Трамвай із пасажирами зайнявся на ходу в Кривому Розі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вогонь спалахнув у другому вагоні швидкісного трамвая. Пасажири змогли самі вибратися з транспорту.
Інцидент стався на площі 30-річчя Перемоги у Саксаганському районі міста. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.
"Під час проходження маршруту від станції "Кільце Артема" до станції "Зарічна", поблизу наземної відкритої станції "Друга міська лікарня" у другому вагоні швидкісного трамвая №2 виникла пожежа", - сказано в повідомленні.
До моменту, коли рятувальники прибули на місце, пасажири вже самостійно покинули салон, і внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Вогонь знищив один із вагонів трамвая, а другий - частково пошкодив.
Полум'я гасили 9 пожежниів. Через 20 хвилин після того, як рятувальники отримали дзвінок про подію, пожежу вдалося локалізувати, через 45 хвилин - погасити.
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