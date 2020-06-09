Наркотики, секс без згоди, збочення і знущання: найближчі експомічники "апостола" Мунтяна й актора "Слуги народу" про його "таїландські проповіді". ВIДЕО
Керівника церкви "Відродження" та актора серіалу "Слуга народу-2" Володимира Мунтяна звинувачують у збоченнях, вживанні наркотиків і знущаннях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про "духовні діяння" Мунтяна йдеться в сюжеті програми "ТСН. Тиждень".
Колишній засуджений за шахрайство Володимир Мірчавич Мунтян відсидів три роки у спецколонії Кривого Рогу. Спочатку втерся в довіру до церкви євангельських християн, але ті його вигнали за тотальні порушення. Тоді він створив власну церкву, назвав себе тринадцятим апостолом і взявся зцілювати невиліковні хвороби, регулярно виганяти бісів і руйнувати родові прокляття.
За 7 років він створив потужний концерн для викачування грошей зі своїх адептів. А ті, в очікуванні обіцяного дива, продавали власні квартири, коштовності, автомобілі.
У 2017 році засновник центру "Відродження" Володимир Мунтян знявся в популярному серіалі "Слуга народу-2" виробництва студії "Квартал 95", засновником якої є чинний президент України Володимир Зеленський. Його персонаж у 20 серії балотується в президенти під слоганом "Мойсей вивів вас із Єгипту за 40 років - я виведу вас швидше".
Останні 5 місяців пастор проповідував з Таїланду. На чотири вілли, які він там придбав, псевдоапостол звозив своє найближче оточення. В основному це жінки.
"Не було жодного члена в команді, якого він не бив хоча б один раз. Всі в це потрапляли. Неначе черга була, хто наступний. І ось настав мій час... Це тривало впродовж кількох годин. Примушував мене у чомусь зізнаватися. Змушував писати якісь пояснювальні записки. Водночас продовжував мене бити. Враховуючи, що у мене волосся світле, у мене все волосся було в крові. Він пошкодив мені лікоть, руки. Не замислювався, куди бив і що робив. Потім він почав бити інших членів команди по черзі. Було багато людей, які були свідками всього цього", - розповіла колишня бухгалтерка церкви "Відродження" Ліна Слободенюк.
Помічниця Мунтяна Анна Бесонова повідомила, що в 2018 році він почав вживати кокаїн. Також вона розповіла, що він побив її через прохання перестати вживати наркотики, до цього звинувативши її в крадіжці грошей.
"Всім іншим він говорив: "Коли я б'ю когось, ви маєте стояти і дивитися". Тобто це маньячелло ще той. Він живився цим страхом людей. Скільки разів він мені говорив: "Ось я буду бити твою дружину, а ти будеш стояти і дивитися", - розповів колишній помічник Мунтяна Павло Радіонов.
Дружина Радіонова Аліна очолювала телеканал церкви "Відродження" і була особистим перекладачем Мунтяна. За словами жінки, оргії на віллах пастора були звичною справою, а одного разу і її змусили в них брати участь.
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А то у нас звикли впороти дурню, а тоді шукати винних у своїх проблемах і заморочках.
Причому жоден дебіл визнавати, що він дебіл, не збирається (хоча правда мусить залишатися правдою). Вони вважають, що в них =ума палата=. І слухати ж нікого не хочуть.
А тоді - =памаґітє= ... =пажалєйтє= ...
а може навіть орден
добре, що я й першого слугу не дивився
Паства - душевнобольные.
А если без иронии, мне кажется, что эти ущербные, которые многие годы жировали защёт ипанутых, так и не поняли, что они являются непосредственными участниками преступной группировки.
Стандартний, рядовий слуга.....
Это каким нужно быть долбо#бом, что бы связатьсяс сектой наркомана и ублюдка-извращенца Мунтяна? Вам мало было "Посольства Божьего" и Сандея Аделаджи?, "Белого Братства",Марии деви христос, Кашперовского и тому подобных мразей? Ничему люди не учатся - хотят чтобы их "разводили и доили". Все эти секты существуют только потому, что их "покрывает" кто-то из власти. Например Сандея покрывал мэр Черновецкий, Мунтяна "покрывают" Аваков и Трофимов.
Мунтяна и его секту закрыть на раз-два, только он бабло заносит...))
А еще он снялся в Слуге - я не удивлен, все гавно притягивается
Дурдоми внаслідок реФФорми імені супрун позакривають. Звикаймо, колеги. Тепер доброї влади вже не буде.
Крапка. Кінець лекції.
А десь через 2 місяці хлопець та дівчина ліпили на двері будинків афіші чергового шоу. Нагнав їх, вони ще й огризалися. Зомбі. Не полінувався, поздирав афіші з дверей кількох прилеглих будинків. Здається то була осінь 2013 року.
Якщо лекції чи "тренінги" передбачають типу "посиденьки за чаєм" або щось на кшталт "семінарів" і "тім-білдінгів" то будьте певні, там пастві підмішують легку наркоту. Мій колишній директор потратив у тенета тренінку "Крок у майбутнє" і ... у нього проявилася латентна паранойя, яка була в зародку з дитинства. Ми, співробітники фірми, запросили до офісу інкогніто дуже крутого психіатра і він сказав "або вчіть марсіянську мову, або шукайте іншу роботу". Оскільки директор згодом почав "крисятничати", ми його "заклали" Раді Засновників і його миттєво вигнали з вовчим квитком. Фірма була врятована.