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Прокурор Радіонов відмовився підписувати Стерненкові підозру, яку вважав незаконною. Після цього він залишив процес, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

Старший групи прокурорів у справі одеського активіста Сергія Стерненка Андрій Радіонов місяць тому відмовився підписувати йому підозру, яку отримав від слідчого СБУ. Невдовзі після цього він покинув справу.

Про це йдеться в матеріалі "Слідство.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією, яку ми отримали з власних джерел, підозру Стерненкові слідчі СБУ готували ще місяць тому. І тоді старший групи прокурорів підписувати її відмовився. Пізніше цей прокурор, Андрій Радіонов, вийшов зі справи. А перед цим на 13-х сторінках розписав, чому він відмовляється підписувати підозру", - сказано в матеріалі.

У поясненні Радіонов стверджує, що слідство упереджене, а підозра - незаконна і суперечить зібраним під час розслідування доказам. Так, попри висновки експертизи в тому, що ніж Стерненка не є холодною зброєю, йому намагаються інкримінувати статтю 263 КК України - носіння холодної зброї.

Прокурор Радіонов відмовився підписувати Стерненкові підозру, яку вважав незаконною. Після цього він залишив процес, - Слідство.Інфо 01

Прокурор Радіонов відмовився підписувати Стерненкові підозру, яку вважав незаконною. Після цього він залишив процес, - Слідство.Інфо 02

Читайте також: Венедіктова про підозру Стерненкові: Рішення ухвалюють слідчі і прокурори

Згадується в документі і голова Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова. Її Радіонов вважає упередженою, а її дії - такими, що загрожують незалежності прокурорів.

Радіонов, зокрема, зазначив її публічні обіцянки оголосити Стерненкові підозру в будь-якому випадку. Незважаючи на те, що згідно із законом втручатися в розслідування вона не може.

Нагадаємо, що 29 травня стало відомо, що прокурора, який відмовився підписувати підозру Стерненкові перевели в інший підрозділ.

Раніше представники СБУ повідомили інформагентству "Інтерфакс-Україна" про вручення двом людям, які напали на Стерненка в Одесі в 2018 році, підозр за ч.4 ст. 296 КК (хуліганські дії).

Один з нападників на Стерненка, Іван Кузнєцов, загинув під час сутички. Інший, Олександр Ісайкул, перебуває за кордоном.

Адвокат Стерненка Віталій Коломієць вважає, що повідомлення про пред'явлення підозри "схоже на фейк від СБУ чи спробу відмазати нападників".

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

Автор: 

Стерненко Сергій (384) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+43
Выведенный из дела Стерненко прокурор Радионов называл следствие по активисту предвзятым, а подозрение - незаконным, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 6608
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10.06.2020 16:06
+17
2020 - прошел Майдан - там то же прессовали всех кто против власти - причем на ровном месте и не законно - думал такого уже в Украине не будет - а нет - ЛЮДИ, а шо вообще происходит и по чему все такие спокойные - завтра они могут прийти к каждому из нас - завал
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10.06.2020 16:08
+15
Портнов надо выгнать из Украины - агента страны убийц
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10.06.2020 16:06
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Выведенный из дела Стерненко прокурор Радионов называл следствие по активисту предвзятым, а подозрение - незаконным, - "Слідство.Інфо" - Цензор.НЕТ 6608
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10.06.2020 16:06 Відповісти
а з Ф.Петеном дуже вдале порівняння...
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10.06.2020 16:17 Відповісти
Петен спочатку був національним героєм.
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10.06.2020 16:29 Відповісти
Слава - річ мінлива...
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10.06.2020 16:35 Відповісти
так гниду Зелену взагалі 73% неадекватів підтримало.
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10.06.2020 16:41 Відповісти
Це на мою думку не вірне судження, стосовно неадекватів. Вони цілком зрозумілі, передбачувані ссикуни, байдужі та малороси. Якось так. Цілком адекВАТНІ!
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10.06.2020 18:54 Відповісти
І то добре, що не коміком.
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10.06.2020 19:05 Відповісти
а як подивитися "з конца" - то видно що петен ЛАЙНО
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11.06.2020 07:08 Відповісти
Здесь уже пять национальных позоров и недоразумений!
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10.06.2020 16:19 Відповісти
в Україні кожен її президент її ганьба
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10.06.2020 17:08 Відповісти
А лохтоат, який їх вибирає - то мудрий нарід. Нє?
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10.06.2020 17:25 Відповісти
Главный позор в том, что украинцы выбрали в президенты еврея.
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10.06.2020 18:34 Відповісти
10-15 лет? Пройдёт? Хм...
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10.06.2020 21:49 Відповісти
Портнов надо выгнать из Украины - агента страны убийц
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10.06.2020 16:06 Відповісти
Не выгнать. Хватать и сажать!
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10.06.2020 16:21 Відповісти
На палю. У вас останнє речення не закінчене.
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10.06.2020 17:26 Відповісти
Извините.
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10.06.2020 20:55 Відповісти
Не варто. Я теж помилки роблю. Навіть більше за Вас. 😁 І добре, що Ви зокрема можете їх виправити. 👍
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11.06.2020 11:58 Відповісти
2020 - прошел Майдан - там то же прессовали всех кто против власти - причем на ровном месте и не законно - думал такого уже в Украине не будет - а нет - ЛЮДИ, а шо вообще происходит и по чему все такие спокойные - завтра они могут прийти к каждому из нас - завал
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10.06.2020 16:08 Відповісти
происходит ублюдок зеленое президло.
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10.06.2020 16:17 Відповісти
Святой Человек.
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10.06.2020 16:11 Відповісти
Это поступок!
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10.06.2020 16:22 Відповісти
не долго ему быть прокурором. там только прокурворы котируются.
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10.06.2020 16:22 Відповісти
Чета я нипонил, Стерненко же этот нож отобрал от наемного убийцы, так какая разница, холодное не холодное
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10.06.2020 16:27 Відповісти
Стерненко заслужил посадку. Порошенко ему не нравился - получай хорошего зелю-блазня.
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10.06.2020 16:28 Відповісти
Ну еще бы - главное претупление в глазах соевого имбецила - это если кому-то не нравится порошенко...
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10.06.2020 16:43 Відповісти
Щабавно но за Стерненко вышло больше людей чем за таню чорновол. К чему бы это? 😷
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10.06.2020 16:50 Відповісти
Підписників більше. Пише і говорить гарно. Переконливо. 😊
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10.06.2020 17:28 Відповісти
Танюха всего одного ватника завалила, А Стерненко почти двух
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10.06.2020 17:39 Відповісти
Танюха никого не валила - тот ватан сам побежал грабить кассу и задохнулся.
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11.06.2020 10:21 Відповісти
Внимательно смотрите за год Зе полный развал государственной структуры управления страной керуют олигархи проходимцы нас свое усмотрение как хотят правоохранительная система стала ОПГ государственного масштаба защищенная законами с пытками убийством грабежом , экономика убита на кизяк президент кроме видосиков и посиделок а ля Пу не на что не способен и не думайте что простачок он прикидывается и пришел на должность ради больших денег которые он получит после развала и уничтожения страны страна сдается частями под крики слава Вове беспредел всего просто ускоряется с огромной скоростью Зе это могильщик и черный лебедь для страны
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10.06.2020 16:33 Відповісти
Поліція https://censor.net/news/3068294/politsiya_vidpustyla_drugogo_uchasnyka_napadu_na_aktyvista_sternenka_v_odesi_vin_prohodyt_yak_svidokhttps://censor.net/news/3068294 в Одесі, який проходить як свідок.
Это была полиция Одессы! Заказчик убийства - мэр Труханов. Поэтому так легко убийц и отпускает наша "доблестная и реформированная" полиция.
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10.06.2020 16:41 Відповісти
Стерненко виноват в том что выжил после третьего нападения. Это страшная вина.

Но тут параллельно идет другая линия - задержанных за убийство Олешко загадочным образом выпустили.

Мало того, отпускают со 100% уликами бывшего рыга Кожару, однако патриоты по подозрению в убийстве Шеремета сидят, несмотря на фуфло вместо улик.

Тенденция, однако. Тока кто же конечный бенефициар этой грязной возни?
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10.06.2020 16:49 Відповісти
Бутусов: Дело об убийстве бизнесмена Старицкого стало просто символом полного беспредела судебной системы
10.06.2020, 13:31 • 658 • https://uainfo.org/blognews/1591783057-butusov-delo-ob-ubiystve-biznesmena-staritskogo-stalo-prosto.html#mc-container 1

Как комфортно убивать в Украине, если ты "регионал" и открытый сторонник России.
Завтра в 11.45 заседание по одному из самых громких процессов наших дней - убийства Сергея Старицкого.
Дело об убийстве бизнесмена Старицкого стало просто символом полного беспредела судебной системы, и максимального комфорта для убийцы - министра иностранных дел при Януковиче, одного из ключевых деятелей пророссийской политики Леонида Кожары. Не часто даже в наше время увидишь такое откровенное надругательство над справедливостью, которое, конечно, и президент и судебные власти делают вид, что не замечают.
Напомню, Кожара подозревается в умышленном убийстве Старицкого, которое произошло в доме Кожары из личного пистолета Кожары.
Как подозреваемый в тяжком преступлении, который, тем более, не побежал сдаваться в полицию, Кожара должен был находиться в изоляторе без права залога на период следствия.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1591775622-sentsov-sudi-ne-mozhut-buti-ob-ektivnimi-ta-nezalezhnimi-.html Сенцов: Суди не можуть бути об'єктивними та незалежними, оскільки ще 12 грудня 2019 року Кузьменко, Антоненка та Дугарь призначили "вбивцями", транслюючи на всю країну брифінг МВС
Однако Шевченковский суд установил для Кожары изначально залог в 14 миллионов гривен. И находился под стражей Кожара совсем недолго. Очень скоро во время очередного заседания по продлению сроков следствия судья внезапно снизил залог с 14 до 2 миллионов гривен, а затем.... освободил Кожару из-под стражи!
Ему было назначено носить электронный браслет, но поскольку в Украине эти браслеты уже давно не закупают, то пришлось Кожаре жить на своей загородной вилле, где он убил Старицкого, без всяких ограничений. Об этом заявила дочь убитого Катерина Старицкая.
Сравните это с делом Антоненко - где нет прямых улик, но подозреваемые под стражей уже более полугода. А здесь человек, который может в любой момент сбежать в Россию, даже без браслета спокойно себе живет, "решает вопросы", и после убийства ему разрешено спокойно жить частной жизнью, ну подумаешь, это же надежный человек, такому можно, ну, подумаешь, ну убили человека, ну с кем не бывает.
Можно ли себе представить, что все это происходит без политической крыши и без ведома Офиса президента, ВККС ВРП? Конечно, нет…
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4144634775576787 Юрий БУТУСОВ
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10.06.2020 16:59 Відповісти
Но был один который не стрелял....
Респект тобі пане добродію !
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10.06.2020 17:09 Відповісти
так здихалися ж явно. пішов.
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10.06.2020 18:29 Відповісти
А где наши патриоты, националисты, или они заховались по норам, ну нацкорпус понятно, лакеи авакорюкзака, а остаььные, может обиделись на электорат, раз гетьманов нету, украинцам надо делать ставку на воинов женщин, на Марусю Звиробий, а мужики пусть воспитывают детей и варят борщ.
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10.06.2020 17:28 Відповісти
Я никому ничего не хочу доказывать. У меня вопрос: почему СБУ занимается делом, которое должно расследоваться полицией?
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10.06.2020 18:32 Відповісти
Блин, а ведь ещё остались порядочные прокуроры!
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10.06.2020 18:46 Відповісти
та не кіпішуй... а що до райкіна.. то Да його треба було в буцегарню на 72години..
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11.06.2020 07:11 Відповісти
Тут стає кутовою цеглою питання кваліфікації........... вона або є, або це політичне замовлення.
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10.06.2020 20:19 Відповісти
Бенядіктова не закінчувала Харківський Юридичний Інститут -вона закінчила Харківський інститут МВС (школу глухонімих) і цим усе сказано.
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10.06.2020 20:24 Відповісти
Как мне жалко Стерненко!.Запытают,замучают Героя!.Ничего! ЕСПЧ за него вступится.Невиинного обрекать на такие муки!!
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11.06.2020 16:22 Відповісти
 
 