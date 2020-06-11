Реформу децентралізації буде завершено шляхом проведення місцевих виборів, - Шмигаль. ВIДЕО

Місцеві вибори в Україні відбуватимуться на основі нового адміністративно-територіального поділу.

Про це він заявив під час пресконференції "100 днів уряду", передає Цензор.НЕТ.

Прем'єр розповів, що уряд завершив формування перспективного плану громад усієї України, завершивши і підписавши всі перспективні плани всіх областей.

"Сьогодні ми ведемо дискусію і будемо завершувати формування районів. Коли з 430 районів ми сформуємо 129 в Україні. І це буде, власне, завершенням основного процесу реформи децентралізації", - зазначив Шмигаль.

За словами глави уряду, реформа децентралізації буде однією з найбільш упізнаваних і важливих для суспільства реформ.

"Ця реформа буде однією з найуспішніших і буде завершена цього року шляхом проведення восени в жовтні місцевих виборів за новим адміністративно-територіальним поділом. І вже з 2021 ця реформа почне працювати і щодо фінансування повноцінно, і щодо управління на місцевому рівні", - пояснив Шмигаль.

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