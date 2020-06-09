Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) оголосили голодування і пікетують Офіс президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Товариші загиблого провели пікет біля будівлі Офісу генерального прокурора, а пізніше перемістилися під Офіс президента. Вони вимагають відправити у СІЗО чотирьох підозрюваних у вбивстві, яких нещодавно відпустили під домашній арешт.

До акції приєдналися кілька десятків осіб. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

"Наша найголовніша мета — відправити вбивць в СІЗО. А також розібратися з бердянською колегією суддів — чому вони ухвалили таке рішення. Зміна запобіжного заходу на домашній арешт не має можливості на апеляцію. Решта ж, хто залишився в СІЗО, це право зберегли. Це абсурд", — заявив побратим вбитого Олешка Антон Пшеничний.

Активісти заявили, планують лишатися що під Офісом президента допоки не повернуть до СІЗО чотирьох обвинувачених.

За даними бердянського видання "Город", четверо учасників акції оголосили безстрокове голодування.





Одночасно з акцією в Києві пікет з вимогою повернути обвинувачених у вбивстві Олешка в СІЗО відбувся в Запоріжжі, повідомляє "Укрінформ".

"Наші побратими сьогодні почали безстрокову акцію в Києві біля стін ГПУ. Ми вийшли на місцях, щоб підтримати і заявити, що ми не згодні з тим рішенням, яке виніс Бердянський суд", - розповіла волонтерка батальйону "Донбас" Стела Орел.

Учасники акції заявили, що готові проводити акції до того часу, поки обвинувачені в убивстві не повернуться в СІЗО.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.



У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

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Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка об'єднали ще з одню - розбійним нападом на сім'ю Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ньому підозрюваними проходять чотири людини з так званої групи Віктора Власюка - передбачуваний організатор вбивства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смирнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

Поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі про вбивство учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешко (Сармата). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентірова. Обидва на допит не з'явилися, їх викликали повторно.

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Наприкінці липня 2019 року справу щодо ймовірних виконавців та організаторів вбивства Сармата передали в суд. На лаві підсудних - підозрювані в скоєнні вбивства Артем Матюшин, Микола Ломако, Олександр Обухов і Максим Владимиренко, ймовірні організатори Михайло Сігіда, Євген Бродський і Віктор Власюк, а також фігуранти справи про розбійний напад у Дніпрі Денис Зеленкін, Тарас Мовчан, Сергій Смирнов і Руслан Кузнєцов.

Двоє суддів заявили про самовідвід.

У серпні 2019 року ДБР відкрило справу за фактом можливого приховання поліцейськими інформації про підготовку вбивства Сармата.

29 травня 2020 року суд відпустив під домашніх арешт чотирьох обвинувачених - Михайла Сігіду, Миколу Ломака, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова.