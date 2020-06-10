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Новини Відео Агресія Росії проти України Убивство Віталія Олешка
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Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) продовжують голодування під ОП: "Нас провокують на суд Лінча". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Товариші убитого добровольця Олешка (Сармата) оголосили голодування і перебувають під Офісом Президента в Києві. Вони вимагають відправити у СІЗО чотирьох підозрюваних у вбивстві, яких нещодавно відпустили під домашній арешт.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Під Офісом Президента в центрі Києва побратими убитого добровольця Віталія Олешка (Сармата) оголосили безстрокове голодування з вимогою повернути під варту підозрюваних у його вбивстві, а також з'ясувати, чому судді ухвалили таке, на їхню думку, безпрецедентне рішення про звільнення підозрюваних під домашній арешт.

"Ми від учора оголосили голодування на знак протесту проти того, що зробив Бердянський районний суд, коли відпустив тих, хто вбив Віталія Олешка (позивний Сармат), під домашній арешт. Це безпрецедентний випадок в історії України, в судовій практиці - людей, яких по суті судять у суді, їм інкримінується вбивство на замовлення групою осіб, їх відпускають і таким чином кажуть можете тікати. Людям, які усвідомлюють, що отримають від 10 років до довічного терміну, дають можливість втекти або впливати на свідків чи сім'ї свідків. Суд мотивував своє рішення абсурдними речами: і коронавірус, і що один з них поводився добре. Це мотивоване грошима рішення. Нас, побратимів, провокують на суд Лінча. Ми пройшли з ним війну, полон, потім боролися зі свавіллям, корупцією, депутатами, чиновниками. Його підло серед білого дня на очах у дружини, побратимів вбивають у спину і цих людей відпускають під домашній арешт. Фактично їх відпускають на свободу. Ми вимагаємо повернути їх за ґрати і розібратися з суддями, чому вони ухвалили таке рішення. Ми, 5 осіб, його побратими, будемо голодувати до кінця, аж до нашої смерті. Альтернатива, ми маємо взяти зброю і піти навести справедливість своїми руками. Але це зіграє на руку Російській Федерації. Ми це розуміємо. Нас на це штовхають. Ми зараз на це не підемо, але ми показуємо, що готові померти за нашого побратима. Нам не треба, щоб до нас хтось приходив і щось пояснював, просто наведіть порядок", - заявив Тарас Костанчук, який оголосив голодування, глава громадської організації учасників бойових дій "Сармат".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чотирьох фігурантів справи про вбивство ветерана Олешка "Сармата" відпустили під домашній арешт

Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) продовжують голодування під ОП: Нас провокують на суд Лінча 01
Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) продовжують голодування під ОП: Нас провокують на суд Лінча 02
Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) продовжують голодування під ОП: Нас провокують на суд Лінча 03
Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) продовжують голодування під ОП: Нас провокують на суд Лінча 04
Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) продовжують голодування під ОП: Нас провокують на суд Лінча 05
Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) продовжують голодування під ОП: Нас провокують на суд Лінча 06
Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) продовжують голодування під ОП: Нас провокують на суд Лінча 07

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.

У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного в організації вбивства Олешка (Сармата) Сігіду залишили під вартою на місяць

Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка об'єднали ще з одню - розбійним нападом на сім'ю Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ньому підозрюваними проходять чотири людини з так званої групи Віктора Власюка - передбачуваний організатор вбивства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смирнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

Поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі про вбивство учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешко (Сармата). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентірова. Обидва на допит не з'явилися, їх викликали повторно.

Дивіться також: Пам'ять убитого рік тому ветерана Сармата вшанували в Запорізькій області. ВIДЕО

Наприкінці липня 2019 року справу щодо ймовірних виконавців та організаторів вбивства Сармата передали в суд. На лаві підсудних - підозрювані в скоєнні вбивства Артем Матюшин, Микола Ломако, Олександр Обухов і Максим Владимиренко, ймовірні організатори Михайло Сігіда, Євген Бродський і Віктор Власюк, а також фігуранти справи про розбійний напад у Дніпрі Денис Зеленкін, Тарас Мовчан, Сергій Смирнов і Руслан Кузнєцов.

Двоє суддів заявили про самовідвід.

У серпні 2019 року ДБР відкрило справу за фактом можливого приховання поліцейськими інформації про підготовку вбивства Сармата.

29 травня 2020 року суд відпустив під домашніх арешт чотирьох обвинувачених - Михайла Сигиду, Миколу Ломако, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова.

Автор: 

акція (1455) голодування (426) протест (2398) суд (11683) вбивство (3088) юстиція (732) Олешко Віталій (80) Офіс Президента (2022)


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Топ коментарі
+24
Суддя який відпустив вбивць має сісти в тюрму, прокурори які ведуть справу мають бути звільнені як дебіли та ідіоти які неспроможні представляти обвинувачення в суді, Венедиктову потрібно зняти, бо вона непрофесіонал і не може контролювати ситуацію в прокуратурі!
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10.06.2020 14:13
+12
сотня-тысяча судов Линча над судьями, прокурорами и прочей зебильной шушерой - сбережет не только жизни десятку тысяч таких же судей, но и миллионы жизней граждан Украины
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10.06.2020 14:36
+11
а где зе или дермак??????????
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10.06.2020 14:17
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Суддя який відпустив вбивць має сісти в тюрму, прокурори які ведуть справу мають бути звільнені як дебіли та ідіоти які неспроможні представляти обвинувачення в суді, Венедиктову потрібно зняти, бо вона непрофесіонал і не може контролювати ситуацію в прокуратурі!
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10.06.2020 14:13 Відповісти
а тебе на її місце призначити... Ти доречи закінчив курс лікування?
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10.06.2020 14:32 Відповісти
а где зе или дермак??????????
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10.06.2020 14:17 Відповісти
В то время, как жителям Украины не за что есть, Зеленский затаривается в самом дорогом супермаркете в Киеве - Гудвайне и думает, какое еще шоу устроить.
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10.06.2020 14:20 Відповісти
В самом дорогом нам гастрономе Гудвайн
Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) продолжают голодовку под ОП: "Нас провоцируют на суд Линча" - Цензор.НЕТ 905
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10.06.2020 14:26 Відповісти
А Петр Андреевич затаривался в АТБ или Сельпо?
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10.06.2020 14:55 Відповісти
нет, в твоем холодильнике, но и этого ему показалось мало, и он негодяй сделал контрольный - жахнув в твои рейтузы
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10.06.2020 15:25 Відповісти
Та то он хотел жахнуть,а жахнул в свои и вам теперь стирать приходится.
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10.06.2020 17:43 Відповісти
тебе тоже досталось, бедненькая зебобка, страдай, бобики должны страдать
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11.06.2020 13:52 Відповісти
Стирай,не отвлекайся.
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11.06.2020 13:59 Відповісти
Литцо сделай попроще и страдай дальше, и толще
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11.06.2020 14:55 Відповісти
суд Лінча для рашизму буде мати безцінне пропагандистське значення
все ватне лайно навіть і не мріє про такий подарунок
не вздумайте!
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10.06.2020 14:21 Відповісти
сотня-тысяча судов Линча над судьями, прокурорами и прочей зебильной шушерой - сбережет не только жизни десятку тысяч таких же судей, но и миллионы жизней граждан Украины
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10.06.2020 14:36 Відповісти
Не вздумайте БУНТОВАТЬ а то путин нападет! ложитесь и умирайте за великую нищую Украину которая скорее всего и так скоро загнется без денег и молодежи!! ВЛАСТЬ ОТ БОГА НА НЕЕ НЕЗЗЯ НАПАДАТЬ ЕЙ НАДО МОЛИТСЯ!!!(АТО ПУТИН НАПАДЕТ)
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10.06.2020 14:28 Відповісти
А когда кого нибудь подвесят, то быстро повторится ситуация со Стерненко, и нарисуются наши "органы внутренних дел"...
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10.06.2020 14:31 Відповісти
В ГСУ Нацполиции Киева, где находилось дело Шеремета, произошел пожарhttps://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fnewsone.ua%2Fnews%2Faccidents%2Fv_gsu_nacpolicii_kieva_gde_nahodilos_delo_sheremeta_proizoshel_pozhar.html Facebook https://twitter.com/home?status=%D0%92+%D0%93%D0%A1%D0%A3+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%B3%D0%B4%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%20http%3A%2F%2Fnewsone.ua%2Fnews%2Faccidents%2Fv_gsu_nacpolicii_kieva_gde_nahodilos_delo_sheremeta_proizoshel_pozhar.html%20via%20@newsone_tv Twitter https://telegram.me/share/url?text=%D0%92+%D0%93%D0%A1%D0%A3+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%B3%D0%B4%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80&url=http%3A%2F%2Fnewsone.ua%2Fnews%2Faccidents%2Fv_gsu_nacpolicii_kieva_gde_nahodilos_delo_sheremeta_proizoshel_pozhar.html Telegram
Размещено: 10.06.2020http://img.newsone.ua/original/2018/08/31/65625.jpeg?timestamp=1535733338 Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) продолжают голодовку под ОП: "Нас провоцируют на суд Линча" - Цензор.НЕТ 1486
Огонь охватил большинство кабинетов Главного следственного управления https://newsone.ua/news/society/vsem_podozrevaemym_v_dele_sheremeta_izmenili_podozrenie_podrobnosti.html Национальной полиции . Об этом сообщило издание https://strana.ua/news/272214-v-kieve-chut-ne-shorelo-delo-pavla-sheremeta.html Срана.ua .
Инцидент произошел 10 июня на Набережном шоссе, 25. В помещениях было замечено сильное задымление и прибывшие на место пожарные залили их водой, несмотря на то, что сильного огня не наблюдалось.
Сотрудники Министерства внутренних дел отметили, что официально никаких важных документов повреждено не было, однако некоторые материалы все-таки сильно намокли. Отмечалось, что в главном управлении могло находиться и дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.
По словам следователей, они не исключают факт того, что некоторые из материалов, возможно, будут утрачены, а пожар был организован специально. В ведомстве намерены провести учет и, в частности, определить, пострадали ли во время пожара дела, включающие несколько томов.
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10.06.2020 14:35 Відповісти
Так может их под "домашний арест" и отпустили для того, что бы вы не бутылки с водой возле АП выставляли, а просто "сделали свое дело" как побратимы погибшего?!
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10.06.2020 14:49 Відповісти
к этому мусорско-прокурорско-сбушные и подводят.
пасут всех его побратимов.

как и "заказы" по киевскому регионалу,росс.депутату-втикачу....везде были "втихую" использованы АТОшники ...
Риффмастера,Дугарь и Дока не забывайте.
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10.06.2020 15:19 Відповісти
Идет реванш антиукраинских сил, и похоже во главе с зермаком, причем почти не прячась, значит можно быстро отправить на нары.
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10.06.2020 15:20 Відповісти
А процветание Украины и должно начаться с судов Линча. Народ выйдет на Третий Майдан всего на три дня (чтоб ***** не опомнился), вырежит всю коррумпированую мразь, что грабит корыто Украины 28 лет и тогда Украина начнёт процветание. Ибо как говорил дедушка Пиночет: живёт казнокрад и коррупционер - страна прозябает, убит казнокрад и коррупционер - страна процветает.
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10.06.2020 15:28 Відповісти
ну так выходь
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10.06.2020 17:26 Відповісти
Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) продовжують голодування під ОП: "Нас провокують на суд Лінча" - Цензор.НЕТ 6537
ТАК ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
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10.06.2020 15:31 Відповісти
Як назвати це??? ЗЕЛОХ ТУПИЙ, СЛІПИЙ І ГЛУХИЙ!! А КУЗЬМЕНКО ДИТЯЧИЙ ХІРУРГ В ТЮРЬМІ!!!!? ГОРІТЬ ВАМ СУДДЯМ І ПРОКУРОРАМ В АДУ!!
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10.06.2020 16:12 Відповісти
Як там американці кажуть? - "Хочеш справедливості іди в бордель, хочеш щоб тебе трахнули іди в суд". Їх уже багато років "провокують" на суд Лінча. І що? Вони просто "спровоковані" а винні "в шоколаді" Якби почали вішати покидьків то ніхто б і не провокував - всі б "обома руками" були "за життя і за законне покарання". А так маємо відсутність справедливості взагалі та дві категорії імпотентів - "спровоковані до лінчування" та "поклавші фуй на все"
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10.06.2020 18:19 Відповісти
 
 