Такого антирекорду щодо COVID-19 у нас ще не було: будуть певні заходи, - Степанов. ВIДЕО
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав українців задуматися про своє здоров'я і дотримуватися протиепідемічних заходів.
Про це міністр охорони здоров'я заявив під час брифінгу, коментуючи "рекордні" показники захворюваності COVID-19 за добу в Україні, передає Цензор.НЕТ.
"Такого антирекорду у нас ще не було. Навіть у найважчі часи - в квітні, коли у нас була напружена ситуація ... У нас ніколи не було 689 осіб, які захворіли в один день. Вже протягом тижня ми спостерігаємо підвищену кількість зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби. Уже протягом тижня я як міністр охорони здоров'я прошу вас дотримуватися тих правил безпеки, тих рекомендацій, які у нас є", - заявив він.
"Уже було звернення президента, що у нас не скасований карантин, що загроза нікуди не поділася. Але подивіться на вулиці і навколо: ми всі вийшли з карантину, ми всі вирішили, що його вже не існує, що такої загрози як COVID-19 немає. Подивіться на цифри, які ми фіксуємо кожен день. Не тільки на цифри хворих - подивіться на кількість летальних випадків: вчора 23 людини, сьогодні 21 особа. Це ж не просто цифри - це конкретні люди, які померли від такого ворога, як COVID- 19", - додав Степанов.
"У нас відбувається пом'якшення карантину. Коли ми йшли на це, ми, в тому числі, слухали вас, розуміли, що ви всі втомилися. Але вони (етапи послаблення) були чітко прораховані з урахуванням тих заходів безпеки, які повинні бути. Чомусь всі вирішили, що їх можна вже не дотримуватися повністю ... При дотриманні цих заходів кількість випадків і взагалі можливість інфікування "ковідом" буде знижуватися. І так повинно відбуватися. Але коли ми їх не дотримуємося, ми бачимо ті цифри, які є. Я не знімаю з себе відповідальність, але мені здається, що ви теж повинні хоч трохи почати відповідати за своє здоров'я, за своє життя, за здоров'я своїх близьких. Звичайно, в ситуації, коли у нас є таке підвищення кількості (нових хворих), ми будемо пропонувати проведення певних заходів - заради вашого здоров'я і життя", - резюмував міністр.
Степанов додав, що діє адаптивний карантин - і влади будуть пропонувати заходи відповідно до ситуації на місцях.
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А у тебя, зебобичек, тоже 1200+230+17=<21?
😷
Тю-тю заробитчане - ни кто в Польшу не пустит...
нет, они жлобы хотят между капель за чужой счет проскочить
а с тем, что у нас самый жлобский дурантин, согласен на 100%
Почему ?
Власть тупая !
Когда вы граждане Украины выбираете себе тупую власть , все будет идти через Жо...., потому что этой власти на народ на срать , им главное воровать .
В Дании где власть не тупая и нормальная были принятие меры этой властью и сегодня только 15 случаев заражения.
Вы года за дэбила голосовали, чем думали ?
Вот и последствия!
який наріт - така і влада.
Всім 100 разів розповіли що треба робити а що - ні.
А тим все одно
- один в маске
- второй без маски
- третий с маской на шее
П.С. Посмотрел их декларации - зарплата за 2019 г. - 1,8 млн. грн. !!!
Есть действия и есть последствия!
Что наголосовали , теперь получите и распишитесь
А теперь удивлены?
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))
Давайте, г-н Ляшко, не лукавить. Зеленой шмаркле нужно списать на коронавирус обвал в экономике? провал в так.наз. "реформах"? тотальную коррупцию в команде бездарных кварталовцев? Так почему должна страдать вся Украина?
https://censor.net/news/3201359/elektrichka_kievnejin_v_razgar_pandemii_koronavirusa_perepolnennye_vagony_i_passajiry_bez_masok_foto
Вот так население относится к карантину и к окружающим,а потом сидят и строчат на форуме,какая у нас херо... власть.
Перекрыли бы вовремя границы .. сделали бы вовремя обсервации .. ходили бы щас все без масок
PS. и если уж решил поболеть короной .. и заявил про это на всю страну ... то будь мужиком - заболей .. а не придумывай отмазки или фейки ... пацан сказал - пацан сделал.. а презик просто балабол .. где "конечный результат" хоть по какому то вопросу??
Логика простая: делаем страшное лицо и вводим избыточные ограничения,
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
"Там где не вводились эти самые "избыточные",там статистика ну очень плохая.
Основной ***** власти,недостаточная подготовленность к пандемии.
Это недостаточное маттех обеспечение,плюс отсутствие планов на случай возникновение эпидемий и тд."
https://censor.net/comments/locate/3201332/019214e4-b7e1-7249-b89e-bc9712cb0cd4Я и не отрицаю очевидного,но и лишнего не предъявляю.Карантин ввели вовремя,но не все отнеслись к этому серьёзно.
ПРЕДЛАГАЮ МОРДУ КРАСИТЬ ЗЕЛЕНКОЙ!
Вчера вечером, полдесятого, проходил через сквер Шевченко...
Набережная Адлера 1985 год!
Вечереет, на всех скамейках мест нет, шляются толпы, гремит оркестр, у фонтана выплясывают самбу, за столиками не осталось мест не только шахматистам, но и картёжникам - токо мОлодёж с бутылочками разных форматов...
И как вы догадываетесь - все до единого в масках!