Російського актора Єфремова, з вини якого в ДТП загинула людина, відправили під домашній арешт. ВIДЕО
У крові артиста виявили, крім алкоголю, сліди кокаїну і каннабіоїдів. На суді Михайло Єфремов визнав себе винним і плакав.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
У залі суду Єфремов на запитання журналістів, чи визнає він провину за ДТП, в якій загинула людина, кивнув головою. Те, що сталося, він назвав жахливим.
"Це все, звичайно, жахливо сталося", - сказав Єфремов.
В інтернеті з'явилися кадри, на яких видно, як актор плаче в залі суду.
У крові Єфремова виявили 2,1 проміле алкоголю, що відповідає приблизно одній випитій пляшці горілки. Крім того, в крові знайшли сліди кокаїну і каннабіоїдів. При цьому в правоохоронних органах пояснили, що сліди наркотиків - залишкові.
Актор відбуватиме арешт у своїй квартирі в центрі Москви. Йому заборонено спілкуватися з будь-ким, окрім адвоката, слідчого і близьких родичів, а також не можна користуватися засобами зв'язку, крім як для виклику екстрених служб.
Напередодні ввечері Єфремов за кермом Jeep Grand Cherokee виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Lada Granta. Водій Lada, чоловік 1963 року народження, кур'єр у компанії доставки їжі, помер у лікарні.
Єфремову загрожує до 12 років позбавлення волі.
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Знал все привычки, реакции на те или иные стрессы.
Ему надо цепляться за то, что пострадавший был жив на момент аварии.
А умер по неизвестным причинам, до которых предстоит докопаться.
Нафіга мені ця інформація???
І ще тре берьозки повирубувати...
https://eugenyshultz.livejournal.com/171429.html 2011 год
Ефремов пьёт всю жизнь, и ничего, обходился без ДТП.
Если он уснул на ходу, то его чем-то накачали.
Вопрос: кто, когда, как ?
1) Сломаться....и стать придворным поэтом шутом..
2) Не сломаться и получить по полной...затем деградация и БИЧ
3) Суицид...
почему водитель фургона, который сразу после аварии был вполне себе живым,
в больнице ПОЧЕМУ-ТО скончался.
Необходимо вскрытие и детальная экспертиза, чтобы выяснить, кто убил водилу.
(А.Невзоров)