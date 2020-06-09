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Дружина та активісти про смерть волонтера Панича: З реанімації виставили на вулицю, а коли приїхали за тілом, виявилося, що гроші і речі зникли. ВIДЕО

Температура під 39, жахливий головний біль, слабкість. З такими симптомами звернувся в швидку ще два тижні тому волонтер і колишній військовий Віталій Панич. Медики порадили лікуватися вдома. Однак через кілька днів йому стало гірше.

"У нього була операція з видалення однієї нирки. Ясна річ, що підозрювали коронавірус. Робили тести, тести були негативні", – каже волонтерка та голова правління ГО "Ініціатива+" Валентина Варава, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

Рідні волонтера все одно наполягли на шпиталізації, адже Віталію ставало дедалі гірше. Рентген виявив у чоловіка пневмонію, і його перевели до реанімації. Та через конфлікт із медиками лікування припинили, каже дружина Віталія.

"Він від деяких маніпуляцій відмовився. Напевно, що цим роздратував. Можливо, лікаря. Це спровокувало конфлікт, ввечері попросив розігріти елементарно їжу в мікрохвильовці, сказали, що це не для хворих мікрохвильовка", – розповідає дружина Віталія Панича Наталія.

Зі слів Наталії, після сварки чоловіка з лікарями, його з пневмонією без жодних документів виписали з лікарні.

Також читайте: Волонтер Віталій Панич помер у лікарні. ФОТО

"Температури в нього не було. Пневмонія, ниркова недостатність, печінкова недостатність, лікар відмовився ставити йому крапельницю і просто відчинили двері з палати реанімації і виставили просто на вулицю, все - йдіть. Не давши ніякої ні виписки, нічого взагалі", – зауважує Наталія.

Після виклику швидкої хворого повторно шпиталізували. Стан погіршився, каже Наталя. А за день чоловік помер. Дружина волонтера каже, що лікарі не мали права його виписувати.

"Ми каталися, втрачали час. Лікарі знали, який в нього стан. І я вважаю, що вони не мали взагалі давати йому такий документ для підпису", – переконана дружина Віталія Панича.

Також читайте: Лікарям, які борються з коронавірусом, виплатили всі надбавки за квітень, - Степанов

Після трагічної звістки, Наталія Панич та волонтери приїхали до лікарні. І вже там з'ясували, що не можуть забрати тіло. Бо речі Віталія разом з усіма документами зникли.

"Синьої сумки з речами, паспорт, код, пенсійне свідоцтво, тобто взагалі нічого немає. Ну і немає 5 тисяч гривень і немає телефона. Нам спочатку категорично відмовили в тому, щоб дружина ознайомилася з медичними документами, з медичною карткою", – каже Валентина Варава.

Про померлого волонтера та крадіжку речей в лікарні публічно не говорять, посилаючись на таємницю персональних даних. Щопівгодини до інфекційки заїжджають швидкі. А санітарки та медсестри кажуть: лікаря, який відповідав за лікування, на місці немає.

Щоби з'ясувати всі обставини смерті, а також зрозуміти, як зникли його документи, родичі та волонтери викликали поліцію. Правоохоронці провели слідчі дії на території лікарні. Знайомі Віталія Панича кажуть, обурені недбалістю медиків. Тому хочуть надати трагедії публічного розголосу.

Автор: 

лікарня (1362) медицина (2127) смерть (6757) лікарі (1288) волонтери (1335) Панич Віталій (5)


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Топ коментарі
+46
Вот вам и "герои-медики". А на деле - просто черствые и мерзкие хапуги. Нет денег? Иди умирай!
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09.06.2020 13:13
+28
Лікарів посадити в тюрму і дати +300% терміну ув'язнення до найбільшого терміну який передбачений законом за зловживання службовим становищем! А взагалі то потрібен Воєнний стан щоб таких лікарів розстрілювати рішенням трибуналу!
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09.06.2020 13:09
+25
У нас уже и врачи начинают борзеть и в погоне за взятками забывать, для чего они нужны. Уголовную и материальную ответственность медиков за свои фейлы долго будем ждать?
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09.06.2020 13:14
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Лікарів посадити в тюрму і дати +300% терміну ув'язнення до найбільшого терміну який передбачений законом за зловживання службовим становищем! А взагалі то потрібен Воєнний стан щоб таких лікарів розстрілювати рішенням трибуналу!
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09.06.2020 13:09 Відповісти
Ганзюк теж вбили по-суті в лікарні. Але винен буде хто завгодно, тільки не лікарі. Там у них свого роду кругова порука. Приблизно як у суддів.
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09.06.2020 13:44 Відповісти
Катерину Гандзюк вбили менти та чиновники, які найняли вбивць і дали їм концентровану сірчану кіслоту для вбивства! А в лікарні робили все що могли і тато Катерини суперфахівець лікар і він був з Катериною і слідкував щоб все робили як треба. Тому дебільні казки про медиків і Гандзюк не потрібно розповідати, тут не лохи зібрались!
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09.06.2020 13:52 Відповісти
https://censor.net/ua/user/347491 Вы знаете примеры , чтобы врача посадили . Медицинская мафия круче мафии ментов .
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09.06.2020 13:44 Відповісти
Якщо прокурор буде нормальний в цій справі, то посадять пів лікарні!
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09.06.2020 13:49 Відповісти
Нічого не буде. Зберуть комісію з лікарів. Вони напишуть висновки, які і будуть основним документом в справі.
Едина можливість когось притягнути за кражу.
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09.06.2020 13:55 Відповісти
Коронарный тромбоз, слышали о таком? Гугл в помощь и не пишите ерунду.
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09.06.2020 15:19 Відповісти
Погуглил. Ничего не нашел о кражах денег и вещей коронарным тромбозом
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09.06.2020 18:00 Відповісти
ну-ну... и эти люди пугают меня коллапсом медицины...
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09.06.2020 13:11 Відповісти
Давайте переберёмся сюда.
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19.06.2020 11:22 Відповісти
Вот вам и "герои-медики". А на деле - просто черствые и мерзкие хапуги. Нет денег? Иди умирай!
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09.06.2020 13:13 Відповісти
...увы, люди нарвались на менеджеров по продажам медицинских услуг, а не на врачей...
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09.06.2020 13:14 Відповісти
Менеджеры по продаже себя так подло не ведут . Это совковые врачи с зарплатой 4000 грн искали , что украсть и как не лечить , в больницах платных где менеджеры лечение на уровне .
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09.06.2020 13:50 Відповісти
У нас уже и врачи начинают борзеть и в погоне за взятками забывать, для чего они нужны. Уголовную и материальную ответственность медиков за свои фейлы долго будем ждать?
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09.06.2020 13:14 Відповісти
в страну ничего не вкладывается, все свынярчуки-голобородьки, пришедшие во власть только грабят Украину, ее народ и ресурсы.. в этой богатейшей стране создали условия за последние 30 лет - самовыживания..
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09.06.2020 13:17 Відповісти
чому ніде не прозвучала назва медзакладу, фамілія заввідділу?
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09.06.2020 13:25 Відповісти
7 червня, у реанімації Київської міської клінічної лікарні №4 помер відомий волонтер Віталій Панич
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09.06.2020 13:29 Відповісти
А з чого він взагалі взяв, що місцеві лєпіли йому якось допомагатимуть?
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09.06.2020 13:37 Відповісти
Если бы какой-нибудь бедолага водитель автобуса отказал ему в льготе в 8 гривен, тут было бы 50 тысяч просмотров 800 комментариев, какой он враг народа, ватник, избить, убить, облить зеленкой. А тут убили, и 8 комментариев.
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09.06.2020 13:37 Відповісти
Какое скотское отношение. Врача под суд. Угробили человека. Не первое сообщение читаю. что признаки коронавируса есть, а тесты отрицательные. Заболевыаниек выявляется после. Таких врачей гнать из профессии надо.
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09.06.2020 13:44 Відповісти
головне щоб атстьогівалі на верх а людішкі дохнуть то таке...
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09.06.2020 13:44 Відповісти
Это преступление не должно остаться безнаказанным.
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09.06.2020 13:45 Відповісти
Это хорошо, что волонтеры подключились, знаю Валентину, та спуску не даст. А так, без поддержки известных людей, чего бы родня добилась?
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09.06.2020 13:59 Відповісти
У лікарнях та у лікарів свій погляд на життя та смерть...Там свій світ і у тому світі незаконні події у поліції - дитячі іграшки...Якщо вояки, поліціанти, прокурори та навіть судді потрапляють за грати більш меньш регулярно - то лікарів покарати дуже важко, а посадити - практично неможливо,хоч щоб вони не зробили. Профісійна підтримка на всіх ланках своїх колег вихована роками, починаючи з навчання, кругова порука на найвищому рівні. Медична клятва у ду....пі! Тіки гроші! Раніше, тепер та у майбутньому. Це клан недоторканих.
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09.06.2020 14:04 Відповісти
Лікуйся у ворожок.
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09.06.2020 14:29 Відповісти
Дивлячись яка ворожка і який лікар. Іноді між ними різниці немає, на жаль. Якось тиждень, як на роботу з дитиною ходили в дитячу поліклінніку. Спочатку лікар розповідала про алергію, потім про глисти, які потрібно виводити "правильними" маслами, а в кінці сказала що не знає, як лікувати алергію та ангіну одночасно. То ж, порекомендувала поїхати до "Івана Степановича", старого інфекціоніста в іншу лікарню. Карл, ми тиждень сиділи годинами в черзі до не рядового педіатра, а старий лікар подивився і спитав скільки часу ми вже хворіємо на КІР? Почувши історію він сказав: та можете вже йти додому малий вже не заразний. А ви нам тут про ворожок байки травите.
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09.06.2020 14:45 Відповісти
Це, так історії хвороби моєї родини. Можу ще, розповісти історій з власного досвіду чи досвіду близьких людей про мєнтів чи вчителів. Думаю у кожного найдуться гарні чи не дуже. Всі ми живемо тут і діяти маємо тут. За нас цього ніхто не зробить.
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09.06.2020 14:48 Відповісти
Лікарі, мєнти, вчителя, депутати всі ми кров від крові, плоть від плоті рідного народу. Які вже є, других не завезли. Приблизно так лікували мою матір в 93-му, казали що без операції за окрему винагороду "здохне на гіршку" (цитата лікаря), слава Богу мати й досі жива без операції. А мені три роки тому повезло попав до іншої лікарні і чудових лікарів без захмарних вимог.
Про що це я? Про те що, мінятися потрібно нам самим в першу чергу. По іншому нічого не зміниться. Бездушні корупціонери будуть давити нас в лікарнях, школах, судах.... Боротьба з "руSSким миром" не обмежується Кримом та Донбасом, від набагато ближче до кожного з нас в совкових традиціях функціонування суспільства. І боротьба з ним несе не менше смертей ніж на Сході.
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09.06.2020 14:08 Відповісти
Найдите силы. Подавайте в суд!!!
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09.06.2020 14:22 Відповісти
У нас мед.персонал привык выполнять хотелки олигархов и коррупционеров, которые подкрепляются деньгами.
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09.06.2020 15:00 Відповісти
Як і решта служб.
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09.06.2020 15:47 Відповісти
О, і ті хто голосує за гречку.
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09.06.2020 15:50 Відповісти
Зверніть увагу, як та тітка в "скафандрі" лізла руками до телевізійників, явно лякаючи їх зараженням. Як це пояснити? Напад, чи загроза здоров'ю?!
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09.06.2020 15:32 Відповісти
Канавалов в бєлих халатах (скафандрах) - всєх расстрелять!
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10.06.2020 21:10 Відповісти
Цирк безумия....
Если пациент отказывается выполнять прописанные процедуры - так нахрена ложиться в больницу? Учить врачей, как правильно?
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09.06.2020 16:10 Відповісти
Ст.34 "Основ законодавства України про охорону здоров'": Лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров'ю населення.
У відео мед.персонал реанімації виставлений в якості коновалів, які навмисно вбили хворого. Тільки от як цей хворий покинув територію лікарні, за яких обставин, що витворяли прикормлені "валантьори" у відділенні реанімації, котрі безсумнівно прийшли циганським табором під двері відділення, і вимагали негайно вилікувати пневмонію, самі робили призначення і казали що і коли капати - про це історія замовчує.
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10.06.2020 21:21 Відповісти
Є лікарі , які рятують воїнів на фронті або просто рятують життя без хабаря, а є такі яким очі засліпили гроші. Одним слава і честь, іншим ганьба і горіти в пеклі.
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09.06.2020 17:10 Відповісти
Допомагав людям а виставили Тварини,вибач брате!
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09.06.2020 18:00 Відповісти
Сразу лишать диплома таких врачей, а потом привлекать к уголовной ответствености!
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09.06.2020 22:34 Відповісти
Ничего родственники не докажут и пропавших вещей и воров не найдут. А безнаказанность порождает новые преступления. У нас, в Украине, это "классика жанра". А еще, сегодня посмотрела последний видосик с президентом Зеленским, где он говорил о желании заболеть этим проклятым вирусом. Это вообще отпад! Несчастная Украина.
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09.06.2020 22:54 Відповісти
Толще, Наточка, слой гвна!
""Мы катались, теряли время. Врачи знали, какое у него состояние. И я считаю, что они не должны были вообще давать ему такой документ для подписи", - убеждена жена Виталия Панича."
Т.е. он подписал бумагу об отказе от лечения и свалил. И умер дома. Проклятые врачи!
Далой прививки!
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11.06.2020 09:29 Відповісти
 
 