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Новини Відео Убивство Віталія Олешка
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Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) оголосили голодування і пікетують Офіс президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Товариші загиблого провели пікет біля будівлі Офісу генерального прокурора, а пізніше перемістилися під Офіс президента. Вони вимагають відправити у СІЗО чотирьох підозрюваних у вбивстві, яких нещодавно відпустили під домашній арешт.

До акції приєдналися кілька десятків осіб. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

"Наша найголовніша мета — відправити вбивць в СІЗО. А також розібратися з бердянською колегією суддів — чому вони ухвалили таке рішення. Зміна запобіжного заходу на домашній арешт не має можливості на апеляцію. Решта ж, хто залишився в СІЗО, це право зберегли. Це абсурд", — заявив побратим вбитого Олешка Антон Пшеничний.

Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) оголосили голодування і пікетують Офіс президента 01Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) оголосили голодування і пікетують Офіс президента 02

Активісти заявили, планують лишатися що під Офісом президента допоки не повернуть до СІЗО чотирьох обвинувачених.

За даними бердянського видання "Город", четверо учасників акції оголосили безстрокове голодування.

Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) оголосили голодування і пікетують Офіс президента 03
Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) оголосили голодування і пікетують Офіс президента 04

Одночасно з акцією в Києві пікет з вимогою повернути обвинувачених у вбивстві Олешка в СІЗО відбувся в Запоріжжі, повідомляє "Укрінформ".

"Наші побратими сьогодні почали безстрокову акцію в Києві біля стін ГПУ. Ми вийшли на місцях, щоб підтримати і заявити, що ми не згодні з тим рішенням, яке виніс Бердянський суд", - розповіла волонтерка батальйону "Донбас" Стела Орел.

Учасники акції заявили, що готові проводити акції до того часу, поки обвинувачені в убивстві не повернуться в СІЗО.

Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) оголосили голодування і пікетують Офіс президента 05Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) оголосили голодування і пікетують Офіс президента 06Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) оголосили голодування і пікетують Офіс президента 07

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.

У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного в організації вбивства Олешка (Сармата) Сігіду залишили під вартою на місяць

Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка об'єднали ще з одню - розбійним нападом на сім'ю Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ньому підозрюваними проходять чотири людини з так званої групи Віктора Власюка - передбачуваний організатор вбивства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смирнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

Поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі про вбивство учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешко (Сармата). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентірова. Обидва на допит не з'явилися, їх викликали повторно.

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Наприкінці липня 2019 року справу щодо ймовірних виконавців та організаторів вбивства Сармата передали в суд. На лаві підсудних - підозрювані в скоєнні вбивства Артем Матюшин, Микола Ломако, Олександр Обухов і Максим Владимиренко, ймовірні організатори Михайло Сігіда, Євген Бродський і Віктор Власюк, а також фігуранти справи про розбійний напад у Дніпрі Денис Зеленкін, Тарас Мовчан, Сергій Смирнов і Руслан Кузнєцов.

Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) оголосили голодування і пікетують Офіс президента 08

Двоє суддів заявили про самовідвід.

У серпні 2019 року ДБР відкрило справу за фактом можливого приховання поліцейськими інформації про підготовку вбивства Сармата.

29 травня 2020 року суд відпустив під домашніх арешт чотирьох обвинувачених - Михайла Сігіду, Миколу Ломака, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова.

Автор: 

голодування (426) пікет (322) протест (2398) Олешко Віталій (80)


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Топ коментарі
+13
Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) объявили голодовку и пикетируют Офис Президента - Цензор.НЕТ 1675
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09.06.2020 16:40
+13
Ты откуда упал, защитник плесени?. Президент уже достаточно показал как он относится к закону. От оскорбления в адрес мэра Черкасс до выступлений по делу Шеремета
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09.06.2020 16:41
+10
Вот так надо отстаивать справедливость для каждого патриота, каждого участника АТО.
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09.06.2020 16:31
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Вот так надо отстаивать справедливость для каждого патриота, каждого участника АТО.
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09.06.2020 16:31 Відповісти
Убийца Сармата тоже участники АТО.
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09.06.2020 16:36 Відповісти
и что ?

не таких ли "участников АТО"-убийц участников АТО справедливо (!!!) сажал Порох ?
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09.06.2020 16:57 Відповісти
В 2014-ом надо было с судьями решать. А сейчас уже поздно
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09.06.2020 17:23 Відповісти
Та ніколи не піздно
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09.06.2020 17:50 Відповісти
а те, что его убили по вашей логике не патриоты? Они тоже атошники
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09.06.2020 18:21 Відповісти
Ну и шли бы к судье что отпустил под домашний арест, или они хотят чтоб президент нарушая закон отдавал приказы судам.
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09.06.2020 16:35 Відповісти
Ты откуда упал, защитник плесени?. Президент уже достаточно показал как он относится к закону. От оскорбления в адрес мэра Черкасс до выступлений по делу Шеремета
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09.06.2020 16:41 Відповісти
Одно дело слова а другое отдавать приказы судам.
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09.06.2020 16:43 Відповісти
Это ты здесь можешь сколько угодно языком чесать и бить себя копытом в грудь. И то в рамках правил "форума". А президент должен отвечать за каждое свое слово, а не му-звонить.
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09.06.2020 16:50 Відповісти
Ватный длбб,а кто *назначил* убийц Шеремета ,а какая глядь постоянно требует от генпрокурора сажать Порошенко?
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09.06.2020 17:14 Відповісти
На камеру отдавал приказы руководству банка. Уже можно сажать.
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09.06.2020 18:03 Відповісти
Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) объявили голодовку и пикетируют Офис Президента - Цензор.НЕТ 1675
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09.06.2020 16:40 Відповісти
Куди вони з песиком вернуться?..
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09.06.2020 17:14 Відповісти
в будку
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09.06.2020 18:22 Відповісти
Ребята, эта клоунская банда слов не понимает...
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09.06.2020 16:50 Відповісти
Та навіщо голодування !? ...Ставте намети ..починайте пікет а там .......!
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09.06.2020 17:28 Відповісти
Навіщо пікет? На коліна і щоб берці атовців цілували
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09.06.2020 17:49 Відповісти
Владі зараз не до Сармата . Вони переслідують Порошенка , Стерненка , учасників ООС та Майдану , волонтерів та добровольців . У них гостра нехватка кадрів , катастрофічно не вистарчає людей .
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09.06.2020 17:38 Відповісти
Я вибачаюсь, але ставити хряка мародера в один ряд з іншими, якось вже непристойно
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09.06.2020 18:23 Відповісти
Щось таке відчуття, що Бердянську колегію суддів може замінити суддя Лінч.

P.S. Чи то Врадієвку з суддею Зубковим забули? І телевізор не дивиться Бердянська колегія суддів. Ну, поставлять же на коліна, як у США
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09.06.2020 17:45 Відповісти
Зеленая слизь аж из портков с онучами выпрыгивает шоб довести до ситуации, в которой они могут заверещать "***** введи, *****, спаси".
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09.06.2020 18:05 Відповісти
Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) оголосили голодування і пікетують Офіс президента - Цензор.НЕТ 9022
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09.06.2020 18:08 Відповісти
Дежавю, колись лігітьомний теж не помічав беззаконня, був засліплений рейтингами, які йому малювало оточення, особливо було цікаве перед самим Майданом, число людей готових вийти на поротести - 10 %, що з цього вийшло всі пам'ятають, мабуть..
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09.06.2020 18:19 Відповісти
Це не судді, а якась банда в суддівських мантіях!
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09.06.2020 22:01 Відповісти
Російські окупанти і їх посібники зайняли в Україні посаду суддів, прокурорів, президента...
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09.06.2020 22:01 Відповісти
Російські окупанти і їх посібники зайняли в Україні посаду суддів, прокурорів, президента...
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09.06.2020 22:04 Відповісти
 
 