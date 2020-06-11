"Ви тут проживаєте? Мета заїзду?" - поліція перекрила під'їзди до главку СБУ, де Стерненку мають вручити підозру. ВIДЕО
Патрульні заблокували проїзд до будівлі головного управління СБУ, де о 12:00 мають вручити підозру одеському активісту Сергію Стерненку.
Про це сам Стерненко написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Вони нас бояться! Знайте, що таке перешкоджання неправомірно і суперечить праву на свободу пересування, яке гарантоване Конституцією!" - прокоментував відео Стерненко.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
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А дебилы объединились в апреле прошлого.
Что из этого вышло - ещё смотрят.
С идиотами не готов объединятся. Боюсь "Зеленский" может выйти.
- С большим удовольствием могу вам услужить, - ответил Швейк, снимая свой ремень. - Я ещё ни разу не видел, как вешаются в одиночке на ремне…
- Сидите себе спокойно, если раздумали вешаться, и ждите дальнейших событий.(с)
А повяжут по беспределу - на международном уровне санкции даже могут ввести. А без куршавеля куда?!))
барыга таким образом отмажется - действующих президентов не садят
ссанич з впертістю маніяка загострює внутрішньополітичну ситуацію
В последнее время они отлично научились насиловать свидетелей и убивать пятилетних детей забавы ради...
За кого голосовал во втором туре он - я не знаю, а он не признается.
Но топил не за кого-либо, а активно очень против барыги.
Вся компания гидранта была построена идентично.
но может стерненко ПУБЛИЧНО ПРИЗНАЕТ СВОИ ошибки?
Гниди Бариги.
если ты против Порошенка, но при этом за криворожское малоросское чмо - значит ты сам придурковатый хАхол-малоросс, потому как не понимать, что вислюк- мудак и худший выбор для Украины из этих двух кандидатур может только клинический идиот, он же ЗеБил, а тот кто понимает, но при этом голосует за Зе-чмо - тот просто враг.
если ты и против Порошенка и против шмаркли, при этом за все хорошее и против всего плохого, голосуя за заведомо непроходного кандидата или за нарисованный себе несуществующий в природе идеал, значит ты не осознающий этого враг Украины, попросту полезный идиот.
ТАК ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
Мусора вони виродки вмить перебудовуються під любу будь-яку проукраїнську чи як зараз антиукраїнську владу ЗЕбілів капітулянтів і навіть під окупаційну кремлівську владу в тимчасово окупованих Криму і Донбасу. Але вони майже всі притом завжди були продажними юдами до України і до Українського народу. При кремлівському холую що втік в паРашу продажному ЗЕКУ криваві менти -кати навіть масово вбивали: націоналістів, патріотів, майданівців, активістів і усіх проукраїнських громадян ... допомагаючи прокремлівській ригоАнальній зграї ЗЕКА янука.. знищити державність України. І під час окупації кремлівськими фашистами )(уйла Криму все місцеві менти моментально стали продажними колаборантами на службі у проклятих російських загарбників. На Донбасі де відбувалися такі ж самі події всі продажні мусора за криваві кремлівські срібняки вмить стали сепаратистами - терористами, колаборантами .... ланцюговими псами російських окупантів. І так по всій Україні. Одна надія тільки на українських націоналістів, активістів, участників ООС і добровольців тільки вони можуть захистити український народ і державність України.
мама-Римма, заберите уже своего эмоционально неуравновешенного мальчика с улицы - ему уже голову надуло.. и папа-учОный, хоть и с нужными связями, тут президенту-заочнику уже не поможет