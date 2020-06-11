УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11774 відвідувача онлайн
Новини Відео
11 238 67

"Ви тут проживаєте? Мета заїзду?" - поліція перекрила під'їзди до главку СБУ, де Стерненку мають вручити підозру. ВIДЕО

Патрульні заблокували проїзд до будівлі головного управління СБУ, де о 12:00 мають вручити підозру одеському активісту Сергію Стерненку.

Про це сам Стерненко написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вони нас бояться! Знайте, що таке перешкоджання неправомірно і суперечить праву на свободу пересування, яке гарантоване Конституцією!" - прокоментував відео Стерненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненку вручили ухвалу про примусовий привід у СБУ, - адвокат Найєм. ФОТО

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

Автор: 

СБУ (12847) Стерненко Сергій (393)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Украина - не Россия??? Что-то уже не похоже
показати весь коментар
11.06.2020 11:44
+23
Тут припоминают посты Сергія против Пороха, но надо понимать, что он наш. В Украине не может быть по отношению к власти единомыслия, Порох далеко не идеален, просто в сравнении с недоразумением с Кривого рога, Порох глыба. Здесь надо обратить внимание на другое, если вся прокремлёвская шваль ополчилась против Стерненка, то его нужно поддержать. Если будем вспоминать старые обиды и будем разобщены, то казламордые по одиночке всех задавят. Вспомним историю, то что мы не были едины, нам вылазило боком. Сколько можно наступать на грабли?
показати весь коментар
11.06.2020 12:08
+20
Зелю пора гнать
показати весь коментар
11.06.2020 11:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стерненко сам до цього руку доклав...
показати весь коментар
11.06.2020 11:44 Відповісти
5 лет Порошенко "гнобил и сливал" стерененка и вот, наконец, когда шокаладная власть пала стерненку таки прилетело.

"Ви тут проживаєте? Мета заїзду?" - поліція перекрила під'їзди до главку СБУ, де Стерненку мають вручити підозру - Цензор.НЕТ 5611
показати весь коментар
11.06.2020 11:47 Відповісти
і що з того ? Ситуація така що потрібно обєднуватись проти зелених виродків, а не пости 5 річної давності піднімати.
показати весь коментар
11.06.2020 11:53 Відповісти
Ще місяць назад стерненко повторяв слово в слово свої тезіси про порошенка-вбивцю. Видно думав що не прилетить. Прилетіло.
показати весь коментар
11.06.2020 12:01 Відповісти
Ситуация что сейчас, что пять лет назад такая , что нужно думать.
А дебилы объединились в апреле прошлого.
Что из этого вышло - ещё смотрят.
С идиотами не готов объединятся. Боюсь "Зеленский" может выйти.
показати весь коментар
11.06.2020 12:06 Відповісти
- Нет ли у вас случайно при себе ремня, чтобы я мог со всем этим покончить?
- С большим удовольствием могу вам услужить, - ответил Швейк, снимая свой ремень. - Я ещё ни разу не видел, как вешаются в одиночке на ремне…
- Сидите себе спокойно, если раздумали вешаться, и ждите дальнейших событий.(с)
показати весь коментар
11.06.2020 13:10 Відповісти
Та да...
показати весь коментар
11.06.2020 13:13 Відповісти
Вот это новость! Если желал смерти Порошенко, то почему не благодарит за преследования зеленского? Было бы вполне логично. Типа, награда нашла героя.
показати весь коментар
11.06.2020 11:55 Відповісти
Тут цікава не саме побажання смерті. А мотивація. Якщо поставити замість стерненка прізвище шарія то різниці не помітимо)
показати весь коментар
11.06.2020 12:07 Відповісти
завтра так само пов'яжуть порошенка,теж будеш смайлики викладати?
показати весь коментар
11.06.2020 11:48 Відповісти
Та робіть що хочете) я просто вказую що оцей стерненко зробив немало для того що зараз відбувається...
показати весь коментар
11.06.2020 12:05 Відповісти
Все четко.
показати весь коментар
11.06.2020 12:10 Відповісти
так саме при петі були три замовні напади на Стерненка й той же самий аваков що Стерненку треба було розповідати про" батька нації"?
показати весь коментар
11.06.2020 12:12 Відповісти
Отож. При петі вата робила замовні напади, а тепер вата присилає ГБР. філ діфференс/
показати весь коментар
11.06.2020 12:31 Відповісти
Вообщето Бигуса рук дело
показати весь коментар
11.06.2020 12:34 Відповісти
Его не повяжут. Два генеральных не придумали за что его повязать.
А повяжут по беспределу - на международном уровне санкции даже могут ввести. А без куршавеля куда?!))
показати весь коментар
11.06.2020 12:09 Відповісти
До чого ?
показати весь коментар
11.06.2020 11:49 Відповісти
Нічого цьому клоуну не буде.Звичайна розкрутка україномовного шарія (вірніше,суміші Парасюка з Шарієм).
показати весь коментар
11.06.2020 11:55 Відповісти
Украина - не Россия??? Что-то уже не похоже
показати весь коментар
11.06.2020 11:44 Відповісти
73% хотели этого
показати весь коментар
11.06.2020 11:48 Відповісти
рюкзаков прислужує биканову?
показати весь коментар
11.06.2020 11:44 Відповісти
Лейтенант Бакланов помнит еще с Кривбасса, что если на дворе собираются нормальные пацаны, то могут и вломить!
показати весь коментар
11.06.2020 11:45 Відповісти
Зелю пора гнать
показати весь коментар
11.06.2020 11:48 Відповісти
Зарывать.
показати весь коментар
11.06.2020 11:53 Відповісти
гнать и вернуть барыгу !
барыга таким образом отмажется - действующих президентов не садят
показати весь коментар
11.06.2020 15:02 Відповісти
От чего отмажется? Где доказательства чего-либо?
показати весь коментар
11.06.2020 17:40 Відповісти
собаковщина у чистому вигляді..
ссанич з впертістю маніяка загострює внутрішньополітичну ситуацію
показати весь коментар
11.06.2020 11:49 Відповісти
Привет Россия , привет диктатура от ЗЕ 😡😡😡😡😡
показати весь коментар
11.06.2020 11:49 Відповісти
Только это совсем не радует. Как и многих, познавших "прелести" жизни в СССР.
показати весь коментар
11.06.2020 11:59 Відповісти
о-ху-єть. оце все просто поза законом.
показати весь коментар
11.06.2020 11:50 Відповісти
🤣🤣🤣🤣 какой закон должен еврей Коломойский и еврейка Моника Зеленски соблюдать по отношению как они считают украинцам холопам ?
показати весь коментар
11.06.2020 11:52 Відповісти
Брать взятки и перекрывать дороги - все что умеет сАбаковская полиция
показати весь коментар
11.06.2020 11:51 Відповісти
да ладно.
В последнее время они отлично научились насиловать свидетелей и убивать пятилетних детей забавы ради...
показати весь коментар
11.06.2020 13:37 Відповісти
Копы на этой дороге живут? По беспределу ограничивают свободу перемещения!
показати весь коментар
11.06.2020 11:52 Відповісти
Ненависть евреев в украинцам на примере Стерненко на лицо
показати весь коментар
11.06.2020 11:53 Відповісти
Ви тут / патрульные тоже Яши и Миши-одесситы.
показати весь коментар
11.06.2020 11:54 Відповісти
а эти теперь каждый день обгаживаться повадились
показати весь коментар
11.06.2020 11:54 Відповісти
А що є обов'язок у громадянина відповідати на такі ідіотські питання? А харкнути придуркам у хформі межи очі?
показати весь коментар
11.06.2020 11:56 Відповісти
Тут припоминают посты Сергія против Пороха, но надо понимать, что он наш. В Украине не может быть по отношению к власти единомыслия, Порох далеко не идеален, просто в сравнении с недоразумением с Кривого рога, Порох глыба. Здесь надо обратить внимание на другое, если вся прокремлёвская шваль ополчилась против Стерненка, то его нужно поддержать. Если будем вспоминать старые обиды и будем разобщены, то казламордые по одиночке всех задавят. Вспомним историю, то что мы не были едины, нам вылазило боком. Сколько можно наступать на грабли?
показати весь коментар
11.06.2020 12:08 Відповісти
Степаненко и 73% были едины. Редкое единение. Как вам ваш выбор может выйти боком?
показати весь коментар
11.06.2020 12:13 Відповісти
Не знаю, кто такой Степаненко, но Стерненко не голосовал за блазня. А 73% это не та часть населения, которой надо объединиться. 73% потом пойдут, куда им скажут.
показати весь коментар
11.06.2020 14:26 Відповісти
Степаненко это оперативный псевдоним Стерненко у моего телефона.
За кого голосовал во втором туре он - я не знаю, а он не признается.
Но топил не за кого-либо, а активно очень против барыги.
Вся компания гидранта была построена идентично.
показати весь коментар
11.06.2020 14:35 Відповісти
Очень верно Вы сказали. "Разделяй и властвуй" - РФ и наша 5-ая колонна на это и работают. Всем проукраинским силам надо объединяться, и как можно скорее - уже сделано очень много ошибок. Враги идут к власти и ошибку Майдана они не будут делать - будут нас добивать окончательно, чтобы все украинское никогда уже не воскресло.
показати весь коментар
11.06.2020 13:31 Відповісти
да кто против?
но может стерненко ПУБЛИЧНО ПРИЗНАЕТ СВОИ ошибки?
показати весь коментар
11.06.2020 13:45 Відповісти
І поперла соєва ботва...
Гниди Бариги.
показати весь коментар
11.06.2020 12:08 Відповісти
порохнявые так не радовались с времён иловайской трагедии, сцуки!
показати весь коментар
11.06.2020 12:19 Відповісти
У некоторых людей примитивная логика, если ты был против шоколада, значит ты за зермака, у 5 и 6 много общих антиукраинских движений, 6 идет в фарваторе 5, за что мне уважать и поддерживать 6?
показати весь коментар
11.06.2020 12:21 Відповісти
І зауважте це, ті саі, які радуються "демократичним подіям" в США.
показати весь коментар
11.06.2020 12:39 Відповісти
ты был против шоколада, значит ты за зермака



если ты против Порошенка, но при этом за криворожское малоросское чмо - значит ты сам придурковатый хАхол-малоросс, потому как не понимать, что вислюк- мудак и худший выбор для Украины из этих двух кандидатур может только клинический идиот, он же ЗеБил, а тот кто понимает, но при этом голосует за Зе-чмо - тот просто враг.
если ты и против Порошенка и против шмаркли, при этом за все хорошее и против всего плохого, голосуя за заведомо непроходного кандидата или за нарисованный себе несуществующий в природе идеал, значит ты не осознающий этого враг Украины, попросту полезный идиот.
показати весь коментар
11.06.2020 12:41 Відповісти
Полезньій идиот тот, кому вбили в голову технологию что кто-то "проходной", а кто-то "непроходной" и он исходя из такой догмьі действует, я больше уважения имею к тем, кто делает так как считает по-совести и нужньім, Дидусьік например, таких мало, до 3%, но прогресс двигают именно они, а не "умньіе" или умеющие приспосабливаться к изменчивой внешней среде
показати весь коментар
11.06.2020 12:58 Відповісти
Полиция уже сама и Конституция и Закон ...Ждем реакцию тисячи фанатов ФК Динамо Киев ...Скоро выходные ...В Киеве тоже
показати весь коментар
11.06.2020 12:33 Відповісти
"Ви тут проживаєте? Мета заїзду?" - поліція перекрила під'їзди до главку СБУ, де Стерненку мають вручити підозру - Цензор.НЕТ 9465
ТАК ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
показати весь коментар
11.06.2020 12:52 Відповісти
Наверное потому, что кому-то пять лет не хватило, чтоб посадить?
показати весь коментар
11.06.2020 14:11 Відповісти
подоїли та відпустили
показати весь коментар
11.06.2020 19:09 Відповісти
опасаются теракта?
показати весь коментар
11.06.2020 12:55 Відповісти
Угу. Злой Правый Сектор обязательно совершит теракт..... тебе методичку с Лубянку прислали?
показати весь коментар
11.06.2020 13:48 Відповісти
мне? я что ли сторожу? может у них какая-то оперативная информация есть?
показати весь коментар
11.06.2020 14:10 Відповісти
Да просто связочка "ПС-теракт" происходит из-под московитских пропагандонов.
показати весь коментар
11.06.2020 14:14 Відповісти
-
Мусора вони виродки вмить перебудовуються під любу будь-яку проукраїнську чи як зараз антиукраїнську владу ЗЕбілів капітулянтів і навіть під окупаційну кремлівську владу в тимчасово окупованих Криму і Донбасу. Але вони майже всі притом завжди були продажними юдами до України і до Українського народу. При кремлівському холую що втік в паРашу продажному ЗЕКУ криваві менти -кати навіть масово вбивали: націоналістів, патріотів, майданівців, активістів і усіх проукраїнських громадян ... допомагаючи прокремлівській ригоАнальній зграї ЗЕКА янука.. знищити державність України. І під час окупації кремлівськими фашистами )(уйла Криму все місцеві менти моментально стали продажними колаборантами на службі у проклятих російських загарбників. На Донбасі де відбувалися такі ж самі події всі продажні мусора за криваві кремлівські срібняки вмить стали сепаратистами - терористами, колаборантами .... ланцюговими псами російських окупантів. І так по всій Україні. Одна надія тільки на українських націоналістів, активістів, участників ООС і добровольців тільки вони можуть захистити український народ і державність України.
показати весь коментар
11.06.2020 13:16 Відповісти
Що стосується поки що вільної суверенної України так з приходом прокремлівської влади ЗЕбілів -капітулянтів, у всій величезній зграї копів переважне їх число відразу стали Україно-фобами, полу-сепаратистами, капітулянтами ... Вони проросійські яничари перевертні стали злочинно жорстоко переслідувати проукраїнських громадян і підтримувати ворогів України: - сепаратистів, проросійських бандитів, колаборантів .. Так що такі менти у нас будуть завжди вірно- віддано служити любій будь-якій, злочинній, антиукраїнській владі, будь-яким окупантам, але тільки не Україні і не Українському народові. І назвати їх виродків Українською чи хоча б проукраїнською поліцією, навіть не повертається язик.
показати весь коментар
11.06.2020 13:27 Відповісти
Чому на Цензорі висить реклама відпочинку в Криму. Чи те що російський недомірок ху@ло його окупував вже не важливо? Чи при зеленському вже Крим повністю подарували російським вбивцям?
показати весь коментар
11.06.2020 13:32 Відповісти
ты это у нас спрашиваешь?
показати весь коментар
11.06.2020 14:11 Відповісти
мусора чорта авакова борються не з порушниками та злочинцями, яких кришують і використовують а з тими, хто проти цього бореться!! Та погано інше, що українці згодні з цим миритися
показати весь коментар
11.06.2020 14:24 Відповісти
Зеля, у тебя осенью, если не раньше, будут серьёзные проблемы - мендель замахается просушивать твои памперсы.. вот Йанык-земляк не прислушался - и уже слил почти всё умыкнутое с Украины бабло..
мама-Римма, заберите уже своего эмоционально неуравновешенного мальчика с улицы - ему уже голову надуло.. и папа-учОный, хоть и с нужными связями, тут президенту-заочнику уже не поможет
показати весь коментар
11.06.2020 14:59 Відповісти
правильно. нечего "актывистам" под сбу шлятся. нехай улицы метут.
показати весь коментар
11.06.2020 17:58 Відповісти
Заяву написали на поревищення службових повноважень, та неправомірні дії поліціянтів?
показати весь коментар
11.06.2020 19:08 Відповісти
 
 