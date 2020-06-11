УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11372 відвідувача онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
999 4

Методи лікування COVID-19 мають пройти клінічні дослідження перш ніж ми внесемо їх до нашого стандарту лікування, - Степанов. ВIДЕО

Всі нові методи лікування коронавірусу мають ретельно досліджуватися для впровадження їх у протоколи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу в Києві в четвер.

"Для того щоб дати дозвіл і впровадити той чи інший метод лікування, мають проходити клінічні випробування, відповідні дослідження, щоб ми могли внести це до затвердженого в нас стандарту лікування. Зараз такі дослідження здійснюються. Зокрема, цією проблематикою (переливанням плазми здорових людей хворим. - Ред.) займаються наші провідні інститути, фахівців. Коли буде відповідний висновок наших фахівців, в тому числі на основі світових досліджень, тоді ми зможемо говорити про можливість використовувати такий метод лікування, і він може бути внесений до нашого стандарту лікування. Все, що стосується процесів лікування, мають розробляти лікарі та фахівці, а не за гуглом", - підкреслив Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ ще не знає, коли і на яких умовах відкриються дитячі табори

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
КНР, провинция Гуанчжоу.
***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.
Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.
Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F32405162%2F https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/

еще б тесты, на основании которых получена эта впечатляющая статистика, не были фальшивыми
еще бы не было преступной мотивации врачей деньгами, чтобы любое ОРВИ списывать на коронавирус
еще бы кто-то привел хотя бы одно научное доказательство того, что Сарс-Ков-2 является возбудителем хоть какой-то болезни человека
показати весь коментар
11.06.2020 10:25 Відповісти
???
Шо це було??
показати весь коментар
11.06.2020 10:27 Відповісти
до сих пор лечили х,,,р знает что, чем ,и как и без согласованого протокола,но государственный карман ощутимо полегшал...
показати весь коментар
11.06.2020 11:24 Відповісти
Протокол у нас такой же, как в рашке и, наверное еще где-то, где его с удовольствием взяли на вооружение у китайцев. Все, шо рекомендовано, т.е. отсебятина типа Биовена, в наш протокол не входит и приобретается за счет пациента, как и многое другое.
показати весь коментар
11.06.2020 12:08 Відповісти
 
 