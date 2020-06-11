Представників Шарія прогнали з-під главку СБУ в Києві: "Ви не журналісти, ви пропагандисти". ВІДЕО+ФОТО

Представники проросійського блогера Анатолія Шарія прийшли сьогодні під будівлю Головного управління СБУ в Києві, де вручали підозра одеському активісту Сергію Стерненку.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На відео видно, як хлопця і дівчину виводить співробітник поліції діалогу. На їхню репліку, що вони "журналісти" активісти їм кажуть, що вони "пропагандисти, а не журналісти".

Фото, відео - Олег Богачук

Нагадаємо, сьогодні в главку СБУ в Києві одеському активісту Сергію Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Раніше сьогодні активісту Сергію Стерненку вручили ухвалу суду про примусовий привід до Служби безпеки України.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.