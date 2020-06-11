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Реформу децентралізації буде завершено шляхом проведення місцевих виборів, - Шмигаль. ВIДЕО

Місцеві вибори в Україні відбуватимуться на основі нового адміністративно-територіального поділу.

Про це він заявив під час пресконференції "100 днів уряду", передає Цензор.НЕТ.

Прем'єр розповів, що уряд завершив формування перспективного плану громад усієї України, завершивши і підписавши всі перспективні плани всіх областей.

"Сьогодні ми ведемо дискусію і будемо завершувати формування районів. Коли з 430 районів ми сформуємо 129 в Україні. І це буде, власне, завершенням основного процесу реформи децентралізації", - зазначив Шмигаль.

За словами глави уряду, реформа децентралізації буде однією з найбільш упізнаваних і важливих для суспільства реформ.

"Ця реформа буде однією з найуспішніших і буде завершена цього року шляхом проведення восени в жовтні місцевих виборів за новим адміністративно-територіальним поділом. І вже з 2021 ця реформа почне працювати і щодо фінансування повноцінно, і щодо управління на місцевому рівні", - пояснив Шмигаль.

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Автор: 

місцеві вибори (1366) децентралізація (453) Шмигаль Денис (4602)


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Топ коментарі
+6
Реформа децентрализации будет завершена путем централизации.
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11.06.2020 15:01
+4
Реформа децентрализации будет окончательно свернута, а не закончена.
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11.06.2020 15:03
+3
будет главное слово кодлана Коломойского.
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11.06.2020 14:57
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будет главное слово кодлана Коломойского.
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11.06.2020 14:57 Відповісти
Ахметовская и )(уйловская су-ка. Эта т варь хочет узаконить лугандон.
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11.06.2020 15:11 Відповісти
Для лохов.

Реформа децентрализации будет завершена путем проведения местных выборов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6810
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11.06.2020 14:57 Відповісти
Это какая заправка?
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11.06.2020 15:04 Відповісти
https://znaj.ua/politics/316878-timoshenko-u-bilosnizhnomu-vbranni-zasikli-poruch-z-lyashkom-vstigli-prihopiti-termos?utm_source=iua
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11.06.2020 15:08 Відповісти
Да)))
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11.06.2020 15:18 Відповісти
Реформа децентрализации будет завершена путем централизации.
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11.06.2020 15:01 Відповісти
Реформа децентрализации будет окончательно свернута, а не закончена.
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11.06.2020 15:03 Відповісти
Всіх врятує Анастасія Приходько.

"Ма-ма!" (с)

Реформа децентрализации будет завершена путем проведения местных выборов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9291
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11.06.2020 15:05 Відповісти
Бабки все?)
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11.06.2020 15:06 Відповісти
Зеленский дал понять, что с децентрализацией пора заканчивать
В пафосном интервью «Украинской правде» президент Зеленский довольно жестко высказался о мэрах городов.
На замечание журналиста, что вот сейчас все мэры настроены против него, президент ответил так: «Они настроены не против нас - и это не пафос, а прежде всего против Украины». Это при том, что децентрализацию даже противники пятого президента Порошенко называли наиболее удачной его реформой, слова президента требуют детальной оценки.
Он отмечает, нужно напомнить, что означает децентрализация при Порошенко. В первую очередь - громадам дали возможность решать свои текущие вопросы на месте. Для этого на местах оставили часть налогов - 60% налога на доходы физлиц, 100% налога на имущество, 100% единого налога и так далее, и тому подобное.

Как результат, там, где люди начали сами улучшать свою жизнь, улучшилась ситуация по сбору налогов, а головы громад стали заинтересованы в том, чтобы привлекать к себе инвесторов.
Еще с первого дня президентства https://replyua.net/news/210297-zelenskiy-schitaet-glavu-svoego-ofisa-vtorym-chelovekom-v-gosudarstve.html Зеленского вся страна наблюдала развернутую Офисом президента войну против самоуправления в Киеве и на местах. Нынешний председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко договорился до того, что децентрализация разделила страну на успешные и неуспешные громады, намекнув будто бы успешные общины стали успешными через отдельное финансирование от правительства.
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11.06.2020 15:07 Відповісти
В децентрализации главное формирование бюджета, что бы мэры городов не были похожи на попрошаек, которые выбивают в центре за откаты (которые они получат от подрядчиков) бюджеты для городских проектов.
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11.06.2020 15:08 Відповісти
"Їв він може б і їв, та хто ж йому дасть". Такая реформа требует только подготовки лет на пять, а то, что предлагается - это шумок для прикрытия дерибана и фактической федерализации.
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11.06.2020 15:15 Відповісти
Громады доформируйте прежде чем в районы лезть!
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11.06.2020 15:49 Відповісти
https://www.facebook.com/oleksandr.solontay/posts/10219751296347420?hc_location=ufi
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11.06.2020 21:05 Відповісти
 
 