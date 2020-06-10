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Зеленському виписали штраф за візит у кафе в Хмельницькому: "І в принципі правильно зробили". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за порушення карантинних заходів під час робочої поїздки на Хмельниччину йому виписали штраф.

Про це він заявив журналістам у Чернігові, передає Цензор.НЕТ.

"Можна зняти маску? Так краще чути. А то буде, як у Хмельницькій області, випишуть мені штраф, і в принципі правильно зробили", - зазначив Зеленський.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що президент Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому.

Пізніше заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що Зеленського оштрафують за візит у кафе Хмельницького, якщо виявлять порушення.

Пізніше Зеленський прокоментував відвідування кафе в Хмельницькому, заявивши, що він готовий заплатити штраф, "якщо щось порушив".

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Автор: 

Зеленський Володимир (23832) карантин (18172) штраф (1865) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+47
Да все равно в Ростов ехать! Какая разница!
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10.06.2020 14:10
+19
Зеленському виписали штраф за візит у кафе в Хмельницькому: "І в принципі правильно зробили" - Цензор.НЕТ 4788
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10.06.2020 14:39
+19
Штраф надо выписать каждому му да ку который за "это" голосовал!
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10.06.2020 14:43
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Да все равно в Ростов ехать! Какая разница!
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10.06.2020 14:10 Відповісти
шедевр!!!!!!!
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10.06.2020 14:13 Відповісти
Зеленському виписали штраф за візит у кафе в Хмельницькому: "І в принципі правильно зробили" - Цензор.НЕТ 5284
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10.06.2020 15:36 Відповісти
листик ПОДОРОЖНИКА на лобик ЗЕБЕне тоже выписали ?
чтоб головкой не болел !
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10.06.2020 14:16 Відповісти
лучше б йому звиздюлей выписали, а не штраф
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10.06.2020 14:28 Відповісти
Зеленському виписали штраф за візит у кафе в Хмельницькому: "І в принципі правильно зробили" - Цензор.НЕТ 4788
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10.06.2020 14:39 Відповісти
хороший ракурс
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10.06.2020 15:50 Відповісти
Зеленському виписали штраф за візит у кафе в Хмельницькому: "І в принципі правильно зробили" - Цензор.НЕТ 622
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10.06.2020 19:04 Відповісти
Штраф надо выписать каждому му да ку который за "это" голосовал!
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10.06.2020 14:43 Відповісти
по 17 тысч (минимум)
включая членов семьи, от грудных младенцев до стариков
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10.06.2020 15:51 Відповісти
Они сами себе выписали. И своим детям тоже.
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10.06.2020 16:34 Відповісти
Зеленському виписали штраф за візит у кафе в Хмельницькому: "І в принципі правильно зробили" - Цензор.НЕТ 7237
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11.06.2020 08:59 Відповісти
Петики, фас!
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10.06.2020 14:10 Відповісти
В спам, животное!
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10.06.2020 14:18 Відповісти
Цирк
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10.06.2020 14:12 Відповісти
Думаю, врёт.
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10.06.2020 14:12 Відповісти
Не обязательно.
Вполне могли выписать штраф при согласии Зе...Есть такой принцип "признать малое, чтобы скрыть большее" Вот и он заплатил штраф на 17 тыс (причем из нашего же кармана) и продолжает вредить на миллиарды!!!
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10.06.2020 15:25 Відповісти
Только Зеленскому??? Там же была свита человек десять , плюс фотограф. Главно оплачивайте и ходите почаще, нарушайте, пополняйте бюджет хоть так.
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10.06.2020 14:12 Відповісти
успокойтесь. зеленский НИКОГДА не засадит порошенко в тюрягу надолго... максимум очередное шоу.
если посадит, тогда его самого посадят
в Ю Корее уже 5-6 презов посадили пожизненно, а один не выдержал - повесился.
и сравните наши страны. без ресурсов Ю Корея... и самая богатая ресурсами чисто европейская страна
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10.06.2020 14:13 Відповісти
Все, петики, успокоились? "Тебя посодют, а ты не воруй!" - здесь не будет.
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10.06.2020 14:15 Відповісти
нє вєрю, ой нє вєрю я вашим мансам
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10.06.2020 14:13 Відповісти
Я считаю, что здесь он прав. Допускаю даже, что визит в кафе и последующий штраф были срежиссированы заранее - теперь чиновник средней руки, будучи оштрафованным, уже не скажет "Вы что, козлы, не видите, кто перед вами?". Президента оштрафовали - теперь любого оштрафуем, никто не страшен.
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10.06.2020 14:14 Відповісти
Бубачка піариться.
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10.06.2020 14:16 Відповісти
Что бы пиар в пользу пошел мозг нужен...а у осла оного нет..
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10.06.2020 14:18 Відповісти
Иногда и осел пользу приносит, даже если не понимает
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10.06.2020 14:28 Відповісти
В кафешку они поперлись по дурости, а штраф 17 тыс для миллионера Зе совсем не то же самое, что для бабушки пенсионерки.
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10.06.2020 17:05 Відповісти
Тут важен не размер (пусть хоть 1₴), а показательная демонстрация, что перед законом все равны, см. мой пост чуть выше.
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10.06.2020 17:29 Відповісти
Вообще-то штрафовать нужно было владельца кафе - за разрешение войти. Это если не было злоупотребления служебным положением, в таком случае наказание должно быть уже по другой статье.
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10.06.2020 14:14 Відповісти
Его вроде как тоже.
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10.06.2020 17:30 Відповісти
Хто ж це наважився штрафонути найвеличнішого?
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10.06.2020 14:14 Відповісти
сам себе
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10.06.2020 17:06 Відповісти
Розмір штрафу який?
Там від 17 тис. до 51 тис. і до 3-х років.
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10.06.2020 14:15 Відповісти
ЗЕбил закончит свой путь на зоне
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10.06.2020 14:16 Відповісти
А остальным пяти зебилам что были вместе с тобой??
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10.06.2020 14:16 Відповісти
плюс - хозяина кафе и весь обслуживающий персонал (которые выперлись на работу на 2 дня раньше снятия карантина)
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10.06.2020 14:20 Відповісти
"Можно снять маску? "

Не-не-не. Маска клоуна уже намертво приросла.
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10.06.2020 14:17 Відповісти
а у кого он спросил? кто ему должен был дать разрешение на нарушения хоть и облегченного, но все же карантина ?
т.е если в магазине-автобусе нельзя без маски, то я могу ее снять, но перед этим крикнуть в небо - можно я сниму маску, меня так лучше слышно-видно ))))
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10.06.2020 14:22 Відповісти
Совершенно верно. Всем известно, что если задать вопрос в форме: Можно ли мне <...>?, где вместо <...> подставить то, что вы хотите сделать, и ответ будет утвердительный, или ответа не будет (а раз ответа нету, то и возражений нету - значит можно), то это железобетонный довод в вашу пользу везде.
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10.06.2020 17:27 Відповісти
А вопрос остался: оплатил или не оплатил?
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10.06.2020 14:22 Відповісти
и сумма ))))
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10.06.2020 14:22 Відповісти
наверняка дешевле чем в *Велюре*.Бубочка решил сэкономить.
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11.06.2020 10:20 Відповісти
штраф йому виписали - ну пІпец, дешева драматургія то його все .... - зЄбіли хавають
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10.06.2020 14:25 Відповісти
За що? Була заборона роботи кафе або заборона заходити? Маячня!!!
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10.06.2020 14:25 Відповісти
Да, сейчас карантин и заведения работают только на вынос .... Проблема в том что им не надо это было афишировать ведь пончто что поесть где то нужно было... А так абсолютно закон для всех
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10.06.2020 14:31 Відповісти
Могли бы взять бутеры и чай в термос. Мне тоже нужно было ехать на работу, но водила маршрутки отказался "не афишировать" и взять меня на стоячее место, видно побоялся, подумал, что фраза "я решил не афишировать" будет непринята ментами как аргумент, типа законопослушный хаха. Но президент, понятно, это другое дело.
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10.06.2020 17:38 Відповісти
Ти диви - прямо рецидивіст якійсь! Злосний порушник!
Тут вже треба по максимальній планці карати.
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10.06.2020 14:26 Відповісти
Не поняв.... Хтось нашого прєза має за лоха ? А десяток інших відмазались ?
Це тільки ті,що потрапили в об'єктив !:
Зеленському виписали штраф за візит у кафе в Хмельницькому: "І в принципі правильно зробили" - Цензор.НЕТ 4680
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10.06.2020 14:29 Відповісти
еврейская галиматня для лохтората
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10.06.2020 14:30 Відповісти
Зеленському виписали штраф за візит у кафе в Хмельницькому: "І в принципі правильно зробили" - Цензор.НЕТ 9696
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10.06.2020 14:31 Відповісти
"Можно снять маску?"

Можно. От 17 тыс. до 34 тыс.
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10.06.2020 14:32 Відповісти
- Согласно Закону Украины №530-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" от 17 марта 2020 года, вы обвиняетесь в нарушении правил карантина, - сказал Аваков. - Пройдемте в автозак.
- Нет-нет, товарищ Аваков, произошла чудовищная ошибка, - растерялся Зеленский. - Я готов отдать штраф, если что-то нарушил... Да-да, так и есть, мне сказали, меня пригласили, я просто зашел и все здесь проверил...
- Ну и зря, - хмыкнул Аваков. - Караульные, сопроводите нарушителей.
https://censor.net/r3200097
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10.06.2020 14:40 Відповісти
дивно, молодий чоловік 42р. вілла в Іспанії чи де там, 28 млн на рахунку , а народ 6000грн- не бідність, совдепія в голові
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10.06.2020 14:49 Відповісти
как говаривал диктатор Франко
"для друзей законная вилла в Испании, а для врагов - совдепия"
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10.06.2020 15:53 Відповісти
Савецкий союз)) Он точно в брежнева превращается ударными темпами)
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10.06.2020 14:45 Відповісти
толкові автори не пишуть репризи от і виходить якась фуйня
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10.06.2020 14:57 Відповісти
так он жеж сам хотел заболеть на КОВИД-19 !!
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10.06.2020 14:59 Відповісти
Это все херня, детский сад. А вот создание в Закарпатье на границе с гандонами венграми административного района по национальному признаку - это уже серьезно. Венгры уже сообщили, шо будут всячески поддерживать ОТГ и помогать финансово. Закладывается такая себе "мина замедленного действия". А сейчас еще Болгария и Румыния начнут "качать".
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10.06.2020 15:02 Відповісти
Зеленському виписали штраф за візит у кафе в Хмельницькому: "І в принципі правильно зробили" - Цензор.НЕТ 8227
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10.06.2020 15:05 Відповісти
жестко, но справедливо !

автора !!!!!!
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10.06.2020 15:54 Відповісти
А почему президент Вован и его АП "забыли" и "забили" на тему компенсаций от Ирана? Почему Вова не возвращает в информационное поле тему со сбитым в Иране Украинским самолетом и на официальном уровне не угрожает Ирану многомиллионными судовыми исками в случае если власти Ирана и дальше будут продолжать "валять дурака"в этом вопросе? Это важный принципиальный момент внешней политики, это "лицо" нашего государства.

В АП передали этот вопрос в МИД и возложили на Зама Енина. Он бегает и рассказывает, шо нужно делать официальные заявы, так как Иран не собирается ничего делать. Зам. Министра не решит этот вопрос, не его компетенция. Нужна публичная официальная заява Президента или Главы АП. Чем больше проходит времени, тем больше уверенность, шо зеленые мрази уже и в этом вопросе следуют принципу "мы люди мирные - нам можна срать на голову" и тему компенсаций "замнут", а граждане забудут.
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10.06.2020 15:15 Відповісти
России миллиарды простили,а здесь миллионы
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11.06.2020 10:22 Відповісти
прикольное в Украине "равенство перед законом" обозначила Вошьдь зебилов: и одна, вроде, сумма штрафа, но кому-то - это один раз "потанцевать" жЫрную тёлку, а кому-то - придётся продавать почку..
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10.06.2020 15:31 Відповісти
Комедия в стиле кв -95. Шоу маст го он!
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10.06.2020 15:37 Відповісти
Новая серия про ГОЛОГО БОРОДЬКО ? Во повеселимся !.....
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10.06.2020 15:50 Відповісти
Дешевая показуха.
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10.06.2020 16:13 Відповісти
Сто пудов.
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10.06.2020 18:32 Відповісти
Ой люлИ, ай люлИ -

Правильно всё сделалИ!
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10.06.2020 16:39 Відповісти
А когда штраф за давление на прокурора выпишут?
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10.06.2020 17:01 Відповісти
с вами был 95-квартал оуууее
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10.06.2020 17:16 Відповісти
это вообще тупость. У него вообще даже стыда не осталось. Прямо признается в том, что тупица
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10.06.2020 17:36 Відповісти
уринатерапия, чё
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10.06.2020 17:51 Відповісти
рецидивист
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10.06.2020 18:21 Відповісти
Цирк видали?
Виписали ему штраф)))
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10.06.2020 18:31 Відповісти
вова покажи постанову і квитанцію з банку про оплату штрафу. А остальни хто там був тіпа можна? ********.
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10.06.2020 18:45 Відповісти
Гнать его надо и чем быстрее тем лучше.
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10.06.2020 19:09 Відповісти
Женіть вже його поросячі до іншого кафе-ваша "корида"-кукольний театр.
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10.06.2020 20:59 Відповісти
Блін ... Як мінімум, це вже друге його адмінправопорушення ...
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10.06.2020 19:57 Відповісти
лучше исправительные работы,чем штраф,пусть улицы метёт
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10.06.2020 21:13 Відповісти
Зеленському виписали штраф за візит у кафе в Хмельницькому: "І в принципі правильно зробили" - Цензор.НЕТ 2577
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10.06.2020 21:15 Відповісти
клоунада
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10.06.2020 22:51 Відповісти
А можно ему и слугам народа выписать подъемные в Ростов?
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11.06.2020 06:16 Відповісти
Если серьезно, то есть проблемка, что рейтинг Зе слишком велик, хотя страна уже предана и отдана на растерзание мокшам и своим гнидам. Впишите в список прошлых кандидатов в президенты и по последнему соцопросу вставьте им проценты. Что видим?
1/ Что и было. Побеждают в первом туре двое Зе и Порох с теми же процентами 30 и 15% соответсвенно. Я не удивлен, ведь ватники за ЗЕ, смотрящие тупые сериалы, смотрят и его тупые ролики и мнение не меняют. Нет катализатора, чтобы поменять мнение, они уже не казаки, а рабы, чипированные совком на генном уровне.
2/ Во втором туре все враги независимости Украины сторонники ОПЗЖ, шариков, СБУ-шника, бабушки Юля, нацжен Авакова прибавят Зе свои суммарные 30-35%. В итоге он нам всем, можно сказать, первый раз не соврал, сказав, что "идет в президенты", недоговорив "и выигрываю". (Но он не понимает, что внедрение ОРДЛО в Украину опасно и для Зе лично).
3/ Внедрение ху@лом ОРДЛО в Украину через предателей во власти с правом голоса на выборах даст возможность добавить процент, в т.ч. через фальсификат, уже не ЗЕ!, а Медведчуку. Оп-па-па! Ху@ло всю Украину изнасиловал. Почему? Да, потому что вторым будет уже не Порох, а Медведчук.
4/ Во втором туре всё те же враги независимости Украины и зассавшие переметнувшиеся сторонники слуг народа могут привести в президенты Медведчука.
5/ Что делать? Не знаю.
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11.06.2020 06:21 Відповісти
А что там с Ляшко? Чиновник утверждал, что не было никаких нарушений, а оказалось, что было, и грубое. Зачем нам такой главный санитарный врач? Гнать в шею сукиного сына!
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11.06.2020 09:05 Відповісти
В нашей стране с каждым днём увеличивается число заболевших на корона вирус, А многие стараются сделать себе пиар НА том, что Зеленский нарушил меры карантина, ДА он нарушил - НО РЕБЯТА, а жизни миллионов жителей Украины ВАМ по боку!? посмотрите, что происходит в нашей стране, открыли садики, а няни заразили деток корона вирусом это ВАШИ крохи, А какие в будущем для них будут последствия, в общественном транспорте пассажиры бес масок, по улицам передвигаются бес масок, в супермаркетах покупатели бес масок, НА рынках бес масок - ПОЧЕМУ не кто не поднимает вопрос и НЕ спрашивают С представителей местных властей и работников полиции в городах почему ОНИ НЕ контролируют ТАКИЕ нарушения, НАВЕРНОЕ нужно лично вам заразится, что бы в каждом проснулась ответственность.
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11.06.2020 09:08 Відповісти
 
 