Данський фільм про хлопчика з Донбасу став переможцем міжнародної премії Peabody Avards. ВIДЕО

Фільм режисера Сімона Леренґа Вільмонта (Данія) "Віддаленний гавкіт собак" (The Distant Barking of dogs) став переможцем премії Peabody Awards.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це йдеться на офіційному сайті премії.

Документальна стрічка розповідає про 10-річного хлопчика Олега Афанасьєва, який живе впритул до лінії фронту на Донбасі. Картину знімали у селі Гнутове (адміністративно є частиною Маріуполя) Донецької області з 2015 до 2017 року.

Премія імені Джорджа Фостера Пібоді – це щорічна міжнародна премія за видатний внесок у галузі масмедіа, яка вручається з 1941 року.

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