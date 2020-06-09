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Наркотики, секс без згоди, збочення і знущання: найближчі експомічники "апостола" Мунтяна й актора "Слуги народу" про його "таїландські проповіді". ВIДЕО

Керівника церкви "Відродження" та актора серіалу "Слуга народу-2" Володимира Мунтяна звинувачують у збоченнях, вживанні наркотиків і знущаннях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про "духовні діяння" Мунтяна йдеться в сюжеті програми "ТСН. Тиждень".

Колишній засуджений за шахрайство Володимир Мірчавич Мунтян відсидів три роки у спецколонії Кривого Рогу. Спочатку втерся в довіру до церкви євангельських християн, але ті його вигнали за тотальні порушення. Тоді він створив власну церкву, назвав себе тринадцятим апостолом і взявся зцілювати невиліковні хвороби, регулярно виганяти бісів і руйнувати родові прокляття.

За 7 років він створив потужний концерн для викачування грошей зі своїх адептів. А ті, в очікуванні обіцяного дива, продавали власні квартири, коштовності, автомобілі.

У 2017 році засновник центру "Відродження" Володимир Мунтян знявся в популярному серіалі "Слуга народу-2" виробництва студії "Квартал 95", засновником якої є чинний президент України Володимир Зеленський. Його персонаж у 20 серії балотується в президенти під слоганом "Мойсей вивів вас із Єгипту за 40 років - я виведу вас швидше".

Останні 5 місяців пастор проповідував з Таїланду. На чотири вілли, які він там придбав, псевдоапостол звозив своє найближче оточення. В основному це жінки.

"Не було жодного члена в команді, якого він не бив хоча б один раз. Всі в це потрапляли. Неначе черга була, хто наступний. І ось настав мій час... Це тривало впродовж кількох годин. Примушував мене у чомусь зізнаватися. Змушував писати якісь пояснювальні записки. Водночас продовжував мене бити. Враховуючи, що у мене волосся світле, у мене все волосся було в крові. Він пошкодив мені лікоть, руки. Не замислювався, куди бив і що робив. Потім він почав бити інших членів команди по черзі. Було багато людей, які були свідками всього цього", - розповіла колишня бухгалтерка церкви "Відродження" Ліна Слободенюк.

Помічниця Мунтяна Анна Бесонова повідомила, що в 2018 році він почав вживати кокаїн. Також вона розповіла, що він побив її через прохання перестати вживати наркотики, до цього звинувативши її в крадіжці грошей.

"Всім іншим він говорив: "Коли я б'ю когось, ви маєте стояти і дивитися". Тобто це маньячелло ще той. Він живився цим страхом людей. Скільки разів він мені говорив: "Ось я буду бити твою дружину, а ти будеш стояти і дивитися", - розповів колишній помічник Мунтяна Павло Радіонов.

Дружина Радіонова Аліна очолювала телеканал церкви "Відродження" і була особистим перекладачем Мунтяна. За словами жінки, оргії на віллах пастора були звичною справою, а одного разу і її змусили в них брати участь. 

Автор: 

афера (55) Зеленський Володимир (23964) шахрайство (1091) релігія (387) секта (9) Слуга народу (2814)


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Топ коментарі
+80
Наркотики, секс без согласия, извращение и издевательства: ближайшие экс-помощники "апостола", актера "Слуги народа" Мунтяна о его "таиландских проповедях" - Цензор.НЕТ 2935
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09.06.2020 16:18
+56
не поверишь, но 73-87% как раз только таким и верят, за таких и голо-суют...
это стадло нагибают, бьют, насилуют - а они продолжают верить и балдеть от того что их имеют...
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09.06.2020 16:20
+55
Нормальные люди не влезают в такое мунтяновское дерьмо.
Но факт участия наркомана и садиста в фильме Зеленского-Ткаченко многоговорящий...
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09.06.2020 16:18
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т.е. ее били, заставляли учавствовать в оргиях, а когда не взяли в Таиланд, то вдруг прозрела
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09.06.2020 19:50 Відповісти
После того как моя знакомая ,которая прошла 90-ые,пошла и вложила 3 тыс.$ в B&B ,я понял: - с этим народом можно делать всё...
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09.06.2020 19:54 Відповісти
Валерочка, якщо знайома вложила 3 шт в липні-серпні минулого року, то вона отримала більше 7 шт... значить вона розумна....
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10.06.2020 08:05 Відповісти
Українці, як вам не соромно? Який то молдован вас грузить як останніх лохів((:
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09.06.2020 20:15 Відповісти
Люди, ну якщо ви дебіли, то що ви хочете?!
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09.06.2020 20:18 Відповісти
+++++
Саме так !!!
А то у нас звикли впороти дурню, а тоді шукати винних у своїх проблемах і заморочках.
Причому жоден дебіл визнавати, що він дебіл, не збирається (хоча правда мусить залишатися правдою). Вони вважають, що в них =ума палата=. І слухати ж нікого не хочуть.
А тоді - =памаґітє= ... =пажалєйтє= ...
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09.06.2020 20:46 Відповісти
медалю дадуть
а може навіть орден
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09.06.2020 20:20 Відповісти
посмертно?))))
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09.06.2020 23:26 Відповісти
Ну так звичайна церква також через катування пройшла.Краще вірте собі,а не якомусь дядечкові.Ну немає чудес у світі.
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09.06.2020 20:29 Відповісти
про "рядових" членів секти мова не ведеться... "постраждалі" "верхи", які, найімовірніше, знали схеми, мали не худу пайку, із 2018 року, запідозрили неладне, бо пастор почав вживати кокс... ню-ню, сирітки
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09.06.2020 20:47 Відповісти
Повторюсь в очередной раз - власть моральных уродов.
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09.06.2020 20:49 Відповісти
Странно, почему еще не назначили этого товарища министром культуры
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09.06.2020 21:17 Відповісти
Одному мне не жалко эту биомассу, которая хороводит вокруг этого"апостола"? - ну и таких "пастырей" в клетку на площади нужно сажать.
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09.06.2020 21:39 Відповісти
Команда Зе!
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09.06.2020 21:49 Відповісти
Я уже не удивляюсь.... Если речь о каком-то подонке, то он обязательно связан или с Зеленским лично, или с 95 кварталом, или со слугой народа....Вокруг Зеленского нет и , похоже , никогда не было нормальных людей... Одни наркоши, насильники, садисты, пьянь и ворьё...Они как зелёные мухи слетаются на кучу дерьма...
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09.06.2020 21:50 Відповісти
а кіно яке дебільне...
добре, що я й першого слугу не дивився
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09.06.2020 22:26 Відповісти
Наркотики, секс без згоди, збочення і знущання: найближчі експомічники "апостола" Мунтяна й актора "Слуги народу" про його "таїландські проповіді" - Цензор.НЕТ 945
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09.06.2020 22:50 Відповісти
До чего же гадкая рожа! Как его можно было воспринимать как пастора?
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09.06.2020 22:53 Відповісти
Він шо боксьор, що всіх лупцював а ніхто не міг дати йому здачі?
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09.06.2020 23:06 Відповісти
Дуже показово - такі церкві (харизматичні) як у Мунтяна були дуже поширені у Донецьку і Луганську, обіцяли зцілення від тяжких хвороб, збогачення і процвітання на ровному місці, та інщі "дива". Що сталося з Донбасому 2014 всі знають. Мунтянівська церква далека від Бога як земля від неба.
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09.06.2020 23:26 Відповісти
Бубочка его министром образования назначит или министром обороны?
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09.06.2020 23:53 Відповісти
Зеля и собаков явно крышуют. И в доляшке. А кретинам (избирателям клоуна) туда и дорога, - эт их мир, понятия, вера, язык, история.
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10.06.2020 00:40 Відповісти
Два мира - 3
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10.06.2020 02:43 Відповісти
Пастор садист-мошенник-психопат.
Паства - душевнобольные.
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10.06.2020 02:46 Відповісти
Не шкода тих, кого бив і тд. Вони від нього далеко не пішли. Бидломаса, що не бачить і не чує.А зелені добре вимастились у лайні мальдаваніна. Бо теж ліжка їх поруч стояли.
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10.06.2020 06:30 Відповісти
Как жалко всех этих людей показаных на видео.Оргии, кокаин-такое пережить...😨 предкам 30-40-х 20-го века такое и не снилось.
А если без иронии, мне кажется, что эти ущербные, которые многие годы жировали защёт ипанутых, так и не поняли, что они являются непосредственными участниками преступной группировки.
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10.06.2020 07:55 Відповісти
мунтян, авакян- совпадение? -не думаю)))
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10.06.2020 08:36 Відповісти
Призвище "Мунтян"-типове для молдовської нації. Тобто людина яка мешкає в горах.А взагалі в Молдові повно різних релігйних сект.Маю підозру що цей аферіст з ціх країв.
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10.06.2020 13:28 Відповісти
мунтян, авакян- совпадение? -не думаю)))Глупые людишки сами для себя выбирают животных ,чтобы они управляли ими, ииздевались, глумились.
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10.06.2020 08:46 Відповісти
Чому ТБ нас всіх шуга?!
Стандартний, рядовий слуга.....
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10.06.2020 09:18 Відповісти
Граждане - зачем вы несете свои деньги кому-то, надеясь, что этот кто-то решит за вас все ваши проблемы и излечит вас от всех ваших болезней? Этого никогда не будет - все зависит только от вас самих и ваших родных и близких!
Это каким нужно быть долбо#бом, что бы связатьсяс сектой наркомана и ублюдка-извращенца Мунтяна? Вам мало было "Посольства Божьего" и Сандея Аделаджи?, "Белого Братства",Марии деви христос, Кашперовского и тому подобных мразей? Ничему люди не учатся - хотят чтобы их "разводили и доили". Все эти секты существуют только потому, что их "покрывает" кто-то из власти. Например Сандея покрывал мэр Черновецкий, Мунтяна "покрывают" Аваков и Трофимов.

Мунтяна и его секту закрыть на раз-два, только он бабло заносит...))
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10.06.2020 10:00 Відповісти
До речи Кашпіровського в свої часи з тріском витурили з Греції.Був попереджений що за свою так звану практику буде віданний під суд.
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10.06.2020 13:32 Відповісти
А ще був "святий Моїсєй" (якесь відгалудження автокефалів). Він був тіпо "красівєц-мушшина" і потрахував молоду паству ж. статі. Церква була десь біля садового товариства "Осокорки". А Моїсєй втік за коеан.
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10.06.2020 21:05 Відповісти
а Аделанжа где, кто знает?
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10.06.2020 10:22 Відповісти
В 2016 году отдал несколько лямов за закрытие криминальных дел против него и разрешение беспрепятственно покинуть пределы страны. Улетел в Нигерию и сказал такое: "я знаю как сделать Нигерию одной из ведущих стран мира")))))
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10.06.2020 11:20 Відповісти
Мунтян достаточно крепко держит свою паству овец и баранов, а так же регулярно продает их голоса на выборах! Все знают, что к нему ходили многие депутаты, что бы договориться о поддержке избирателей на том или ином участке голосования. И суммы там были приличные! Говорят о сотнях тысяч долларов! А в свете осенних выборов Мунтян приехал стричь деньги.
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10.06.2020 11:22 Відповісти
Из Мунтяна такой же духовный проповедник, как из Зеленского президент! Но пипл хавает!
А еще он снялся в Слуге - я не удивлен, все гавно притягивается
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10.06.2020 12:22 Відповісти
Коли в людини халепа у штанях, вона обов'язково має халепу і в голові. Коли така халепа в голові, персонаж рветься до влади.
Дурдоми внаслідок реФФорми імені супрун позакривають. Звикаймо, колеги. Тепер доброї влади вже не буде.
Крапка. Кінець лекції.
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10.06.2020 14:45 Відповісти
https://www.facebook.com/ykrainaponadyse/videos/723929664686645 2014й рік, майбутній ghtpbltyn читає повістку, від якої він тікав.
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10.06.2020 14:59 Відповісти
схлопывается ненечка кадровый голод
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10.06.2020 15:47 Відповісти
Кілька років тому чекав когось неподалік Палацу Спорту. Бачив буквально натовп якихось дефективних людей, які поспішали на шоу мунтяна. Чимало інвалідів везли туди на візочках.
А десь через 2 місяці хлопець та дівчина ліпили на двері будинків афіші чергового шоу. Нагнав їх, вони ще й огризалися. Зомбі. Не полінувався, поздирав афіші з дверей кількох прилеглих будинків. Здається то була осінь 2013 року.
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10.06.2020 16:03 Відповісти
ТАК ЗАКАЖИТЕ ЭТОГО ЧЕРТА !)
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10.06.2020 18:01 Відповісти
Досідчені "виступальщики" використовують певні сугестивні методики, від яких у психічно нестійкої пастви генеруються нейромедіатори (ендорфіни, фенілетиламіни та інші) і паства "підсідає", потребуючи подальшого спілкування або перебування на "концертах". Паства починає мандрувати за "лідером" і діє як "каталізатор" на новачків.
Якщо лекції чи "тренінги" передбачають типу "посиденьки за чаєм" або щось на кшталт "семінарів" і "тім-білдінгів" то будьте певні, там пастві підмішують легку наркоту. Мій колишній директор потратив у тенета тренінку "Крок у майбутнє" і ... у нього проявилася латентна паранойя, яка була в зародку з дитинства. Ми, співробітники фірми, запросили до офісу інкогніто дуже крутого психіатра і він сказав "або вчіть марсіянську мову, або шукайте іншу роботу". Оскільки директор згодом почав "крисятничати", ми його "заклали" Раді Засновників і його миттєво вигнали з вовчим квитком. Фірма була врятована.
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10.06.2020 22:53 Відповісти
Вспоминается тот наш депутат, который в раде вызывал проститутку. У меня вопрос, а почему их не легализуют или хотя бы декраминализуют? https://prostikom.com/Kiev/ Проститутки Киева повсеместно распространены и кто-то их крышует же. тем более все цивилизованные страны их легализовали и получают деньги в бюджет
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14.07.2020 23:46 Відповісти
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