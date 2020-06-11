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Такого антирекорду щодо COVID-19 у нас ще не було: будуть певні заходи, - Степанов. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав українців задуматися про своє здоров'я і дотримуватися протиепідемічних заходів.

Про це міністр охорони здоров'я заявив під час брифінгу, коментуючи "рекордні" показники захворюваності COVID-19 за добу в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Такого антирекорду у нас ще не було. Навіть у найважчі часи - в квітні, коли у нас була напружена ситуація ... У нас ніколи не було 689 осіб, які захворіли в один день. Вже протягом тижня ми спостерігаємо підвищену кількість зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби. Уже протягом тижня я як міністр охорони здоров'я прошу вас дотримуватися тих правил безпеки, тих рекомендацій, які у нас є", - заявив він.

"Уже було звернення президента, що у нас не скасований карантин, що загроза нікуди не поділася. Але подивіться на вулиці і навколо: ми всі вийшли з карантину, ми всі вирішили, що його вже не існує, що такої загрози як COVID-19 немає. Подивіться на цифри, які ми фіксуємо кожен день. Не тільки на цифри хворих - подивіться на кількість летальних випадків: вчора 23 людини, сьогодні 21 особа. Це ж не просто цифри - це конкретні люди, які померли від такого ворога, як COVID- 19", - додав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні "рекордна" кількість випадків COVID-19 за добу - 689, померла 21 особа, загалом зафіксували 29 070 випадків

"У нас відбувається пом'якшення карантину. Коли ми йшли на це, ми, в тому числі, слухали вас, розуміли, що ви всі втомилися. Але вони (етапи послаблення) були чітко прораховані з урахуванням тих заходів безпеки, які повинні бути. Чомусь всі вирішили, що їх можна вже не дотримуватися повністю ... При дотриманні цих заходів кількість випадків і взагалі можливість інфікування "ковідом" буде знижуватися. І так повинно відбуватися. Але коли ми їх не дотримуємося, ми бачимо ті цифри, які є. Я не знімаю з себе відповідальність, але мені здається, що ви теж повинні хоч трохи почати відповідати за своє здоров'я, за своє життя, за здоров'я своїх близьких. Звичайно, в ситуації, коли у нас є таке підвищення кількості (нових хворих), ми будемо пропонувати проведення певних заходів - заради вашого здоров'я і життя", - резюмував міністр.

Степанов додав, що діє адаптивний карантин - і влади будуть пропонувати заходи відповідно до ситуації на місцях.

Також читайте: Кількість безсимптомних хворих на COVID-19 у Києві зросла, - Гінзбург

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
и тебя вылечат... ты это... только от перегрева не помри
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11.06.2020 11:21
+16
Будет 100000 через пару недель. Отношусь к тому 1%, кто ходит сейчас в маске
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11.06.2020 11:18
+13
он на вашей могилке еще молитву заупокойную прочитает Аминь вам..язвенник мозга....и отсуствия ума....
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11.06.2020 11:23
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Особенно от МРТБ много лекарств.

А у тебя, зебобичек, тоже 1200+230+17=<21?
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11.06.2020 13:09 Відповісти
загнать людей летом, в жару по домам. а как же солнце, его ультрафиолет- оно ведь убивает все вирусы.
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11.06.2020 13:16 Відповісти
В прошлом погибших украинцев на 1 млн населения было больше чем таких у соседних стран-войны, Голодомор.В этой эпидемии Украине надо быть осторожнее и предусмотрительнее других стран.
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11.06.2020 11:31 Відповісти
Черговий 💨💨 влади..
😷
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11.06.2020 11:31 Відповісти
По заболеваемости мы уже обогнали Польшу.
Тю-тю заробитчане - ни кто в Польшу не пустит...
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11.06.2020 11:31 Відповісти
Как только выше градус протестов против власти, так сразу эпидобстановка в стране ухудшилась .
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11.06.2020 11:37 Відповісти
Поки грім не вдарить...
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11.06.2020 11:39 Відповісти
платите мне зарплату, привозите продукты и я буду сидеть дома.
нет, они жлобы хотят между капель за чужой счет проскочить
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11.06.2020 11:39 Відповісти
а я б так дёшево свободу не продал...
а с тем, что у нас самый жлобский дурантин, согласен на 100%
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11.06.2020 11:43 Відповісти
Ідіть нафуй, мерзото! Сподобалося гнидам народ дурантінити.
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11.06.2020 18:25 Відповісти
Будет к сожалению и ещё больше .

Почему ?
Власть тупая !

Когда вы граждане Украины выбираете себе тупую власть , все будет идти через Жо...., потому что этой власти на народ на срать , им главное воровать .

В Дании где власть не тупая и нормальная были принятие меры этой властью и сегодня только 15 случаев заражения.

Вы года за дэбила голосовали, чем думали ?

Вот и последствия!
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11.06.2020 11:40 Відповісти
розумні за дебілів не голосуватимуть.
який наріт - така і влада.
Всім 100 разів розповіли що треба робити а що - ні.
А тим все одно
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11.06.2020 21:03 Відповісти
Посмотрели как в кафе в Хмельницком проходит проверка на высшем уровне по соблюдению мер карантинной безопасности. И к кому претензии - к тем, кто с экранов телевизора призывает к их соблюдению. Нельзя быть раз.гиль.дяем, это не в квартале посмеяться, это жизни миллионов людей, в том числе ваших близким!
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11.06.2020 11:41 Відповісти
Какой карантин? Вчера был в апелляционном суде - судьи сидят:
- один в маске
- второй без маски
- третий с маской на шее
П.С. Посмотрел их декларации - зарплата за 2019 г. - 1,8 млн. грн. !!!
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11.06.2020 11:41 Відповісти
дело не в масках а в скоплениях людей. открыли транспорт, магазины, парки и тд и все
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11.06.2020 11:43 Відповісти
И в масках,и в скоплении людей,эти 2 фактора определяющие.
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11.06.2020 12:08 Відповісти
Граждане Украины, как вы голосовали, так вы и это заслужили.

Есть действия и есть последствия!

Что наголосовали , теперь получите и распишитесь
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11.06.2020 11:45 Відповісти
я вот хочу спросить министра и президента: а на что вы рассчитывали, отменяя карантин?
А теперь удивлены?
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11.06.2020 11:46 Відповісти
А много стран ,где правительство нашло "золотую середину" или рост заболеваемости,или падение экономики.
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11.06.2020 12:11 Відповісти
А що ви хотіли коли в сумський, харківський та полтавський області розповсюджуються розмови про те що ніякого віруса взагалі немає і все повна туфта? Навіть врачі деяки бовдури це паціентам кажуть.
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11.06.2020 11:48 Відповісти
сам ти бовдур . це не бачить хіба що сліпий .назви мені хоть одного депутата .що вмер від коронавірусу.
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11.06.2020 12:14 Відповісти
Тут вы правы: вся страна ждала и надеялась, но... не с нашим счастьем, видимо.
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11.06.2020 12:52 Відповісти
Все, не соблюдающие масочный режим в общественных местах, транспорте и рынках - сделали себя еще раз вместе! боже, какого хрена я не успел уехать с семьей с этого дибилятника?
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11.06.2020 12:12 Відповісти
зарийся в бункер "ссемьей" і не заважай нормальним людям жити .баран ти коронавірусний.
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11.06.2020 12:15 Відповісти
Нормальный такое не напишет.
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11.06.2020 12:20 Відповісти
"боже, какого хрена я не успел уехать с семьей с этого дибилятника?"
---
))
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11.06.2020 13:24 Відповісти
З.Ы. не расстраивайтесь. Дебилы повсюду. Даже в европах. Просто в европах не так заметно.
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11.06.2020 13:25 Відповісти
Короновірус скінчиться,коли степашка буде на гилякі висіти.
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11.06.2020 12:17 Відповісти
Это количество умерших не дает никакой информации. Где возврастная статистика? Наличие хронических заболеваний? Если у человека гипертония, артроз, ИБС, хроническая почечная недостаточность и простатит, вес под 120кг, то, уж, извините, шансов ьут нет даже при простуде...
Давайте, г-н Ляшко, не лукавить. Зеленой шмаркле нужно списать на коронавирус обвал в экономике? провал в так.наз. "реформах"? тотальную коррупцию в команде бездарных кварталовцев? Так почему должна страдать вся Украина?
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11.06.2020 12:50 Відповісти
Электричка "Киев-Нежин" в разгар пандемии коронавируса: переполненные вагоны и пассажиры без масок. ФОТО

https://censor.net/news/3201359/elektrichka_kievnejin_v_razgar_pandemii_koronavirusa_perepolnennye_vagony_i_passajiry_bez_masok_foto

Вот так население относится к карантину и к окружающим,а потом сидят и строчат на форуме,какая у нас херо... власть.
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11.06.2020 13:02 Відповісти
падажи... падажи... херо..я власть у нас не от коронавируса .. а от того что они безмозлые капитулянты предатели и гопота ... а про коронавирус .. ну дык как х... министр здравоохранения оборжала коронавирус (что вирус фейк) и все маски продали в момент пандемии .. а презик встречает самолеты в эпицентр ..
Перекрыли бы вовремя границы .. сделали бы вовремя обсервации .. ходили бы щас все без масок
PS. и если уж решил поболеть короной .. и заявил про это на всю страну ... то будь мужиком - заболей .. а не придумывай отмазки или фейки ... пацан сказал - пацан сделал.. а презик просто балабол .. где "конечный результат" хоть по какому то вопросу??
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11.06.2020 14:15 Відповісти
Такого антирекорду щодо COVID-19 у нас ще не було: будуть певні заходи, - Степанов - Цензор.НЕТ 9940 https://censor.net/user/65036

Логика простая: делаем страшное лицо и вводим избыточные ограничения,

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

"Там где не вводились эти самые "избыточные",там статистика ну очень плохая.
Основной ***** власти,недостаточная подготовленность к пандемии.
Это недостаточное маттех обеспечение,плюс отсутствие планов на случай возникновение эпидемий и тд."
https://censor.net/comments/locate/3201332/019214e4-b7e1-7249-b89e-bc9712cb0cd4Я и не отрицаю очевидного,но и лишнего не предъявляю.Карантин ввели вовремя,но не все отнеслись к этому серьёзно.
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11.06.2020 14:21 Відповісти
если б он ещё сравнивал с количеством сделанных тестов...больше сделали- больше выявили...не будут делать- не будут выявлять
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11.06.2020 13:13 Відповісти
зэбилы вслед эа зэфюрером кинулись короноваться
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11.06.2020 13:18 Відповісти
Не слушайте его! Власть скрывает! ручки дверей в инфекционках содержат витамины! Достаточно один раз лизнуть и оздоровишься на три с половиной года! Власть специально придумала сказки про коронавирус, чтоб отпугнуть простой народ от дверных ручек с витаминами! Не слушайте их! Вперёд и вместе за здоровьем!
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11.06.2020 13:23 Відповісти
быдло, которое в общественных местах находится без маски
ПРЕДЛАГАЮ МОРДУ КРАСИТЬ ЗЕЛЕНКОЙ!
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11.06.2020 14:40 Відповісти
Ну так самое время вам ворам заразиться . и обязательно Бубочке ( он сам хотел ) .
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11.06.2020 15:22 Відповісти
Головне резюме - люди безвідповідальні!!! Безвідповідальні в усьому! Навіть за свою здоров'я та життя. Люди смітять, засирають річки, парки, озера, не можуть вибрати нормальну владу (бо де її вибрати з таких людей...) Людям пох., людям нах................Люди, ну скільки так можна? Тільки від вас залежить, як ви живете. І те, що нас 30 років нагинають - винні тільки ми самі. Чому ми так живемо? Чому не добиваємось своїх прав? Чому за вбитого негра в США піднялась хвиля протестів, а в нас всі будуть сидіти і далі...
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11.06.2020 15:38 Відповісти
общ транспорт.
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11.06.2020 17:56 Відповісти
В Канаді теж ситуація не покращується в населених провінціях і великих містах.
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11.06.2020 20:55 Відповісти
А что, млять, вы хотите?
Вчера вечером, полдесятого, проходил через сквер Шевченко...
Набережная Адлера 1985 год!
Вечереет, на всех скамейках мест нет, шляются толпы, гремит оркестр, у фонтана выплясывают самбу, за столиками не осталось мест не только шахматистам, но и картёжникам - токо мОлодёж с бутылочками разных форматов...
И как вы догадываетесь - все до единого в масках!
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11.06.2020 21:13 Відповісти
Не забудьте подумати про коронавірус.
Такого антирекорду щодо COVID-19 у нас ще не було: будуть певні заходи, - Степанов - Цензор.НЕТ 1078
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11.06.2020 23:11 Відповісти
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