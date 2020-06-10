Прокурор Радіонов відмовився підписувати Стерненкові підозру, яку вважав незаконною. Після цього він залишив процес, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО
Старший групи прокурорів у справі одеського активіста Сергія Стерненка Андрій Радіонов місяць тому відмовився підписувати йому підозру, яку отримав від слідчого СБУ. Невдовзі після цього він покинув справу.
Про це йдеться в матеріалі "Слідство.Інфо", передає Цензор.НЕТ.
"За інформацією, яку ми отримали з власних джерел, підозру Стерненкові слідчі СБУ готували ще місяць тому. І тоді старший групи прокурорів підписувати її відмовився. Пізніше цей прокурор, Андрій Радіонов, вийшов зі справи. А перед цим на 13-х сторінках розписав, чому він відмовляється підписувати підозру", - сказано в матеріалі.
У поясненні Радіонов стверджує, що слідство упереджене, а підозра - незаконна і суперечить зібраним під час розслідування доказам. Так, попри висновки експертизи в тому, що ніж Стерненка не є холодною зброєю, йому намагаються інкримінувати статтю 263 КК України - носіння холодної зброї.
Згадується в документі і голова Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова. Її Радіонов вважає упередженою, а її дії - такими, що загрожують незалежності прокурорів.
Радіонов, зокрема, зазначив її публічні обіцянки оголосити Стерненкові підозру в будь-якому випадку. Незважаючи на те, що згідно із законом втручатися в розслідування вона не може.
Нагадаємо, що 29 травня стало відомо, що прокурора, який відмовився підписувати підозру Стерненкові перевели в інший підрозділ.
Раніше представники СБУ повідомили інформагентству "Інтерфакс-Україна" про вручення двом людям, які напали на Стерненка в Одесі в 2018 році, підозр за ч.4 ст. 296 КК (хуліганські дії).
Один з нападників на Стерненка, Іван Кузнєцов, загинув під час сутички. Інший, Олександр Ісайкул, перебуває за кордоном.
Адвокат Стерненка Віталій Коломієць вважає, що повідомлення про пред'явлення підозри "схоже на фейк від СБУ чи спробу відмазати нападників".
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
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Это была полиция Одессы! Заказчик убийства - мэр Труханов. Поэтому так легко убийц и отпускает наша "доблестная и реформированная" полиция.
Но тут параллельно идет другая линия - задержанных за убийство Олешко загадочным образом выпустили.
Мало того, отпускают со 100% уликами бывшего рыга Кожару, однако патриоты по подозрению в убийстве Шеремета сидят, несмотря на фуфло вместо улик.
Тенденция, однако. Тока кто же конечный бенефициар этой грязной возни?
10.06.2020, 13:31 • 658 • https://uainfo.org/blognews/1591783057-butusov-delo-ob-ubiystve-biznesmena-staritskogo-stalo-prosto.html#mc-container 1
Как комфортно убивать в Украине, если ты "регионал" и открытый сторонник России.
Завтра в 11.45 заседание по одному из самых громких процессов наших дней - убийства Сергея Старицкого.
Дело об убийстве бизнесмена Старицкого стало просто символом полного беспредела судебной системы, и максимального комфорта для убийцы - министра иностранных дел при Януковиче, одного из ключевых деятелей пророссийской политики Леонида Кожары. Не часто даже в наше время увидишь такое откровенное надругательство над справедливостью, которое, конечно, и президент и судебные власти делают вид, что не замечают.
Напомню, Кожара подозревается в умышленном убийстве Старицкого, которое произошло в доме Кожары из личного пистолета Кожары.
Как подозреваемый в тяжком преступлении, который, тем более, не побежал сдаваться в полицию, Кожара должен был находиться в изоляторе без права залога на период следствия.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1591775622-sentsov-sudi-ne-mozhut-buti-ob-ektivnimi-ta-nezalezhnimi-.html Сенцов: Суди не можуть бути об'єктивними та незалежними, оскільки ще 12 грудня 2019 року Кузьменко, Антоненка та Дугарь призначили "вбивцями", транслюючи на всю країну брифінг МВС
Однако Шевченковский суд установил для Кожары изначально залог в 14 миллионов гривен. И находился под стражей Кожара совсем недолго. Очень скоро во время очередного заседания по продлению сроков следствия судья внезапно снизил залог с 14 до 2 миллионов гривен, а затем.... освободил Кожару из-под стражи!
Ему было назначено носить электронный браслет, но поскольку в Украине эти браслеты уже давно не закупают, то пришлось Кожаре жить на своей загородной вилле, где он убил Старицкого, без всяких ограничений. Об этом заявила дочь убитого Катерина Старицкая.
Сравните это с делом Антоненко - где нет прямых улик, но подозреваемые под стражей уже более полугода. А здесь человек, который может в любой момент сбежать в Россию, даже без браслета спокойно себе живет, "решает вопросы", и после убийства ему разрешено спокойно жить частной жизнью, ну подумаешь, это же надежный человек, такому можно, ну, подумаешь, ну убили человека, ну с кем не бывает.
Можно ли себе представить, что все это происходит без политической крыши и без ведома Офиса президента, ВККС ВРП? Конечно, нет…
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4144634775576787 Юрий БУТУСОВ
Респект тобі пане добродію !