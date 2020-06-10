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Рада збільшила розмір соціальних виплат пенсіонерам та дітям: перелік категорій. ВIДЕО

Верховна Рада збільшила розмір соціальних виплат певним категоріям населення. Зокрема, соцвиплати підвищили пенсіонерам і дітям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії "Слуга народу" в Facebook.

Тепер щомісячна доплата одиноким пенсіонерам віком 80+ становитиме 1100 гривень.

Допомога сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю:

- до 6 років - 6 226,5 грн;

- від 6 до 18 років -7763 грн.

Виплати для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:

- до 6 років - 4447,5 грн;

- від 6 до 18 років - 5545 грн.

Читайте: За найгіршим сценарієм, вже в 3-4 кварталі будуть проблеми з ліквідністю і виплатами зарплат і пенсій, - Яценюк

Крім того, парламент надав одноразову поворотну допомогу малозабезпеченим сім'ям на поворотній основі через два роки. Розмір такої виплати становить майже 70 000 гривень. Ці кошти родини зможуть використовувати на розвиток власної справи.

Рада збільшила розмір соціальних виплат пенсіонерам та дітям: перелік категорій 01

Автор: 

ВР (14975) соцвиплати (312) соцдопомога (136)


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Топ коментарі
+8
А остальним - розвішати плакати перед очицями.
Рада збільшила розмір соціальних виплат пенсіонерам та дітям: перелік категорій - Цензор.НЕТ 3854
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10.06.2020 12:09
+7
Суки, моя мати пропрацювала білше 40 років, а пенсію отримує 2600 (в 90-х собес нараховував мінімальні пенсії, хоча мати і заробляла непогано), а якась *****-суддя, яка важче хера в руках нічого не тримала отримує спецпенсію 50-70000. Да і ця держиморда теж після депутатства бідувать не буде. Так що одне побажання цім "слугам", передавайте привіт кобзону
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10.06.2020 12:09
+5
А остальным пенсионерам х..р с маслом? Те кому 79 лет- на полном подсосе остаються?
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10.06.2020 12:00
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https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82-%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3.html В Украине резко взлетит абонплата на газ Июнь 10, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82-%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82-%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3.html Рада увеличила размер социальных выплат пенсионерам и детям: перечень категорий - Цензор.НЕТ 7297 В Украине в июле резко вырастет абонплата на газ. Суммы во второй платежке увеличатся примерно на 24%. Вместе с этим Кабмин по требованию МВФ перестанет регулировать тариф на голубое топливо.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82-%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3.html#more-105508 Читать далее
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10.06.2020 11:54 Відповісти
Какая мерзкая женщина на превью видео
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10.06.2020 11:55 Відповісти
КОГДА ВЫ,члены, УВЕЛИЧИТЕ СОЦ.ВЫПЛАТЫ ДЕТЯМ -ИНВАЛИДОВ С ДЕТСТВА !!!!!!!! зеленые мрази !!!!!!!
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10.06.2020 12:40 Відповісти
А Вы побольше водочки хлебните, не так мерзко будет смотреть.
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10.06.2020 14:31 Відповісти
это не тот случай. тут медицина водка бессильна
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10.06.2020 14:35 Відповісти
Як жити пенсам 80-?
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10.06.2020 11:55 Відповісти
вони за планами молодих Зє!льоних жить нє должни
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10.06.2020 14:20 Відповісти
А остальным пенсионерам х..р с маслом? Те кому 79 лет- на полном подсосе остаються?
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10.06.2020 12:00 Відповісти
А остальним - розвішати плакати перед очицями.
Рада збільшила розмір соціальних виплат пенсіонерам та дітям: перелік категорій - Цензор.НЕТ 3854
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10.06.2020 12:09 Відповісти
тіпа так сам на пенсії. хватає на сигарети. не їм не пью. за житло не плачу. одежі не купую. за руль не сідаю. вова підар включив зе дебіла. їздить по світу піцу жере всім на камеру. аби ти подавився . уркаїнське ***** з грязними армянськими коренями. будь проклята вся твоя сімья. амінь.
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10.06.2020 12:24 Відповісти
Звездун, а за твой интернет Петя платит ?
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10.06.2020 13:49 Відповісти
А тем кто получает 1638 к концу года добавят аж 130 гр.
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10.06.2020 12:06 Відповісти
1638 - це не бідність(с)
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10.06.2020 12:08 Відповісти
це шоп за комуналку розплатитись і всьо
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10.06.2020 14:19 Відповісти
Суки, моя мати пропрацювала білше 40 років, а пенсію отримує 2600 (в 90-х собес нараховував мінімальні пенсії, хоча мати і заробляла непогано), а якась *****-суддя, яка важче хера в руках нічого не тримала отримує спецпенсію 50-70000. Да і ця держиморда теж після депутатства бідувать не буде. Так що одне побажання цім "слугам", передавайте привіт кобзону
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10.06.2020 12:09 Відповісти
кобзон здох - давай проклянем їх всіх скорше подохнуть. !!! слава берліну!
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10.06.2020 12:25 Відповісти
!!! слава берліну! - ?????????? берліну - слава. (так?)
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10.06.2020 12:45 Відповісти
я знаю, що кобзон здох, тому і бажаю щоб передали привіт на той світ, і чим скорше тим краще
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10.06.2020 17:08 Відповісти
Пенсіонери дуже вдячні...У них тепер одна задача - дожити до восьмидесяти років,щоб отримати оту омріяну доплату 1100 гривень...
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10.06.2020 12:23 Відповісти
...одноразовая поворотная помощь на возвратной основе(с)
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10.06.2020 12:31 Відповісти
МВФ дал Украине кредит.
13 условий, под которыми ради этого подписались Зеленский и Шмыгаль
Правда, подписав документ, власти его никому не показали.

1. Запрет возврата Привата Коломойскому
2. Открытие продажи земли
3. Усиление налогового давления на бизнес и украинцев
4. Аудит расходов по борьбе с коронавирусом
5. Повышение пенсионного возраста и накопительные пенсии
6. Продолжение реформы Супрун
7. Закрытие "лишних" школ и увольнение "лишних" учителей
8. Суды в ручном режиме
9. Цены на газ для украинцев вырастут с 1 июля
10. Тарифы на отопление для украинцев (снять ограничения по тарифам на отопление)
11. Долги за коммуналку будут выбивать усиленно
12. Приватизация Центрэнерго и других
13. "Независимые" от государства госкомпании
https://strana.ua/news/271999-mvf-dala-kredit-ukraine-kakie-uslovija-zapisany-v-memorandume.html
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10.06.2020 12:33 Відповісти
Таке враження, що окрім МВФ, наша країна нікому не потрібна. Чому нашу владу, потрібно примушувати робити такі корисні і очевидні речі???
А кому влада це не сказала? Цим дебілам тупим, що ми народом називаємо? А навіщо їм казати? Вони тупі, їх інтерес набити пузо, поржати із тупого серіалу і спаритись, ну ще жити на халяву і красти.
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10.06.2020 13:06 Відповісти
Сам немного не дожил ...но не пойму собственно за что надбавка ? Что закон поменяли? Теперь прежние параметры не работают? Складывается впечатление, что пенсионные дела подгоняют под определенного "пенсионера". Хотя это очевидно ! Справедливостью тут не пахнет!
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10.06.2020 12:36 Відповісти
І якого ж пенсіонера, якщо не секрет?
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10.06.2020 12:46 Відповісти
І це соціальна справедливість? А як жити сім'ям де двоє батьків на мінімалці сидять і ще й дітей мають?
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10.06.2020 12:55 Відповісти
не знаю. Може запитати, ЯКОГО КУЯ ДВА ТРУТНЯ СИДЯТЬ НА МІНІМАЛЦІ? Чому, пля!!! вони не в "Польші"?? на що чекають?
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10.06.2020 13:03 Відповісти
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/u-83-pensionerov-pensii-nije-projitochnogo-minimuma-minsots У 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума . - поэтому многие до 80 не доживут и 1100 получат единицы, Кравчук, Кучма, Звягильский.
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10.06.2020 12:55 Відповісти
Заливають люмпенів грошима. Вибори попереду.
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10.06.2020 13:02 Відповісти
Про що уряд домовився з Міжнародним валютним фондом та які зобов'язання взяла на себе Україна для отримання кредитних коштів.



Повернути бюджетну дисципліну після коронакризи
Тарифи на газ та опалення визначить "невидима рука ринку"


(тарифи будуть відображати витрати на газ і супутні витрати, включаючи капітальні інвестиції на модернізацію тепломереж.)

 Зарплати в держкомпаніях: від кожного за здібностями, кожному за потребами

Гарантований мінімальний дохід

Подробиць щодо ГМД поки нема, але відомо, що Мінсоцполітики посилить перевірку одержувачів соціальних виплат для поліпшення їх адресності.

Крім стандартних тез про реалізацію заходів, передбачених пенсійною реформою 2017 року, у тексті меморандуму згадується зобов'язання Кабміну підготуватися до другого рівня пенсійної реформи.

Ціни зростатимуть повільно

Не допустити нового "банкопаду"
Криза 2014-2015 років привела до очищення банківської системи від фінустанов, не здатних працювати на ринку.

МВФ вимагає, щоб НБУ залишався "острівцем стабільності" серед хвиль українського політичного океану.
Так, Україна зобов'язується уникати політичних рішень щодо керівництва Нацбанку

Продовжити справу Уляни Супрун!!!

Приватизація повернетьсяhttps://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU

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10.06.2020 13:23 Відповісти
"Теперь ежемесячная доплата одиноким пенсионерам в возрасте 80+ составит 1100 гривен." - надо было пенсионерам в возрасте 130+ назначить пенсию 1 000 000 долларов и орать на каждом углу, что при Зеленском в Украине пенсии стали самые большие в мире.
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10.06.2020 13:27 Відповісти
Это вы не знаете наших пенсов Они на зло доживут, да еще и сами сходят оформят
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10.06.2020 13:35 Відповісти
И гречки накуплят мешками.
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10.06.2020 14:32 Відповісти
Ну да, экономика падает минимум на 8%, а мы соц выплаты повышаем.... Интересный подход... Инфляцию в студию!
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10.06.2020 13:33 Відповісти
Це елементарний підкуп виборців. Пенсія виплачується за відпрацьовани роки і внески в пенсіонний фонд. А тепер--хто меньше працював--той буде більше отримувати. Тобто придурком бути вигідніше.
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10.06.2020 15:04 Відповісти
 
 