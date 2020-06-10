Рада збільшила розмір соціальних виплат пенсіонерам та дітям: перелік категорій. ВIДЕО

Верховна Рада збільшила розмір соціальних виплат певним категоріям населення. Зокрема, соцвиплати підвищили пенсіонерам і дітям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії "Слуга народу" в Facebook.

Тепер щомісячна доплата одиноким пенсіонерам віком 80+ становитиме 1100 гривень.

Допомога сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю:

- до 6 років - 6 226,5 грн;

- від 6 до 18 років -7763 грн.

Виплати для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:

- до 6 років - 4447,5 грн;

- від 6 до 18 років - 5545 грн.

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Крім того, парламент надав одноразову поворотну допомогу малозабезпеченим сім'ям на поворотній основі через два роки. Розмір такої виплати становить майже 70 000 гривень. Ці кошти родини зможуть використовувати на розвиток власної справи.