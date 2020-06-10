Зеленському виписали штраф за візит у кафе в Хмельницькому: "І в принципі правильно зробили". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за порушення карантинних заходів під час робочої поїздки на Хмельниччину йому виписали штраф.

Про це він заявив журналістам у Чернігові, передає Цензор.НЕТ.

"Можна зняти маску? Так краще чути. А то буде, як у Хмельницькій області, випишуть мені штраф, і в принципі правильно зробили", - зазначив Зеленський.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що президент Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому.

Пізніше заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що Зеленського оштрафують за візит у кафе Хмельницького, якщо виявлять порушення.

Пізніше Зеленський прокоментував відвідування кафе в Хмельницькому, заявивши, що він готовий заплатити штраф, "якщо щось порушив".

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