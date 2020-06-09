УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11075 відвідувачів онлайн
Новини Відео
7 975 90

Янукович - український Трамп? Як медійна п'ята колона Кремля відбілює "легітимного" через протести в США. ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує, як медійна п'ята колона переконує електорат у тому, що Трамп - це український Янукович, Майдан - це мародерство, а російські окупаційні війська - круті рятувальники.

Протести в США тривають, але з часом набувають дедалі більш мирного характеру. Водночас медведчуківські рупори російської пропаганди придумають нові способи, як використовувати ці мітинги для того, щоб хакнути мізки українців.

Отже, як телеканали Медведчука ставлять знак рівності між мародерами в США і протестувальниками в Україні, від яких в 2014-му не постраждала жодна вітрина в центрі Києва? Хто додумався використовувати американські бунти для відбілювання репутації Віктора Януковича? Як російські пропагандисти в Україні доводять, що Янукович - досі легітимний президент, а в 2014-му мав право розстрілювати євромайданівців? І чому насправді не варто сміятися з цього приводу?

Дивіться "Без цензури" – проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

Підписуйтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Нагадаємо, у США тривають протести у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда. Іноді акції переростають у сутички з поліцією. Протести охопили кілька десятків американських міст. У Вашингтоні і ще в 40 великих містах США запровадили комендантську годину.

Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив із промовою і сфотографувався з Біблією. У самому Білому домі заявили, що периметр був зачищений після кількох попереджень і лише тому, що протестувальники не дотримувалися встановленої у Вашингтоні комендантської години.

Раніше стало відомо, що Пентагон за наказом президента Дональда Трампа наказав армії приготувати військову поліцію для дислокації в Міннеаполіс для придушення протестів і заворушень. 

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) пропаганда (2808) протест (2398) ЗМІ (1363) США (23043) Янукович Віктор (10782) Данилюк-Ярмолаєва (362)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
В Киеве во времена Майдана , - Не Грабили магазины и супермаркеты Герег и не только. а в Донецке когда пришел русский мир , - Разграбили все что возможно и нет.в США пришел русский мир, - пускай подумают кого Впускают.
показати весь коментар
09.06.2020 15:47
+11
янукович це український злочинець і бандит і він буде засуджений і буде сидіти! Якщо Зеленський не зможе посадити януковича, це зробить наступна влада!
показати весь коментар
09.06.2020 15:38
+11
Трамп - американский националист.
Янукович - это косноязычный урка.
показати весь коментар
09.06.2020 15:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
янукович це український злочинець і бандит і він буде засуджений і буде сидіти! Якщо Зеленський не зможе посадити януковича, це зробить наступна влада!
показати весь коментар
09.06.2020 15:38 Відповісти
А міністром оборони при Януковичу був пан Гриценко, його поплічник .
показати весь коментар
09.06.2020 15:42 Відповісти
А міністром економіки... Навіть страшно подумати.
показати весь коментар
09.06.2020 15:44 Відповісти
Такі да, Порошенко міністром економіки.
показати весь коментар
09.06.2020 15:46 Відповісти
Гриценко був єдиним міністром в уряді януковича який публічно виступав і голосував проти рішень януковича і через це був головним ворогом януковича! Гриценка хотіли посадити коли янукович став Президентом, але не знайшли жодних порушень в його роботі. Гриценко це офіцер з кришталево чистою репутацією!
показати весь коментар
09.06.2020 16:17 Відповісти
Ігорьонь, попустись).
Гриценко був в уряді прем'єра Януковича по квоті Ющенка. Йому тоді взагалі було на..ти на прем'єра. А прем'єру на нього. Ця вертикаль була під контролем АП, тому ніяких значних конфліктів там просто не могло бути. Який там "головний ворог" .
А на рахунок "кришталево-чистої" - усе має свою ціну. Скільки Онотолє заплатили за інформвійну проти "мародера" між 1 та 2 турами у 2019? Вот і здувся твій Онотолє.
показати весь коментар
09.06.2020 16:29 Відповісти
порошенко це ворог, мародер та кримінальний елемент, щоб боротись проти порошенка не потрібні гроші! Навіть недолугий Зеленський кращий за старого обнальщика порошенка.
показати весь коментар
09.06.2020 17:05 Відповісти
Янукович - український Трамп? Як медійна п'ята колона Кремля відбілює "легітимного" через протести в США - Цензор.НЕТ 7416
показати весь коментар
09.06.2020 15:55 Відповісти
ну как "чего".. еще неделя-две, и 73% стадо будет с пеной у рта орать про "майданутых, чипирование, печеньки наколотые и проклятый Госдеп"... Точнее - УЖЕ орёт...
показати весь коментар
09.06.2020 16:10 Відповісти
Міністром оорони Гриценко був при Ющенку, а не при Януковичу, бо міністр оборони підпорядковується президенту, а не прем'єр-міністру.
показати весь коментар
09.06.2020 15:56 Відповісти
ЭТОГО МЕРТВЕНЧУКА уже давно янык дожидается !!!!! ничего осенью этот дохлый член-кум пуйла получит по заслугам !!!!!!
показати весь коментар
09.06.2020 15:45 Відповісти
злочинець або збоченець?
показати весь коментар
09.06.2020 16:11 Відповісти
Только вот до сих пор вопросик есть открытый , кто ему дал уйти с количеством равным двум большим забитыми под потолок комнатами баксов сотками ,позже вывезенными камазами, ну гдето 7млрд нала плюс куча антиквара и золота
показати весь коментар
09.06.2020 23:54 Відповісти
Фото убитого Джоджа Флойда, из-за которого весь сегодняшний сыр-бор. Опубликовано оно в твиттере фонда Барака Обамы, на аккаунте которого стоит пометка Твиттера "верифицировано"", то есть, не левый какой-то пранкер - ну понятно, президент-демократ, они же сейчас и педалируют нагнетание обстановки. Вот этот твит (с безобидным, в общем-то, содержанием):Проблема в том, что Флойда убили 25 мая, а твит от 17. Видимо, в фонде Барака Обамы уже точно знали, кого именно должны убить на днях, а потому и озаботились заранее символикой последующих мероприятий.
показати весь коментар
09.06.2020 15:39 Відповісти
Операция "несчастный задушенный Флойд" планировалась как минимум год, и на неё, очевидно, были потрачены гигантские ресурсы.
Google сейчас, в качестве девиза, вывесил чёрную ленточку, и какой-то лозунг за "расовое равноправие".
Рептилоиды за последнее время свалили на нас: "глобальное потепление", аутистку Грету с кривыми зубами, затем макароно-вирус, и теперь вот - борьбу за равноправие чёрных уголовников с нормальными людьми.
Что у них ещё в запасе ? Там такие изобретатели сидят - Айзек Азимов и братья Стругацкие обзавидовались бы.
показати весь коментар
09.06.2020 15:45 Відповісти
Вы не понимаете просто. Скучно жить в мире где все ровно и спокойно. Интереснее жить когда тяжело и трудно, а не легко и на изи. Вы ж когда в компьютерную игру на харде играете оно ж в сто крат приятнее Вот и в жизни нужен движ. Мародерства, возможность повесить парочку кацапов на березке, ну итд и тп
показати весь коментар
09.06.2020 15:49 Відповісти
Эти "игроки" уничтожают государства и разоряют целые народы. Черти их давно в аду заждались.
показати весь коментар
09.06.2020 15:54 Відповісти
Мені б ту Грету на город, слимаки задовбали, по 300 щт в день збираю, може їй відправляти?
показати весь коментар
09.06.2020 15:49 Відповісти
Oна из элитной семьи какой-то. Наверное, семья давно обнищала - не могут ей даже зубы выправить.
показати весь коментар
09.06.2020 15:51 Відповісти
Так хватит завидовать молодой успешной девушке, которая всего добилась в жизни сама (*это был сарказм*)
показати весь коментар
09.06.2020 15:53 Відповісти
Ага.
показати весь коментар
09.06.2020 15:54 Відповісти
грета - не дура, а всего лишь отрабатывает свою роль
показати весь коментар
09.06.2020 16:11 Відповісти
Сценарист, который написал ей роль, явно что-то курил забористое: она, оказыватся, умеет видеть углекислый газ !
показати весь коментар
09.06.2020 16:22 Відповісти
Слымаки или виноградные улитки?
показати весь коментар
09.06.2020 18:05 Відповісти
Возможно, Западная цивилизация переживает свой закат. А те процессы, что происходит это маркеры, я имею ввиду отказ и даже покаяние от завоеваний своих предков, признание однополых браков и т.д. Это все толерантно и красиво, но исключает фактор выживания.
USA и Евросоюз, конечно же, останутся, вопрос из какого расового материала они будут состоять.
показати весь коментар
09.06.2020 16:00 Відповісти
Хотите добрый совет ? Изучите опыт СССР. В его истории было несколько периодов; были и вполне приличные времена, типа НЭПа, или брежневской эпохи. Полторы сотни национальностей, совершенно разных и несовместимых, таки удалось привести к общему знаменателю: всеобщее среднее образование, бесплатное высшее; полное уничтожение таких заболеваний как оспа и тиф и т.д.
Западному миру нужен лидер. Нынешний курс себя действительно исчерпал; нужны методы принуждения в вопросах образования, воспитания и трудоустройства. Раса совершенно неважна. Важно с детства формировать систему ценностей, и не надеяться что социальные подачки решат столь сложные проблемы как вовлечение десятков миллионов людей в производительный труд.
Вот смотрите, это человек - таджик. Его предки жили по законам Корана, то есть застряв в безвременье на полторы тысячи лет. А он воспользовался даже минимальными возможностями - советским школьным образованием - чтобы стать профессионалом.
Это поразительная история; Вам понравится.
https://youtu.be/Yv_pJh9hKcA
показати весь коментар
09.06.2020 16:17 Відповісти
У совку це все ховалось і придушувалось. Як тільки пішло послаблення тиску так одразу виник і Карабах, і громадянська війна у Таджикістані. Ти ж напевно знаєш чому Назарбаєв переніс столицю в Астану? теж десятиліттями наривало.
А Абхазія і при СРСР проривала і не раз.
показати весь коментар
09.06.2020 16:41 Відповісти
выходит правы были кацапы: абама абезяна? А вообще белому человеку (человек, который создает благи, развивает науку и технику) становиться на колени перед какимето ниҐҐерам - это как-то не комильфо по-моему. Что от негров хорошего? Ну песни поют, да в баскетбол играют. все. больши ничего. Негры ученные только в фильмах
показати весь коментар
09.06.2020 15:45 Відповісти
Можна сперечатись, але після цього дурдому що чорні влаштували нема бажання.
показати весь коментар
09.06.2020 15:48 Відповісти
Ну, это не так. Есть например, нейрохирург Бен Карсон, министр в правительстве Трампа - талантливый человек.
показати весь коментар
09.06.2020 15:49 Відповісти
У нас в Австралии они работают. Правда, пытались тут тоже организовать банды ("беженцы" из Ю.Судана), но что-то у них пошло не так.
показати весь коментар
09.06.2020 15:55 Відповісти
Корупції на вас немає ).
Це не в них щось пішло не так, це ви "ізверги" не дали бідним афроафриканцям жити у вас згідно своїм культурним традиціям .
показати весь коментар
09.06.2020 16:20 Відповісти
У нас всё случается, как и в любой другой стране. Некоторое время полиция "не обращала внимания" на выходки чёрных банд. Правда, потом поступил приказ, по-видимому, и их начали арестовывать.
показати весь коментар
09.06.2020 16:25 Відповісти
На реакцію населення дивилися. А ви не виступили з гарячою підтримкою афроафриканських братів . Ще й мабудь якісь хвашистсько-расистські демарші були. Вот уряд і "поправ ліберальні цінності" афробратів).
показати весь коментар
09.06.2020 16:34 Відповісти
https://www.stopfake.org/ru/fejk-fond-obamy-opublikoval-foto-dzhordzha-flojda-v-tvittere-do-ego-smerti/

Дива і на цей раз не було.
показати весь коментар
09.06.2020 16:08 Відповісти
https://ghall.com.ua/2020/06/06/russkaya-vesna-v-ssha/ Русская весна в США. Как ведется гибридная война.
показати весь коментар
09.06.2020 15:40 Відповісти
А занят он, был преимущественно тем, что сидел в исправительных домах различных автономных республики областей.

- О профессии не спрашиваю, - учтиво сказал Бендер, - но догадываюсь. Вероятно, что-нибудь интеллектуальное? Судимостей за этот год много?(с)

показати весь коментар
09.06.2020 15:40 Відповісти
Трамп - американский националист.
Янукович - это косноязычный урка.
показати весь коментар
09.06.2020 15:40 Відповісти
Як не дивно, да. Трамп виявився більшим американцем ніж Обама.
показати весь коментар
09.06.2020 15:43 Відповісти
Есть между ними еще много сходства и различий:
1. Янукович и Трамп писали книги. Правда, у Трампа тиражи миллионы экземляров и там есть реально мысли самого Трампа; от книг енакиевского хряка мы знаем только про баснословные гонорары (Трампу и не снилось!).
2. Г-н Трамп не раз снимался в кино, пусть в эпизодических ролях, но часто в своих(!) отелях и в известных фильмах, енакиевский хряк снялся в "Прыжок на заре" ("Jump at the Dawn" - прыжки по пенькам) и "Человек дождя" с уклонением от падающего венка под ливнем.
3. Трамп объехал весь мир (как правило в своем шикарном самолете за сотни миллионов $) и везде его принимали как первое лицо, енакиевский хряк ездил в Японию на встречу с гейшей (все реальные лидеры не решились встречаться с уркой).
показати весь коментар
09.06.2020 16:09 Відповісти
Eсть у меня сильное сомнение что Янукович ("проффесор", да, с двумя "ф" и одним "с", это он лично так подписался однажды) сам написал свои "труды".
показати весь коментар
09.06.2020 16:20 Відповісти
а трамп - американский дваждынесудимый.
показати весь коментар
09.06.2020 15:44 Відповісти
В Киеве во времена Майдана , - Не Грабили магазины и супермаркеты Герег и не только. а в Донецке когда пришел русский мир , - Разграбили все что возможно и нет.в США пришел русский мир, - пускай подумают кого Впускают.
показати весь коментар
09.06.2020 15:47 Відповісти
Всё же один позитив у проффесора был.. Его перлы
показати весь коментар
09.06.2020 15:49 Відповісти
Янукович - український Трамп? Як медійна п'ята колона Кремля відбілює "легітимного" через протести в США - Цензор.НЕТ 6913
показати весь коментар
09.06.2020 16:03 Відповісти
ха.. 4-5 перлов за 4 года..
тут вислюк оманський КАЖДЫЙ день больше перлов выдает, чем янык - за всё время..
показати весь коментар
09.06.2020 16:13 Відповісти
порівняли прутень з пальцем))
показати весь коментар
09.06.2020 15:51 Відповісти
Тому що Порошенко злив Майдан(це Порох вернув Медведчука у політику)... Хоча до цього зливу долучилася вся постмайданівська влада, в тому числі і Свобода з їх Махніцьким
А теперішнє ЗЕЛЕНЕ ГІМНО - це як контрольний постріл у цей Майдан...

PS. Найбільше підхарює оце пафосне, порошенківське - НЕБЕСНА СОТНЯ...
Для мене вони ПРОСТО ХЛОПЦІ,ПРОСТО ПАТРІОТИ,ПРОСТО ВІРНІ СИНИ КРАЇНИ... які понад власне життя любили Україну... Такі жертовні люди були завжди...за часів козаччини, УНР чи визвольних змагань УПА... Тільки на таких людях Україна і трималася...
показати весь коментар
09.06.2020 15:56 Відповісти
А хто не зливав Майдан? Хто достойний?
показати весь коментар
09.06.2020 16:11 Відповісти
Історія не злиє Майдан... Людська пам'ять... Як не злила події ПРАЖСЬКОЇ ВЕСНИ у чехів, чи січневі події у Вільнюсі у литовців...В це щиро вірю і в це надіюся...

Майдан потребував нових лідерів і нових обличь, які б його очолили... Марно було очікувати, що ті промайданівські політики, які 30 років варилися в одному супі верховної ради з ригами, будуть приймати якісь кардинальні дії, щодо їх покарання...
Тому ж Порошенку, що важливіше? Той простий хлопець, який гинув на Майдані і якого він ніколи не знав...чи Медведчук і депутати риги, тобто його колишні сопартійці по СДПУо і партії регіонів? Тут чисто побутові речі...
Тому нажаль Майдан не міг перемогти...Ми стали свідками зливків, зрад і незрозумілих компромісів... Був прокурор Яременко з його готелями, був Махніцький,...Був Порошенко з Медведчуком... Що отримав в замін Порошенко за цю "послугу" від Путіна...можна тільки здогадуватися...
показати весь коментар
09.06.2020 16:40 Відповісти
Тобто достойних в політичній, партійній тусовці немає взагалі?
показати весь коментар
09.06.2020 16:45 Відповісти
Найдостойнішими були би ті, хто загинув на Майдані і на війні...

Як Майдан виник стихійно із людського гніву, так стихійно потрібно було Майдану знаходити тих, хто б його очолив...
Це велика помилка Майдану, що він не шукав власних лідерів, серед своїх, а довірився старим політикам.. За ці 30 років спільного проживання у верховній Раді вони там встигли всі перекумуватися, переженитися, пережинити дітей і онуків... Тому було марно очікувати, що хтось за вбивства буде покараний....
Одні почали індульгенції за готелі виписувати, інші почали йти на компроміси, розігрувати сценки для народу...
показати весь коментар
09.06.2020 17:01 Відповісти
Наприклад хто з Майдану міг би достойно керувати країною в стані війни, без армії та пустою казною?
показати весь коментар
09.06.2020 17:05 Відповісти
На Майдан виходило 1-1.5 млн. народу... Невже серед цієї купи людей, не найшлося з 10 нових і розумних, які б його очолили?...Невже Майдан не міг згенерувати тих, які б справилися і з війною, і з країною, і з казною....

Оця тяга українця до вождизму "Ющенко, Ющенко" і "хто якщо не Порошенко, Тимошенко, чи Сидоренко" і погубила Майдан...
показати весь коментар
09.06.2020 17:28 Відповісти
Бачите, навіть Ви не можете назвати жодного прізвища, а в умовах початку окупації як можна було ставити на посаду глави держави абсолютно невідому загалу людину?
Тоді зупинились на Турчинові, який був активним учасником подій на Майдані.
показати весь коментар
09.06.2020 17:34 Відповісти
Для чого прізвища? Для чого вам цей Вождизм? Ми не Росія,щоб шукати свого ПУТІНА...або хто як не Путін?
Нам потрібен авторитет громадянської думки, у випадку Майдану, був потрібен авторитет думки Майдану...
От Зеленського всі знають, відома і популярна людина... І що з того? ДУРАЧЬОК ДУРАЧКОМ.... У Києві 3 млн. людей...багато невідомих професорів, академіків, заслужених юристів, економістів.... людейтдостойніших за цього блазня Бені...Але українець все рівно шукає ІМ'Я, навіть якщо за цим ІМЕНЕМ пустиша...або в даному випадку КЛОВУН І ЧЛЕНОГРАЙ НА ОЛІГАРХІЧНИХ КОРПОРАТИВАХ...
показати весь коментар
09.06.2020 18:02 Відповісти
На мій погляд головна причина поразки Майдану...... Що йому не вдалося згенерувати достатньо активних і дієвих активістів Майдану, а потім їх ввести в українську політику...так щоб вони повністю перекрили стару генерацію політиків...

Козак Гаврилюк(нічого проти не маю, як людини)... Але цей фейковий персонаж спецом був введений у ВР цими старими політиками, щоб принизити Майдан, щоб показати хто стояв на Майдані, і що без нас(Порошенка, Тимошенко і Кулівлоб), країна попаде катастрофу....
До речі... Те що не зумів Майдан, АНТИМАЙДАН здійснив... Він втіхаря ввів в українську політику Зелінського, Медведчука, Розумова, Дубинського, Бужанських та інших українофобів... Так що АНТИМАЙДАН може святкувати поправу перемогу...
показати весь коментар
09.06.2020 18:24 Відповісти
Ви можете сперечатися, але ВЛАДА ЗЕЛЕНИХ десь на 70% креатура АНТИМАЙДАНУ!!! По крайній мірі, Зелебоби є носіями тих же ідей, які були притаманні антимайданівцями...
показати весь коментар
09.06.2020 18:27 Відповісти
Та яке там сперечатись?
Я погоджуюсь на 200%.
показати весь коментар
09.06.2020 19:14 Відповісти
Та да! Деякі і Зеленського з Рейганом порівнювали!))))
показати весь коментар
09.06.2020 15:57 Відповісти
Разница как разведчик и шпион
показати весь коментар
09.06.2020 15:59 Відповісти
Вообще ничего общего, начиная от примазавшихся к протестам в США гопников-мародёров, и заканчивая системой управления правоохранительными органами - в США полиция подчиняется мэрии, а нацгвардия - это резервисты, подчиняющиеся губернатору штата, и обвинять президента Штатов в том, что в результате действий полицейского погиб человек, по-моему как минимум странно.
Демократы готовы пойти на что угодно, чтобы свалить Трампа, а для России - чем больше бардака в "Западном Мире", тем лучше.
показати весь коментар
09.06.2020 16:04 Відповісти
Погоджуюсь і додам, що не тільки і не стільки там були «гопники мародери». Погроми спровокувала терористична організація під захистом демократів Антіфа. Ким ця організація фінансується поки зо загадка.
показати весь коментар
09.06.2020 16:30 Відповісти
Там не только антифа. Анархисты, blm, и даже, шоб ты не сомневался, "африканская народная рабочая партия америки". И таки да, все эти шайки должны быть признаны тер.организациями.
показати весь коментар
09.06.2020 17:38 Відповісти
Как же цензор пропагандирует демократов США, вот мрази.
показати весь коментар
09.06.2020 16:21 Відповісти
соросовские шохи
показати весь коментар
09.06.2020 16:28 Відповісти
А шо, Трамп тоже дважды не судимый?
показати весь коментар
09.06.2020 16:24 Відповісти
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и члены Конгресса от демократов почтили память афроамериканца Джорджа Флойда в Зале Эмансипации в Центре для посетителей Капитолия в Вашингтоне. Они простояли на одном колене 8 минут 46 секунд - столько полицейский придавливал коленом шею Флойда.

Янукович - український Трамп? Як медійна п'ята колона Кремля відбілює "легітимного" через протести в США - Цензор.НЕТ 5841
показати весь коментар
09.06.2020 16:41 Відповісти
Ось так і народжувались міфи про зой космодемянських !
показати весь коментар
09.06.2020 17:55 Відповісти
Когда американский Трамп, станет соседом украинского "трампа", тогда и будем сравнивать!!! =))
показати весь коментар
09.06.2020 17:56 Відповісти
PS: Кацапский "трамп", моржовая ... , на Украину не рассчитывай, даже на Донецьк или Луганськ!
показати весь коментар
09.06.2020 18:03 Відповісти
да не, это яноковоще -украинский Эйнштейн
показати весь коментар
09.06.2020 18:23 Відповісти
Так, звичайно, Трамп - американський Янукович і обидва агенти кремля!
показати весь коментар
09.06.2020 19:38 Відповісти
Майдан-не Мародер,а Трамп-не Януковощ.
показати весь коментар
09.06.2020 21:42 Відповісти
Да... если сравнить Марину Данилюк-Ярмолаеву и Алесю Медведеву... то сразу станет понятно кто на стороне зла, а кто на стороне добра.
показати весь коментар
09.06.2020 23:47 Відповісти
Если Медведева выглядит как ангел, то вторая выглядит ну... не буду уточнять.
показати весь коментар
09.06.2020 23:50 Відповісти
Ну и подписчиков. У Марины 15 тыс, у Алеси 400 тыс.
показати весь коментар
09.06.2020 23:54 Відповісти
Со старта контрольный в козлячью морду: россия(параша) развалится и будет уничтожена, путина повесят, кацапы(моксели) станут рабами китайцев и горцев. Подонки типа медведчука, портнова, шария будут сидеть в тюрьме на бутылке, все верно?
показати весь коментар
10.06.2020 10:09 Відповісти
Трамп - молодчина.
Статейка и видео - туфта.
показати весь коментар
10.06.2020 02:51 Відповісти
Спасибо Цензору за регулярную публикацию разоблачительных материалов украинских журнлатистов: Марины Данилюк-Ярмолаевой и Богдана Буткевича. Это важно для граждан понимать все тонкости и особенности ведения вражеской (кацапской) информационной пропаганды в Украине. Медведчук - такой же подонок, черт и враг Украины как и путин. Кстати несколько дней назад на россии возбудили ряд уголовных дел против зятя медведчука - Андрея Рюмина, его обвиняет в хищении и воровстве более 1 млрд. рублей.

А леся медведева - медведчуковская ************.
показати весь коментар
10.06.2020 10:17 Відповісти
Нет у Украины никаких Трампов. Есть просто олигархи-казнокрады без морали и совести. Сивые, кудрявые, рыжие, всех мастей
показати весь коментар
10.06.2020 15:55 Відповісти
 
 