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"Розігрів" економіки - одне з головних завдань уряду на поточний рік, - Шмигаль. ВIДЕО

"Розігрів" економіки для подолання наслідків пандемії коронавірусу є одним із головних завдань уряду і держави на поточний рік.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду" 11 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо розігріву економіки - це класичні підходи відомі в усьому світі, то тут немає ніяких нових проривних ідей: це збільшення державних замовлень, підтримка власних виробників, інвестування в велике будівництво", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що Україна перебуває на складному етапі економічної кризи. Травень і квітень були провалені з точки зору ВВП.

Також дивіться: "100 днів уряду": пресконференція Шмигаля про результати роботи. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Кабмін (14103) економіка (931) Шмигаль Денис (4602)


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Топ коментарі
+4
"Разогрев" экономики - одна из главных задач правительства на текущий год, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6041
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11.06.2020 14:39
+4
Весь жир зекоманда быстренько слижет.Они в этом профи.
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11.06.2020 14:45
+4
"Розігрів" економіки - одне з головних завдань уряду на поточний рік, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8522
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11.06.2020 15:10
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"Разогрев" экономики - одна из главных задач правительства на текущий год, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6041
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11.06.2020 14:39 Відповісти
"Разогрев" экономики - одна из главных задач правительства на текущий год, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7162
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11.06.2020 14:41 Відповісти
Ви правильно думаєте! 😁
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11.06.2020 14:41 Відповісти
Экономика "на разогреве" у 95-го Квартала! Круто! Но страшновато...
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11.06.2020 16:14 Відповісти
То податкова по мзду до підприємців тепер ходитиме з прасками і паяльниками, як братки у 90-х?🤔 Бо яким чином ще можна економіку розігріти?
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11.06.2020 14:40 Відповісти
"Розігрів" економіки - одне з головних завдань уряду на поточний рік, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8547
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11.06.2020 14:56 Відповісти
нормально разогревают…
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11.06.2020 15:06 Відповісти
Разогрев нужен, жир на руках застывает))
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11.06.2020 14:41 Відповісти
Весь жир зекоманда быстренько слижет.Они в этом профи.
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11.06.2020 14:45 Відповісти
О, да!!!
А как кричали:"барыга Мальдивский", аж отдельные осознают уже "дебил Оманский")))
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11.06.2020 14:52 Відповісти
"У нас нет времени на раскачку" .
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11.06.2020 14:42 Відповісти
Они гробят и без раскачки

"Розігрів" економіки - одне з головних завдань уряду на поточний рік, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5169
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11.06.2020 14:57 Відповісти
"Розігрів" економіки - одне з головних завдань уряду на поточний рік, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8522
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11.06.2020 15:10 Відповісти
Эта молодая ЗЕЛЕНЬ положила экономику на пол и теперь пытается ее разогреть? Неумелые ЗЕ - это неумелые мозахисты, клоуны которые ничего не могут сделать полезное для страны и народа! Только- пустые обещания
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11.06.2020 14:44 Відповісти
разогрев лохов, а в это время стрижка
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11.06.2020 14:48 Відповісти
труп можно конечно разогреть, но что с этого выйдет
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11.06.2020 14:48 Відповісти
Шаурма.
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11.06.2020 14:53 Відповісти
Большая вонь
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11.06.2020 14:58 Відповісти
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11.06.2020 15:14 Відповісти
Увиличение тарифов налогов поборов сборов - это точно путь к разогреву но токо не экономики а народного протеста!!
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11.06.2020 14:50 Відповісти
Эти "разогреют"... Мля, хоч спички прячь...
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11.06.2020 14:53 Відповісти
У Путина "времени на раскачку нет", у Шмыгаля "разогрев экономики". И оба ні хер@ не роблять
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11.06.2020 14:54 Відповісти
Вторую серию тотального карантина. И дорожные рабочие в масках, очках, резиновых перчатках и с соблюдением социальной дистанции.
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11.06.2020 15:22 Відповісти
И он хочет нас убедить что если покойнику свечку вставить не в руки, а в жопу то он ещё станцует. Наивный пацан с сопливым носом, одним словом Шмыгаль.
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11.06.2020 16:12 Відповісти
Краткая характеристика нынешнего правительства - ограниченность и тупиковость. Если вы не знаете современных подходов в экономике зачем идете в правительство?
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11.06.2020 20:50 Відповісти
 
 