Наркотики, секс без згоди, збочення і знущання: найближчі експомічники "апостола" Мунтяна й актора "Слуги народу" про його "таїландські проповіді". ВIДЕО

Керівника церкви "Відродження" та актора серіалу "Слуга народу-2" Володимира Мунтяна звинувачують у збоченнях, вживанні наркотиків і знущаннях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про "духовні діяння" Мунтяна йдеться в сюжеті програми "ТСН. Тиждень".

Колишній засуджений за шахрайство Володимир Мірчавич Мунтян відсидів три роки у спецколонії Кривого Рогу. Спочатку втерся в довіру до церкви євангельських християн, але ті його вигнали за тотальні порушення. Тоді він створив власну церкву, назвав себе тринадцятим апостолом і взявся зцілювати невиліковні хвороби, регулярно виганяти бісів і руйнувати родові прокляття.

За 7 років він створив потужний концерн для викачування грошей зі своїх адептів. А ті, в очікуванні обіцяного дива, продавали власні квартири, коштовності, автомобілі.

У 2017 році засновник центру "Відродження" Володимир Мунтян знявся в популярному серіалі "Слуга народу-2" виробництва студії "Квартал 95", засновником якої є чинний президент України Володимир Зеленський. Його персонаж у 20 серії балотується в президенти під слоганом "Мойсей вивів вас із Єгипту за 40 років - я виведу вас швидше".

Останні 5 місяців пастор проповідував з Таїланду. На чотири вілли, які він там придбав, псевдоапостол звозив своє найближче оточення. В основному це жінки.

"Не було жодного члена в команді, якого він не бив хоча б один раз. Всі в це потрапляли. Неначе черга була, хто наступний. І ось настав мій час... Це тривало впродовж кількох годин. Примушував мене у чомусь зізнаватися. Змушував писати якісь пояснювальні записки. Водночас продовжував мене бити. Враховуючи, що у мене волосся світле, у мене все волосся було в крові. Він пошкодив мені лікоть, руки. Не замислювався, куди бив і що робив. Потім він почав бити інших членів команди по черзі. Було багато людей, які були свідками всього цього", - розповіла колишня бухгалтерка церкви "Відродження" Ліна Слободенюк.

Помічниця Мунтяна Анна Бесонова повідомила, що в 2018 році він почав вживати кокаїн. Також вона розповіла, що він побив її через прохання перестати вживати наркотики, до цього звинувативши її в крадіжці грошей.

"Всім іншим він говорив: "Коли я б'ю когось, ви маєте стояти і дивитися". Тобто це маньячелло ще той. Він живився цим страхом людей. Скільки разів він мені говорив: "Ось я буду бити твою дружину, а ти будеш стояти і дивитися", - розповів колишній помічник Мунтяна Павло Радіонов.

Дружина Радіонова Аліна очолювала телеканал церкви "Відродження" і була особистим перекладачем Мунтяна. За словами жінки, оргії на віллах пастора були звичною справою, а одного разу і її змусили в них брати участь.



