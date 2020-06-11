Методи лікування COVID-19 мають пройти клінічні дослідження перш ніж ми внесемо їх до нашого стандарту лікування, - Степанов. ВIДЕО
Всі нові методи лікування коронавірусу мають ретельно досліджуватися для впровадження їх у протоколи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу в Києві в четвер.
"Для того щоб дати дозвіл і впровадити той чи інший метод лікування, мають проходити клінічні випробування, відповідні дослідження, щоб ми могли внести це до затвердженого в нас стандарту лікування. Зараз такі дослідження здійснюються. Зокрема, цією проблематикою (переливанням плазми здорових людей хворим. - Ред.) займаються наші провідні інститути, фахівців. Коли буде відповідний висновок наших фахівців, в тому числі на основі світових досліджень, тоді ми зможемо говорити про можливість використовувати такий метод лікування, і він може бути внесений до нашого стандарту лікування. Все, що стосується процесів лікування, мають розробляти лікарі та фахівці, а не за гуглом", - підкреслив Степанов.
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еще б тесты, на основании которых получена эта впечатляющая статистика, не были фальшивыми
еще бы не было преступной мотивации врачей деньгами, чтобы любое ОРВИ списывать на коронавирус
еще бы кто-то привел хотя бы одно научное доказательство того, что Сарс-Ков-2 является возбудителем хоть какой-то болезни человека
Шо це було??