Поліція провела обшуки в організаторів і учасників перестрілки в Броварах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські і спецпризначенці провели обшуки в організаторів і учасників перестрілки в Броварах, вилучили зброю і патрони. Одному з організаторів заочно повідомили про підозру.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

"Зранку, 9 червня, оперативники Управління стратегічних розслідувань в Київській області, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з прокуратурою та полком особливого призначення одночасно розпочали проведення санкціонованих обшуків. Заходи проводилися за місцями можливого проживання організаторів та учасників перестрілки у Броварах, а також в офісних приміщеннях", - сказано в повідомленні.

Поліцейські вилучили ножі, різну зброю, патрони і чорнові записи.

"Зараз одному з організаторів заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - відзначили в поліції.

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Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

Дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.

Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розборок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.