Прокурор Радіонов відмовився підписувати Стерненкові підозру, яку вважав незаконною. Після цього він залишив процес, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

Старший групи прокурорів у справі одеського активіста Сергія Стерненка Андрій Радіонов місяць тому відмовився підписувати йому підозру, яку отримав від слідчого СБУ. Невдовзі після цього він покинув справу.

Про це йдеться в матеріалі "Слідство.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією, яку ми отримали з власних джерел, підозру Стерненкові слідчі СБУ готували ще місяць тому. І тоді старший групи прокурорів підписувати її відмовився. Пізніше цей прокурор, Андрій Радіонов, вийшов зі справи. А перед цим на 13-х сторінках розписав, чому він відмовляється підписувати підозру", - сказано в матеріалі.

У поясненні Радіонов стверджує, що слідство упереджене, а підозра - незаконна і суперечить зібраним під час розслідування доказам. Так, попри висновки експертизи в тому, що ніж Стерненка не є холодною зброєю, йому намагаються інкримінувати статтю 263 КК України - носіння холодної зброї.

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Згадується в документі і голова Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова. Її Радіонов вважає упередженою, а її дії - такими, що загрожують незалежності прокурорів.

Радіонов, зокрема, зазначив її публічні обіцянки оголосити Стерненкові підозру в будь-якому випадку. Незважаючи на те, що згідно із законом втручатися в розслідування вона не може.

Нагадаємо, що 29 травня стало відомо, що прокурора, який відмовився підписувати підозру Стерненкові перевели в інший підрозділ.

Раніше представники СБУ повідомили інформагентству "Інтерфакс-Україна" про вручення двом людям, які напали на Стерненка в Одесі в 2018 році, підозр за ч.4 ст. 296 КК (хуліганські дії).

Один з нападників на Стерненка, Іван Кузнєцов, загинув під час сутички. Інший, Олександр Ісайкул, перебуває за кордоном.

Адвокат Стерненка Віталій Коломієць вважає, що повідомлення про пред'явлення підозри "схоже на фейк від СБУ чи спробу відмазати нападників".

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.