Янукович - український Трамп? Як медійна п'ята колона Кремля відбілює "легітимного" через протести в США. ВIДЕО
У новому випуску "Без цензури" журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує, як медійна п'ята колона переконує електорат у тому, що Трамп - це український Янукович, Майдан - це мародерство, а російські окупаційні війська - круті рятувальники.
Протести в США тривають, але з часом набувають дедалі більш мирного характеру. Водночас медведчуківські рупори російської пропаганди придумають нові способи, як використовувати ці мітинги для того, щоб хакнути мізки українців.
Отже, як телеканали Медведчука ставлять знак рівності між мародерами в США і протестувальниками в Україні, від яких в 2014-му не постраждала жодна вітрина в центрі Києва? Хто додумався використовувати американські бунти для відбілювання репутації Віктора Януковича? Як російські пропагандисти в Україні доводять, що Янукович - досі легітимний президент, а в 2014-му мав право розстрілювати євромайданівців? І чому насправді не варто сміятися з цього приводу?
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Нагадаємо, у США тривають протести у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда. Іноді акції переростають у сутички з поліцією. Протести охопили кілька десятків американських міст. У Вашингтоні і ще в 40 великих містах США запровадили комендантську годину.
Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив із промовою і сфотографувався з Біблією. У самому Білому домі заявили, що периметр був зачищений після кількох попереджень і лише тому, що протестувальники не дотримувалися встановленої у Вашингтоні комендантської години.
Раніше стало відомо, що Пентагон за наказом президента Дональда Трампа наказав армії приготувати військову поліцію для дислокації в Міннеаполіс для придушення протестів і заворушень.
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Гриценко був в уряді прем'єра Януковича по квоті Ющенка. Йому тоді взагалі було на..ти на прем'єра. А прем'єру на нього. Ця вертикаль була під контролем АП, тому ніяких значних конфліктів там просто не могло бути. Який там "головний ворог" .
А на рахунок "кришталево-чистої" - усе має свою ціну. Скільки Онотолє заплатили за інформвійну проти "мародера" між 1 та 2 турами у 2019? Вот і здувся твій Онотолє.
Google сейчас, в качестве девиза, вывесил чёрную ленточку, и какой-то лозунг за "расовое равноправие".
Рептилоиды за последнее время свалили на нас: "глобальное потепление", аутистку Грету с кривыми зубами, затем макароно-вирус, и теперь вот - борьбу за равноправие чёрных уголовников с нормальными людьми.
Что у них ещё в запасе ? Там такие изобретатели сидят - Айзек Азимов и братья Стругацкие обзавидовались бы.
USA и Евросоюз, конечно же, останутся, вопрос из какого расового материала они будут состоять.
Западному миру нужен лидер. Нынешний курс себя действительно исчерпал; нужны методы принуждения в вопросах образования, воспитания и трудоустройства. Раса совершенно неважна. Важно с детства формировать систему ценностей, и не надеяться что социальные подачки решат столь сложные проблемы как вовлечение десятков миллионов людей в производительный труд.
Вот смотрите, это человек - таджик. Его предки жили по законам Корана, то есть застряв в безвременье на полторы тысячи лет. А он воспользовался даже минимальными возможностями - советским школьным образованием - чтобы стать профессионалом.
Это поразительная история; Вам понравится.
https://youtu.be/Yv_pJh9hKcA
А Абхазія і при СРСР проривала і не раз.
Це не в них щось пішло не так, це ви "ізверги" не дали бідним афроафриканцям жити у вас згідно своїм культурним традиціям .
Дива і на цей раз не було.
- О профессии не спрашиваю, - учтиво сказал Бендер, - но догадываюсь. Вероятно, что-нибудь интеллектуальное? Судимостей за этот год много?(с)
Янукович - это косноязычный урка.
1. Янукович и Трамп писали книги. Правда, у Трампа тиражи миллионы экземляров и там есть реально мысли самого Трампа; от книг енакиевского хряка мы знаем только про баснословные гонорары (Трампу и не снилось!).
2. Г-н Трамп не раз снимался в кино, пусть в эпизодических ролях, но часто в своих(!) отелях и в известных фильмах, енакиевский хряк снялся в "Прыжок на заре" ("Jump at the Dawn" - прыжки по пенькам) и "Человек дождя" с уклонением от падающего венка под ливнем.
3. Трамп объехал весь мир (как правило в своем шикарном самолете за сотни миллионов $) и везде его принимали как первое лицо, енакиевский хряк ездил в Японию на встречу с гейшей (все реальные лидеры не решились встречаться с уркой).
тут вислюк оманський КАЖДЫЙ день больше перлов выдает, чем янык - за всё время..
А теперішнє ЗЕЛЕНЕ ГІМНО - це як контрольний постріл у цей Майдан...
PS. Найбільше підхарює оце пафосне, порошенківське - НЕБЕСНА СОТНЯ...
Для мене вони ПРОСТО ХЛОПЦІ,ПРОСТО ПАТРІОТИ,ПРОСТО ВІРНІ СИНИ КРАЇНИ... які понад власне життя любили Україну... Такі жертовні люди були завжди...за часів козаччини, УНР чи визвольних змагань УПА... Тільки на таких людях Україна і трималася...
Майдан потребував нових лідерів і нових обличь, які б його очолили... Марно було очікувати, що ті промайданівські політики, які 30 років варилися в одному супі верховної ради з ригами, будуть приймати якісь кардинальні дії, щодо їх покарання...
Тому ж Порошенку, що важливіше? Той простий хлопець, який гинув на Майдані і якого він ніколи не знав...чи Медведчук і депутати риги, тобто його колишні сопартійці по СДПУо і партії регіонів? Тут чисто побутові речі...
Тому нажаль Майдан не міг перемогти...Ми стали свідками зливків, зрад і незрозумілих компромісів... Був прокурор Яременко з його готелями, був Махніцький,...Був Порошенко з Медведчуком... Що отримав в замін Порошенко за цю "послугу" від Путіна...можна тільки здогадуватися...
Як Майдан виник стихійно із людського гніву, так стихійно потрібно було Майдану знаходити тих, хто б його очолив...
Це велика помилка Майдану, що він не шукав власних лідерів, серед своїх, а довірився старим політикам.. За ці 30 років спільного проживання у верховній Раді вони там встигли всі перекумуватися, переженитися, пережинити дітей і онуків... Тому було марно очікувати, що хтось за вбивства буде покараний....
Одні почали індульгенції за готелі виписувати, інші почали йти на компроміси, розігрувати сценки для народу...
Оця тяга українця до вождизму "Ющенко, Ющенко" і "хто якщо не Порошенко, Тимошенко, чи Сидоренко" і погубила Майдан...
Тоді зупинились на Турчинові, який був активним учасником подій на Майдані.
Нам потрібен авторитет громадянської думки, у випадку Майдану, був потрібен авторитет думки Майдану...
От Зеленського всі знають, відома і популярна людина... І що з того? ДУРАЧЬОК ДУРАЧКОМ.... У Києві 3 млн. людей...багато невідомих професорів, академіків, заслужених юристів, економістів.... людейтдостойніших за цього блазня Бені...Але українець все рівно шукає ІМ'Я, навіть якщо за цим ІМЕНЕМ пустиша...або в даному випадку КЛОВУН І ЧЛЕНОГРАЙ НА ОЛІГАРХІЧНИХ КОРПОРАТИВАХ...
Козак Гаврилюк(нічого проти не маю, як людини)... Але цей фейковий персонаж спецом був введений у ВР цими старими політиками, щоб принизити Майдан, щоб показати хто стояв на Майдані, і що без нас(Порошенка, Тимошенко і Кулівлоб), країна попаде катастрофу....
До речі... Те що не зумів Майдан, АНТИМАЙДАН здійснив... Він втіхаря ввів в українську політику Зелінського, Медведчука, Розумова, Дубинського, Бужанських та інших українофобів... Так що АНТИМАЙДАН може святкувати поправу перемогу...
Я погоджуюсь на 200%.
Демократы готовы пойти на что угодно, чтобы свалить Трампа, а для России - чем больше бардака в "Западном Мире", тем лучше.
Статейка и видео - туфта.
А леся медведева - медведчуковская ************.