Дружина та активісти про смерть волонтера Панича: З реанімації виставили на вулицю, а коли приїхали за тілом, виявилося, що гроші і речі зникли. ВIДЕО

Температура під 39, жахливий головний біль, слабкість. З такими симптомами звернувся в швидку ще два тижні тому волонтер і колишній військовий Віталій Панич. Медики порадили лікуватися вдома. Однак через кілька днів йому стало гірше.

"У нього була операція з видалення однієї нирки. Ясна річ, що підозрювали коронавірус. Робили тести, тести були негативні", – каже волонтерка та голова правління ГО "Ініціатива+" Валентина Варава, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

Рідні волонтера все одно наполягли на шпиталізації, адже Віталію ставало дедалі гірше. Рентген виявив у чоловіка пневмонію, і його перевели до реанімації. Та через конфлікт із медиками лікування припинили, каже дружина Віталія.

"Він від деяких маніпуляцій відмовився. Напевно, що цим роздратував. Можливо, лікаря. Це спровокувало конфлікт, ввечері попросив розігріти елементарно їжу в мікрохвильовці, сказали, що це не для хворих мікрохвильовка", – розповідає дружина Віталія Панича Наталія.

Зі слів Наталії, після сварки чоловіка з лікарями, його з пневмонією без жодних документів виписали з лікарні.

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"Температури в нього не було. Пневмонія, ниркова недостатність, печінкова недостатність, лікар відмовився ставити йому крапельницю і просто відчинили двері з палати реанімації і виставили просто на вулицю, все - йдіть. Не давши ніякої ні виписки, нічого взагалі", – зауважує Наталія.

Після виклику швидкої хворого повторно шпиталізували. Стан погіршився, каже Наталя. А за день чоловік помер. Дружина волонтера каже, що лікарі не мали права його виписувати.

"Ми каталися, втрачали час. Лікарі знали, який в нього стан. І я вважаю, що вони не мали взагалі давати йому такий документ для підпису", – переконана дружина Віталія Панича.

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Після трагічної звістки, Наталія Панич та волонтери приїхали до лікарні. І вже там з'ясували, що не можуть забрати тіло. Бо речі Віталія разом з усіма документами зникли.

"Синьої сумки з речами, паспорт, код, пенсійне свідоцтво, тобто взагалі нічого немає. Ну і немає 5 тисяч гривень і немає телефона. Нам спочатку категорично відмовили в тому, щоб дружина ознайомилася з медичними документами, з медичною карткою", – каже Валентина Варава.

Про померлого волонтера та крадіжку речей в лікарні публічно не говорять, посилаючись на таємницю персональних даних. Щопівгодини до інфекційки заїжджають швидкі. А санітарки та медсестри кажуть: лікаря, який відповідав за лікування, на місці немає.

Щоби з'ясувати всі обставини смерті, а також зрозуміти, як зникли його документи, родичі та волонтери викликали поліцію. Правоохоронці провели слідчі дії на території лікарні. Знайомі Віталія Панича кажуть, обурені недбалістю медиків. Тому хочуть надати трагедії публічного розголосу.