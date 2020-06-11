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Представників Шарія прогнали з-під главку СБУ в Києві: "Ви не журналісти, ви пропагандисти". ВІДЕО+ФОТО

Представники проросійського блогера Анатолія Шарія прийшли сьогодні під будівлю Головного управління СБУ в Києві, де вручали підозра одеському активісту Сергію Стерненку.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На відео видно, як хлопця і дівчину виводить співробітник поліції діалогу. На їхню репліку, що вони "журналісти" активісти їм кажуть, що вони "пропагандисти, а не журналісти".

Представників Шарія прогнали з-під главку СБУ в Києві: Ви не журналісти, ви пропагандисти 01

Фото, відео - Олег Богачук

Нагадаємо, сьогодні в главку СБУ в Києві одеському активісту Сергію Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Раніше сьогодні активісту Сергію Стерненку вручили ухвалу суду про примусовий привід до Служби безпеки України.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

Автор: 

Київ (19530) СБУ (12851) Стерненко Сергій (393) Шарій Анатолій (227)


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Топ коментарі
+58
все правильно сделали. место петушарию и его петухам - на параше!
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11.06.2020 14:29
+40
Кацапських гнид піджопниками гнати від таких подій.
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11.06.2020 14:30
+35
Шарії шарились під СБУ.
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11.06.2020 14:32
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По существу. Скабеева, перелогинься.
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12.06.2020 01:22 Відповісти
Ты кто? По манерам и фамилии, кацап вроде бы? Хотя кацапы, обычно умнее и не такие упрямые. Может тебя обидел кто нибудь?
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12.06.2020 06:13 Відповісти
Ути пути. Тварь кацапская пошла на х##.
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14.06.2020 14:16 Відповісти
" нормальные, здоровые методы сопротивления". Очень интересная тема плавного перетекания демократии в диктатуру. А какую страну Вы хотите построить? Как вам видится, гражданское общество без критики, без оппозиции? Вы хотите, что бы с экранов телевизоров лилась только слащавая песня о успехах Украины, в повышении надоев и яйценоскости урожая, о династиях сталеваров в стиле советской лабуды?
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16.06.2020 07:35 Відповісти
Представників Шарія прогнали з-під главку СБУ в Києві: "Ви не журналісти, ви пропагандисти" - Цензор.НЕТ 5976
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11.06.2020 14:57 Відповісти
хмм...чисто ИМХО - в этом видео девушка-журналист весьма достойно смотрелась. Корректно отвечала на претензии. нужно будет петушария глянуть - скорее всего полиция их вывела потому что , как бы это сказать то помягче - активисты с гражданскими правами и свободами переборщили, могло произойти рукоприкладство или еще что-то.
Короче, в чем перемога - вообще непонятно.
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11.06.2020 15:00 Відповісти
Пропагандист Шарий говорил за Стерненкин ножик - оказалось правдой, как бы и остальное правдой не оказалось
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11.06.2020 15:05 Відповісти
В принципе провести дело через суд и судом установить невиновность и закрыть всю эту вонь - было бы хорошо.
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11.06.2020 15:33 Відповісти
Gaaaagagaga!
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11.06.2020 16:12 Відповісти
Сьогодні на пресусі Шмигаля включається шавка зіку, і скаржиться, що всіх чотирьох мервечуковських там закликали побити... Шмигаль щось боеяв про "за свобода слова"...
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11.06.2020 16:36 Відповісти
Ох и отыграется он, если его партия все-таки пролезет во власть. он любит такие дела, хлебом не корми.
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11.06.2020 20:33 Відповісти
чмошные промокашки чмошного педофила петуШария, который в свою очередь является мордатой рашистской промокашкой. ))
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13.06.2020 15:51 Відповісти
Ці акції тільки додають рейтинг партії Шмарія.Потрібно було раніше боротися.
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13.07.2020 00:17 Відповісти
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