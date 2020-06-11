Реформу децентралізації буде завершено шляхом проведення місцевих виборів, - Шмигаль. ВIДЕО
Місцеві вибори в Україні відбуватимуться на основі нового адміністративно-територіального поділу.
Про це він заявив під час пресконференції "100 днів уряду", передає Цензор.НЕТ.
Прем'єр розповів, що уряд завершив формування перспективного плану громад усієї України, завершивши і підписавши всі перспективні плани всіх областей.
"Сьогодні ми ведемо дискусію і будемо завершувати формування районів. Коли з 430 районів ми сформуємо 129 в Україні. І це буде, власне, завершенням основного процесу реформи децентралізації", - зазначив Шмигаль.
За словами глави уряду, реформа децентралізації буде однією з найбільш упізнаваних і важливих для суспільства реформ.
"Ця реформа буде однією з найуспішніших і буде завершена цього року шляхом проведення восени в жовтні місцевих виборів за новим адміністративно-територіальним поділом. І вже з 2021 ця реформа почне працювати і щодо фінансування повноцінно, і щодо управління на місцевому рівні", - пояснив Шмигаль.
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"Ма-ма!" (с)
В пафосном интервью «Украинской правде» президент Зеленский довольно жестко высказался о мэрах городов.
На замечание журналиста, что вот сейчас все мэры настроены против него, президент ответил так: «Они настроены не против нас - и это не пафос, а прежде всего против Украины». Это при том, что децентрализацию даже противники пятого президента Порошенко называли наиболее удачной его реформой, слова президента требуют детальной оценки.
Он отмечает, нужно напомнить, что означает децентрализация при Порошенко. В первую очередь - громадам дали возможность решать свои текущие вопросы на месте. Для этого на местах оставили часть налогов - 60% налога на доходы физлиц, 100% налога на имущество, 100% единого налога и так далее, и тому подобное.
Как результат, там, где люди начали сами улучшать свою жизнь, улучшилась ситуация по сбору налогов, а головы громад стали заинтересованы в том, чтобы привлекать к себе инвесторов.
Еще с первого дня президентства https://replyua.net/news/210297-zelenskiy-schitaet-glavu-svoego-ofisa-vtorym-chelovekom-v-gosudarstve.html Зеленского вся страна наблюдала развернутую Офисом президента войну против самоуправления в Киеве и на местах. Нынешний председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко договорился до того, что децентрализация разделила страну на успешные и неуспешные громады, намекнув будто бы успешные общины стали успешными через отдельное финансирование от правительства.