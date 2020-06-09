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Трамвай із пасажирами зайнявся на ходу в Кривому Розі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вогонь спалахнув у другому вагоні швидкісного трамвая. Пасажири змогли самі вибратися з транспорту.

Інцидент стався на площі 30-річчя Перемоги у Саксаганському районі міста. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

"Під час проходження маршруту від станції "Кільце Артема" до станції "Зарічна", поблизу наземної відкритої станції "Друга міська лікарня" у другому вагоні швидкісного трамвая №2 виникла пожежа", - сказано в повідомленні.

До моменту, коли рятувальники прибули на місце, пасажири вже самостійно покинули салон, і внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Читайте також: На вулиці Дніпра згорів трамвай. ФОТО

Вогонь знищив один із вагонів трамвая, а другий - частково пошкодив.

Полум'я гасили 9 пожежниів. Через 20 хвилин після того, як рятувальники отримали дзвінок про подію, пожежу вдалося локалізувати, через 45 хвилин - погасити.

Трамвай із пасажирами зайнявся на ходу в Кривому Розі 01
Трамвай із пасажирами зайнявся на ходу в Кривому Розі 02


Автор: 

Кривий Ріг (1358) пожежа (4341) трамвай (236) ДСНС (5122)


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Топ коментарі
+11
і бубочка не їздив, і таке ЧП! Дивно..
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09.06.2020 20:52
+9
Ги. На сраці було б епічніше.

Трамвай с пассажирами загорелся на ходу в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 8060
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09.06.2020 21:02
+8
А що, хтось ще чекає чогось хорошого для України від бригади Коломойського?
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09.06.2020 20:58
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і бубочка не їздив, і таке ЧП! Дивно..
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09.06.2020 20:52 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/30659882.html

Планують створити «угорський» район: влада України пішла на поступки Будапешту

Україна дарує Угорщині Берегівський район, що на Закарпатті.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і його угорський колега Петер Сійярто підписали угоду про створення на території України у Закарпатській області угорського району. Мова йде про Берегівський район, який межує з Угорщиною.

Bідтак, Берегівський район стає адміністративною одиницею Угорщини у складі України!

Так що, слід думати, що невдовзі на Буковині з'явиться адміністративний район Румунії у складі України, Румунський (бесарабський) район на території Одещини, польський район на території Львівщини? ...
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09.06.2020 20:56 Відповісти
А що, хтось ще чекає чогось хорошого для України від бригади Коломойського?
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09.06.2020 20:58 Відповісти
Трамвай с пассажирами загорелся на ходу в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 620це щось нагадує
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09.06.2020 20:58 Відповісти
А страж то из настоящих того времени и ему сейчас лет 70
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09.06.2020 21:23 Відповісти
Может дорогу перед трамваем перебежал когда-то? Вот оно с опозданием и случилось.
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09.06.2020 21:10 Відповісти
Там Вовародиця ...
Цього достатньо
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09.06.2020 21:41 Відповісти
Вот казалось бы ну чему там гореть что аж 45 минут вагон тушили.
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09.06.2020 20:53 Відповісти
Там горит все кроме металлического каркаса...а так как этим трамваям уже по полсотни лет горит оно хорошо...
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09.06.2020 21:00 Відповісти
кого накажут?
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09.06.2020 20:53 Відповісти
Нука рузге вСини, приплетите сюда Зеленского!
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09.06.2020 20:53 Відповісти
)) Гидрант хотел хероически погибнуть но передумал )))))))))))))))))))
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09.06.2020 21:02 Відповісти
Ги. На сраці було б епічніше.

Трамвай с пассажирами загорелся на ходу в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 8060
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09.06.2020 21:02 Відповісти
Судя по всему на сраке у этого придурка тоже есть портрет осла...
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09.06.2020 21:04 Відповісти
... А я подумал это Порошенко. Портрет неоднозначен
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09.06.2020 21:14 Відповісти
Это спецом так и предусмотрено кольщиком , что бы сразу не разобравшись лицо не набили и коленку не сломали и можно было отмазаться
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09.06.2020 21:21 Відповісти
тобі є чим думати?
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09.06.2020 22:49 Відповісти
Зебил 80 уровня
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09.06.2020 22:03 Відповісти
вагонам уже років по п"ятдесят...вони бігали ще в 70-х в дніпрі жд вокзал-дііт...
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09.06.2020 21:04 Відповісти
это итоговый результат!вилкул маршрутки стрижет-ему наш СТ и нах не нужен-это конкуренция!трамваи убитые+им еще и маршруты продлили по городу!хотя,СТ-это основной вид транспорта-наш город длинный,и денег приносит порядочно,но куда они деваются?деребанят суки
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09.06.2020 21:05 Відповісти
Саакашвили, когда был с визитом в Кривом Роге, сказал : "... с вашим бюджетом можно было бы золотые дороги построить"
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09.06.2020 21:37 Відповісти
денег полно,это и без этого балабола все знают,но город ватный и соответственно процент идиотов,выбирающих в мэры сплошных "хозяйственников",зашкаливает!
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10.06.2020 11:16 Відповісти
Так трамвай или метро
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09.06.2020 21:05 Відповісти
В Кривом Рогу нет метро...есть скоростной трамвай...ездит быстро..почти как метро..
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09.06.2020 21:07 Відповісти
Не метро - Эпицентр
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09.06.2020 21:20 Відповісти
А це тут до чого? У вас якась параноя... Хоча я не лікар, то ж сходіть до спеціаліста... Чомусь мені здається, що тести Роршаха ви не пройдете
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09.06.2020 21:27 Відповісти
Начальника и главного инженера ТТУ надо допросить в прокуратуре, это прежде всего и в первую очередь их касается
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09.06.2020 21:17 Відповісти
Пфф, ничего страшного. За недельку покрасят и снова пустят на маршрут.
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09.06.2020 21:19 Відповісти
Поверніть "бєдосика" до Кривого Рогу! Бо як тіко він виїхав звідти, то там почалися проблеми... І тепер всі біди воно носить з собою - в Парижі, і Німеччині, в Омані... Та й по Україні най не їздить - нам достатньо агресії московії, а ліквідувати ще й наслідки його візитів - то вже занадто!
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09.06.2020 21:24 Відповісти
От рік тому я писав, що якщо Зе хоче в політику, то починати треба з малого - хай балотується в мери свого рідного Кривого Рогу, спробує на рівні одного міста щось змінити, набереться досвіду і сформує команду. Так мене тут зеботи лайном поливали!
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09.06.2020 21:39 Відповісти
так у тебе за рік і досі з рота лайном тхне - ніяк не висмердиться твоя тхоряча натура
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09.06.2020 21:58 Відповісти
Почалась роздача територій України. Ось і кінець нашій державі.
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10.06.2020 00:25 Відповісти
У серпні Зеленський їде до Польщі. Після цього Львівщина відійде.
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10.06.2020 00:28 Відповісти
 
 