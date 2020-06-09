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Найманці РФ протягом години випустили 55 мін зі 120-мм мінометів по захисниках Оріхового, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Від початку поточної доби, 9 червня, за наявною станом на 12:00 інформацією, на лінії бойового зіткнення зафіксовано 4 обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними Міноборони, ворог свідомо з опівночі до шостої ранку порушував режим тиші, застосовуючи, зокрема, важке озброєння.

Так, після 4:50 з окупованого н.п. Золоте-5 противник протягом години випустив по захисниках Оріхового 55 мін калібру 120 мм: "Цей мінометний обстріл російсько-окупаційні війська супроводжували щільним вогнем із протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів".

Крім того, як повідомили у відомстві, окупанти із гранатометів різних систем і стрілецького озброєння порушували режим тиші в районах н.п. Новолуганське, Мар'їнка та Шуми.

Також читайте: Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, ліквідовано трьох найманців РФ, - штаб

"Наші воїни вели адекватні оборонні дії з легкого піхотного озброєння. Зазначимо, що вогонь у відповідь підрозділи Об’єднаних сил ведуть впевнившись у відсутності в секторі цивільного населення.

Бойових втрат від початку поточної доби серед захисників України немає", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Міноборони (7406) обстріл (28672) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+5
"Наши воины осуществляли адекватные оборонительные действия из легкого пехотного вооружения." Сначала дайте определение слову адекватное - вполне, точно соответствующее, соразмерное, согласующееся, верное, тождественное. Т.е. ответ НЕ БЫЛ АДЕКВАТНЫМ. А вот если бы влупили по парашенцам аналогичным оружием, то тогда можно было сказать, что ответ адекватный. Хватит манипулировать словами и жизнями наших воинов.
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09.06.2020 14:06
+4
Наемники РФ в течение часа выпустили 55 мин из 120-мм минометов по защитникам Орехово, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6268
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09.06.2020 13:59
+4
Це сигнал до мЬІру.
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09.06.2020 14:00
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Наемники РФ в течение часа выпустили 55 мин из 120-мм минометов по защитникам Орехово, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6268
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09.06.2020 13:59 Відповісти
Де план Б? Де Воєнний стан?
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09.06.2020 15:07 Відповісти
Це сигнал до мЬІру.
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09.06.2020 14:00 Відповісти
Це піготовка до місцевих виборів!
Так, Ермак?
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09.06.2020 15:39 Відповісти
Западные толерасты озабочены другим и красят ногти в черный цвет. А наш идиотик еще дальше отведет войска.
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09.06.2020 14:06 Відповісти
"Наши воины осуществляли адекватные оборонительные действия из легкого пехотного вооружения." Сначала дайте определение слову адекватное - вполне, точно соответствующее, соразмерное, согласующееся, верное, тождественное. Т.е. ответ НЕ БЫЛ АДЕКВАТНЫМ. А вот если бы влупили по парашенцам аналогичным оружием, то тогда можно было сказать, что ответ адекватный. Хватит манипулировать словами и жизнями наших воинов.
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09.06.2020 14:06 Відповісти
ну тоді ЗСУ мали повне право вмантулити по ******** зі 120-мм мінеметів та навіть з сау 152 мм.
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09.06.2020 14:25 Відповісти
час давали адекватный огонь, а те продолжали стрелять????????? бред
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09.06.2020 14:43 Відповісти
Ну какой адекватный огонь наши могли дать из автоматов и пулеметов на минометный огонь врага который велся за 5-8км?
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09.06.2020 14:50 Відповісти
Почему Министерство обороны никогда не говорит правду, а именно, что населенный пункт Орехово- это именно место разведения, отвода наших защитников из Золотого, то баишь, вторая линия? Орехово находится к западу от Золотого за пару км. Теперь подонки стреляют по нашим воинам крупнокалиберными снарядами и летает это все над пресловутым Золотым
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09.06.2020 14:46 Відповісти
55 мин? Да ето уже полноценная война и артподотовка. Простоперестатьстрелять?
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09.06.2020 14:48 Відповісти
почему при Порошенко н.пункт Золотое был едва ли не самым спокойним на всей линии фронта. Вопрос риторический. А теперь только и слышно почти каждый день- Орехово, Орехово, Орехово... Ну плакать хочется от бессилия
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09.06.2020 14:51 Відповісти
 
 