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Поліція провела обшуки в організаторів і учасників перестрілки в Броварах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські і спецпризначенці провели обшуки в організаторів і учасників перестрілки в Броварах, вилучили зброю і патрони. Одному з організаторів заочно повідомили про підозру.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

"Зранку, 9 червня, оперативники Управління стратегічних розслідувань в Київській області, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з прокуратурою та полком особливого призначення одночасно розпочали проведення санкціонованих обшуків. Заходи проводилися за місцями можливого проживання організаторів та учасників перестрілки у Броварах, а також в офісних приміщеннях", - сказано в повідомленні.

Поліція провела обшуки в організаторів і учасників перестрілки в Броварах 01Поліція провела обшуки в організаторів і учасників перестрілки в Броварах 02Поліція провела обшуки в організаторів і учасників перестрілки в Броварах 03

Поліцейські вилучили ножі, різну зброю, патрони і чорнові записи.

"Зараз одному з організаторів заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - відзначили в поліції.

Поліція провела обшуки в організаторів і учасників перестрілки в Броварах 04Поліція провела обшуки в організаторів і учасників перестрілки в Броварах 05Поліція провела обшуки в організаторів і учасників перестрілки в Броварах 06

Також читайте: МВС анулювало ліцензії чотирьом охоронним фірмам, чиї співробітники брали участь у перестрілці в Броварах

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

Дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.

Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розборок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.

Автор: 

Бровари (280) обшук (1974) Нацполіція (15202) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) стрілянина (1784)


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Топ коментарі
+22
Почему не называют имена, не показывают фото обвиняемых?
Сержанта ВСУ, детского врача-кардиолога и боевого медика в "деле" Шеремета сразу назвали и показали.
Хотя доказательств по ним нет.
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09.06.2020 16:49
+9
Почему не называют имена, не показывают фото обвиняемых?
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09.06.2020 17:02
+3
если затыльник сам приладил то 7.92, а если заводской то может быть все что угодно, вплоть до 30-06.
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09.06.2020 16:57
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мяузер гут!
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09.06.2020 16:44 Відповісти
Интересно, 7,92, или переделка? Плохо видно...
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09.06.2020 16:51 Відповісти
если затыльник сам приладил то 7.92, а если заводской то может быть все что угодно, вплоть до 30-06.
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09.06.2020 16:57 Відповісти
Ок.
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09.06.2020 17:06 Відповісти
поправлюсь затыльник этот не такое уж новшество, на многих к98 видел, так что предидущий мой комент в топку.90% что 7.92х57
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10.06.2020 10:52 Відповісти
Теперь Авакову точно на МВД еще 2,5 ярда дадут.
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09.06.2020 16:46 Відповісти
Почему не называют имена, не показывают фото обвиняемых?
Сержанта ВСУ, детского врача-кардиолога и боевого медика в "деле" Шеремета сразу назвали и показали.
Хотя доказательств по ним нет.
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09.06.2020 16:49 Відповісти
У вас есть доступ к делам этих людей.
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09.06.2020 16:59 Відповісти
Почему не называют имена, не показывают фото обвиняемых?
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09.06.2020 17:02 Відповісти
Мабуть, слуги урода?
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09.06.2020 19:07 Відповісти
..очень оперативно однако...- так и переуспеть можно...
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09.06.2020 16:50 Відповісти
Рюкзакова в долю не взяли потому что.
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09.06.2020 16:52 Відповісти
оо нашли дойную корову повезло ..
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09.06.2020 17:05 Відповісти
Да 10 суток пролетело даденых для сокрытия улик, а все равно что то да и нашли.
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09.06.2020 17:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uJhGWO_WCT0&feature=youtu.be Аваков крышевал одну сторону конфликта .
Прессуют, я так понимаю, только вторую сторону, теперь уже руками государства.
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09.06.2020 19:12 Відповісти
Поздно провели и это уже показуха
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09.06.2020 22:17 Відповісти
 
 