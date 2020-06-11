Данський фільм про хлопчика з Донбасу став переможцем міжнародної премії Peabody Avards. ВIДЕО
Фільм режисера Сімона Леренґа Вільмонта (Данія) "Віддаленний гавкіт собак" (The Distant Barking of dogs) став переможцем премії Peabody Awards.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це йдеться на офіційному сайті премії.
Документальна стрічка розповідає про 10-річного хлопчика Олега Афанасьєва, який живе впритул до лінії фронту на Донбасі. Картину знімали у селі Гнутове (адміністративно є частиною Маріуполя) Донецької області з 2015 до 2017 року.
Премія імені Джорджа Фостера Пібоді – це щорічна міжнародна премія за видатний внесок у галузі масмедіа, яка вручається з 1941 року.
Топ коментарі
+35 maravillo
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в Украине "сложилось 2 лагеря" для тех, кто научился считать до 2.
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/11/27/7232552/
так что катастрофа совсем не в том что зе прокацапский, это кстати ярлык и очень плохо приклеянный, а в том что он такой же коррупционер как и все до него, включая порошенко.
ермак, брат, свинарчуки и т.д., шикарный выбор вообще, смотри не перепутай называется
Курс в Азиопу - денационализация и деградация.
Время играет против вас - и санкции, и кормление ОРДЛО на пользу Расии не идут.
Божьи мельницы мелют медленно, но очень мелко!
У него ночная смена была.
Ну , не пора ли про петухов запевать?
Согласно этому решению, с восьми компаний, которые три года были под санкциями в связи с агрессией против Украины (согласно Указу Президента № 133/2017 от 15 мая 2017 года), санкции сняты.
Теперь с этими предприятиями уже можно вести сотрудничество.
Речь идет о таких компаниях:
1. АО Фирма «Агрокомплекс» им. М. И.Ткачева
2. ООО «РУСБАН»,
3. ООО «Петролеум Капитал»
4. АО «ОДК-Авиадвигатель»
5. ООО «Ексиминвест»
6. ООО «Русский антрацит»
7. ООО «ТД Антрацит»
8. Diakont s.r.l.
К слову, не так давно Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение сократить список санкций и вычеркнуть оттуда имя одного из отечественных олигархов российского происхождения Алексея Федорычева.
А Европа еще на год продолжила санкции против России за незаконную аннексию Крыма.
https://fbc.net.ua/news/ekonomika/ukraina-snyala-sanktsii-s-predpriyatij-ordlo/
Вы полагаете, что Зебил должен отшлёпать ремнём Авакова и остальных?
Даже не хочу вспоминать, что именно делал в то время минстець.
Я собираю их список, можешь внести свою лепту!
Трындеть про то, чего не знаешь - ты выглядишь ещё большим идиотом, чем ты есть.
Итак, список преступлений Порошенко (точнее дел по его преступлениям) - в студию!
Не дуже шанобливо... Для датців Україна це мабуть як для нас Калмикія чи Монголія Треш.