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Данський фільм про хлопчика з Донбасу став переможцем міжнародної премії Peabody Avards. ВIДЕО

Фільм режисера Сімона Леренґа Вільмонта (Данія) "Віддаленний гавкіт собак" (The Distant Barking of dogs) став переможцем премії Peabody Awards.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це йдеться на офіційному сайті премії.

Документальна стрічка розповідає про 10-річного хлопчика Олега Афанасьєва, який живе впритул до лінії фронту на Донбасі. Картину знімали у селі Гнутове (адміністративно є частиною Маріуполя) Донецької області з 2015 до 2017 року.

Премія імені Джорджа Фостера Пібоді – це щорічна міжнародна премія за видатний внесок у галузі масмедіа, яка вручається з 1941 року.

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Автор: 

кіно (963) фільми (281) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+35
"Давление на жалость и голошение на весь мир" привело к тому, что паРашка загибается под санкциями. Тупых экспердов и без тебя хватает.
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11.06.2020 02:58
+19
Тобто у другому турі між Порошенком і Зе ви обрали Свободу? Це фініш вашої брехні, бо я знаю вибір Свободи на той момент. Прощавайте, троль.
показати весь коментар
11.06.2020 03:19
+18
В связи с Указом Президента Украины от 14 мая 2020 №184 / 2020, введено в действие решение СНБО «О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (cанкций)».

Согласно этому решению, с восьми компаний, которые три года были под санкциями в связи с агрессией против Украины (согласно Указу Президента № 133/2017 от 15 мая 2017 года), санкции сняты.

Теперь с этими предприятиями уже можно вести сотрудничество.

Речь идет о таких компаниях:

1. АО Фирма «Агрокомплекс» им. М. И.Ткачева

2. ООО «РУСБАН»,

3. ООО «Петролеум Капитал»

4. АО «ОДК-Авиадвигатель»

5. ООО «Ексиминвест»

6. ООО «Русский антрацит»

7. ООО «ТД Антрацит»

8. Diakont s.r.l.

К слову, не так давно Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение сократить список санкций и вычеркнуть оттуда имя одного из отечественных олигархов российского происхождения Алексея Федорычева.

А Европа еще на год продолжила санкции против России за незаконную аннексию Крыма.
https://fbc.net.ua/news/ekonomika/ukraina-snyala-sanktsii-s-predpriyatij-ordlo/
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11.06.2020 05:08
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В целом, в Украине сложилось 2 лагеря. Один лагерь бахвалится проигранной войной, давит на жалость и голосит на весь мир о том, что Россия обижает, и кивает на Порошенка, как предводителя. Он как-бы квалифицирует себя как проукраинский, но в то же время лузерский, и не без прошлой коррупции. Второй лагерь - пророссийский. Хочет завершить войну в пользу России, капитулировать, и жить как раньше жили, воровать и деградировать. В общем, оба лагеря по своему депрессивные и упираются в бездорожье безыдейности. Перспективы на будущее только разные.
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11.06.2020 02:33 Відповісти
"Давление на жалость и голошение на весь мир" привело к тому, что паРашка загибается под санкциями. Тупых экспердов и без тебя хватает.
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11.06.2020 02:58 Відповісти
а ти з якого табору, тупий?
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11.06.2020 03:01 Відповісти
Не, тупой тут только ты.
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11.06.2020 09:11 Відповісти
Эрнесто Чу,
в Украине "сложилось 2 лагеря" для тех, кто научился считать до 2.
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11.06.2020 06:53 Відповісти
Краще почитайте як санкції шкодять орді..
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/11/27/7232552/
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11.06.2020 13:01 Відповісти
Давно я тут такого Данський фільм про хлопчика з Донбасу став переможцем міжнародної премії Peabody Avards - Цензор.НЕТ 7581 флажка не видел. Как вас угораздило?
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11.06.2020 14:04 Відповісти
До провайдера питання..
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11.06.2020 14:41 Відповісти
А какие признаки загибания Вы можете привести?
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12.06.2020 22:21 Відповісти
Неможливо обрати владу, яка би повністю не мала би корупції. Інша справа, коли прикриваючись боротьбою з корупцією ви обираєте проросійську владу. Ось це і є ваш антиукраїнський депресивний вибір.
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11.06.2020 02:59 Відповісти
звідки ти взяв, що я обирав якусь проросійську владу.
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11.06.2020 03:02 Відповісти
На ти ми не переходили. Я взяв з ваших коментарів. За кого ви голосували?
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11.06.2020 03:14 Відповісти
за Свободу я голосував. І в 2014 му також.
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11.06.2020 03:16 Відповісти
Тобто у другому турі між Порошенком і Зе ви обрали Свободу? Це фініш вашої брехні, бо я знаю вибір Свободи на той момент. Прощавайте, троль.
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11.06.2020 03:19 Відповісти
"Неможливо обрати владу, яка би повністю не мала би корупції" вот кстати а почему так? почему выбор власти всегда между вором прокацапским и вором "своим"? они оба прокацапские по ходу, т.к. кацапия и есть рассадник коррупции и прочего говна
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11.06.2020 03:18 Відповісти
Тому, що корупцію кавалерійським наскоком не подолати. А от кацапський вибір ви при цьому зробили.
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11.06.2020 03:21 Відповісти
так в любом случае "кацапский выбор", ибо коррупция и есть кацапия, ее цивилизационный выбор, ее суть, так что разницы по сути никакой, только в сладких песнях о европе
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11.06.2020 03:45 Відповісти
Тоді уважно прочитай коментар, якому ти лайкнув. Порошенко не мав абсолютної влади, як Зе. Кацапія є корумпованою системою, але корупція існує і в інших країнах та системах. Тому не треба виправдань за вибір Зе, який був цивілізаційно в бік росії. Такий вибір був катастрофою, а як перед виборами зеприхильники все виправдовували та погрожували ніхто не забув. Тепер чекайте на фарс вашої влади.
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11.06.2020 03:52 Відповісти
нигде в мире нет такой коррупции как в постсовке, сам по себе совок и есть коррупция, это его основная идея и принцип существования, если полностью извести коррупцию в любой стране мира, она начнет развиваться, если на постсовке, то загнется.
так что катастрофа совсем не в том что зе прокацапский, это кстати ярлык и очень плохо приклеянный, а в том что он такой же коррупционер как и все до него, включая порошенко.
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11.06.2020 04:23 Відповісти
Тобто ви визнали, що в Світі ще є корупція. Це вже прогрес. А щодо Зе, то треба розглядати Єрмака і його брата. Про їхню корупцію ви не забули? А як агітували, що буде боротьба нової влади з корупцією не забули? Як погрожували опонентам до і після виборів не забули? Справу Шеремет не забули?... Тепер навіть не порівнюйте стару і нову влади.
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11.06.2020 04:33 Відповісти
разумеется она есть, но она не является основой существования государства, его сутью.
ермак, брат, свинарчуки и т.д., шикарный выбор вообще, смотри не перепутай называется
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11.06.2020 12:22 Відповісти
Звичайно, що вам здалеку це не суть держави. А нам в Україні це є суттю. Всього вам доброго в Чорногорії, подалі від України.
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11.06.2020 12:36 Відповісти
большую часть своей жизни я прожил в Украине, поэтому мне все известно, то что я отстал на несколько лет, это мелочи, ничего не меняет
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11.06.2020 15:22 Відповісти
А с какого перепою война проигранна?
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11.06.2020 05:45 Відповісти
В методичке так написано. Традиционная риторика пригожинских последние месяцы. "Россия напала, и их там есть, но она слишком сильная, ее не победить, санкции не работают, нужен рехверендум о "примирении" и изменения в конституцию срочно". И чем хуже у них будут идти дела с нефтью, газом, вирусом, Эрдоганом, северным потоком, Лукашенком, судом в Нидерландах, санкциями, рейтингом деда тем чаще мы это будем слышать.
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11.06.2020 07:38 Відповісти
Порошенко - это европейский курс, не депрессивный и не безыдейный.
Курс в Азиопу - денационализация и деградация.
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11.06.2020 06:10 Відповісти
А у чому європейськість петра..? Там принаймні мова і віра вже майже націоналістичні атавізми..чи ви не у курсі..?
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11.06.2020 19:16 Відповісти
в дійсності дійсно три табори ,кацапе, один табір вороги України-хохлосовки та зрадники які 30 років ії грабували та знищували і привели сюди оккупантів-другий хоче врятувати країну та зробити ії успішною третій табір-гівно в ополонці яке ніколи не ходить на вибори
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11.06.2020 06:55 Відповісти
Если ты в силу своей тупости не понимаешь ситуации - не лезь с советами.
Время играет против вас - и санкции, и кормление ОРДЛО на пользу Расии не идут.
Божьи мельницы мелют медленно, но очень мелко!
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11.06.2020 10:38 Відповісти
В Україні на сьогодні є два "лагеря" - "зебіли" та українці! Перші "просрали" Україну, другі борються і зараз за неї, і будуть боротися й надалі! І це все під зовіншнім натиском проросійського 3-го "лагеря", який точно не за "лагерь" українців!
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11.06.2020 12:58 Відповісти
В Україні є добра половина, де все ще квітне українська мова й українське життя. Однак і з тої, де вона квітне, і з тої де вона зів'яла, люди виїжджають за кордон, щоб заробити на достойне життя не надто достойною роботою. Просто в Україні не вистачає економіки, щоб в ній жити, а саме розумного управління, цінних кадрів, які поряд з дурнями не виживають. Насамперед, бо бур'яну завжди більше, ніж корисних рослин, і в бур'яні нічого корисного не росте. Але це просто слова, їх не донесеш, і у жодного з цих таборів нема того корисного.
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11.06.2020 03:15 Відповісти
Тому ви обрали Зе.
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11.06.2020 03:25 Відповісти
Я голосував за себе, чурбане
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11.06.2020 03:32 Відповісти
Вже почалися образи в мій бік. Тобто я правий, що саме ви обрали Зе.
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11.06.2020 03:33 Відповісти
Сам не ображай - не будеш ображатися на образи.
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11.06.2020 03:35 Відповісти
З мого боку не було особистих образ, а лише правда про ваш вибір. "За себе" у вашому випадку було за Зе. Тепер не рюмсайте.
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11.06.2020 03:38 Відповісти
По перше, я не рюмсаю - рюмсаєш й пускаєш зелені соплі ти. Нарешті, зелена тварина вилізла, щоб її подолати, а не щоб рюмсати. І, в кінці кінців, голосування таємне, і я не зобов'язаний тобі повідомляти за яке з двох зол я проголосував.
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11.06.2020 03:48 Відповісти
І так зрозуміло за що ви були. За "ти" спам.
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11.06.2020 03:53 Відповісти
татарин, привет ! Смотрю что тебя по прежнему опускают на форуме
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11.06.2020 06:51 Відповісти
Не буди!
У него ночная смена была.
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11.06.2020 07:11 Відповісти
Сейчас оно кумыса грамм 150 накатит и снова в бой за честь петьки порошенки
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11.06.2020 07:19 Відповісти
Ты я смотрю с утра уже бояру вмазал, быдлан.
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11.06.2020 09:14 Відповісти
Ой, выползло, привет!
Ну , не пора ли про петухов запевать?
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11.06.2020 10:39 Відповісти
Заткнись, зебила кусок. Выбрало арлекина, а теперь умничает, швондера кусок.
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11.06.2020 09:15 Відповісти
Що ти брешеш, лайдаку? За кордоном будь-яка праця достойна і поважана. За прибирання там добре платять, не те , що в Україні. За доглядання хворих родичів не тільки висока плата, а вважають членами своєї сім'ї, нерідко лишають їм спадок. Крім того, не всі там працюють фізично, немало їх в офісах, мають своє житло і бізнес.
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11.06.2020 11:16 Відповісти
В связи с Указом Президента Украины от 14 мая 2020 №184 / 2020, введено в действие решение СНБО «О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (cанкций)».

Согласно этому решению, с восьми компаний, которые три года были под санкциями в связи с агрессией против Украины (согласно Указу Президента № 133/2017 от 15 мая 2017 года), санкции сняты.

Теперь с этими предприятиями уже можно вести сотрудничество.

Речь идет о таких компаниях:

1. АО Фирма «Агрокомплекс» им. М. И.Ткачева

2. ООО «РУСБАН»,

3. ООО «Петролеум Капитал»

4. АО «ОДК-Авиадвигатель»

5. ООО «Ексиминвест»

6. ООО «Русский антрацит»

7. ООО «ТД Антрацит»

8. Diakont s.r.l.

К слову, не так давно Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение сократить список санкций и вычеркнуть оттуда имя одного из отечественных олигархов российского происхождения Алексея Федорычева.

А Европа еще на год продолжила санкции против России за незаконную аннексию Крыма.
https://fbc.net.ua/news/ekonomika/ukraina-snyala-sanktsii-s-predpriyatij-ordlo/
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11.06.2020 05:08 Відповісти
Слушай Хасан, то шо Зеленский оказался оказался марионеткой своего ближнего окружения не оправдывает ворюгу и циника Порошенка - это два сорта говна, которые только чуть-чуть по-разному пахнут. Хотя у Зеленского есть еще шанс доказать доказать нам, шо он не говно, а просто пацан из Кривого Рога, которого кто-то использовал для предохранения своих жизненно важных яиц и остального... Но, чует мое сердце, шо личная драма перестает в трагедию всей страны без полного понимания артистом своей роли - режиссер его использует в темную и по полной... Зеленский не способен писать сценарии - он не Жидков.
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11.06.2020 06:50 Відповісти
Серёжа не говорите глупостев... Нету у Зельца никаких шансов...
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11.06.2020 07:10 Відповісти
У всех есть последний шанс, который или лежит в ящике стола или поддерживает брюки на жопе. Ну и всегда можно заяву по собственному написать, пока прокурор не вызвал с конвоем или жизнь прикладом не начала в дверь кабинета стучать, как у Альенде...
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11.06.2020 08:23 Відповісти
"или поддерживает брюки на жопе"
Вы полагаете, что Зебил должен отшлёпать ремнём Авакова и остальных?
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11.06.2020 14:02 Відповісти
Офицер стреляется, пиджак - вешается. Поэтому брючной ремень на всякий случай должен быть очень мягким, чтобы узел можно было легко завязать и меньше мучиться потом.
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11.06.2020 16:57 Відповісти
Я вам щось про Порошенка говорив? Ні? Тоді зрозумійте, що санкції зняв Зе,якого не виправдовують дії папєрєдніков.
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11.06.2020 12:40 Відповісти
Доброго ранку , Україно, без порошенка і януковича!
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11.06.2020 06:12 Відповісти
як це без Порошенка? А хто ж тобі до тепер в штани серить, ЗЕблане, хіба не він?
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11.06.2020 12:53 Відповісти
Датский фильм о мальчике с Донбасса стал победителем международной премии Peabody Avards - Цензор.НЕТ 8990
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11.06.2020 06:40 Відповісти
«Когда пришли солдати....все ушли «»Це тіпа - коли прийшли карателі то всі повтікали у ліс . Чи я неправильно зрозумів цей текст ?
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11.06.2020 07:32 Відповісти
премия за выдающийся вклад в области масс-медиа, которая вручается с 1941 года.Источник: https://censor.net.ua/v3201273

Даже не хочу вспоминать, что именно делал в то время минстець.
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11.06.2020 07:42 Відповісти
Доброго ранку , Україно , без брехуна порошенка!
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11.06.2020 07:59 Відповісти
Слышь, Лошарик, а тибе известны Преступления Порошенко?
Я собираю их список, можешь внести свою лепту!
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11.06.2020 10:41 Відповісти
Брата убил. И съел (но это не точно).
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11.06.2020 14:01 Відповісти
Это пока не оформлено заявлением в прокуратуру. Так что пока не считается!
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11.06.2020 15:05 Відповісти
Дебил, ты шо, кандидант в Генеральные прокуроры от будущего президента Симоненко? Или просто дебил, работающий сторожем на шоколадной фабрике?
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11.06.2020 17:01 Відповісти
Мой маленький ванючий ублюдок!
Трындеть про то, чего не знаешь - ты выглядишь ещё большим идиотом, чем ты есть.
Итак, список преступлений Порошенко (точнее дел по его преступлениям) - в студию!
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11.06.2020 20:43 Відповісти
В некоторых странах запретили снимать в рекламе детей и животных (и не зря)! Я против использования приемом "ниже пояса" для неважно каких целей (благородных или корыстных - это уже второе дело), если есть проблема, то рассматривать ее нужно трезво, локично, адекватно и логично, методично анализируя все причины и детали, без "соплей, нюнь и жалости" - эмоции это всегда необъективно и неадекватно!
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11.06.2020 09:43 Відповісти
уже ж был фильм про мальчика с домбаса:
Данський фільм про хлопчика з Донбасу став переможцем міжнародної премії Peabody Avards - Цензор.НЕТ 6510
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11.06.2020 09:55 Відповісти
БРАВО!
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11.06.2020 10:42 Відповісти
А когда будет блокбастер:Распятый мальчик грозными Биндеравцами?)
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11.06.2020 14:55 Відповісти
Лай собак це режисер про Україну?
Не дуже шанобливо... Для датців Україна це мабуть як для нас Калмикія чи Монголія Треш.
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11.06.2020 18:36 Відповісти
Не подобається підхід режисера. З усього почутого необізнаний глядач вирішить , що у нас громадянська війна. Надто все замащено шмарками і слізьми. Це фільм не про нас і не для нас.Стрічка шкідлива.На руку ворожій стороні. Ех датці…
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11.06.2020 19:01 Відповісти
у них на кацапів озираються і хочуть санкції відміняти
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11.06.2020 19:15 Відповісти
 
 