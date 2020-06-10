Зеленському виписали штраф за візит у кафе в Хмельницькому: "І в принципі правильно зробили". ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський заявив, що за порушення карантинних заходів під час робочої поїздки на Хмельниччину йому виписали штраф.
Про це він заявив журналістам у Чернігові, передає Цензор.НЕТ.
"Можна зняти маску? Так краще чути. А то буде, як у Хмельницькій області, випишуть мені штраф, і в принципі правильно зробили", - зазначив Зеленський.
Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що президент Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому.
Пізніше заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що Зеленського оштрафують за візит у кафе Хмельницького, якщо виявлять порушення.
Пізніше Зеленський прокоментував відвідування кафе в Хмельницькому, заявивши, що він готовий заплатити штраф, "якщо щось порушив".
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чтоб головкой не болел !
включая членов семьи, от грудных младенцев до стариков
Вполне могли выписать штраф при согласии Зе...Есть такой принцип "признать малое, чтобы скрыть большее" Вот и он заплатил штраф на 17 тыс (причем из нашего же кармана) и продолжает вредить на миллиарды!!!
если посадит, тогда его самого посадят
в Ю Корее уже 5-6 презов посадили пожизненно, а один не выдержал - повесился.
и сравните наши страны. без ресурсов Ю Корея... и самая богатая ресурсами чисто европейская страна
Там від 17 тис. до 51 тис. і до 3-х років.
Не-не-не. Маска клоуна уже намертво приросла.
т.е если в магазине-автобусе нельзя без маски, то я могу ее снять, но перед этим крикнуть в небо - можно я сниму маску, меня так лучше слышно-видно ))))
Тут вже треба по максимальній планці карати.
Це тільки ті,що потрапили в об'єктив !:
Можно. От 17 тыс. до 34 тыс.
- Нет-нет, товарищ Аваков, произошла чудовищная ошибка, - растерялся Зеленский. - Я готов отдать штраф, если что-то нарушил... Да-да, так и есть, мне сказали, меня пригласили, я просто зашел и все здесь проверил...
- Ну и зря, - хмыкнул Аваков. - Караульные, сопроводите нарушителей.
https://censor.net/r3200097
"для друзей законная вилла в Испании, а для врагов - совдепия"
автора !!!!!!
В АП передали этот вопрос в МИД и возложили на Зама Енина. Он бегает и рассказывает, шо нужно делать официальные заявы, так как Иран не собирается ничего делать. Зам. Министра не решит этот вопрос, не его компетенция. Нужна публичная официальная заява Президента или Главы АП. Чем больше проходит времени, тем больше уверенность, шо зеленые мрази уже и в этом вопросе следуют принципу "мы люди мирные - нам можна срать на голову" и тему компенсаций "замнут", а граждане забудут.
Правильно всё сделалИ!
Виписали ему штраф)))
1/ Что и было. Побеждают в первом туре двое Зе и Порох с теми же процентами 30 и 15% соответсвенно. Я не удивлен, ведь ватники за ЗЕ, смотрящие тупые сериалы, смотрят и его тупые ролики и мнение не меняют. Нет катализатора, чтобы поменять мнение, они уже не казаки, а рабы, чипированные совком на генном уровне.
2/ Во втором туре все враги независимости Украины сторонники ОПЗЖ, шариков, СБУ-шника, бабушки Юля, нацжен Авакова прибавят Зе свои суммарные 30-35%. В итоге он нам всем, можно сказать, первый раз не соврал, сказав, что "идет в президенты", недоговорив "и выигрываю". (Но он не понимает, что внедрение ОРДЛО в Украину опасно и для Зе лично).
3/ Внедрение ху@лом ОРДЛО в Украину через предателей во власти с правом голоса на выборах даст возможность добавить процент, в т.ч. через фальсификат, уже не ЗЕ!, а Медведчуку. Оп-па-па! Ху@ло всю Украину изнасиловал. Почему? Да, потому что вторым будет уже не Порох, а Медведчук.
4/ Во втором туре всё те же враги независимости Украины и зассавшие переметнувшиеся сторонники слуг народа могут привести в президенты Медведчука.
5/ Что делать? Не знаю.