або досліджень, які б чітко могли сказати, що таке може бути, ми поки не бачили. Наші вчені, фахівці, які в тому числі працюють з Міністерством охорони здоров'я, нам таких доводів ще не наводили", - зазначив міністр.

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