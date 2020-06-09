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Російського актора Єфремова, з вини якого в ДТП загинула людина, відправили під домашній арешт. ВIДЕО

У крові артиста виявили, крім алкоголю, сліди кокаїну і каннабіоїдів. На суді Михайло Єфремов визнав себе винним і плакав.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

У залі суду Єфремов на запитання журналістів, чи визнає він провину за ДТП, в якій загинула людина, кивнув головою. Те, що сталося, він назвав жахливим.

"Це все, звичайно, жахливо сталося", - сказав Єфремов.

В інтернеті з'явилися кадри, на яких видно, як актор плаче в залі суду.

У крові Єфремова виявили 2,1 проміле алкоголю, що відповідає приблизно одній випитій пляшці горілки. Крім того, в крові знайшли сліди кокаїну і каннабіоїдів. При цьому в правоохоронних органах пояснили, що сліди наркотиків - залишкові.

Актор відбуватиме арешт у своїй квартирі в центрі Москви. Йому заборонено спілкуватися з будь-ким, окрім адвоката, слідчого і близьких родичів, а також не можна користуватися засобами зв'язку, крім як для виклику екстрених служб.

Напередодні ввечері Єфремов за кермом Jeep Grand Cherokee виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Lada Granta. Водій Lada, чоловік 1963 року народження, кур'єр у компанії доставки їжі, помер у лікарні.

Єфремову загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Автор: 

ДТП (4472) наркотики (1451) росія (65360) Єфремов Михайло (6) домашній арешт (197)


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Топ коментарі
+30
Жаль мужика, один из немногих адекватных в Газпромии.
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09.06.2020 22:39
+14
Водка - зло.
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09.06.2020 22:30
+13
думаете ***** простит его за критику и не посадит ? сомневаюсь
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09.06.2020 22:39
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Кто-то из ближнего окружения на работе очень обстоятельно на него стучал.
Знал все привычки, реакции на те или иные стрессы.
Ему надо цепляться за то, что пострадавший был жив на момент аварии.
А умер по неизвестным причинам, до которых предстоит докопаться.
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09.06.2020 22:48 Відповісти
Вряд ли ***** даст ему отмазаться. После того как Ефремов ***** в говно мокал и не признал окупацию крыма. Удивляюсь что он вообще до сих пор жив
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09.06.2020 22:52 Відповісти
я не исключаю, что КГБ не дремлет, насрал он многим лубянским, особенно карлика лубянского он любил, видно поднадоел, ну и сыграли на его слабости к алкоголю, все его маршруты, круг общений, привычки и пр. были известны, так что посадить его за руль пьяного им особого труда не стоило, а кто бы стал жертвой, для них особого значения не имеет...ну если они Березовского изловчились изнутри закрыть в туалете...это вам не ледорубом работать по темечку в Аргентине....
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09.06.2020 22:58 Відповісти
Я читал как в годы совдепии КГБшник ,одному простодушному россиянину наплёл на рынке, и показал на человека ,который будто бы увёл от него любимую жену,да так всё это преподнёс,что этот простодушный за пол литра водки кирпичом проломил голову,а КГБ шник отчитался в своей конторе что выполнил задание по ликвидации политического обьекта.
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09.06.2020 23:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=k11X7yuwhBU
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09.06.2020 22:52 Відповісти
Судя по резкой критике путинизма, думаю что посадят. Уж очень случай подходящий. Жалко Ефремов, один из достойных на рашке.
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09.06.2020 22:55 Відповісти
Достойные с бутылкой водки в организме по городу не ездят за рулем.
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09.06.2020 23:08 Відповісти
Этот мир не черно-белый, в основном из полутонов.
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09.06.2020 23:22 Відповісти
Точно. Только Ситхи все возводят в абсолют.
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09.06.2020 23:24 Відповісти
ФСБ добило пострадавшего,чтобы уничтожить Ефремова,чо то так напрашивается,многие читали как Новодворская попала в больничку с ногой и больше оттуда не вернулась.
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09.06.2020 22:55 Відповісти
чё-то тоже такие мысли посещали...хотя глядя на повреждения рашен автопрома, могло обойтись и без контрольного
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09.06.2020 23:15 Відповісти
Мыхайло выгребай сам. КОМЕНТОВНЕТ.
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09.06.2020 22:57 Відповісти
Интересно наша новая власть Украины сделает 23 июня выходным днём,типа День памяти и примирения, ведь в Мацкве 24 июня выходной и состоится праздник Победы?
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09.06.2020 23:04 Відповісти
Ниче, Меладзе тоже человека убил на дороге, и что? Сел? Черта с два!
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09.06.2020 23:06 Відповісти
Когда то гитарист С Терентьев из Арии, тоже сбил человека, но сидел и не мало ,кстати у нас экс мэр Омельченко дважды сбивал и всё сошло получается что в раше даже по этому поводу строже
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09.06.2020 23:12 Відповісти
Так Терентьев- ацкий митолизд! А за митол вообще в АД можно попасть! Не простили за отсутствие скрепов!
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09.06.2020 23:17 Відповісти
В його крові знайшли ще наркотики.
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09.06.2020 23:08 Відповісти
залишкові
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09.06.2020 23:23 Відповісти
как это у него визитку яроша не нашли, пользуясь случаем...теперь вынудят на пузе к х%йлу приползти, за все его стишки
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09.06.2020 23:10 Відповісти
А прикиньте потерпевшего в больничке какие нибудь туристы любители шпилей специально подушечкой придушили, чтобы потяжелей обвинение было!
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09.06.2020 23:19 Відповісти
А я за Ефремова -он задавил кацапа.А вот Меладзе с Богутской по украинцу -гуляют
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09.06.2020 23:10 Відповісти
Так они ж все расходы оплатили! Все по законам Ярослава Мудрого! Ущерб оплатил-гуляй! Только за одно смерть-за фальшивые монеты! Государство себя в обиду не даст!
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09.06.2020 23:22 Відповісти
Яка мені справа,до тих фєдєрастів???
Нафіга мені ця інформація???
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09.06.2020 23:16 Відповісти
Раз такой патриот то разберись лучше у нас внутри страны до каких пор украинские фабрики и заводы будут выпускать российский сыр, московскую и кремлёвскую колбасу в том числе Каменец подольская, Тернопольская(до 15 года точно выпускала кремлёвскую с этикеткой спасской башни) не говоря уже о Житомирской , Харьковской и так далее фабриках ,вот так то оно
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09.06.2020 23:36 Відповісти
кацапские колбаса и сыр настолько дерьмовые,что нигде,кроме мокшандии,не продается)
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09.06.2020 23:54 Відповісти
Да например сыр с названием российский"от Комо' и колбаса с названием "московская "выпускается у нас и продаётся по всей Украине во всех маркетах , вы что из за границы пишите
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10.06.2020 00:01 Відповісти
Так то названия,которые некоторые козлы не соизволили поменять,рассчитывая на спрос у совков
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10.06.2020 00:10 Відповісти
А ещё у нас есть медведчук , рабинович и коррумпированый суд и т д вообщем куда не ткни везде торба
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10.06.2020 00:13 Відповісти
Не путай "московскую", выпущенную в России, с выпущенной в Украине... Просто торговая марка была разработана и признана при СССР... ПРиобрёл, в Харькове, в 94-м, целую книгу рецептов по колбасам и копчёностям, так что разбираюсь... Ты же не считаешь, что "Докторская" из "докторов" делается? А родня, приехала, ещё до войны, из России, так именно сыр "Российский" и колбасу "Московскую", выпуска черниговских предприятий, в Россию повезли... "У нас такой вкуснятины нет!...", - было заявлено... Поэтому поехали в Волгоград ДВА КРУГА сыра (16 кг), и 10 палок колбасы...Просто, "мухлёж" в России, повыше, чем в Украине...
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10.06.2020 10:11 Відповісти
Здесь вы правы и я помню там только наклейка была ничего на колбаске, а на вкус гадость
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10.06.2020 00:16 Відповісти

І ще тре берьозки повирубувати...
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10.06.2020 00:16 Відповісти
Вы не путайте сорт сыра с брендом. Российский сыр московская колбаса, это именно сорт.
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10.06.2020 15:54 Відповісти
Да ничего я не путаю просто не надо вести двойные стандарты для некоторых, я например общаюсь с россиянами на спец форумах и там много нормальных людей и без чувства зависти и вражды ,которые также против режима кремля , а здесь в Украине говнюков также хватает их только на этом форуме процентов 70 и пошли они все на хрен и им лишь бы срать продажным кто бы у власти не был, вот и доиграются однажды недалёкие ,что приведут медведчука c рабиновичем и бойко и тогда будет точно полный писец
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10.06.2020 23:31 Відповісти
Печальная судьба порядочного человека.
https://eugenyshultz.livejournal.com/171429.html 2011 год
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09.06.2020 23:19 Відповісти
Отмажут.Кожара знает.😂
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09.06.2020 23:51 Відповісти
На него все пропагандоны кацапские уже напали...
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09.06.2020 23:59 Відповісти
Ну напали же по делу. Или за то, что от путина критикует, ему можно бухим и под кайфом за руль садится? Жаль, что за его критику, ему «в два счетчика» впаяют.
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10.06.2020 16:02 Відповісти
Жаль, у питиноидов экстаз...
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10.06.2020 00:13 Відповісти
https://youtu.be/OOEi_0KkIao Ефремов. Смерть Путина . Вот за это Ефремова наверно и подставили.
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10.06.2020 00:17 Відповісти
Ему лечится надо,там без бухла белка начнётся.
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10.06.2020 00:19 Відповісти
жить в такой стране как рашка при путлере в окружении 86 лишнехромосомных зомби такому человеку как Ефремов весьма сложно. не удивительно, что пьет... жаль его, хоть и сам виноват.
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10.06.2020 00:34 Відповісти
Пьёт, ширяется и нюхает - его проблема. Но нельзя садиться за руль!
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10.06.2020 07:09 Відповісти
таки да
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10.06.2020 09:39 Відповісти
Думаю, что из тюрьмы Ефремов живым не выйдет.
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10.06.2020 03:05 Відповісти
а шо той Єфрємов за Крим балакав?
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10.06.2020 05:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZLvRDG4ENsw каже шо "не наш"
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10.06.2020 05:11 Відповісти
Так бывает всегда,-если ты не можешь побеждать алкоголь,то алкоголь побеждает тебя! ДРУГИХ ВАРИАНТОВ -НЕТ!
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10.06.2020 06:26 Відповісти
Як казала Зайцева - Вліп - відповідай.
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10.06.2020 07:13 Відповісти
А всеж на одного московита менше стало, і то добре
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10.06.2020 08:04 Відповісти
Та не добре! Не той московiт, щоб так казати.
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10.06.2020 08:44 Відповісти
Не тій ваті казати, а мертвий московит завжди гарніший ніж живий. Ні мертвий це про людей а не про 100% парашинців
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11.06.2020 09:37 Відповісти
Закон есть закон, пьяный за рулём убийца и преступник, невзирая на звания и должность.
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10.06.2020 08:19 Відповісти
По людськи його шкода. Але ж він міг цього не робити...
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10.06.2020 08:59 Відповісти
Так он оказывается еще и наркоман.
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10.06.2020 11:14 Відповісти
а кто в шоу бизнесе не наркоман ?
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31.10.2020 19:24 Відповісти
СКОРЕЕ ВСЕГО НЕ ПОСАДЯТ, А БУДЕТ ДОГОВОРНЯК.... и С ЭТОГО МОМЕНТА МИША И РТА БОЛЬШЕ НЕ РАССКРОЕТ...
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10.06.2020 11:36 Відповісти
в тюрму його а потім в псіхушку
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10.06.2020 12:12 Відповісти
долбо@б ты
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10.06.2020 12:23 Відповісти
всему вина водяра,не мог такой нормальный человек в рашке жить не употребляя оковыту, без нее в рашке разве что пуйло может прожить
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10.06.2020 15:41 Відповісти
Всему виной не только водяра, но и кремлёвский карлик.
Ефремов пьёт всю жизнь, и ничего, обходился без ДТП.
Если он уснул на ходу, то его чем-то накачали.
Вопрос: кто, когда, как ?
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10.06.2020 22:08 Відповісти
Вообще пох.
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10.06.2020 19:13 Відповісти
Один поэт в России, и тот, пока по пьяне в машине рифму искал - в ДТП попал.
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10.06.2020 19:59 Відповісти
Все..теперь будут ломать по закону...и выходов немного...
1) Сломаться....и стать придворным поэтом шутом..
2) Не сломаться и получить по полной...затем деградация и БИЧ
3) Суицид...
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10.06.2020 21:19 Відповісти
Надо обратиться к достойным адвокатам и детально выяснить,
почему водитель фургона, который сразу после аварии был вполне себе живым,
в больнице ПОЧЕМУ-ТО скончался.
Необходимо вскрытие и детальная экспертиза, чтобы выяснить, кто убил водилу.
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10.06.2020 22:03 Відповісти
"Забыли, что у нас вся страна давно едет по встречке..."
(А.Невзоров)
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10.06.2020 22:25 Відповісти
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