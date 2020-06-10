Рада збільшила розмір соціальних виплат пенсіонерам та дітям: перелік категорій. ВIДЕО
Верховна Рада збільшила розмір соціальних виплат певним категоріям населення. Зокрема, соцвиплати підвищили пенсіонерам і дітям.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії "Слуга народу" в Facebook.
Тепер щомісячна доплата одиноким пенсіонерам віком 80+ становитиме 1100 гривень.
Допомога сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю:
- до 6 років - 6 226,5 грн;
- від 6 до 18 років -7763 грн.
Виплати для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:
- до 6 років - 4447,5 грн;
- від 6 до 18 років - 5545 грн.
Крім того, парламент надав одноразову поворотну допомогу малозабезпеченим сім'ям на поворотній основі через два роки. Розмір такої виплати становить майже 70 000 гривень. Ці кошти родини зможуть використовувати на розвиток власної справи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
медицинаводка бессильна
13 условий, под которыми ради этого подписались Зеленский и Шмыгаль
Правда, подписав документ, власти его никому не показали.
1. Запрет возврата Привата Коломойскому
2. Открытие продажи земли
3. Усиление налогового давления на бизнес и украинцев
4. Аудит расходов по борьбе с коронавирусом
5. Повышение пенсионного возраста и накопительные пенсии
6. Продолжение реформы Супрун
7. Закрытие "лишних" школ и увольнение "лишних" учителей
8. Суды в ручном режиме
9. Цены на газ для украинцев вырастут с 1 июля
10. Тарифы на отопление для украинцев (снять ограничения по тарифам на отопление)
11. Долги за коммуналку будут выбивать усиленно
12. Приватизация Центрэнерго и других
13. "Независимые" от государства госкомпании
https://strana.ua/news/271999-mvf-dala-kredit-ukraine-kakie-uslovija-zapisany-v-memorandume.html
А кому влада це не сказала? Цим дебілам тупим, що ми народом називаємо? А навіщо їм казати? Вони тупі, їх інтерес набити пузо, поржати із тупого серіалу і спаритись, ну ще жити на халяву і красти.
Повернути бюджетну дисципліну після коронакризи
Тарифи на газ та опалення визначить "невидима рука ринку"
(тарифи будуть відображати витрати на газ і супутні витрати, включаючи капітальні інвестиції на модернізацію тепломереж.)
Зарплати в держкомпаніях: від кожного за здібностями, кожному за потребами
Гарантований мінімальний дохід
Подробиць щодо ГМД поки нема, але відомо, що Мінсоцполітики посилить перевірку одержувачів соціальних виплат для поліпшення їх адресності.
Крім стандартних тез про реалізацію заходів, передбачених пенсійною реформою 2017 року, у тексті меморандуму згадується зобов'язання Кабміну підготуватися до другого рівня пенсійної реформи.
Ціни зростатимуть повільно
Не допустити нового "банкопаду"
Криза 2014-2015 років привела до очищення банківської системи від фінустанов, не здатних працювати на ринку.
МВФ вимагає, щоб НБУ залишався "острівцем стабільності" серед хвиль українського політичного океану.
Так, Україна зобов'язується уникати політичних рішень щодо керівництва Нацбанку
Продовжити справу Уляни Супрун!!!
Приватизація повернетьсяhttps://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU