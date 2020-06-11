"Розігрів" економіки - одне з головних завдань уряду на поточний рік, - Шмигаль. ВIДЕО
"Розігрів" економіки для подолання наслідків пандемії коронавірусу є одним із головних завдань уряду і держави на поточний рік.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду" 11 червня, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо розігріву економіки - це класичні підходи відомі в усьому світі, то тут немає ніяких нових проривних ідей: це збільшення державних замовлень, підтримка власних виробників, інвестування в велике будівництво", - сказав він.
Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що Україна перебуває на складному етапі економічної кризи. Травень і квітень були провалені з точки зору ВВП.
Топ коментарі
+4 wake up-UA
показати весь коментар11.06.2020 14:39
+4 олег иванов #434516
показати весь коментар11.06.2020 14:45
+4 ДШ
показати весь коментар11.06.2020 15:10
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А как кричали:"барыга Мальдивский", аж отдельные осознают уже "дебил Оманский")))