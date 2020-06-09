Трамвай із пасажирами зайнявся на ходу в Кривому Розі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вогонь спалахнув у другому вагоні швидкісного трамвая. Пасажири змогли самі вибратися з транспорту.

Інцидент стався на площі 30-річчя Перемоги у Саксаганському районі міста. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

"Під час проходження маршруту від станції "Кільце Артема" до станції "Зарічна", поблизу наземної відкритої станції "Друга міська лікарня" у другому вагоні швидкісного трамвая №2 виникла пожежа", - сказано в повідомленні.

До моменту, коли рятувальники прибули на місце, пасажири вже самостійно покинули салон, і внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

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Вогонь знищив один із вагонів трамвая, а другий - частково пошкодив.

Полум'я гасили 9 пожежниів. Через 20 хвилин після того, як рятувальники отримали дзвінок про подію, пожежу вдалося локалізувати, через 45 хвилин - погасити.







