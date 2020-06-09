Янукович - український Трамп? Як медійна п'ята колона Кремля відбілює "легітимного" через протести в США. ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує, як медійна п'ята колона переконує електорат у тому, що Трамп - це український Янукович, Майдан - це мародерство, а російські окупаційні війська - круті рятувальники.

Протести в США тривають, але з часом набувають дедалі більш мирного характеру. Водночас медведчуківські рупори російської пропаганди придумають нові способи, як використовувати ці мітинги для того, щоб хакнути мізки українців.

Отже, як телеканали Медведчука ставлять знак рівності між мародерами в США і протестувальниками в Україні, від яких в 2014-му не постраждала жодна вітрина в центрі Києва? Хто додумався використовувати американські бунти для відбілювання репутації Віктора Януковича? Як російські пропагандисти в Україні доводять, що Янукович - досі легітимний президент, а в 2014-му мав право розстрілювати євромайданівців? І чому насправді не варто сміятися з цього приводу?

Дивіться "Без цензури" – проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

Підписуйтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Нагадаємо, у США тривають протести у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда. Іноді акції переростають у сутички з поліцією. Протести охопили кілька десятків американських міст. У Вашингтоні і ще в 40 великих містах США запровадили комендантську годину.

Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив із промовою і сфотографувався з Біблією. У самому Білому домі заявили, що периметр був зачищений після кількох попереджень і лише тому, що протестувальники не дотримувалися встановленої у Вашингтоні комендантської години.

Раніше стало відомо, що Пентагон за наказом президента Дональда Трампа наказав армії приготувати військову поліцію для дислокації в Міннеаполіс для придушення протестів і заворушень.