Російського актора Єфремова, з вини якого в ДТП загинула людина, відправили під домашній арешт. ВIДЕО

У крові артиста виявили, крім алкоголю, сліди кокаїну і каннабіоїдів. На суді Михайло Єфремов визнав себе винним і плакав.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

У залі суду Єфремов на запитання журналістів, чи визнає він провину за ДТП, в якій загинула людина, кивнув головою. Те, що сталося, він назвав жахливим.

"Це все, звичайно, жахливо сталося", - сказав Єфремов.

В інтернеті з'явилися кадри, на яких видно, як актор плаче в залі суду.

У крові Єфремова виявили 2,1 проміле алкоголю, що відповідає приблизно одній випитій пляшці горілки. Крім того, в крові знайшли сліди кокаїну і каннабіоїдів. При цьому в правоохоронних органах пояснили, що сліди наркотиків - залишкові.

Актор відбуватиме арешт у своїй квартирі в центрі Москви. Йому заборонено спілкуватися з будь-ким, окрім адвоката, слідчого і близьких родичів, а також не можна користуватися засобами зв'язку, крім як для виклику екстрених служб.

Напередодні ввечері Єфремов за кермом Jeep Grand Cherokee виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Lada Granta. Водій Lada, чоловік 1963 року народження, кур'єр у компанії доставки їжі, помер у лікарні.

Єфремову загрожує до 12 років позбавлення волі.

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