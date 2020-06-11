Такого антирекорду щодо COVID-19 у нас ще не було: будуть певні заходи, - Степанов. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав українців задуматися про своє здоров'я і дотримуватися протиепідемічних заходів.

Про це міністр охорони здоров'я заявив під час брифінгу, коментуючи "рекордні" показники захворюваності COVID-19 за добу в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Такого антирекорду у нас ще не було. Навіть у найважчі часи - в квітні, коли у нас була напружена ситуація ... У нас ніколи не було 689 осіб, які захворіли в один день. Вже протягом тижня ми спостерігаємо підвищену кількість зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби. Уже протягом тижня я як міністр охорони здоров'я прошу вас дотримуватися тих правил безпеки, тих рекомендацій, які у нас є", - заявив він.

"Уже було звернення президента, що у нас не скасований карантин, що загроза нікуди не поділася. Але подивіться на вулиці і навколо: ми всі вийшли з карантину, ми всі вирішили, що його вже не існує, що такої загрози як COVID-19 немає. Подивіться на цифри, які ми фіксуємо кожен день. Не тільки на цифри хворих - подивіться на кількість летальних випадків: вчора 23 людини, сьогодні 21 особа. Це ж не просто цифри - це конкретні люди, які померли від такого ворога, як COVID- 19", - додав Степанов.

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"У нас відбувається пом'якшення карантину. Коли ми йшли на це, ми, в тому числі, слухали вас, розуміли, що ви всі втомилися. Але вони (етапи послаблення) були чітко прораховані з урахуванням тих заходів безпеки, які повинні бути. Чомусь всі вирішили, що їх можна вже не дотримуватися повністю ... При дотриманні цих заходів кількість випадків і взагалі можливість інфікування "ковідом" буде знижуватися. І так повинно відбуватися. Але коли ми їх не дотримуємося, ми бачимо ті цифри, які є. Я не знімаю з себе відповідальність, але мені здається, що ви теж повинні хоч трохи почати відповідати за своє здоров'я, за своє життя, за здоров'я своїх близьких. Звичайно, в ситуації, коли у нас є таке підвищення кількості (нових хворих), ми будемо пропонувати проведення певних заходів - заради вашого здоров'я і життя", - резюмував міністр.

Степанов додав, що діє адаптивний карантин - і влади будуть пропонувати заходи відповідно до ситуації на місцях.

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