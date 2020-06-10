Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) продовжують голодування під ОП: "Нас провокують на суд Лінча". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Товариші убитого добровольця Олешка (Сармата) оголосили голодування і перебувають під Офісом Президента в Києві. Вони вимагають відправити у СІЗО чотирьох підозрюваних у вбивстві, яких нещодавно відпустили під домашній арешт.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Під Офісом Президента в центрі Києва побратими убитого добровольця Віталія Олешка (Сармата) оголосили безстрокове голодування з вимогою повернути під варту підозрюваних у його вбивстві, а також з'ясувати, чому судді ухвалили таке, на їхню думку, безпрецедентне рішення про звільнення підозрюваних під домашній арешт.

"Ми від учора оголосили голодування на знак протесту проти того, що зробив Бердянський районний суд, коли відпустив тих, хто вбив Віталія Олешка (позивний Сармат), під домашній арешт. Це безпрецедентний випадок в історії України, в судовій практиці - людей, яких по суті судять у суді, їм інкримінується вбивство на замовлення групою осіб, їх відпускають і таким чином кажуть можете тікати. Людям, які усвідомлюють, що отримають від 10 років до довічного терміну, дають можливість втекти або впливати на свідків чи сім'ї свідків. Суд мотивував своє рішення абсурдними речами: і коронавірус, і що один з них поводився добре. Це мотивоване грошима рішення. Нас, побратимів, провокують на суд Лінча. Ми пройшли з ним війну, полон, потім боролися зі свавіллям, корупцією, депутатами, чиновниками. Його підло серед білого дня на очах у дружини, побратимів вбивають у спину і цих людей відпускають під домашній арешт. Фактично їх відпускають на свободу. Ми вимагаємо повернути їх за ґрати і розібратися з суддями, чому вони ухвалили таке рішення. Ми, 5 осіб, його побратими, будемо голодувати до кінця, аж до нашої смерті. Альтернатива, ми маємо взяти зброю і піти навести справедливість своїми руками. Але це зіграє на руку Російській Федерації. Ми це розуміємо. Нас на це штовхають. Ми зараз на це не підемо, але ми показуємо, що готові померти за нашого побратима. Нам не треба, щоб до нас хтось приходив і щось пояснював, просто наведіть порядок", - заявив Тарас Костанчук, який оголосив голодування, глава громадської організації учасників бойових дій "Сармат".

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.



У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

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Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка об'єднали ще з одню - розбійним нападом на сім'ю Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ньому підозрюваними проходять чотири людини з так званої групи Віктора Власюка - передбачуваний організатор вбивства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смирнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

Поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі про вбивство учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешко (Сармата). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентірова. Обидва на допит не з'явилися, їх викликали повторно.

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Наприкінці липня 2019 року справу щодо ймовірних виконавців та організаторів вбивства Сармата передали в суд. На лаві підсудних - підозрювані в скоєнні вбивства Артем Матюшин, Микола Ломако, Олександр Обухов і Максим Владимиренко, ймовірні організатори Михайло Сігіда, Євген Бродський і Віктор Власюк, а також фігуранти справи про розбійний напад у Дніпрі Денис Зеленкін, Тарас Мовчан, Сергій Смирнов і Руслан Кузнєцов.

Двоє суддів заявили про самовідвід.

У серпні 2019 року ДБР відкрило справу за фактом можливого приховання поліцейськими інформації про підготовку вбивства Сармата.

29 травня 2020 року суд відпустив під домашніх арешт чотирьох обвинувачених - Михайла Сигиду, Миколу Ломако, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова.