Найманці РФ зі 120- і 82-мм мінометів обстріляли позиції ЗСУ поблизу Павлополя. З початку доби - 6 обстрілів, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Станом на 12:00 10 червня озброєні формування Російської Федерації вже шість разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

На Луганському напрямку, одразу після опівночі та зранку, російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції українських захисників неподалік Хутора Вільний, при цьому використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети. З аналогічного озброєння з 7.35 по 8.00, противник вів вогонь по захисниках Оріхового.

Зранку, на Донецькому напрямку, противник двічі обстріляв наші позиції поблизу Павлополя зі 120мм та 82мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру.

Також дивіться: Найманці РФ протягом години випустили 55 мін зі 120-мм мінометів по захисниках Оріхового, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

На всі ворожі обстріли, українські військові оперативно та жорстко відповідали з наявних вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.

За наявною інформацією, з початком поточної доби, бойових втрат серед українських захисників, немає.

"Підрозділи Об’єднаних сил постійно перебувають на захисті України та готові дати ефективну відсіч підступним ворожим діям", - сказано в повідомленні.